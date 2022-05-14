Спустя много лет, Google наконец-то сделала все правильно

Серия Pixel от Google всегда была в сложном положении. Несмотря на то, что модель предлагала чуть ли не лучшую версию Android, разработанную Google полностью собственными силами, покупка часто была необоснованной. Телефон стоил дорого, а кроме отличной камеры, у него не было почти никаких других достоинств. Это если не вспоминать Pixel 4, который вообще был полным провалом. Особенно с точки зрения автономности. Точно так же никогда не казалось, что Google Pixel Watch имеют смысл на столь широком рынке носимой электроники. Но если еще раз вспомнить итоги главной презентации в рамках Google I/O 2022, многое становится понятно. Например, то, что Google едва ли не впервые за 10 лет все сделала правильно.

Что изменилось в Google

В 2022 году рынок умных часов как никогда скучен, а смартфоны не сильно отстают, за исключением, возможно, складных моделей, интересных своей новизной. Но на прошедшей презентации компания создала впечатление очень зрелого игрока. И даже не россыпью показанных новинок, а чем-то бОльшим.

Больше всего привлекло внимание то, что на Google I/O 2022 мы увидели компанию, которая как будто собралась и начала нормально работать. Она была совсем не организована с момента создания современного смартфона, и Google многие за это заслуженно ее критиковали. Единственное, на чем все последние годы держался Pixel, была отменная камера. Но ведь так нельзя.

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Недостатки Google

Кроме того, стратегия Google за последнее десятилетие была беспорядочной, компания выпускала странные гибриды Chromebook, недоработанные планшеты и пыталась создать экосистему умных часов, которая с годами становилась только хуже.

Но вновь обретенный интерес Google к созданию набора взаимосвязанных продуктов вселяет новую веру в компанию. Вот теперь кажется, что она действительно готова прийти и занять место в мире потребительской электроники и сможет выполнить свои обещания. Прошлогодняя линейка Pixel 6 была признаком того, что Google, возможно, наконец-то начала собирать все воедино. Теперь мы увидели ее интерес к разным гаджетам, выходящим за пределы одного телефона.

Новые гаджеты Google

Новый планшет, новые смарт-часы, три новых смартфона и пара беспроводных наушников следующего поколения создают более полную картину Google. Вот так надо привлекать клиентов, а не дежурными запусками смартфонов раз в год. В конце концов, одна из главных причин, по которой люди выбирают Android на протяжении многих лет, заключается в том, что эта ОС предлагает реальный выбор поставщиков оборудования, стилей и функциональности. В этом мире конкуренции Google должна предложить что-то новое.

Конечно, прежде чем делать выводы, продукты надо протестировать, но уже сейчас кажется, что все это очень хорошо. А именно этого не хватало Google — эмоций. Собственно, это то, в чем преуспела Apple. Она только сказала, что выпустит продукт, и люди уже выстраиваются в очереди. Google же, наоборот, рассказывала про что-то, и мы все думали, что это не будет работать. Это касается планшетов, умных часов и даже линейки телефонов Pixel.

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Экосистема Google

На этот раз однако ясно, что Google играет за всю экосистему, а не просто затыкает дыру в тонущем корабле. Хочется верить, что Google наконец серьезно отнесется к планшетам. Pixel Tablet и доработка кода Android 12L, созданного для устройств с большим экраном, прямо об этом говорят. Такого мы не видели со времен Android 3.0 Honeycomb, ориентированной на планшеты.

Тут все, что показали на Google I/O 2022.

Благодаря Galaxy Watch 4 пользователей Wear OS стало почти столько же, сколько пользователей Apple Watch всего за несколько коротких месяцев на рынке. Но Google упиралась и не выпускала свой продукт в этой категории на протяжении многих лет. Компания пыталась завоевать рынок с помощью Wear OS точно так же, как она завоевала рынок смартфонов с Android полтора десятилетия назад — то есть предоставляя поставщикам общую основу для создания гаджетов. Но такой подход не работал.

В прошлом году Google позволила Samsung возглавить инициативу Wear OS 3, и, судя по всему, это сработало. Не все уверены, что Galaxy Watch 4 имели успех, но цифры не лгут, и продажи были отличными. Даже я оценил их после довольно продолжительного использования.

Goolge Pixel 6a и iPhone SE

Даже выход Google Pixel 6a чем-то напоминает появление iPhone SE. Но если в случае с Apple мы видим реальные технологии только во флагманах, а устройства среднего класса больше ориентированы на тех, кто хочет обновить телефон, но слишком привык к старому, то тут все иначе. Pixel с приставкой ”a” в каждом своем исполнении ценился чуть ли не больше базовой, более дорогой модели.

Все эти факторы в совокупности показывают, что Google наконец-то научилась внутри компании работать сама с собой. Отделы объединились, а их начальники начали общаться и работать над общей стратегией.

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Даже Pixel Buds Pro от Google кажутся действительно отличным примером усилий в линейке продуктов, которые существенно улучшились с момента первой итерации. Прошлогодние Pixel Buds A стали первым шагом на пути к более доступным наушникам, а Pixel Buds Pro могут фактически бросить вызов рейтингам лучших решений от Apple, Samsung и других производителей.

Похоже, Google поняла, что надо стараться и все получится. Согласитесь, учитывая возможности компании столько лет предлагать только очень посредственные телефоны и только на ограниченном количестве рынков, не входя даже в десятку производителей по продажам, это фиаско.

Google стала лучше

Все эти факторы в совокупности показывают Google той компанией, которая, кажется, действительно пытается на этот раз и, что наиболее важно, та, чьи команды действительно разговаривают друг с другом и планируют всеобъемлющую схему.

Мы всегда видели, как Google пробует свои силы в той или иной области рынка, но получалось не всегда, и стартапы закрывались десятками каждый год. Было близко к этому и мобильное подразделение. Если бы не хорошая камера, уверен, что пиксели кончились бы еще на уровне третьего, максимум четвертого семейства.

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Теперь Google превращается в Apple. И это исключительно комплимент. Как не относись к купертиновцам, но создать экосистему и работать вместе они умеют. Это теперь демонстрирует и Google. При этом она не пытается подражать Apple, а просто пошла в том же направлении.

Я очень жду складной Pixel, планшет и выход анонсированных на этой неделе гаджетов. Тогда станет понятно, не зря ли было написано 5000 символов выше. Вы же уже сейчас можете сказать, что думаете о новых продуктах в нашем Telegram-чате.