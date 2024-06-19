5 рабочих способов узнать, что тебя заблокировали в Телеграме

Нет сомнений, что Телеграм — одно из самых популярных приложений прямо сейчас. Чем он так подкупает пользователей? Например, интерфейсом, простотой и скоростью работы. А еще безопасностью: обилие функций защиты аккаунта и собственной конфиденциальности просто поражает. В частности, вы всегда можете заблокировать человека, сделав это максимально незаметно. Но как быть, если им оказался ты? Есть ли хоть какие-то способы понять, что тебя добавили в ЧС Телеграма? На самом деле, их очень много. В этом материале мы перечислим все признаки распознать блокировку в мессенджере.

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Почему не отправляются сообщения в Телеграм

При отправке и дальнейшем прочтении сообщения в Телеграме возле него отображается сначала одна, а затем — две галочки. Происходит это в тот момент, когда пользователь нажимает на уведомление и заходит в чат. Но если сообщение в Телеграм висит с одной галочкой долгое время (день и дольше), возможно, вас заблокировали. При этом другой абонент не получит ваши сообщения никогда — они попросту отправляются вникуда и не появятся даже при разблокировке.

Однако отчаиваться не стоит: возможно, контакт еще не заходил в Телеграм, поэтому ваше сообщение не прочитано. Или у вашего чата просто отключили звук, из-за чего уведомлений нет и новые сообщения увидеть сложнее. Не стал бы исключать и того, что ваши сообщения читают незаметно.

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Как понять, что тебя добавили в Черный список Телеграм

Если у человека пропала аватарка в Телеграм, это еще один повод задуматься о том, что вас добавили в ЧС. Вместе с ней исчезает и раздел «О себе», а также дата рождения. Возможно, абонент просто предпочел скрыть их, из-за чего исчезли и все остальные фото. Однако вкупе с предыдущим пунктом есть весомые причины удостовериться, что вас забанили в Телеграм.

Тем не менее, будьте внимательны. Если нет аватарки в Телеграм и не доставляются сообщения, но отображаются сторис, то никакой проблемы нет. При полной блокировке вы бы не смогли увидеть публикации, а значит, что переживать не стоит.

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Что делать, если не проходит звонок в Телеграм

Наверняка вы хоть раз звонили человеку в мессенджере и обращали внимание на то, что сразу после набора следуют гудки. Они проходят даже при плохом сигнале сети. Но как быть, если нет гудков при звонке в Телеграм? В первую очередь, проверяем, подключен ли смартфон к Интернету.

Но если со связью все хорошо, а на экране появляется надпись «Не удалось позвонить», это может означать, что ваш аккаунт заблокировали в Телеграме. Есть небольшая вероятность, что человек находится вне зоны действия Сети, но скорее всего, он даже не знает о том, что вы ему звонили.

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Был давно в Телеграме — что это значит

Пожалуй, самый основной признак блокировки в Telegram — это статус у вашего собеседника. Если рядом с именем написано «Был(а) очень давно», связаться с ним уже не получится из-за бана. В этом случае, вы не сможете ни позвонить, ни посмотреть его аватарку, но есть способ обойти блокировку, если завести себе второй аккаунт в Телеграме.

Правда, иногда пользователи паникуют почём зря, перепутав вышеупомянутый статус с «Был в этом месяце» или «Был на этой неделе». Эти две надписи сигнализируют о том, что пользователь просто забросил свой аккаунт, заведя другой, или просто обосновался в другом мессенджере.

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Не могу добавить человека в группу Телеграм

Еще один неочевидный способ понять, что вас заблокировали в Телеге — попробовать добавить человека в групповой чат. Если не выйдет этого сделать, скорее всего, вас отправили в бан. В списке участников вы его не увидите, а пригласить его сможет другой участник группы с соответствующими правами. Однако даже это не означает, что с вами так плохо обошлись.

Есть более разумное определение случившемуся. Возможно, собеседник просто включил запрет на добавление в группы Телеграм для своей же безопасности. В этом случае, ему лучше отправить приглашение, чтобы он перешел сам и вступил в чат. Как видите, все эти признаки в сумме означают блокировку аккаунта в Телеграме. К сожалению, обойти ее нельзя, зато вы сможете воспользоваться всеми этими функциями сами, чтобы ограничить спам и рассылку.