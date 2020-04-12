Google объединяется с Apple, а Huawei выпускает платежную карту: итоги недели

На этой неделе произошло интересное событие. Huawei представила свою собственную платежную карту. Теперь она стала немного ближе к Apple и имеет козырь для привлечения новых покупателей. Посмотрим как будут развиваться события. Также на этой неделе знаковой новостью стало то, что Apple объединяет усилия с Google для создания важного приложения. Это приложение позволит предупреждать людей, которые могли заразиться коронавирусом. Потенциально это приложение может спасти тысячи жизней. Были на этой неделе и другие новости. Например, на фотографиях засветился новый Google Pixel 4a. Возможно, уже скоро он поступит в продажу. Чем еще запомнилась прошедшая неделя?

Apple и Google создают приложение под iOS и Android

Распространение коронавирусной инфекции сильно изменило образ жизни людей по всему миру. Теперь мы куда лояльнее относимся к медицинским маскам, учимся видеть пользы в вводимых властями ограничениях, а производители создают эффективные способы слежки за людьми, оправдывая это заботой о нас самих. Но если ещё месяц назад большинство ни за что бы не согласилось на то, чтобы за ними следили, то сегодня многие из них изменили своё мнение, начав думать, что, возможно, китайский сценарий не так уж и плох, раз речь идёт о выживании. Вот только никто не ожидал, что созданием систем слежки займутся Apple и Google.

ВОЗ подготовила приложение для профилактики коронавируса

Да, это правда. Apple и Google ведут работу по созданию универсальной системы отслеживания контактов больных коронавирусом для iOS и Android. Она основывается на технологии Bluetooth Low Energy, которая будет фиксировать устройства всех пользователей, которые пересекались друг с другом. Это позволит наиболее эффективно отслеживать степень распространения заболевания, выявляя случайные контакты заражённых и заблаговременно предупреждая тех, кто высоко вероятно мог бы заразиться, даже если встреча состоялась задолго до подтверждения заболевания у одного из невольных оппонентов.

Система будет работать по следующему принципу: она будет фиксировать все устройства пересекающихся друг с другом людей, записывая их идентификаторы, которые затем будут передаваться в специальное приложение. Предполагается, что если кто-то из пользователей заболеет коронавирусом, он сообщит об этом приложению, а то проанализирует список людей, с которыми пересекался заражённый, и оповестит их о необходимости самоизоляции и сдачи анализов для подтверждения или опровержения диагноза.

Почему Huawei пострадала от коронавируса больше остальных

Несмотря на то что система будет отслеживать устройства, чьи владельцы оказывались вблизи друг друга, они будут сохранять только их идентификаторы, которые будут тщательно шифроваться. Поэтому узнать, кто именно находился рядом с вами будет невозможно, а значит, и возможность несанкционированного шпионажа одних пользователей за другими исключена. Однако для системы этого будет достаточно: так она сможет и оповестить тех, кто мог потенциально заразиться, и при этом сохранить в тайне личность того, кто именно мог их заразить.

Разработчики Apple и Google выбрали для отслеживания контактов технологию Bluetooth Low Energy по нескольким причинам. Во-первых, это очень энергоэффективная технология, которая может месяцами транслировать сигнал, даже если аккумулятор устройства полностью разряжен. Поэтому она используется для поиска пропавших iPhone приложением «Локатор». Значит, скорее всего, разрешения пользователей для работы системы слежки не потребуется, и она будет активироваться автоматически. Во-вторых, Bluetooth Low Energy, в отличие от GPS или триангуляции, способна фиксировать местоположение, повышая вероятность определения всех, с кем контактировали пользователи.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен. Там каждый день выходят эксклюзивные материалы, которых нет на сайте.

На раннем этапе – его запуск планируется на май 2020-го года – трекинговая система будет доступна в рамках специального приложения, которое выйдет в App Store и Google Play. Поэтому предполагается, что поначалу аудитория пользователей этой программы будет небольшой, поскольку её придётся устанавливать самостоятельно. Однако со временем Apple и Google планируют интегрировать приложение с iOS и Android, автоматизировав работу системы отслеживания. В результате единственное активное действие, которое будет требоваться от пользователей, — оповестить приложение, если они узнают о своём заражении раньше, чем само приложение.

Появились фальшивые приложения, которые обещают показать больных коронавирусом

Бесспорно, совместная инициатива Apple и Google имеет большой потенциал. Ведь сегодня Android и iOS являются единственными операционными системами на рынке, которые обеспечивают работу подавляющего большинства мобильных устройств, благодаря чему удастся обеспечить по-настоящему широкий охват. Теперь главное, чтобы компании не затягивали с интеграцией своего приложения в ОС и провели грамотную маркетинговую кампанию, убедив как можно больше пользователей не скрывать свою болезнь, а оповещать о ней приложение, возможно, спасая тем самым десятки и даже сотни жизней.

Google добавила в Android клавиатуру для незрячих

iOS всегда была на голову впереди Android, если речь заходила о доступности. Благодаря глубокой продуманности мобильной операционки от Apple ей могли с удобством пользоваться люди с ограниченными возможностями. Чего только стоит голосовое управление интерфейсом, озвучивание происходящего на экране или поддержка слуховых аппаратов. Но в последнее время Google поняла, что сильно отстаёт от конкурента, а потому решила взяться за развитие инклюзивной составляющей Android и добавила возможность набирать текст методом Брайля для сенсорных экранов.

Как я сканирую документы на Android

Шрифт Брайля – это тактильный шрифт, разработанный Луи Брайлем, который основывается на рельефно-точечном восприятии и предназначается для чтения незрячими и плохо видящими людьми. Классический шрифт Брайля представлен в шеститочечной системе, где сочетание точек обозначают конкретную букву или символ. В результате шрифтом Брайля можно набрать 63 информативных символа и 1 пробел. Есть ещё восьмиточечная система, которая позволяет набирать 255 информативных символов и пробел, но она считается неклассическим вариантом.

Набор текста методом Брайля в Android является частью режима TalkBack. Он позволяет вызвать вместо стандартной клавиатуры специальный шестиклавишный блок, где каждая из них заменяет одну из шести точек Брайля. Несмотря на то что на сенсорном экране не удаётся воспроизвести рельеф, принцип набора текста способом, предложенным Google, по большому счёту ничем не отличается от традиционного способа, которым пользуются слепые или слабовидящие люди. Так, чтобы набрать букву «a», нужно нажать на цифру «1», а чтобы набрать букву «b» — цифры «1» и «2» вместе.

Чтобы включить шрифт Брайля на Android, перейдите в «Настройки»;

Откройте раздел «Специальные возможности» — TalkBack;

Включите режим Talkback, передвинув тумблер активации в положение «вкл.»;

Перейдите в любое приложение для печати, вызовите клавиатуру и проведите по ней тремя пальцами, после чего начитайте печатать.

Клавиатура Google неправильно пишет слова. Как исправить?

Других кнопок, кроме этих шести, отвечающих за набор символов нет, но это не значит, что совершать другие манипуляции с текстом, нельзя.

Для удаления буквы нужно провести одним пальцем влево;

Для удаления слова нужно провести двумя пальцами влево;

Для переноса строки нужно провести двумя пальцами вправо;

Для подтверждения окончания набора нужно провести двумя пальцами вверх.

Пока сенсорный шрифт Брайля доступен только англоязычным пользователям. Включить его, безусловно, может кто угодно, независимо от страны проживания и используемого устройства. Просто на данный момент Android поддерживает только один язык – английский. Однако, учитывая, что обычно Google старается распространять нововведения своей ОС на мультиязычную аудиторию, скорее всего, в обозримом будущем мы увидим, как шрифт Брайля на Android будет работать и с русским языком. Кроме того, пока обновление распространяется постепенно, а потому прямо сейчас оно доступно не всем.

Популярная клавиатура для Android ворует деньги пользователей

Безусловно, желание Google расширить инклюзивные возможности Android заслуживает самой горячей похвалы. Всё-таки до настоящего момента у пользователей с ограниченными возможностями было не так много вариантов для взаимодействия. Несмотря на то что режим TalkBack позволял работать с системой слабовидящим, ориентируясь в интерфейсных закоулках, реально работать с ней, занимаясь веб-сёрфингом и общаясь с другими пользователями, у них не было практически никаких шансов.

Google Pixel начал поступать в магазины

Уже надоело ждать выход нового Google Pixel? Ничего страшного, осталось недолго. По традиции, начатой в прошлом году, новый Google Pixel серии ”а” должен появится в ближайшее время, но точной даты запуска мы не знаем. Но уже появилось подтверждение, что ждать осталось недолго. Эти смартфоны начали поступать в магазины и у нас даже есть их фотографии. Так бывает часто перед непосредственным началом продаж. На основании таких мини-утечек мы обычно можем предположить, когда уже наконец появится возможность купить новинку и начать ей пользоваться. Так получилось и в этот раз. Спасибо тем, кто снабжает нас такими фотографиями.

Если вы следите за технологиями и миром смартфонов, то характеристики нового Google Pixel 4a для вас не секрет. Они часто утекали в сеть и мы даже об этом писали. А так же называли примерную дату выхода. Пока все предсказания сбываются и смартфон уже скоро можно будет купить.

Утечки предрекли нам процессор Snapdragon 730, который будет установлен в Google Pixel 4a, отверстие в экране под фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней стенке и разъем для наушников 3,5 мм.

Набор достаточно неплохой для той категории, к которой будет относиться новый субфлагман. Точную цену назвать пока сложно, но она может составить 400 долларов, что точно будет намного ниже основного Google Pixel. А учитывая, что в этом году он, скорее всего, останется без топового процессора, их характеристики становятся еще более близкими.

На Facebook появилась информация о том, что новые Google Pixel 4a уже начали поступать в магазины. Ну, а что, плакаты на улицах городов уже висели. Пора уже завозить в магазины и сами смартфоны.

Фотографии появились в сообществе фанатов Google. Судя по всему, их выложил один из вьетнамских членов этого сообщества. Это может косвенно означать, что компания переключила свое производство на эту восточную страну. Если они готовились к этому заранее, то такое решение может оказать им очень хорошую услугу. Так можно снизить риски сдвига сроков поставки в условиях пандемии.

Все свежие новости с авторской аналитикой вы можете найти в Google News

Пока все это может вызывать небольшие сомнения, как и любая другая утечка. Но если это правда, то это говорит о том, что серия Pixel 4a уже совсем скоро поступит на прилавки. Даже если это не фотография из магазина, это не означает, что их там нет. Раз смартфоны уже упакованы в коробки и транспортировочные пакеты, это означает, что промышленный выпуск уже начался. Это не просто проверки и согласования дизайна коробки.

Вообще, утечки относительно смартфонов Google очень интересны сами по себе. Какие-то они не такие, как у других. Вспомнить хотя бы, как прототипы новых моделей разлетались по миру еще до широкого запуска.

Что касается а-серии, то можно вспомнить, что Google Pixel 3a первоначально просочился в Украину еще в августе 2018 года. Непонятно как, но это произошло за семь месяцев до начала продаж. Или это особый подход Google к контролируемым утечкам, или просто какая-то неведомая ерунда.

Изначально Google Pixel 4a, опять же по слухам, должен был быть представлен на конференции разработчиков Google I/O, запланированной на май 2020 года. Проблема только в том, что конференция отменилась из-за коронавируса и смартфон отправился в свободное плавание. Теперь неясно точно, когда он ”всплывет”, но одно можно сказать с уверенностью — это дело ближайших недель. По крайней мере, мы точно знаем, что он будет. Это неизбежно.

Мне кажется, что Google Pixel 4a Нужен всем! Его можно считать самым удачным смартфоном начала года. При цене в 400-500 долларов у него почти не останется конкурентов. OnePlus 8, который должен выйти со дня на день, даже в самой дешевой версии будет дороже. Honor 30, судя по утечкам, хорош, но отсутствие сервисов Google станет его существенным минусом. Особенно на фоне пикселя, который наоборот будет пользоваться безграничной поддержкой редмондцев. Аналогичная ситуация и с Huawei P40, который тоже не сможет полноценно работать в современном понимании этого слова.

Есть еще и OPPO Reno 3 но даже при том, что это неплохой смарфтон, он стоит несколько дороже. На фоне этого Pixel, Android которого работает лучше, чем где-либо, окажется более предпочтительным.

Скоротать время ожидания Google Pixel 4a можно в нашем Telegram-чате. Там время летит незаметно.

Про iPhone 9 я даже не говорю, так как про него пока толком ничего не понятно и сравнивать их заочно сложно. Хотя, если цена будет близка, ”девятка” станет чуть ли не единственным смартфоном, который сможет навязать конкуренцию Google Pixel 4a.

В прошлом году нам показали отличный Google Pixel 3a. Я до сих пор рекомендую его к покупке и даже включил его в перечень недорогих смартфонов с хорошей камерой. В этом году я надеюсь на не меньший успех. Но пока это только прогноз. Впрочем, проверить его мы сможем уже совсем скоро.

Huawei представила кредитку Huawei Card

Начиная с того момента, как Huawei лишили доступа к сервисам Google, для всех было очевидно одно: либо китайцы найдут им замену и выйдут из ситуации победителем, либо проиграют и снова станут местечковым производителем электроники, известным только в Поднебесной. Причём во второе верилось куда больше, учитывая, что проделать нечто подобное никому даже в голову не приходило. Однако меньше чем за год Huawei запустила несколько фирменных сервисов, неплохо проапгрейдила свой магазин приложений и смогла зайти в развитии своей экосистемы даже дальше, чем удавалось Google.

Huawei добавила в EMUI умную зарядку как у Apple. Зачем она нужна

Компания Huawei представила свою собственную платёжную карту под названием Huawei Card. Очевидно, что таким образом китайцы решили ответить Apple с её Apple Card, которая пользуется большой популярностью в США. Несмотря на то что пока подробностей о карте Huawei довольно мало, мы собрали всё, что о ней известно и делимся этой информацией с вами.

Huawei Card выйдет как в физическом, так и виртуальном воплощении. Виртуальную версию карты можно будет выпустить через приложение Huawei Pay;

Физическая Huawei Card, в отличие от Apple Card, будет поддерживать бесконтактные платежи, поэтому вы сможете оплатить покупки, даже если ваш смартфон разрядится;

Пока неизвестно, какой банк будет выпускать Huawei Card, но известно, что платёжной системой, на базе которой будет функционировать карта, будет Union Pay;

Huawei Card, как и Apple Card, будет кредитной. Значит, оформить её смогут не все, а только совершеннолетние пользователи смартфонов Huawei, имеющие хорошую кредитную историю;

В отличие от Apple Card, Huawei Card будет платной. Пока стоимость годового обслуживания не оглашается, но известно, что первый год будет бесплатным, а за второй можно будет не платить, потратив определённую сумму;

Huawei Card использует те же протоколы безопасности, что и Huawei Pay, в дополнение к классическим механизмам защиты вроде 3D Secure и т.д.

Где отремонтировать смартфоны Huawei, Honor и Samsung на карантине

Очевидно, что Huawei Card, несмотря на то что она является, по сути, копией Apple Card, направлена вовсе не на конкуренцию с решением Apple. Всё-таки переманить к себе пользователей Apple Card у Huawei не получится. Значит, китайцы преследовали другую цель, которая состояла в банальном расширении своего влияния. Таким образом они, во-первых, получат доступ к информации о платежах своих клиентов. А, во-вторых, благодаря Huawei Card китайцы получат преимущество перед Google, у которой такого продукта нет. Поэтому вероятность того, что пользователи начнут выбирать смартфоны Huawei, возрастает, тем более, если компания предложит им выгодные условия обслуживания.

Пока это только рассуждения, потому что позиции Huawei в Китае и так довольно прочны, а в России и других странах Huawei Card работать – по крайней мере, на раннем этапе – не будет. А чтобы это произошло, Huawei придётся договориться не только с каким-нибудь местным банком, но и с платёжной системой. Ведь пользоваться Union Pay среднестатистический россиянин вряд ли станет, просто потому что никогда не слышал о ней, а вот MasterCard, Visa или на худой конец МИР’ом – очень даже вероятно.

Да не бомбит у меня: Google придумала, как затроллить Huawei

Но и этого мало для успеха Huawei Card. Чтобы проект был успешным, китайцам предстоит прыгнуть выше головы и дать пользователям мега-выгодные условия по кэшбеку или рассрочкам, которые были бы привлекательнее, чем у российских банков. Сейчас для нашего рынка является нормой кэшбек в 1% и возможность совершать покупки в рассрочку без процентов на срок до года. Поэтому, чтобы я перешёл на Huawei Card, мне нужны хотя бы 2% кэшбека в деньгах и выгодные спецпредложения вроде 5-процентного кэшбека в супермаркетах, аптеках и кино.