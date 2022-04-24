Новые функции Android 13 и очередное ограничение от Google: итоги недели

Огромная часть новостей этой недели была о том, что разработчики нашли то или иное нововведение в Android 13. Его еще не представили, но мы уже знаем, что в нем будут функции для геймеров, новые жесты для улучшения многозадачности, расширение функций безопасности и многое другое. А еще, мы узнали, что Google теперь не позволит пользоваться приложениями для записи разговоров и о том, что Apple продвигает свою продукцию лучше, чем Google. Статистика подтвердила явное перетекание пользователей с одной операционной системы на другую. Все это и многое другое в нашем традиционном еженедельном подведении итогов.

Новые игровые функции Android 13

Android 13 еще только готовится к выходу, но постепенно мы узнаем о нем все больше и больше нового. Официально представить его должны еще только 10 мая на конференции Google I/O, но разработчики уже во всю работают с ним и делятся новыми функциями, которые они находят в коде операционной системы. Сейчас они сообщили о новой функции для мобильных геймеров. Она позволит по новому взглянуть на игры в рамках Android… А может быть и нет. Разобраться в этом еще только предстоит после выхода самого Android 13, а пока мы можем узнать, что именно нашли разработчики и что рассказали об этом.

Согласно недавно обнаруженному коду в Android 13 Developer Preview, геймеров Android может приятно удивить Android 13.

По словам Мишаала Рахмана, последняя предварительная версия включает новый метод в GameManager API. Новый метод setGameState позволит игре передавать платформе свое состояние и информацию о том, загружается ли она в данный момент. Это, в свою очередь, может помочь ускорить загрузку игры за счет определения приоритетов использования ЦП и повышения общей производительности.

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Используя новый метод, игры могут сообщать системе, следует ли их прерывать или нет. Эта функция может напрямую влиять на время загрузки, позволяя разработчикам указывать системе повышать производительность ЦП и не допускать помех при загрузке ресурсов, активов и многого другого. Поскольку загрузка ресурсов часто является тем, что больше всего замедляет игру, это обновление может значительно улучшить общее впечатление, сделав более плавными переходы от одной сцены или последовательности к другой.

Многие геймеры даже с производительными смартфонами часто оказываются недовольны тем, как работают игры. Они недостаточно быстро загружаются, недостаточно плавно работают и время от времени вылетают. А все из-за того, что Android не ориентирована на игры. Она имеет свои приоритеты, которые кажутся ей более важными. На них и отводятся ресурсы. Даже тогда, когда они нужны на загрузку игры или обработку сцен внутри нее уже после загрузки.

Теперь система будет понимать, что еcли человек загрузил игру, значит он хочет поиграть, и прочие фоновые процессы, не влияющие на работу смартфона в целом и его безопасность, геймеру безразличны. Значит, можно будет более правильно распределять ресурсы. Это в первую очередь будет полезно для тех, кто играет на недорогих телефонах, мощности которых не хватает, чтобы обеспечивать выполнение всех подряд задач одновременно.

Помимо настройки состояния игры, Android 13 также готов добавить в игры программируемые шейдеры, что даст разработчикам больше возможностей, чем нынешние RuntimeShaders. Это позволит им создавать более совершенную графику и даст им более точный контроль над тем, как выглядят их игры.

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Если эти функции появятся в производственной версии Android 13, что поможет значительно повысить производительность игр и дать разработчикам возможность сделать свои игры еще лучше.

Но, как обычно, есть одна проблема, которая может помешать реализации такой хорошей идеи. Ей является лень или недостаточная компетенция разработчиков. Они могут просто не захотеть (или не смочь) реализовать поддержку такой функции. Особенно для старых игр, которые и так в течение долгого времени не получают обновления.

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Кроме этого, наиболее актуальным такое изменение будет для требовательных игр, которых не так много. В итоге, получается, что не ленивые разработчики внесут необходимые изменения в свои продукты, но, возможно, мы не сразу заметим большую разницу. Должен будет пройти переходный период, чтобы применение функции стало массовым. Впрочем, продолжительность этого периода зависит от Google и от того, как она будет подталкивать разработчиков к реализации данной функции. Возможно, для них в этом не будет смысла, а может быть Google будет тщательно следить за этим. Время покажет.

Новые жесты и функции безопасности Android 13

Android 13, Android 13, Android 13… Это название все чаще и чаще будет встречаться в сводках новостей, так как это одно из самых долгожданных ежегодных событий в мире смартфонов. Ждать новой версии операционной системы осталось не так долго. Уже 10 мая о ней расскажут официально на мероприятии Google I/O, а почти сразу после этого ее можно будет попробовать на моделях устройств, входящих в программу публичного бета-тестирования. Пока у нас есть данные от разработчиков, которые уже с ней работают, но их становится все больше. Теперь мы узнали о новых функциях и усилении безопасности системы.

В Android 13 пользователи смогут открывать приложения с разделенным экраном простым жестом «перетаскивания» поверх уведомления. Важная новость была раскрыта журналистом Рахманом Мишаалом, эта функция обеспечивает еще больше удобства для мессенджеров, особенно на больших дисплеях. Для тех, кто не знает, эта функция доступна в некоторых версиях Android с пользовательскими скинами. Теперь Google интегрирует ее в ядро ​​Android. Таким образом, даже пользователи с голым Android смогут ей пользоваться в будущем.

Однако стоит отметить, что функция все еще является экспериментальной. По словам Мишаала, она несколько «шаткая». Во время демонстрации Рахман показал уведомление, пришедшее из разговора в Telegram. По сути, он нажимал на шарик, который появлялся в верхней части экрана, и перетаскивает его вниз, открывая приложение в режиме разделенного экрана.

Эта функция присутствует, но скрыто, в Android 12L в качестве экспериментальной. А еще что-то похожее можно найти в таких оболочках, как MIUI (Xiaomi) и One UI (Samsung). Однако это не совсем то, что делает Google. MIUI, например, преобразует уведомление в небольшое плавающее окно. Вместо этого Google пытается продвигать использование многоэкранной функции. Но на данном этапе она нуждается в доработке.

Android 13 даст мобильным геймерам новые возможности.

На данном этапе естественно видеть Android 13 с ошибками. В настоящее время новая версия работает с ярлыком Developer Preview 2. Однако Google может запустить первую открытую бета-версию в любой момент. Официальная презентация состоится на конференции Google I/O в 10 мая. Во время основного доклада компания, скорее всего, представит все функции, которые появятся в Android 13. Но часто бывает, что между презентацией и релизом (осенью) получается прикрутить к операционной системе еще какие-то функции.

Новая функция демонстрирует недавнее стремление Google сделать многозадачность более мощной в Android. Судя по всему, генеральный план компании состоит в том, чтобы вывести Android на ПК и устройства большого размера. Планшеты на Android существуют, но очень сильно проигрывают в удобстве использования iPad.

Поисковый гигант заметил, что спрос на планшеты рос еще в прошлом году. Он представил Android 12L с множеством функций для планшетов и складных устройств. Фактически, в будущем компания может выпустить складной смартфон Pixel. Вот тут и пригодятся новые функции многозадачности в Android 13.

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Кроме этого, компания решила еще больше поработать над безопасностью. В частности, Google тестирует новое меню безопасности и конфиденциальности в Android 13. Новинка присутствует в текущей Android 13 Developer Preview 2. В новом меню будут сочетаться настройки безопасности использования камеры, микрофона и геолокации, а также можно будет найти информацию о разрешениях, предоставленных приложениям. Но более подробно об этом мы так же узнаем только на официальной презентации в мае.

Новое меню будет называться «Безопасность и конфиденциальность». Это способ, который Google нашла, чтобы сэкономить место и не захламлять настройки Android 13 огромным количеством подменю. В таком решении есть здравое зерно.

Через новое меню пользователи также смогут проверить, доступно ли какое-либо обновление для системы безопасности. Кроме того, оно также принесет информацию о Google Play Protect. Меню еще не полностью работает, но в нем так же будет находится «Найти мое устройство». Отмечается, что, возможно, будущие дополнения перенесут настройки конфиденциальности в верхнюю часть экрана настроек. Пока нельзя гарантировать, что новое меню будет готово к первым публичным бета-версиям Android 13, но такая вероятность есть.

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Фрагментация в мире Android по-прежнему остается большой проблемой. Несмотря на то, что Google уже на днях представит его 13-ю версию и начнет раздавать ее для публичного тестирования всем желающим, многие производители еще только готовят Android 12 для своих смартфонов. Между тем, некоторые компании, такие, как Samsung, удивляют своих пользователей, обещая четыре основных обновления Android для своих устройств. Возможно, когда-то ситуация изменится, но пока все именно так.

Google запретила записывать звонки

Записать телефонный разговор на Android-смартфоне никогда не было большой проблемой. Даже несмотря на тот факт, что в Android 9 Google запретила запись звонков по умолчанию, во многих смартфонах такая фича осталась и работала без всяких проблем. А на тех устройствах, которые не имели встроенной возможности записи, всегда можно было скачать стороннее приложение и записывать звонок там. С 11 мая 2022 года политика Google в этом отношении меняется: теперь компания будет удалять из Google Play все программы с такой функциональностью. Но даже с таким ограничением можно справиться. Как?

В первый раз о блокировке записи звонков завели разговор еще в далеком 2015 году. Тогда Google впервые удалила из мобильной операционки соответствующий API, лишив тем самым пользователей возможности записи. Недолго думая, сторонние разработчики создали свой аналог, который во многом оказался лучше нативного решения.

API (англ. Application Programming Interface — программный интерфейс приложения) — это набор способов, с помощью которых разные программы взаимодействуют между собой и передают друг другу данные.

После этого, в 2018 году, о запрете на запись телефонных разговоров заговорили снова. С выходом Android 9 корпорация Google заблокировала запись звонков с помощью встроенного приложения Телефон. Большой проблемой для пользователей это не являлось, ибо можно было скачать любое стороннее приложение и горя не знать. Благо, в Google Play таких полным-полно.

Чуть позже, в корпорации добра быстренько переобулись и выкатили собственный инструмент для записи телефонных разговоров, который работает до сих пор. Многие, наверное, не в курсе, но в телефонах Google Pixel есть встроенная функция записи звонков. Плюс, у китайских компаний Xiaomi и Vivo тоже есть свои инструменты на этот счет. Другое дело, что в России телефоны этих брендов обычно поставляются со звонилкой от Google, но об этом позже.

В принципе, до этой недели все так и продолжалось. Ни один пользователь особых проблем с записью разговоров не испытывал. Инструментов море: хочешь — покупай телефон с встроенной фичей, хочешь — скачивай сторонний софт из фирменного магазина приложений, но совсем скоро все должно измениться.

Буквально на днях разработчик приложения Call Recorder ACR обратил внимание на изменившуюся политику компании Google в отношении API специальных возможностей, где нашел интересную строчку:

API для специальных возможностей не предназначен для удалённой записи звонков и не может запрашиваться для этой цели.

В документе сказано, что эти изменения вступят в силу 11 мая 2022 года. По словам компании эти правила созданы для повышения конфиденциальности и безопасности самих пользователей. При этом сейчас достоверно неясно, будет ли Google попросту блокировать все сторонние приложения для записи вызовов или просто запретит разработчикам обновлять свой софт.

Пока неясно всех тонкостей по поводу сторонних приложений. Уверен, что чуть позже станет понятно, что там с фирменными приложениями от Xiaomi, Vivo, Huawei и других производителей. Они так-то тоже такой возможностью располагали, а вы пока подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен, чтобы первым быть в курсе!

В принципе, политика Google в этом отношении мне достаточно понятна. Во-первых, после введения запрета на сторонние приложения будет проще контролировать подобную фишку Android-смартфонов. Сами подумайте, теперь компания самостоятельно сможет регулировать все вопросы конфиденциальности. А Xiaomi, Vivo и другие производители, у которых есть встроенный инструмент записи разговоров, будут напрямую подчиняться новым правилам.

Во-вторых, не стоит забывать, что во многих странах запись телефонного разговора запрещена законом. Согласитесь, мониторить все записывающие приложения не так-то просто. А здесь все централизованно, регулирует либо сама Google, либо производитель смартфонов.

В России, например, прямого запрета на запись телефонных разговоров нет. Мало того, частенько используются в суде и служат доказательством того или иного деяния. Однако не стоит забывать, что если вы записываете разговор и публикуете его без согласия другого человека, такое действие может быть расценено по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и наказываться сроком лишения свободы до 5 лет.

Несмотря на новые ограничения Google, записать телефонный разговор на Android все же можно. Во-первых, зарубежные источники утверждают, что встроенные приложения для записи звонков в Google Pixel, Xiaomi и Vivo продолжат работать в том же порядке (интересно, что в документе об этом ни слова), а во-вторых, приложение Телефон от Google все еще будет доступно в Google Play, его никто не отменял.

Чтобы записать телефонный разговор на Android, вам необходимо:

Скачать приложение Телефон от Google на свой смартфон и открыть его.

Когда появится запрос на изменение приложения для звонков, нажмите По умолчанию.

Набрать номер нужного абонента, дождаться ответа.

Затем нажать на кнопку записи (иконка диктофона), нажать Остановить, когда разговор закончится.

После этого перейдите в приложение Телефон, открыть вкладку Недавние, выбрать нужного абонента и найти нужный вам звонок.

Понятно, что такой способ имеет некоторые ограничения. Вот основные из них:

Если вызов поставлен на удержание или вы совершаете конференц-вызов, запись будет невозможна.

Настроить автоматическую запись звонков на Android не получится.

Собеседник будет знать, что разговор записывается.

Не все смартфоны поддерживают эту функцию, необходимо проверить все вручную.

С подробной инструкцией по использованию приложения Телефон от Google можно ознакомится в официальном источнике.

Ну, а если вы пользуетесь смартфоном Xiaomi, Vivo, Huawei, <рa href="https://androidinsider.ru/polezno-znat/kak-zapisyvat-telefonnye-razgovory-na-android-i-v-messendzherah.html#__android_10">екомендую вам статью автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова. Коллега рассказал, как записывать звонки на этих устройствах, все должно завестись. Однако в официальном документе на счет устройств этих брендов толком ничего не сказано, надо проверять на деле.

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iOS растет быстрее Android

Ох этот спор между Android и iOS… Наверное, нет ничего более постоянно, чем это противостояние. С тех пор, как появились две платформы, примерно половина пользователей с каждой стороны не признает существования альтернативы. При этом иногда делает это довольно жестко. Это уже противостояние, выходящее за рамки простой конкуренции. Люди воспринимают это как сражение своей любимой футбольной команды с другой в финале крупного турнира, радуясь успехам своих и неудачам противника. Но, есть определенный процент людей, которые готовы и даже хотят сменить платформу. В последнее время они явно движутся в одну определенную сторону. Вот, как это выглядит.

Неудивительно, что Android — самая популярная мобильная операционная система в мире, поскольку она доступна на огромном количестве устройств. Однако данные StockApps показывают, что в последние годы iOS занимает долю рынка Android, хотя платформа Google по-прежнему доминирует на нем.

По состоянию на июль 2018 года Android занимал 77,32% доли мирового рынка мобильных операционных систем. Однако четыре года спустя произошли довольно серьезные изменения и это количество пользователей ”зеленого робота” сократилось до 69,74%. В то же время по всему миру iOS наоборот прибавила позиции. Ее доля присутствия в карманах и рюкзаках пользователей выросла с 19,4% до 25,49% за тот же период. То есть рост составил чуть больше шесть процентов. Android упал почти на 8%, а это значит, что изменение баланса произошло во многом именно из-за перетекания из одного стана в другой.

Хотя причины этих цифр неясны, Apple прилагает усилия для расширения своей линейки продуктов, чтобы охватить еще больше потребителей такими продуктами, как iPhone SE и iPad начального уровня. Именно они вносят большой вклад, так как кроме них у американской компании есть только премиальные продукты топового уровня. Максимум, что можно наскрести, это iPad Air и iPhone 13 mini. Их с натяжкой можно назвать продуктами среднего уровня. Но таковые они только в модельном ряду купертиновцев. На фоне Android-устройств они все равно довольно дорогие.

Android 13 получит новые жесты и функции безопасности.

Однако преимущества, которое дают эти продукты будет недостаточно для получения еще большей любви пользователей. Надо будет что-то придумывать и предлагать все новые и новые продукты. Желательно, расширяя продуктовую линейку и предлагая больше недорогих устройств. Правда, вряд ли Apple выберет этот путь.

Как отмечает эксперт по финансам Эдит Ридс, Android по-прежнему имеет преимущество благодаря своей природе с открытым исходным кодом. Хотя iOS доступна только на устройствах Apple, существует множество устройств под управлением Android, а не только смартфоны и планшеты. Цена устройств — еще одна причина, по которой Android останется на вершине.

Исследование StockApps отмечает, что в таких регионах, как Южная Америка и Африка, Android уверенно доминирует на местном рынке. В этих регионах люди не могут или не готовы тратить большие деньги на смартфоны, поэтому выбирают более дешевые устройства или и вовсе кнопочные звонилки. iPhone, самый дешевый из которых стоит 450 долларов, на этом рынке не входят в топ продаваемых устройств. В Южной Америке только 10% мобильных устройств работают под управлением iOS, в то время как в Северной Америке операционная система Apple занимает более половины доли рынка.

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Но даже в этом случае стратегия Apple по внедрению менее дорогих устройств для привлечения большего числа клиентов показывает хорошие результаты — и компания, вероятно, продолжит выпускать несколько устройств начального уровня в своей линейке. Просто не будет слишком сильно с ними заигрываться, чтобы не лишиться своей премиальности и оставаться в глазах людей дорогим престижным брендом.