Новый крутой Xiaomi и возможность платить в Google Play: итоги недели

На этой неделе было довольно много презентаций, которые изменят будущее гаджетов. Так, например, нам показали новый Xiaomi 12S Ultra, получивший камеру, которая делала Huawei лучшими камерофонами в мире. Теперь Leica работает с Xiaomi и у нас уже есть первый продукт их сотрудничества. Также на этой неделе власти РФ обязали Google принимать платежи в нашей стране. Но не только этим запомнились прошедшие семь дней. Обо всем, что стоит внимания мы еще раз вспомним в нашей традиционной итоговой новостной подборке.

Могут ли заблокировать WhatsApp

Несмотря на то что Facebook и Instagram в России официально заблокированы, WhatsApp у нас в стране по-прежнему работает без ограничений. Роскомнадзор заявил, что мессенджер не подпадает под нарушения, которые допустили социальные сети, разрешив хейт-спич в отношении российских военных. В ведомстве отказались считать Ватсап средством публичного распространения информации, а потому согласились, что оснований для его блокировки попросту нет. Однако это не значит, что претензий к мессенджеру тоже нет. Потому что они есть, и ещё какие.

WhatsApp не исполнил требование российских властей по переносу данных российских пользователей на территорию страны. Тем самым мессенджер нарушает местное законодательство, которое требует, чтобы компании-операторы персональных данных, работающие в РФ, хранили их в российских дата-центрах.

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WhatsApp уже не впервые понуждают перенести данные россиян на территорию РФ и обрабатывать их тут. Ещё в прошлом году сервис получил штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ подчиниться законному требованию местных властей. Впрочем, это особенно не повлияло не позицию руководства мессенджера.

Поэтому новый штраф, который выпишут WhatsApp, будет выше. Пока его ещё не утвердили, потому что решение должен принять суд, куда ещё только поступили все необходимые документы. Однако, если верить российским законам, штраф, который светит мессенджеру за повторное нарушение, может достигать 18 миллионов рублей.

Глобально, конечно, сумма не критичная. Даже если WhatsApp присудят по верхней границе, Марк Цукерберг может выплатить этот штраф, как выражается наш главред, со сдачи от пачки семечек. Однако дело тут совершенно не в деньгах, а в последствиях для WhatsApp, проблемы которого могут не закончиться на уплате штрафа.

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Отказ от переноса данных россиян на территорию РФ может в конечном итоге закончиться для WhatsApp блокировкой. Несмотря на то что за хейт-спич мессенджер не заблокировали, неисполнение закона о персональных данных может привести к тому, что суд примет решение запретить его работу в России.

Тем более, что подобные прецеденты уже были. Несколько лет назад, если помните, суд принял решение о блокировке LinkedIn, который отказался переносить данные пользователей в Россию. С тех пор сервис тут больше не работает. Несмотря на то что он доступен через VPN, его российская аудитория социальной сети серьёзно поубавилась.

Не сомневаюсь, что в России не очень хотят блокировать WhatsApp. Всё-таки он тут очень популярен. Ватсап, как Сбербанк Онлайн, тут есть у всех. Все родительские чаты, рабочие контакты и группы одноклассников в обязательном порядке ведутся в Ватсапе. Да, кто-то предпочитает Телеграм, но таковых явно меньшинство.

Что это значит? А то, что, очевидно, ни сегодня, ни завтра Ватсап не заблокируют, даже если он откажется исполнять закон о персональных данных и не зафрахтует здесь местные дата-центры для обработки сведений о своих пользователей из России. Высоко вероятно, что новое разбирательство будет длиться ещё около года, а потом его всегда можно будет отсрочить снова.

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Но, как бы там ни было, терпение российских властей явно имеет свой конец. Поэтому я бы не брался утверждать, что WhatsApp в России не заблокируют никогда. Наверняка, если Марк Цукерберг и компания пойдут на принцип, отказываясь от локализации данных, может последовать жёсткий ответ в виде ограничения работы мессенджера на территории страны.

При этом, надо понимать, что запрета на его использование тут не будет. Даже если Роскомнадзор начнёт блокировать WhatsApp в РФ, он останется доступен через VPN, пусть и с перебоями. Однако никаких преследований за переписку в бело-зелёном мессенджере явно не будет. В конце концов, в отношении пользователей Инстаграма и Фейсбука никаких санкций нет.

Huawei выпустила метку, аналог AirTag

Мир электроники уже приучил нас к тому, что иногда проще скопировать, чем придумать что-то свое. Действительно, зачем «изобретать велосипед», когда уже есть идея, которая работает. Надо просто грамотно обойти патентное законодательство и все будет нормально. Что-то подобное получилось и в этот раз. Huawei выпустила свой собственный трекер для поиска потерянных вещей, и он очень похож на AirTag. Конечно, некоторые отличия все равно есть, но они не такие существенные, как хотелось бы. Впрочем, если это будет работать, то какая разница, на что оно похоже, если у нас появляется конкуренция.

Huawei недавно представила два новых цвета для своего складного смартфона P50 Pocket, Они поступили в продажу 4 июля. Но обычно объявление о запуске новых цветов для существующих моделей не является основной новостью, а сопровождает что-то более существенное. Сейчас нам больше интересен гаджет с о сложным названием Huawei Tag Anti-Lost Wizard. Это первое устройство с защитой от потери, представленное Huawei. Компания уже давно была замечена в попытках выпустить что-то новое в категории аксессуаров, и вот это случилось.

Согласно официальной информации, устройство весит 6 г и имеет толщину 5,6 мм. Оно поддерживает технологии поиска в ближнем поле с максимальной громкостью сирены 92 децибел и всплывающим окном, которое может быстро уведомить вас, когда вы и ваша вещь с прикрепленной к ней меткой начинаете удаляться друг от друга.

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Для Huawei Tag Anti-Lost Wizard будет продаваться брелок, который очень похож на те, что продает Apple для своих AirTag. Он сделан из кожи и стоит 69 юаней (примерно 600 рублей по курсу) за кожаный брелок.

Что касается самой метки, ее можно купить одну или в наборе из 4 штук (привет, Apple). Сольный вариант обойдется в 99 юаней (примерно 870 рублей по курсу). Пак из четырех штук будет стоить 300 юаней (примерно 2600 рублей по курсу). Как видим, цены в разы дешевле, чем AirTag, но все это можно будет купить только после 30 июля этого года.

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Huawei Tag Anti-Lost Wizard обеспечивает отличную функциональность благодаря обнаружению объектов на большом расстоянии с помощью удаленного определения местоположения через сеть поиска Huawei и позиционирования с помощью сотен миллионов устройств Huawei. Это сходство с AirTag является огромным плюсом, ведь метка, которая работает только через Bluetooth на расстоянии десяти метров, никому не нужна. В отличие от той, которая позволит найти потерянный предмет в любой точке мира.

Гаджет позволяет зашифровывать отчеты о местоположении, может быть анонимным в обоих направлениях и включает функцию долгосрочного напоминания о безопасности для неизвестных тегов Huawei. Так можно контролировать слежку, если кто-то подбросит вам метку.

Переживать за долговечность метки не стоит, так как она сама по себе хорошо защищена. У нее есть сертификация от воды и пыли IP67, что делает ее почти полностью защищенной. Так же есть поддержка NFC, а время работы от одной батарейки более года. То есть можно не задумываться о необходимости зарядки метки или замены ее батареек.

Сможет ли Huawei продолжить делать хорошие камеры после ухода Leica.

Устройства, предотвращающие потерю любимых гаджетов, стали обычным аксессуаром для пользователей. Huawei Tag Anti-Lost Wizard будет конкурировать с Apple AirTag и Samsung Galaxy Smart Tag, которые продаются примерно в 3-4 раза дороже. Пока все выглядит до приторности сладко. Но как это будет работать на практике, мы узнаем только после того, как попробуем гаджет сами или увидим первые обзоры.

А вы что думаете о таком гаджете? Пользуетесь ли сами какими-то метками? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате. Может быть у вас даже есть какая-то интересная история, связанная с таким гаджетом.

Вотсап станет более защищенным

Этот год был очень насыщенным для WhatsApp. Иначе и быть не могло, ведь этому мессенджеру надо срочно предлагать что-то интересное и догонять Telegram, пока у него есть преимущество только в функциях, но не в аудитории. В противном случае потом что-то изменить уже будет сложно. Благодаря продуктивной работе разработчиков WhatsApp постоянно получает какие-то обновления. Среди последних можно вспомнить возможность отправлять файлы размером до 2 ГБ, а также добавлять до 512 человек в группы и сообщества. И это все только за последние три месяца. Но это еще не все.

Не забывает мессенджер и о безопасности. В прошлом месяце было объявлено о некоторых новых элементах управления, которые позволяют пользователям скрывать изображения своего профиля и время последнего посещения от определенных контактов. Это важные функции, которые позволяют повысить лояльность аудитории, которая в последнее время сильно пошатнулась.

Но это еще не все, и приложение еще не до конца готово. Разработчики намерены добавить более детализированные элементы управления конфиденциальностью с помощью еще одной новой функции.

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WABetaInfo обнаружил, над какой новой функцией работает компания в отношении будущей версии WhatsApp. Она позволит пользователям скрывать свой онлайн-статус. Пока информации об этом маловато, но есть один снимок экрана. Он сделан в приложении для iOS, но можно не сомневаться, что только этой операционной системой функция не ограничится. Более того, она появится не только в Android-версии, но и в WhatsApp Web.

Чтобы получить доступ к новой функции, надо будет открыть «Последнее посещение» в разделе Настройки «Конфиденциальность». Именно там появится новый элемент. Он находится внизу и предлагает два варианта видимости статуса на выбор. В качестве основного по умолчанию будет выбран вариант, при котором ваш онлайн-статус всегда виден всем.

Правда ли, что в России заблокировали WhatsApp.

Если вас это не устраивает, то можно выбрать альтернативный вариант — «Так же, как последнее посещение». Сначала это немного сбивает с толку, но если разобраться, то все становится более понятным. В случае, если выбран этот пункт, то настройки отображения вашего статуса будут видеть те же, кто получают от вас отметку о почтении. Тут на выбор есть четыре варианта: все, мои контакты, расширенный список контактов или никто.

Почти наверняка функция будет работать так же, как отчеты о прочтении. То есть нельзя будет спрятаться от человека, не показывая ему свой статус. В качестве платы за это вы не сможете видеть его статус присутствия в сети. Но такая функция все равно будет полезна для тех, кто не хочет лишний раз демонстрировать всем подряд, что он запускал приложение и читал сообщения. Причины могут быть разными, но наличие такой функции дает больше возможностей конфиденциальности.

Сейчас в WhatsApp зарегистрированы больше полутора миллиардов пользователей. Учитывая, что в мире всего проживает около восьми миллиардов человек, включая младенцев и стариков, с такой аудиторией его действительно можно считать народным. Аудитории второго по популярности мессенджера — Telegram — даже до миллиарда пользователей еще расти и расти.

Одно время его рост был взрывным на фоне проблем с безопасностью, постоянных сбоев и утечек WhatsApp, но в последнее время разработчики взялись за ум и дела у WhatsApp пошло более гладко. Сейчас уже даже никто не вспоминает о скандальной политике использования, согласно которой компания Meta (запрещена в Российской Федерации) могла использовать данные пользователей в целях продвижения рекламы.

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Конечно, до функциональности Telegram старому доброму WhatsApp далеко, но и распугать новыми сложными функциями аудиторию, которая привыкла к простому мессенджеру, тоже не хочется. Напомню, именно WhatsApp сделал кроссплатформенные мессенджеры для смартфонов привычным явлением. До этого была, например, ICQ, но это уже нечто другое. На смартфонах до WhatsApp чаще всего для сообщений использовались СМСки.

Новые функции внедряются постепенно, и наверняка скоро мы увидим что-то новое, но пока время еще не пришло. Но и функция, о которой я рассказал, тоже довольно полезна. Не всем стоит знать, что вы были в сети.

Власти РФ обязали Google принимать платежи

Вот уже несколько месяцев у пользователей Android из России больше нет возможности оплатить приложения, встроенные покупки и подписки в Google Play. Компания Google просто взяла и отключила любые средства оплаты для россиян. Она заблокировала не только карты и PayPal, который тоже ушёл с российского рынка, но и Qiwi, и все остальные способы, которые ранее были доступны без ограничений. То есть, в отличие от App Store, счёт которого ещё можно пополнить с мобильного телефона, в Google Play платить нельзя никак. Но, если бы в каталоге были сторонние системы оплаты, всё было бы иначе.

Федеральная антимонопольная служба РФ обязала Google добавить в Google Play альтернативные системы оплаты. В данном случае речь идёт не о способах как таковых, а именно об эквайринговых системах, обрабатывающих платежи. Если сейчас поисковый гигант занимается этим исключительно единолично, за что берёт комиссию в размере 15-30%, то по новым правилам компания должна позволить разработчикам принимать платежи через сторонние системы.

Перед тем как вынести окончательное решение, ФАС вело расследование на протяжении нескольких месяцев. Экспертам ведомства предстояло выяснить, не нарушает ли отсутствие альтернативных систем обработки платежей в Google Play права пользователей. Проверка показала, что нарушают, лишая их возможности не платить комиссию в строго определённом размере, которую установила Google, не предоставив своим клиентам в отсутствие альтернатив.

Теперь у Google есть срок в один месяц, чтобы устранить нарушение. Если компания вплоть до 4 августа не исполнит требование ФАС, против неё возбудят антимонопольное дело. Какими именно последствиями неисполнение обернётся для Google, пока неизвестно. Но Apple за аналогичное нарушение присудили штраф в размере 900 миллионов рублей. Вряд ли Google оштрафуют на меньшую сумму, а, учитывая резонансный характер дела, возможно, и на большую.

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Google может устранить нарушение любым способом. Самый простой — разрешить разработчикам встраивать в приложения кнопки оплаты и принимать платежи самостоятельно либо через сторонние системы оплаты, по сути, самим выступая в роли интернет-магазинов. Сейчас такой возможности нет, и, согласно правилам размещения софта в Google Play, любые попытки несанкционированного приёма платежей за любые услуги в обход Google будут караться удалением.

Подчинится ли Google, вопрос риторический. Но, как бы там ни было, даже после того, как ФАС возбудит антимонопольное дело в отношении компании и даже выпишет ей штраф, у неё будет возможность оспорить его в судебном порядке. Именно этим сейчас и занимается Apple, которая не признала себя виновной. Процесс длится с декабря, и, судя по всему, ещё далёк от своего логического завершения. Так что ждать появления альтернативных платёжных служб в Google Play в ближайшее время точно не стоит.

Хотя, конечно, было бы здорово. Это многое изменило бы в использовании Google Play в России. У местных пользователей снова появилась бы возможность скачивать платные приложения, оплачивать действующие подписки, которые они сейчас вынуждены оплачивать окольно, а также покупать платный контент в составе приложений вроде валюты, дополнительных уровней или рабочих инструментов, если речь идёт не об играх.

Впрочем, у Google есть и другой шанс уйти от исполнения требований ФАС. Кое-кто уверен, что компания просто-напросто откажется от исправлений нарушений, пойдёт в суд, а потом либо обанкротится, либо просто закроет Google Play. Ну, а что? Магазин-то принадлежит ей, а значит, она имеет полное право распоряжаться им и решать вопросы его присутствия. А если это поможет не создать опасный прецедент, то вполне вероятно, что Google Play правда закроют.

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Верю ли я в это? Ну, пока — будем честны — представить себе закрытие Google Play в России довольно сложно. Слишком много усилий было вложено в его развитие, не говоря уже о том, что тем самым Google сильно подорвёт авторитет Android, который сильно зависим от официального каталога. В конце концов, пойти на поводу у российских властей для компании значит признать верховенство их законов, а заодно ещё и показать всем остальным, что так было можно.

Ведь, по сути, если Google пойдёт на уступки, будет создан прецедент для всех остальных стран. Тогда наверняка и они захотят обязать компанию разрешить альтернативные средства оплаты в Google Play. Понятное дело, что Европа и так движется в том же направлении, но из-за бюрократических сложностей добиться своего местным властям будет сложнее. А, если Google разрешит платить в обход своего каталога в России, то, чтобы быть последовательной, она будет должна сделать то же самое и в ЕС.

Xiaomi выпустила 12S Ultra

Наверное, новый Xiaomi 12S Ultra был самой ожидаемой моделью смартфонов китайского производителя до сегодняшнего дня. Все из-за того, что слухи обещали нам камеру, которая зарекомендовала себя в качестве лучшей в индустрии. И вот он вышел, а его характеристики показали, чтоб мы не зря ждали этот аппарат. Новинке есть, чем удивить и заинтересовать покупателей. Например, как минимум необычным дизайном, или самым новым процессором с выдающейся производительностью. Ну, и его камера в перспективе окажется лучше среди смартфонов на ближайшее время.

Новый смартфон премиум-класса от китайского технологического гиганта имеет текстуру из кожи на задней панели. Там же расположился большой прямоугольный модуль камеры, в котором находится меньший круглый модуль для размещения самих сенсоров. На выступе написано заветное слово «Leica», которые мы ждали последние пару месяцев, с тех пор, как Лей Цзюнь анонсировал начало сотрудничества с немецкой компанией.

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Выступ модуля круглой камеры изготовлен из 23-каратного золота. Он сильно бросается в глаза и делает смартфон одним из самых узнаваемых. Приятно, что компания не стала использовать какой-то типовой дизайн. Кожа на задней стенке не настоящая — она изготовлена ​​на основе силикона. Он экологичен, не желтеет со временем, а также устойчив к загрязнениям и износу.

Передняя часть имеет минимальные лицевые панели и подбородок, а в верхней части дисплея находится выровненное по центру отверстие камеры. Телефон также имеет степень защиты от воды и пыли IP68. Компания сделала акцент на своей системе охлаждения, использующей дизайн, вдохновленный прожилками на листьях.

12S Ultra — топовая модель, поэтому в ней используется новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, основанный на 4-нм техпроцессе. Этот чипсет сочетается с оперативной памятью LPDDR5, объемом до 12 ГБ, и встроенным хранилищем UFS 3.1, объемом до 512 ГБ.

Экран сделан по технологии AMOLED (LTPO 2.0) и имеет диагональ 6,73 дюйма, разрешение 2K, частоту обновления 120 Гц, пиковую яркостью 1500 нит и плотностью пикселей 521 ppi. Экран также получил сертификацию Dolby Vision и HDR10+.

Сможет ли Huawei продолжить делать хорошие камеры после ухода Leica.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном, а за звук отвечает аудиосистема, настроенная совместно со специалистами Harman Kardon. Другие функции включают в себя WiFi 6E, Bluetooth 5.2, ИК-излучатель, систему управления питанием Surge G1 и Android 12 с оболочкой MIUI 13 из коробки.

Смартфон получил большой аккумулятор емкостью 4860 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Обратная зарядка предлагает мощность 10 Вт. По проводу Xiaomi 12S Ultra может зарядиться на половину емкости за 15 минут, а беспроводная за это же время обеспечит 40% заряда.

Ну, и самое интересное — камера. Благодаря новому сотрудничеству между Xiaomi и Leica (которая ушла от Huawei), 12S Ultra оснащен системой линз Leica Summicron на задней панели. Всего модулей три, а в основной установлен датчик Sony IMX989 с размером 1 дюйм и разрешением 50 мегапикселей. Для него также предусмотрена система стабилизации HyperOIS и он может записывать видео с разрешеним до 8K. Кроме него есть два модуля с разрешением 48 Мп. Один из них имеет угол обзора 128 градусов, а второй нужен для обеспечения 120-кратного увеличения. Последний поддерживает оптическую стабилизацию.

Xiaomi 12S Ultra доступен в двух цветовых вариантах, включая черный и зеленый. Он был запущен в следующих конфигурациях хранилища

Xiaomi 12S Ultra 8/256 ГБ — 5 999 юаней (примерно 51 500 рублей по курсу )

) Xiaomi 12S Ultra 12/256 ГБ — 6 499 юаней (примерно 56 000 рублей по курсу )

) Xiaomi 12S Ultra 12/512 ГБ — 6 999 юаней (примерно 60 000 рублей по курсу)

Конечно, эти цены примерные, и на других ранках они будут отличаться, но из них можно сделать вывод, о том, какой порядок цен будет на новинку.