Первый телефон со спутниковой связью и три года обновлений Android для всех: итоги недели

На этой неделе было много всего интересного из мира мобильных гаджетов. Один только выход нового поколения iPhone чего стоит. Впрочем, это мы оставим нашим коллегам с AppleInsider.ru, которые написали не меньше десятка материалов о новинке. Мы же поговорим о том, что Huawei выпустила свой Mate 50 Pro, который и стал первым телефоном со спутниковой связью, буквально за день до премьеры Apple. А еще о том, что все Android-смартфоны могут получить не меньше трех лет обновлений, если закон, в котором это обсуждается, будет принят. Так же не забудем о провале умных очков Xiaomi и паре полезных советов. Все это и многое другое в нашей традиционной еженедельной новостной подборке.

Кому нужны умные очки Xiaomi

Наверное, уже каждый человек знает, что Xiaomi выпускает далеко не только смартфоны. Китайская компания активно развивает свою экосистему, предлагая покупателям самые разные устройства от ноутбуков до лампочек. В прошлом году Xiaomi попыталась взять новую вершину, разработав концепт умных очков. Проект быстро воплотился в жизнь, и уже в августе этого года у фанатов появилась возможность купить Xiaomi Glasses.

Гаджет стоимостью в районе 400$ (~ 24 000 рублей) было решено запустить в продажу через краудфандинговую платформу, где поклонникам предлагалось сделать предварительный взнос, а затем – покрыть оставшуюся часть после релиза. Не понятно, сколько людей купило умные очки Xiaomi, но их обладатели оказались, мягко говоря, разочарованы. Что не так с новинкой Xiaomi — далее в нашем материале.

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Вообще, смарт-очки — это уже не новшество. Первые подобные устройства появились еще в 2014 году (вы ведь наверняка помните Google Glasses?). И этот блин превратился в ком, виной чему высокая цена и сомнительная функциональность. Но в некоторых сферах очки все-таки нашли свое применение. Так, 4 года назад в китайском Чжэнчжоу подобный аксессуар использовался полицией, помогая блюстителям порядка распознавать преступников. А среди обычных людей смарт-очки стали забавной игрушкой, позволяющей воплотить в жизнь некоторые возможности дополненной реальности.

Но умные очки Xiaomi Mijia Glasses оказались еще более бесполезными, чем их предшественники. Начнем по порядку и посмотрим на то, как выглядит этот гаджет. Смарт-очки упакованы в черную коробку, а их конструкция дает понять, что аксессуар у нас несгибаемый. То есть положить Xiaomi Mijia Glasses в компактный футляр не получится при всем желании, а потому их владельцу придется носить их либо всегда на носу, либо передвигаться с немаленькой сумкой в руке.

«Ладно, и так сойдет», — подумает фанат Xiaomi, надевший умные очки. Но всего через 20-30 минут после их ношения в голове возникнет вопрос: «Зачем я в это ввязался?». Гаджет не только неудобный с точки зрения хранения и переноски в футляре, но и довольно тяжелый (без линз вес составляет 100 граммов). Хватает получаса, чтобы наиграться с аксессуаром. А тот, кто решит продолжить носить очки, к концу дня получит синяк на носу. Нет, не от изумленного соседа по лестничной клетке, а от ношения очков — настолько они тяжелые.

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Безусловно, Xiaomi Mijia Glasses покупаются людьми не в качестве модного аксессуара. Многие ошибочно полагают, будто перед ними – инновационное устройство, способное превратить спальный район условной Читы в сияющий неоном центр ночного Майами. Но нет, для этих целей вам лучше купить VR-шлем, а умные очки Xiaomi дадут вам на выбор только 4 приложения:

камера;

перемотка назад (можно посмотреть, что происходило перед вашим глазом 10 секунд назад);

руководство пользователя;

онлайн-переводчик.

Все пункты меню представлены только на китайском языке, так что хочешь не хочешь — без переводчика не обойтись. При этом стоит рассказать об ощущениях помимо тяжести на носу и ушах. Микро-экран расположен на приемлемом расстоянии от глаз, поэтому вы сможете довольно четко видеть происходящее вокруг. Зачем? Это уже другой вопрос.

Помимо функции 10-секундной перемотки в плане дополненной реальности Xiaomi ничего не предлагает. Даже покемона не получится поймать, если вы вдруг решите. Единственная функциональная особенность смарт-очков – камера, и на ней можно остановиться подробнее.

Смарт-очки Xiaomi оснащены двойной камерой. Основная имеет разрешение 50 мегапикселей, а вспомогательная, выступающая в качестве телефото-объектива с 5-кратным зумом, рассчитана на 8 МП. Несмотря на скромные показатели и наличие бюджетного процессора Snapdragon 662, который, к слову, установлен в смартфоне POCO M3 и куче других моделей, фотографии получаются хорошего качества. Во всяком случае днем.

Функцию кнопки затвора выполняет ножка очков. Касаешься — фотография готова. Казалось бы, удобно, но из-за этого происходят случайные срабатывания, когда вы, например, хотите поправить аксессуар. Ситуация с видео еще более неоднозначная. Во-первых, из настроек есть только выбор соотношения сторон 4:3 или 16:9. Разрешение 1080p остается неизменным, а итоговая запись примечательна разве что отставанием звука.

Если вы решите непрерывно записывать видео, то будьте готовы: заряда хватит не более чем на час (в режиме ожидания очки работают 2 часа). При этом корпус аксессуара согреет вас как «лещ» от бати, который вы получите за то, что спустили ~ 24 тысячи рублей на абсолютно бестолковый гаджет.

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Хотите фотографировать – для этого у вас есть смартфон, чья камера точно не уступает возможностям Xiaomi Mijia Glasses. Нужно перевести текст на вывеске — запустите Google Переводчик и не морочьте голову. Мечтаете получить синяк на носу и «леща» от бати — согласен, в этом отношении у смарт-очков Xiaomi нет альтернатив.

Все телефоны будут обновляться по три года

Сейчас многие смартфоны на Android имеют очень ограниченное время обновлений. Некоторые производители настолько на них экономят, что устройства вовсе не получают новые версии операционной системы. Но даже если они выходят, то 1-2 года таких обновлений — обычное дело. Редкие производители предлагают три года и больше, но ситуация скоро может измениться, и все телефоны будут получать минимум три года обновления операционной системы и пять лет обновлений безопасности. Вот только дело не в щедрости производителей или их стремлении соответствовать Samsung и Google, а в европейском законодательстве.

Законодатели ЕС предложили широкие требования к смартфонам, продаваемым в регионе. Регулирующие органы предложили производителям телефонов предоставлять обновления безопасности для своих устройств в течение минимум пяти лет и обновления ОС в течение минимум трех лет. Более того, указанные обновления безопасности и операционной системы должны быть доступны пользователям «не позднее, чем через два месяца после публичного выпуска». Сейчас время выпуска обновления в некоторых случаях достигает полугода и более.

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Если эти правила будут введены в действие, они могут коренным образом изменить то, как создатели смартфонов обеспечивают поддержку программного обеспечения своих устройств. Samsung и Google — единственные бренды, которые обещают пять лет обновлений безопасности для своих телефонов. Тем не менее, не все их устройства пользуются этими преимуществами. Samsung пошла еще дальше и собирается обновлять Android на некоторых средних и дорогих моделях в течение четырех лет. Пока это рекорд — остальные, включая Google, предлагают три года и меньше.

Подобное регулирование может вынудить компании выпускать более длительные обновления не только для своих флагманских телефонов, но и для менее премиальных бюджетных устройств, которые обычно не получают долгосрочных обязательств по обновлению от производителей.

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В проекте правил также указывается, что емкость батареи устройства «не должна ухудшаться после обновления операционной системы или обновления прошивки при измерении с использованием того же стандарта испытаний, который первоначально использовался для декларации соответствия». Они также заявляют: «В результате отказа от обновления не должно происходить никаких изменений производительности, за исключением стороннего прикладного программного обеспечения».

В другом месте проект правил предполагает, что для смартфонов и планшетов, продаваемых в Европе, должны быть доступны запасные части, включая аккумуляторы, дисплеи, камеры, порты для зарядки и многое другое в течение как минимум пяти лет.

В проекте отмечается, что «устройства часто преждевременно заменяются пользователями и по истечении срока их полезного использования, что приводит к пустой трате ресурсов». Согласно выводам Европейской комиссии, продление их срока службы с двух-трех до пяти лет было бы равносильно снятию с дорог миллионов автомобилей.

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В последнее время Европа лидирует в области регулирования смартфонов. Недавно в этом регионе был принят закон, требующий, чтобы к 2024 году все смартфоны имели зарядку USB-C. Последние предложенные правила носят еще более агрессивный характер и могут коренным образом изменить ландшафт телефонов Android, если они будут приняты.

Европейская комиссия в настоящее время собирает отзывы о проекте правил. Некоторые из предложений могут вступить в силу к концу года, а большинство из них будут приняты через 12 месяцев после их утверждения.

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Может показаться, что нам нет дела до регулирования рынка в Европе, но именно этот большой рынок может переломить ситуацию во всем мире. Маловероятно, что обновления будут готовится только для смартфонов на территории стран Евросоюза, а в соседних такие же модели не получат их. Самое сложное – это сделать обновление и оптимизировать его, а не распространить. Именно на этом и экономят производители. Если обновление будет существовать, то его получат во всем мире. Ситуация с запчастями не такая однозначная, поэтому тут нововведения могут быть не столь радикальными, но изменение ситуации с обновлениями станет вторым большим подарком для пользователей после перехода на USB Type-C. А вы что думаете? Поделитесь мыслями в нашем Telegram-чате?

Когда выйдет Pixel 7 и часы Google

Ранее в этом году на мероприятии Google I/O поисковый гигант впервые представил нам грядущие смартфоны серии Pixel 7. Хотя никто и не сомневался, что премьера будет, но столь ранний релиз все равно вызывает некоторое недоумение. Тогда было сказано, что новинка выйдет осенью, но точная дата не называлась. Проще говоря, тогда компания просто подтвердила то, в чем мы и так не сомневались. Но вот пришла осень, и мы получили ответы на свои вопросы. Новый флагманский смартфон от создателей Android 13 выйдет меньше, чем через месяц — 6 октября 2022 года. Но в нем стоит разобраться более подробно.

Премьера новинки состоится на мероприятии Made By Google 6 октября в 18:00 по московскому времени. Но не только новые смартфоны представит компания на этом мероприятии. Нам также покажут гаджет, о котором многие уже начали забывать – часы Google Pixel Watch. Можно было бы усомниться в их выходе, но компания сама озвучивала планы их выпуска, да и свежий тизер говорит о том, что они будут.

Из трейлера, размещенного компанией в социальных сетях (версию на YouTube можно посмотреть тут), следует, что мы увидим не только новый смартфон, но и другие вещи, такие как часы, наушники и что-то еще.

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Серия Pixel 7 будет выполнена в том же ключе, что и Pixel 6. Преемственность дизайна в данном случае пойдет новинке только в плюс, ведь прошлогодний Pixel до сих пор никто не скопировал, так что его дизайн остается уникальным. Смартфон будет оснащен двойной камерой, а Pixel 7 Pro — тройной.

Предполагается, что телефоны будут иметь основной модуль на 50 Мп (Samsung GN1) и сверхширокую камеру на 13 Мп (Sony IMX38). Тот третий модуль, который будет отличать Pro-версию от обычной, это 48 Мп телеобъектив (Samsung GM1). Ожидается, что передняя камера на обеих моделях будет иметь датчик с разрешением чуть меньше 11 Мп (Samsung 3J1).

Pixel 7 будет оснащен 6,4-дюймовой OLED-панелью с частотой 90 Гц, а Pixel 7 Pro — 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Оба телефона также получат новый процессор Google Tensor, который пока не представили официально, но ждать его осталось недолго. Так же можно не сомневаться, что обе версии телефона будут работать под управлением Android 13 из коробки. В будущем они получат минимум три года обновлений операционной системы и пять лет обновления безопасности.

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Gредстоящие Pixel Watch будут работать на Wear OS, которая предложит пользователям поддержку Google Assistant, Google Maps и другие сервисы Google, а также интеллектуальные уведомления. Точной информации о батарее пока нет, но ожидается, что устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 300 мАч, которой хватит на один полный день. Сейчас для серьезных умных часов это скорее норма, ведь примерно такие же значения предлагают Apple Watch 7 и Samsung Galaxy Watch 5.

В трейлере, о котором мы говорим в этой статье, Google показала человека в наушниках. Пока это ни о чем не говорит и может быть просто демонстрацией того, что человек слушает музыку со своего Pixel 7, но есть вероятность, что новые наушники мы все же увидим. Правда, вряд ли они будут настолько сильно отличаться от предыдущего поколения, что этому стоит уделять большое внимание.

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Возможно, компания представит какие-то продукты умного дома, которые, положа руку на сердце, мало кого интересуют в нашей стране из-за ограниченного набора функций и сложностей с поставками.

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В перспективе Google должна выпустить планшет, о котором она говорила на Google I/O. Но уже тогда было сказано, что ждать его стоит ”где-то в 2023 году”. А позже появились рассуждения пользователей Сети на тему того, что это будет не полноценный планшет, а лишь хаб для умного дома, который можно будет снимать с базы и использовать как планшетом. Но взять его с собой в дорогу будет не так удобно, как пользоваться им именно дома.

В любом случае, ждать осталось уже не так долго. Интересно то, что компания повела себя, как многие китайские, выкатив такую важную новость за несколько часов до презентации iPhone 14. Но так уж устроен рынок — все крутится вокруг желания выделиться на фоне Apple. И Google это в очередной раз доказала.

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Huawei выпустила первый телефон со спутниковой связью

Уже несколько лет от каждой презентации Apple ждут демонстрации чего-то нового. Например, того, что она покажет iPhone с поддержкой спутниковой связи. Непонятно, кому и зачем это нужно, но сама идея довольно привлекательна, а факт чего-то, связанного с космосом, в карманном устройстве и вовсе может привлечь миллионы новых покупателей. Вот только от Apple мы так и не дождались новинку, а другие компании постарались подхватить этот тренд. Теперь это получилось у Huawei, которая, несмотря на санкции, продолжает демонстрировать свою силу. А еще теперь понятно, почему она так долго возилась с моделью Mate 50 и не выпустила ее в прошлом году.

Так получилось, что многие компании стараются получить свою минуту славы, выступив с заявлением в тот момент, когда рынок подогрет предстоящей презентаций нового iPhone. Даже Google пошла этим путем, анонсировав дату презентации Pixel 7 еще за месяц до ее проведения. Так же поступила и Huawei.

Компания анонсировала долгожданную серию Mate 50 за день до сентябрьского мероприятия Apple. У него есть функция, которую мы в очередной раз ждем от iPhone 14 — возможность отправлять данные через спутниковую связь. Mate 50 и Mate 50 Pro смогут отправлять короткие тексты и использовать навигацию благодаря глобальной спутниковой сети Китая BeiDou, что позволяет общаться в районах, куда не дотягиваются вышки сотовых операторов.

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Флагманская серия Mate 50 работает на базе чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1. Правда, как и раньше, этот чипсет поддерживает только 4G, так как использование компанией 5G запрещено действующими санкциями США против Huawei.

Так же смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти, что многим может показаться очень небольшим объемом. Зато 50 Pro поставляется с увеличенным 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Mate 50 получит чуть более скромную панель с диагональю 6,7 дюймов. В ее основе так же будет лежать OLED-матрица, но частота ее обновления будет ниже — всего 90 Гц.

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Основная камера обеих новинок получит основную камеру с разрешением 50 Мп. Ее ключевой функцией будет возможность изменения апертуры от f/1,4 до f/4. Большинство камер смартфонов используют фиксированную апертуру, поэтому такое нововведение можно назвать интересным, хоть и не уникальным, так как Samsung уже пыталась выпустить что-то подобное. На практике такое интересное решение, скорее всего, нивелируется банальной физикой. Сам объектив настолько мал, что вряд ли получится создать какую-либо значимую разницу в глубине резкости между этими значениями. На большой камере это очень важно, но мир смартфонов живет по своим принципам.

Кроме основного модуля, обе модели имеют 13 Мп сверхширокоугольную камеру с апертурой f/2.2. Так же у обоих смартфонов есть телеобъектив, но он у них разный. Версия Pro получает модернизированную 64 Мп камеру с 200-кратным цифровым зумом. Базовый Mate 50 предлагает 100-кратный цифровой зум. Впрочем, оба являются функцией ради функции. Пользоваться ей на постоянной основе едва ли кто-то будет.

На выбор будут доступны три цвета корпуса — яркий оранжевый, а так же стандартные для флагманов черный и серебристый.

Если вам кажется, что в наши дни вы много слышите о спутниковой связи, это потому, что так оно и есть. Некоторые операторы связи совместно со SpaceX то и дело объявляют о партнерстве, целью которого является предоставление этой функции пользователям. Доступ должен обеспечиваться через спутники Starlink. А слухи о функции спутникового обмена сообщениями Apple ходят с прошлого года.

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Во всех этих случаях технология, скорее всего, будет ограничена, по крайней мере поначалу. Например, T-Mobile заявляет, что ее система позволит обмениваться текстовыми и даже графическими сообщениями, но голосовые вызовы и передача данных будут доступны позже.

Небольшим минусом является то, что, судя по описанию системы Huawei, телефоны Mate 50 смогут только отправлять тексты через спутник и не смогут их получать. Во всех этих случаях спутниковые текстовые сообщения предназначены для обеспечения экстренного соединения в местах, где нет сигнала для отправки даже срочных сообщений.

То есть, функция реализуется не для того, чтобы вы могли скролить ленту или сидеть в чатиках, когда находитесь вне зоны действия сотовой связи. Но явный тренд намечен. А значит, скоро еще больше телефонов смогут работать через спутник. Нам же остается только следить за новостями и ждать этого момента. А вы ждете массового прихода спутниковой связи?