На этой неделе выяснилось, что взломать личные данные даже такого человека, как Джефф Безос не очень сложно. Для этого достаточно только взломать его WhatsApp, который тоже имеет свои «дыры». Зато мессенджер отметился темной темой, которая теперь доступна некоторым пользователям, пожелавшим ей воспользоваться. Кроме этого, на прошлой неделе появились очередные данные о новом Samsung Galaxy S20. У него есть некоторые минусы, но посмотреть на него все равно интересно. Были и другие новости. Давайте обсудим их в нашем традиционном еженедельном новостном дайджесте.

В Сети появились новые изображения Galaxy S20. Не без минусов

Twitter-ликстер из Индии Исхан Агарвал опубликовал официальные рендры Galaxy S20. Сложно сказать, откуда он их взял. Возможно, в местной индийской соцсети или в китайской Weibo, но это не так важно, как наличие самих рендеров. Теперь мы знаем всё о том, как будут выглядеть новинки Samsung. И, по правде говоря, всё не так плохо, но есть вопросы.

Начать стоит с того, что понравилось. Galaxy S20 Ultra, на мой взгляд, выглядит отлично за счёт массивного модуля камеры. Он придаёт устройству дороговизны. Камеры, в отличие от iPhone 11 Pro, располагаются аккуратно и по линии. Особенно порадовало наличие 10х оптического и 100х цифрового приближения. Этого удалось достичь благодаря перископной камере, разработанной компанией CorePhotonics. Ранее подобную камеру в своих устройствах от того же производителя использовала компания Oppo. Одним из таких устройств стал Oppo Reno, поэтому для многих такая камера не станет открытием, если, конечно, учесть, что они вообще будут знать о наличии такого бренда, как Oppo.

Мои коллеги по цеху высказались негативно в адрес нового облика S20 Ultra, считая камеру устройства слишком нелепой и массивной.

По правде говоря, я не представляю, как можно было сделать настолько плохо. Это действительно плохой дизайн. Даже нелепый iPhone 11 Pro выглядит, на мой взгляд, куда интереснее. Все эти массивные камеры — то, что не должно быть в смартфонах. Я не понимаю, зачем они это делают. Это же телефон, а не камера. Ренат Гришин, главред AndroidInsider.ru

Своё мнение по поводу новых Galaxy высказал и руководитель i10, Михаил Королёв:

Мой коллега Ренат сказал, что новые iPhone внешне не ок. И я соглашусь с ним. На те же грабли пытается наступить сейчас Samsung. Начинали с небольших ободков, которые в народе стали называть «островками», а теперь всё это превращается в материки. Поймите меня правильно, смартфоны должны выглядеть аккуратно и эстетично.

Не остался в стороне и автор материалов Иван Кузнецов, который вступил в локальный спор в нашем рабочем чате:

Мне не нравится S20 Ultra. Да и вообще вся линейка. Мы тут и новые iPhone обсуждаем, они тоже странные. Тренд на массивные камеры кажется мне лишним, есть много всего, что можно поменять в смартфонах, но зачем так уродовать камеры?

Мне же, наоборот, кажется, что это единственное, что может понравиться в новых флагманах. К тому же 100х приближение — это круто. Интересно, что думают наши читатели по этому поводу.

Ладно, идём дальше. Если по Ultra еще модно поспорить, то с S20 и S20 Plus всё не так просто. Складывается впечатление, что они намеренно сделали ободок камер менее привлекательным, чтобы не ставить их в один ряд с S20 Ultra. В жизни все три аппарата будут выглядеть лучше за счёт того, что получат стеклянный корпус. Рендеры же сделаны некачественно, поэтому эффект стекла не наблюдается.

Тем не менее, кажется, даже в этом случае S20 и S20 Plus будут выглядеть также дешево, как и новые смартфоны линейки Galaxy A: Galaxy A51 и A71. По крайней мере, если бы кто-то сказал, что это устройства бюджетной линейки, стоило бы поверить.

Теперь немного о ценах. Компания, вероятно, будет продавать как 5G-версии устройств, так и обычные 4G-варианты. По слухам, стоимость Galaxy S20 с 4G будет начинаться от 900 евро (это около 62 тысячи рублей), а вот 5G-вариант будет оценен в 1000 евро (68 тысяч рублей). Galaxy S20 Plus будут продавать в Европе за 1000 долларов, 5G-версия будет стоить 1100 долларов. А вот за Galaxy S20 Ulta попросят 1350 долларов. Версия Ulta с 512 гигабайтами встроенной памяти будет стоить 1550 евро (106 тысяч рублей).

Galaxy S10e на старте продаж в России оценивался в 56990 рублей, а в Европе он стоил 779 евро. Телефон стал дороже на 120 евро, что не так уж и мало. Версия Galaxy S10 Plus с 512 ГБ встроенной памяти в прошлом году оценивалась в 1299 евро. В этом году аналогичный ей Ultra будет стоить 1550. Разница уже в 250 евро. Не совсем понятно, с чем связано подорожание, учитывая, что внешне смартфоны выглядят почти идентично.

Каждый год производители увеличивают планку для флагманских смартфонов с целью быть лучше всех и предлагать рынку самое лучше и классное. Но такая гонка привела к тому, что у потребителей попросту нет таких денег, чтобы позволить себе самый дешёвый флагман за 900 евро. Даже если учесть, что каждый год инфляция на мировом рынке составляет 1-2%, это не должно приводить к подобному удорожанию. Не может мировая экономика за год ослабнуть до такой степени, чтобы Samsung повышала стоимость базового S20 на 120 евро.

Возможно, компания сделала это для того, чтобы они не конкурировали с Lite-версиями флагманов. Но в таком случае непонятно, кто будет покупать флагманы, если за счёт своей цены никто их себе не сможет позволить.

К тому же ожидается, что складной Galaxy Z Flip, продажи которого стартуют в начале февраля, будет стоить около 850 долларов, что делает его более привлекательным вариантом на фоне самого дешёвого S20. Samsung сама себе стреляет в ногу, как бы это странно ни звучало.

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На Android можно будет запускать приложения без установки. Прямо из облака

Несмотря на то что пользователи постепенно начинают терять интерес к процессорным ядрам, гигагерцам и гигабайтам, уделяя приоритетное значение другим особенностям смартфонов, никому не хочется купить откровенно слабый аппарат. Ведь он не только не получит свежих обновлений, потому что производитель объявит его недостаточно производительным, чтобы вытянуть все нововведения, но даже не сможет запускать более или менее требовательные игры и приложения. Но думать так в эпоху облачных технологий – это, конечно, большое заблуждение.

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Студия Canonical объявила о создании облачной платформы для запуска Android-приложений без необходимости их установки под названием Anbox Cloud. В отличие от сервиса Quick Apps, который всё-таки загружает на устройство небольшой объём данных, чтобы иметь возможность запустить фрагмент той или иной программы или игры, решение Canonical работает исключительно с облаком. По сути, оно предлагает запускать приложения и игры на удалённых серверах и ретранслировать картинку на устройство пользователя.

По большому счёту ничего выдающегося в этой идее нет. Сегодня по такому принципу работают все потоковые игровые сервисы. Их создатели решили, что скорость беспроводного интернета сегодня достаточно высока, чтобы передавать с удалённых серверов картинку на устройства пользователей. Ведь далеко не у всех есть компьютеры, которые могли бы вытянуть последние новинки игрового мира, не говоря уже о смартфонах, на которых даже GTA V вряд ли пошла бы без лагов. Однако Canonical пошла ещё дальше и рискует произвести революцию на рынке мобильных приложений.

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Anbox Cloud позволит разработчикам создавать мобильные игры и приложения, требующие для обеспечения своей работы даже большего объёма памяти и мощного процессора, чем сейчас. Но поскольку запускаться они всё равно будут на мощных серверах Canonical, пользоваться ими смогут даже владельцы недорогих аппаратов, у которых раньше такой возможности не было. Но почему тогда никто не догадался сделать этого раньше?

Дело в том, что облачные приложения довольно плохо защищены от стороннего вмешательства. Однако разработчикам Canonical удалось решить эту проблему. Для этого было решено взять ядро Ubuntu 18.04 LTS и систему контейнеров, которая создаёт изолированное окружение для всех приложений, работоспособность которых обеспечивает сервер. В результате нарушить эту среду так просто уже нельзя, потому что все данные, которые передаются удалённому соединению, надёжно защищены своего рода оболочкой. Но основную сложность представляет отсутствие оборудования, способного обеспечить безопасную доставку данных из облачного приложения до пользователя.

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Сейчас Canonical сотрудничает с компанией Packet, поставщиком облачной инфраструктуры для разработчиков, у которой есть необходимое оборудование. Однако для широкого распространения платформы, позволяющей запускать приложения в облаке, скорее всего, мощностей Packet будет недостаточно. Тем более, что Canonical планирует реализовать этот сценарий не только для мобильных устройств, но и для компьютеров. Это, по сути, сделает совершенно бесполезным мощное железо и, очевидно, приведёт нас в новое облачное будущее.

Пока проект Canonical, бесспорно, выглядит как утопия. Сложно поверить, что вчера мы ещё тратили по тысяче долларов на флагманские смартфоны, чтобы иметь возможность запускать передовые приложения и игры, а завтра сможем купить любой бюджетник за 50 долларов и играть на нём и RDR2, GTA V, и много чего ещё. Ведь даже если эта идея и осуществима, логично предположить, что производители процессоров, памяти и других комплектующих будут выступать решительно против создания таких платформ, которые вполне могут оставить их банкротами.

Можно ли взломать iPhone через WhatsApp

WhatsApp – мегаудобный инструмент общения, которым пользуется два миллиарда человек со всего мира. Как так получилось, сказать сложно. Но из-за того, что у мессенджера образовалась такая широкая аудитория, сработал эффект снежного кома, из-за чего новые пользователи налипают буквально сами собой. Ведь какой смысл пересаживаться на более модный мессенджер, если все знакомые остались в этом? Именно поэтому для большинства пользователей вопрос отказа от WhatsApp даже не стоит. Когда-то так думал и основатель Amazon Джефф Безос. И соверешенно напрасно.

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Смартфон Джеффа Безоса взломали при помощи вредоносного файла, отправленного по WhatsApp, пишет The Guardian. Вероятным отправителем вируса считается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Эта информация носит не подтверждённый характер, однако собеседники газеты, близкие к ситуации, утверждают, что всё было именно так. Правда, пока не очень понятно знал ли сам Сальман о том, что он отправляет своему собеседнику инструмент тайного взлома.

Ситуация происходила следующим образом. В 2018 году Безос и Сальман общались через WhatsApp, и Сальман отправил своему собеседнику видеоролик, который содержал в себе скрытый вредоносный файл. После того, как он попал на устройство Безоса, то незамедлительно установил соединение с серверами своих создателей и в течение всего лишь нескольких часов отправил им колоссальный объём конфиденциальных данных предпринимателя, хранившихся в его смартфоне. Что именно это были за данные, не уточняется.

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Беглый анализ проблемы показал, что заражение смартфонов через WhatsApp происходит посредством MP4-видео, сконфигурированного особым образом. Оно попадало на устройство жертвы, после чего начинало планомерно посылать информацию в буфер, это провоцировало его переполнение и зависание, в результате чего он открывал злоумышленникам бэкдор для доступа к внутренней памяти мессенджера и инфицированного аппарата. Всё, что оставалось хакерам, — просто переслать все данные из встроенного хранилища себе на сервера, а затем изучить их.

Как выяснилось, бэкдор мог быть открыт не только в Android, но и в iOS, что ставило под угрозу огромное количество пользователей по всему миру. Это подтвердила даже Facebook, уточнив, что модификация файлов в принципе является очень запутанным явлением, противостоять которому оказываются не в силах даже самые защищённые операционные системы. Тем не менее, разработчики довольно быстро среагировали и выпустили обновление с устранением бага.

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Но ирония этой истории заключается в том, что в публичный доступ информация о баге, который позволял взламывать смартфоны пользователей через WhatsApp, попала только в ноябре 2019 года, а Джеффа Безоса взломали ещё в 2018-м. Получается, что либо разработчики WhatsApp настолько некомпетентны, что их непрофессионализм привёл к тому, что подобные атаки беспрепятственно осуществлялись в течение целого года, либо WhatsApp – это и правда рассадник багов и уязвимостей, представляющий собой самый настоящий инструмент слежки для всех, кто имеет достаточную квалификацию.

В бете WhatsApp для Android появилась ночная тема. Как включить

Долгое время ночная тема была одной из ключевых тем, которую обсуждали пользователи и старались реализовать разработчики. Кажется, не проходило и недели, чтобы мы не написали о том, что в очередном приложении появилась возможность изменить цветовую схему интерфейса, переведя оформление в тёмные тона. Удивительно, но именно такие материалы пользовались наибольшей популярностью у наших читателей, которые с неподдельной радостью спешили активировать ночную тему у себя. Однако со временем эта тема исчерпала себя и перестала интересовать ну практически всех. Кроме пользователей WhatsApp.

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Несмотря на то что слухи о появлении ночной темы в WhatsApp ходят уже довольно давно, разработчики только сейчас решились на её внедрение, и то – исключительно в тестовую версию мессенджера. Скорее всего, всё дело в том, что нововведение подлежит проведению дополнительных испытаний с участием широкого круга пользователей, которые могут заметить те или иные недоработки. Ведь, вопреки расхожему мнению, чтобы внедрить ночную тему в приложение, недостаточно просто прописать это в его коде, а нужно перерисовать многие элементы интерфейса, которые можно не разглядеть на тёмном фоне.

Если вам не терпится опробовать ночную тему в WhatsApp для Android, вам придётся установить бета-версию мессенджера, благо разработчики не чинят этому никаких препятствий. Это можно сделать двумя способами: легальным и не совсем легальным. Первый предусматривает обязательную регистрацию в программе бета-тестирования. Для этого необходимо перейти по этой ссылке и подтвердить своё участие, после чего вам будет предложена ссылка на загрузку тестовой версии WhatsApp из Google Play. Правда, будьте готовы к тому, что она заменит релизную и для обратной рокировки вам придётся из программы выходить.

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Второй способ проще. Он предполагает банальную установку APK-файла тестовой версии WhatsApp, которую смогли вычленить разработчики. Её можно скачать по этой ссылке. Но тут тоже нужно быть готовым к тому, что её установка заменит уже установленный мессенджер. А для того, чтобы вернуть всё, как было, нужно удалить бета-версию и установить из Google Play обычную. Этот вариант ненамного проще, чем первый, но зато требует установки потенциально небезопасного APK-файла. Поэтому рекомендуем воспользоваться первым.

Чтобы включить ночную тему в WhatsApp вручную, запустите мессенджер и перейдите в контекстное меню;

Откройте «Настройки» и найдите раздел «Чаты»;

В открывшемся окне перейдите во вкладку «Темы» и активируйте тёмную тему;

На смартфонах с Android 10 ночная тема в WhatsApp будет включаться при активации системной ночной темы.

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Насколько комфортна ночная тема для восприятия, нам судить сложно. Уж не знаю, что со мной не так, но тёмные цвета интерфейса заставляют мои глаза слезиться и не только не успокаивают их, а, наоборот, делают только хуже. Поэтому единственный сценарий, при котором использование ночной темы может быть оправдано, является экономия энергии. Дело в том, что AMOLED-экраны практически не подают напряжения на те светодиоды, которые отвечают за отображение тёмных цветов, благодаря чему автономность смартфона повышается довольно ощутимо.

Xiaomi под видом флагмана хочет продать бюджетник

Xiaomi известна не только своими возможностями выпускать крайне дешёвые смартфоны, но еще и настоящими убийцами убийц флагманов. Так, 22 августа 2018 года компания выпустила смартфон Pocophone Poco F1. Он продавался как телефон, не связанный с Xiaomi. Компания хотела сделать некий аналог линейки OnePlus, которой владеет Oppo. И у неё это получилось, ведь устройство пользовалось немалой популярностью в России. В дальнейшем компания почему-то решила не выпускать новые смартфоны Poco и только сейчас о ней вновь заговорили, ведь несколько дней назад она официально анонсировала возвращение на рынок. Вероятно, готовится к выходу Poco F2, который, скажем сразу, многих разочарует.

Проблема очень простая, Poco F2 засветился на индийском сайте стандартов Bureau for Indian Standards (BIS). Модель устройства (M1912G7BI) совпадает с моделью Redmi K30 4G (M1912G7BC и M1912G7BE). Различия в последней букве связаны с регионом, где будет продаваться устройство, но никак не с самим устройством. «I» на конце означает нацеленность на индийский рынок.

Пока до конца непонятно, какое именно устройство в новом модельном ряде Poco станет аналогом Redmi K30, однако, скорее всего, речь идет о Poco F2. Redmi K30 работает на процессоре Snapdragon 730G, имеет 6,67-дюймовый FHD IPS-дисплей с вырезом под камеру, 64-Мп камеру, 6/8 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти. Это несомненно бюджетный гаджет, который хоть и получил дисплей с частотой обновления 120 Гц, но имеет при этом ряд недостатков даже в сравнении с прошлогодним Redmi K20. Мы уже писали материал о том, почему Redmi K30 является провальным телефоном. Конечно, еще стоит отметить его неплохую камеру с модулем Sony IMX686, однако его недостатки, одним из которых является IPS-технология дисплея, могут стать серьезной проблемой для многих потребителей.

Даже если предположить, что речь идёт о Lite-версии, не совсем понятно, почему нам подсовывают телефон, который уже представлен на рынке. Наверняка Poco будет продаваться и в России, поэтому всё, что актуально для индийского рынка, будет актуально и для нашего. Poco F1 в своё время был полноценным гаджетом, который даже внешне не повторял смартфоны Xiaomi, сейчас же нам предлагают под видом смартфона линейки Poco какой-то бюджетный телефон с плохим экраном. Зачем? Давайте обсудим это в Телеграм.

Многие не знают, но в Poco F1 используется полноценный сканер лица с инфракрасным датчиком. Такую же технологию использует Apple и другие производители флагманов в своих телефонах, в случае с Redmi K30 ничего подобного нам не предлагают. К тому же эти две фронтальные камеры в Redmi K30, между которыми черная область является частью экрана и лишь программно закрашена в черный цвет, просто убивают всю картину. Многие владельцы K30 отмечают, что ночью, когда черный фон видно сильнее, эти камеры выделяются на фоне программной вставки между ними, из-за чего создаётся ощущение использования дешёвого устройства, хотя уж очень дешёвым его назвать сложно.

Xiaomi иногда выпускает неплохие устройства, но, как правило, после удачной модели новая версия получается не такой хорошей в вопросе соотношения цены и качества. Например, Redmi 5 после выхода Redmi 6 казался более привлекательным, он имел более ёмкий аккумулятор, процессор Snapdragon (в Redmi 6 MTK), а рамки устройства казались значительно меньше, чем в Redmi 6. Ситуация с K30 напоминает данную. А использование K30 в качестве устройства нового поколения в линейке Poco может вызвать волну гнева по отношению к Xiaomi.

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Понятно, что таким образом она пытается маневрировать, получая как можно больше прибыли и пользуясь популярностью линейки Poco, однако это не идеальный вариант развития событий. На месте Xiaomi мы бы предложили гораздо более интересные устройства в линейке Poco с совершенно иным дизайном, который бы нравился жителям всего мира, а не только китайцам.

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