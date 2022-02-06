Важное о мессенджерах и лучший Google Pixel: итоги недели

Так получилось, что на этой неделе основные новости касались мессенджеров. WhatsApp может сделать так, что часть его функций станет платной, что не может порадовать пользователей. Куда приятнее новости от Telegram. Мессендер Павла Дурова получил серьезные улучшения и кроме повышения стабильности и исправления недочетов получил новые функции, которые многие ждали. Но не только о мессенджерах говорили на этой неделе. Многие компании отчитались о своей деятельности за первый финансовый квартал 2022 года. Интереснее всего информация, поступившая от Qualcomm и от Google. Ою этом мы тоже поговорим. А еще о некоторых других новостях уходящей недели. Давайте вспомним все!

WhatsApp может стать частично платным

WhatsApp заслуженно является самым популярным мессенджером в мире. Кроме того, что он стоял у истоков этого способа общения, он еще и предлагал функции, которых не было у других. Одной из них являлась возможность полностью бесплатного хранения любых копий. Пусть такая возможность и была доступна пользователям не всех телефонов, скоро ситуация может измениться. Если это произойдет, мы больше не сможем хранить гигабайты ”мемасиков” и прочих файлов разного уровня полезности, не платя за это. Пока паниковать рано, но задуматься о размере вашей копии WhatsApp все же стоит.

WhatsApp поддерживает возможность резервного копирования ваших данных в облако как на Android, так и на iOS. Но в то время, как iCloud предлагает ограниченный объем хранилища на устройствах Apple, за расширение которого приходится платить, Google Диск дает неограниченное хранилище для резервных копий WhatsApp. Проще говоря, в первом случае ваш общий объем хранилища сокращается, если выгружать туда копии данных мессенджера, а во втором — нет.

К сожалению, похоже, что это соглашение Google может измениться в ближайшем будущем. Источник большого количества информации о новых функциях WhatsApp — WABetaInfo — поделился строками кода, которые ссылаются на ограничения Google Диска.

Пока говорить о том, что такие изменения точно произойдут, рано, но сомневаться в этом тоже не стоит. Так же нет информации о том, сколько придется платить за хранение данных и какой будет система оплаты (разовая, ежемесячная, ежегодная и так далее).

Хочется верить, что данные будут сохраняться бесплатно в рамках доступных каждому пользователю объемов Google Диска. То есть, если копия меньше, чем объем свободного места, хотелось бы, чтобы она хранилась бесплатно и за нее не приходилось бы платить отдельно.

Как удалить лишние фотографии с помощью Google Фото.

Эта новость появилась через несколько месяцев после того, как WABetaInfo обнаружил новую функцию, которая позволит вам управлять размером резервной копии WhatsApp на Android. Она даст вам возможность исключить определенные типы файлов из резервного копирования, например, фотографии, документы или видео. Таким образом, кажется, что мессенджер предоставит вам возможность регулировать размер копии и не выгружать в хранилище самые большие файлы.

Неудивительно, что WhatsApp отказывается от неограниченного хранилища на Google Диске. Это выглядит вполне логично на фоне политики, которую Google проводит в последнее время. Напомню, в середине прошлого года пользователи Google Фото окончательно лишились возможности безлимитного хранения фотографий.

Изначально все пользователи могли хранить любое количество оптимизированных фото (почти без потери качества), а владельцы Google Pixel могли хранить любое количество любых фотографий и не платить за это. Теперь первые полностью лишились такой возможности, ограничиваясь 15 ГБ бесплатного объема Google Диска, а вторые могут хранить неограниченное количество фотографий, но в оптимизированном виде.

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Количество пользователей постоянно растет, как и объем сохраняемых ими данных. Серверы компании просто не могут выдержать такого потока, и бесконечное увеличение мощностей и объемов хранилищ уже не покрывается выгодами, которые получает компания.

В этом отношении кажется удивительным, что Telegram, где у нас есть свой чат и новостной канал до сих пор продолжает хранить любые объемы наших данных у себя на серверах. Ведь, в отличии от WhatsApp, который держит все данные в телефоне, но время от времени делает их резервные копии, Telegram все данные сразу хранит на сервере. Именно поэтому, устанавливая приложение на новый телефон, мы сразу получаем данные ко всему, без необходимости скачивания всей копии. При этом никто не отменял кэш, чтобы часто используемые данные не приходилось подгружать каждый раз.

Telegram получил крупное обновление

Telegram, который набирает все большую популярность, со временем становится все более диким. Другое слово подобрать сложно, но в данном случае оно имеется в виду исключительно в хорошем смысле. Мессенджер с каждым разом предлагает все новые и новые функции, которых нет у других. Интересно, что внедряются они довольно мягко, и если вам что-то не нравится, вы можете этим просто не пользоваться. Это выгодно выделяет Telegram на фоне других приложений, которые часто перекраиваются полностью. Вот и сейчас мы получили обновления, которые могут показаться странными, но если вам это не нужно, вы можете даже не заметить, что они есть. Для остальных они сильно расширят возможности популярного мессенджера.

Нововведения появились сразу для всех пользователей iOS и для тех пользователей Android, которые скачали мессенджер непосредственно с официального сайта. В Google Play обновление немного задержалось, но на момент выхода статьи оно уже было доступно.

Новая версия мессенджера позволяет самому делать видеостикеры для Telegram без сложного процесса подготовки, который часто включает программы вроде Adobe Illustrator или выбора того, что уже создано другими пользователями. Делать их можно из обычных видеофайлов. Итоговый стикер будет занимать не больше 30 КБ, но смотреться будет просто отлично с плавной анимацией и высокой четкостью.

Для создания стикеров достаточно будет написать специальному боту @stickers сообщение с текстом ”newvideo” и делать все так, как он скажет. Некоторые ограничения на файл есть, но об этом вам расскажет сам бот. В первую очередь они должны быть не дольше 3 секунд, не иметь аудиодорожки и занимать не более 256 КБ.

Если вам не хочется заниматься этим, можно по-прежнему искать стикеры, которые созданы другими пользователями. Разработчики могут даже создавать свои приложения для создания стикеров, которые потом будут использоваться в мессенджере с помощью Sticker Import API.

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Анимация при отправке сообщения немного изменилась, став более компактной, но ее можно увеличить. Для того, чтобы отправить более масштабную анимацию, надо удерживать эмодзи в меню реакций. Анимация будет запущена не только у получатели или отправителя — она проиграется одновременно у всех участников чата.

Данное нововведение позволяет не только выражать эмоции, но и дает функцию обратной связи. Так, кнопка с сердечком даст возможность быстро просмотреть все новые реакции к вашим сообщениям.

В новой версии мессенджера появились 5 новых эмодзи в списке доступных реакций. Их можно использовать так же, как и интерактивные эмодзи. Надо только отправить один из них отдельным сообщением и нажать на анимированную версию.

Переход к закрытым чатам всегда был проблемой для пользователей Telegram. Особенно это касалось тех, кто часто переписывается, получает уведомления и переходит в другие чаты, чтобы ответить там. Раньше приходилось возвращаться в меню чатов и открывать нужный. Теперь можно возвращаться к предыдущему.

Надо только коснуться стрелки назад и удерживать ее. В выпадающем меню выбираете нужный чат и переходите сразу в него. Не все знали, как именно надо реализовать эту функцию, но оказалось, что она очень полезная и удобная. Возможно, это главное нововведение обновленной версии мессенджера.

Любое приложение имеет баги разной степени серьезности. Поэтому, кроме серьезных нововведений, текущее обновление исправляет некоторые баги, недоработки или просто делает существующие функции лучше. Вот список того, что изменилось в Telegram, кроме внедрения новых функций.

Отправлять сообщения без звука можно из меню ”Поделиться” (перед отправкой надо зажать ”Отправить” и выбрать ”Отправить без звука”)

Улучшено качество звонков

Расширена функция перевода на другие языки. Она работает не только в чатах, но и при быстром просмотре веб-страниц, открываемых в Telegram

В Telegram для iOS появились анимации иконок нижней панели при перемещении между вкладками

А как вам новые функции Telegram? Предлагаю там их и обсудить. Для этого у нас есть собственный Telegram-чат. Там же можете проверить все новые функции.

Pixel 6 продается лучше других телефонов серии

Google Pixel 6 не только влюбил в себя многих фанатов технологий, которые выстроились в очереди за покупкой, но и стал действительно лучшим телефоном на Android, который вышел в 2021 году. С этим согласятся многие. А согласно недавнему отчету Google о доходах, компания побила рекорды продаж в прошлом квартале. Не сложно догадаться, что достигнуто это было именно за счет новой модели, которая вышла как раз в начале квартала. Говоря о причинах такого поведения покупателей, можно сделать несколько очень простых выводов, которые мы сейчас и обсудим. А заодно постараемся понять, почему это так важно для компании и почему это особенно ценно сейчас, чем в некоторые годы ранее.

Выступая на оглашении финансовых результатов компании по итогам квартала, Сундар Пичаи поделился впечателнием о продажах фирменного смартфона и высоко оценил интерес к новинке.

В четвертом квартале мы установили рекорд квартальных продаж Pixel. Это произошло, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в цепочке поставок. Реакция на Pixel 6 со стороны наших клиентов и партнеров-операторов была невероятно положительной. — сказал Сундар Пичаи

Затем обсуждение перешло к функциям, которым Пичаи приписал успех Pixel 6, включая новые инструменты перевода в реальном времени и некоторые другие.

Точные цифры пока не разглашаются, а оглашенные результаты по направлениям не разбиваются на конкретные продукты. Кроме продаж Google Pixel, нам могут быть интересны только, пожалуй, общие цифры выручки и прибыли, чтобы в очередной раз удивиться, сколько же зарабатывает Google.

Выручка за последний квартал составила более 69 миллиардов долларов по сравнению с 52,8 миллиардами за аналогичный период предыдущего года, а операционная прибыль составила почти 26 миллиардов (по сравнению с 19 миллиардами, полученными годом ранее).

Поскольку все флагманские модели Pixel запускаются осенью, примерно в октябре или ноябре, это также означает, что именно этот квартал отражает продажи новой модели, и если сравнивать результаты с прошлыми годами, мы можем увидеть стремление (или его отсутствие) пользователей покупать новый Pixel.

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Пока не ясно, станет ли Pixel 6 самым продаваемым Pixel всех времен. Предыдущие модели продаются в рознице более 12 месяцев, а Pixel 6 доступен только с октября прошлого года. Но если эта тенденция сохранится, похоже, что он может стать самым продаваемым устройством серии всех времен. Вряд ли мы когда-то узнаем статистику продаж от самой Google, но, возможно, нам помогут с этим аналитики.

Интереснее всего рост отгрузок оказывается на фоне того, что Google Pixel 6 продается на ограниченном количестве рынков. К этому мы привыкли, но именно эта модель вышла даже не на все рынки, на которых были представлены предыдущие поколения.

Заявление руководителя компании демонстрирует резкое изменение положения дел после того, как несколько лет назад проблемы с продажами Google Pixel вызывали серьезные опасения. Многие всерьез сравнивали их с неудачными попытками Microsoft выпустить собственные телефоны, которые, кстати, сначала тоже были очень многообещающими.

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До этого по-настоящему удачной моделью был только Google Pixel 3a, который предлагал почти то же, что большой Pixel 3, но в удобном компактном корпусе и за существенно меньшие деньги. О популярности Google Pixel 6 можно судить по тому, что Google в надежде на хорошие продажи почти удвоила свой заказ на устройства Pixel 6 по сравнению с предыдущим годом. И даже несмотря на это уже в первый же день все эти запасы были выкуплены.

Можно сказать, что теперь, спустя шесть лет, телефон действительно вышел на тот уровень, на котором должен находиться, являясь детищем компании, которой принадлежит Android. Не зря Google так сильно вложилась в это устройство, обеспечив его самобытным дизайном, отличной камерой, новыми функциями, а главное — новым процессором, у которого большое будущее. Он еще проявит себя и может стать началом большого пути семейства Google Pixel, которое, по слухам, должно обрасти еще планшетом, часами и даже складным телефоном.

Qualcomm лидирует, несмотря на кризис

Все знают Qualcomm как компанию, которая стремится производить самые передовые чипы для смартфонов. Отчасти это правда, но бизнес компании не сводится только к выпуску Snapdragon. Она занимается куда большим спектром разработок — от искусственного интеллекта до разработки некоторого программного обеспечения. Сейчас у нас есть интересная информация, касающаяся доходов компании. Забегая вперед, скажу, что она оказалась в прибыли даже сейчас, когда производители никак не могут справиться с нехваткой процессоров. А теперь рассмотрим имеющуюся статистику более подробно.

Qualcomm объявила о своих финансовых результатах за первый финансовый квартал 2022 года и ​​сообщила, что ее выручка составила 10,71 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Это та сумма, которую она получила от клиентов и партнеров, но она не отражает реального дохода. Для того, чтобы понять его, надо смотреть на показатель чистой прибыли, но и тут у компании все отлично.

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Чистая прибыль Qualcomm составляет 3,40 миллиарда долларов, что на 38% больше, чем 2,46 миллиарда долларов, о которых Qualcomm сообщила в прошлом году. Цифры показывают возросший спрос на чипы и то, как увеличение продаж производителей смартфонов помогло Qualcomm расширить свой бизнес. Год назад продажи смартфонов действительно находились в упадке, и текущий рост не мог сказаться на благосостоянии производителей компонентов.

QCT, чиповый бизнес Qualcomm, сообщил о продажах в размере 8,85 миллиарда долларов, что на 35% больше, чем за тот же квартал прошлого года. Тем не менее, рост компании замедлился с 63%, о которых сообщалось в том же квартале прошлого года.

Компания разделила подразделение чипов на четыре категории, и каждая из них отчиталась о росте в течение квартала. Основным источником дохода Qualcomm является 42% рост спроса на чипы для мобильных телефонов, который составил 5,98 миллиарда долларов.

В прошлом году в компании сменился главный исполнительный директор. Пост занял Криштиану Амон, который сразу начал политику перестроения бизнеса компании, чтобы она могла занять новые ниши и выйти на новые рынки. Судя по всему, это тоже дало свои плоды в текущем результате.

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Компания нарастила не только продажи чипов и сопутствующих элементов для телефонов и другой портативной техники. Рост продаж есть и в сфере автомобилестроения. Так продажи чипов для автопроизводителей выросли на 21% — до 256 миллионов долларов. Большой рост наблюдался и в сфере компонентов, производимых IoT-подразделением. Оно занимается созданием чипов с низким энергопотреблением и увеличило продажи на 41% — до 1,48 миллиарда долларов.

Занимается Qualcomm и созданием чипов для беспроводной связи. Соответствующее подразделение называется RF front-end. Стоило ли сомневаться, что и оно показало рост. Правда, тут он оказался более скромным и составил лишь 7%. Это принесло компании еще 1,13 миллиарда долларов.

Была зафиксирована прибыль и в других подразделениях, что говорит о стабильности работы компании и ее практически доминирующем положении на рынке. Конечно, у нее есть конкуренты в лице MediaTek, Samsung и других более мелких производителей компонентов, но именно Qualcomm у всех ассоциируется с тем, чем она занимается — успешным производством чипов для лучших смартфонов.

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Нехватка компонентов, которую мы привыкли называть кризисом полупроводников, все еще наблюдается в мире. Эксперты называют разные даты окончания этого кризиса. Пусть сейчас и стало лучше, но он все еще оказывает влияние на производителей компонентов и величину их прибыли. Это говорит о том, что по мере выхода из этого кризиса, увеличения гаджетов категории ”интернет вещей” и применения чипов в автопроме, прибыль Qualcomm будет только расти. Интересно наблюдать, к чему это приведет в будущем. Поэтому мы будем следить за рынком.