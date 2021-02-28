WhatsApp для Xiaomi Mi Band и самый дорогой смартфон Huawei: итоги недели

Уходящая неделя принесла нам не только откровение Била Гейтса, в котором он рассказал, почему предпочитает пользоваться смартфоном на Android, а не iPhone, но и некоторые другие новости. Например, стали известны подробности того, как будут работать WhatsApp и Telegram на шестом поколении самого популярного в мире фитнес-трекера. Конечно, речь идет о Xiaomi Mi Band 6. Так же компания Huawei несмотря на кризис выпустила супер смартфон за космические деньги — 3000 долларов. Впрочем, его первая партия была распродана за несколько секунд. Были на этой неделе и другие новости, которые мы и предлагаем обсудить в нашей традиционной итоговой подборке.

Безопасность смартфонов Samsung

Обновления Android – штука чрезвычайно специфическая. Поскольку большинство производителей предпочитают их игнорировать, Google приходится самой выкручиваться из сложившейся ситуации и выпускать, помимо традиционных апдейтов, ещё и промежуточные патчи, направленные на исправления критических багов и расширение возможностей своей ОС. Однако есть на рынке одно исключение из правил, которое не только исправно адаптирует все обновления для своих смартфонов, выпуская их раньше Google, но и – страшно подумать – осознанно продлевает сроки поддержки. Речь, конечно, о Samsung.

В конце прошлого года Samsung объявила о намерении увеличить количество новых версий Android, которые будут получать её смартфоны, с двух до трёх. Однако про обновления безопасности компания тогда предпочла особенно не распространяться. Из-за этого многие решили, что ежемесячные патчи перестанут выходить тоже спустя три года. Но не тут-то было. На этой неделе Samsung сделала официальное заявление, в котором расставила все точки над «Ё» и объявила о намерении выпускать патчи безопасности на протяжении 4 лет.

За последнее десятилетие Samsung добилась значительного прогресса в оптимизации и скорости распространения регулярных обновлений безопасности. Samsung тесно сотрудничала со своими партнёрами по разработке харда и софта, а также более чем с 200 операторами по всему миру, чтобы обеспечить своевременное развёртывание обновлений безопасности для миллиарда устройств Galaxy. Мы по-прежнему стремимся предлагать обновления безопасности как можно быстрее, чтобы всегда оставаться на шаг впереди и обеспечивать защиту своим пользователям, — заявили в Samsung.

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Под новую политику обновления попадают почти все смартфоны и планшеты, вышедшие после 2019 года. Они будут получать новые версии Android на протяжении трёх лет, а патчи безопасности – на протяжении четырёх. Почти все – потому что некоторые, самые дешёвые аппараты, будут обновляться так же, как и прежде. Впрочем, в течение последнего года обновления безопасности принято выпускать не каждый месяц, а в лучшем случае каждый квартал, так что, если быть до конца честным, то сроки поддержки увеличиваются не с трёх до четырёх, а с двух до трёх лет.

Устройства, которым светит увеличение сроков поддержки:

Galaxy S

S10

S10+

S10e

S10 5G

S10 Lite

S20 5G

S20+ 5G

S20 Ultra 5G

S20 FE 5G

S21 5G

S21+ 5G

S21 Ultra 5G

Galaxy Note

Note10

Note10+

Note10 Lite

Note10+ 5G

Note20 5G

Note20 Ultra 5G

Fold

Z Fold2 5G

Z Flip

Z Flip 5G

Galaxy A

A10e

A20

A50

A11

A21

A51

A51 5G

A71 5G

Galaxy Tab

Tab Active Pro

Tab Active3

Tab A 8 (2019)

Tab A with S Pen

Tab A 8.4 (2020)

Tab A7

Tab S5e

Tab S6

Tab S6 5G

Tab S6 Lite

Tab S7

Tab S7+

Galaxy XCover

XCover FieldPro

XCover Pro

Пять вещей, которые я жду от Samsung в 2021 году

Samsung стала первой компанией, которая предложила своим пользователям увеличенный срок программной поддержки. Несмотря на то что в декабре 2020 года Qualcomm объявила, что её новый процессор Snapdragon 888 позволит обновлять смартфоны на его базе на целый год дольше, это не было обещанием. Во-первых, адаптация обновлений будет зависеть только от производителей смартфонов, а, во-вторых, все остальные устройства останутся ни с чем. Так что то, что Samsung продлила поддержку своих смартфонов безотносительно аппаратного обеспечения, — это по-настоящему большое дело.

Новый складной Huawei стоит 3000 долларов

Прошли те времена, когда выход каждого нового Huawei вызывал ажиотаж и всем было интересно посмотреть, что же нам там предложат. Сейчас редкие обновления выходят почти незамеченными. Но ”конский” ценник нового Huawei Mate X2, который представила компания, просто не мог спрятаться даже в той тени, которую отбросили на бренд санкции, вводимые в последние два года. 3000 долларов — именно столько стоит новый смартфон. Учитывая все, что происходит, цена кажется чем-то нереальным. Давайте без эмоций обсудим это чудо и посмотрим, стоит ли оно своих денег. Я очень лояльно отношусь к Huawei, но не уверен, что соглашусь с таким ценообразованием. Хотя, как минимум одна причина ставить такой ценник есть, и она не связана с самим смартфоном.

Первые складные устройства Huawei — Mate X и Mate XS — имели раскладывающуюся конструкцию. Дисплей в ней был снаружи и раскрывался как книжка. Это был единственный экран смартфона. Такое решение было удобным, но риск повреждения был слишком большим. Теперь Huawei переосмыслила свою политику и использует подход в стиле Samsung.

В новом Huawei Mate X2 используется тот же вариант, что и в Galaxy Z Fold 2 с 8-дюймовым основным OLED-экраном (2480 x 2200), который складывается как книга. После того, как вы сложите Mate X2, отдельный внешний OLED-дисплей (2700 x 1160, 21: 9) позволит вам использовать устройство в качестве обычного телефона или чего-то на него похожего. Оба дисплея предлагают частоту обновления 90 Гц, но это не такая высокая частота обновления, как у основного экрана Z Fold 2. Там компания расщедрилась на 120 Гц.

В остальном смартфон просто соответствует обычному флагманскому уровню. В нем установлен процессор Kirin 9000, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью карты NM), аккумулятор на 4500 мАч и проводная зарядка на 55 Вт. Беспроводной зарядки в Mate X2, судя по всему, нет.

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Телефоны Huawei обычно выделяются своими возможностями камеры, и Mate X2 не стал исключением. Он получил четыре основные камеры, включая 50 Мп основную, сверхширокоугольную на 16 Мп, телеобъектив на 12 Мп с 3-кратным увеличением и 8 Мп камеру с 10-кратным перископическим зумом. Все модули, кроме сверхширокоугольного, имеют оптическую стабилизацию.

Селфи обрабатываются 16-мегапиксельной камерой, разместившейся в отверстии экрана. Размещена она с внешней стороны, а значит, здесь нет способа делать селфи с открытым главным экраном. Но в таком решении только плюсы. Делать селфи все равно удобнее, держа небольшой корпус одной рукой, а большой экран лучше, чтобы был без отверстий. Тут все так и есть.

Из других приятных особенностей лично я для себя отметил боковой сканер отпечатков пальцев. Он намного лучше модного экранного. А еще в телефоне есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, ИК-порт, NFC, EMUI 11 поверх Android 10 и USB-C для зарядки и подключения наушников. И да, зарядное устройство в комплекте.

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К сожалению, никаких сюрпризов с операционной системой мы не получили, и поддержки сервисов Google по-прежнему нет. Это означает, что привычных многим приложений не будет вовсе или их придется устанавливать отдельно через APK. Зато AppGallery неплохо так прокачался и в последнее время предлагает довольно большой набор приложений, среди которых есть клиенты банков, все приложения Яндекса и много другое. Но учитывая, что смартфон, скорее всего, будет продаваться только в Китае, говорить о том, что кто-то испытает с этим трудности, не приходится.

Самое интересное — это цена устройства. Huawei Mate X2 оценивается в сумму от 17999 юаней (примерно 207000 рублей) за модель с 256 ГБ памяти. Если этого мало и хочется 512 ГБ, то раскошелиться придется уже не 18999 юаней (примерно 219000 рублей).

Если говорить совсем просто, то это намного дороже, чем Samsung Galaxy Z Fold 2 за 2000 долларов. По курсу это примерно 149000 рублей. Даже официальная цена в России (164990 рублей) существенно ниже. Более того, если этот смартфон доедет до нашей страны, ценник будет в районе 250000 рублей — можете не сомневаться. Китайские цены всегда ниже, чем европейские.

Можно понять компанию, которая стремится продавать смартфоны как можно дороже. Устройств будет продано мало. Это связано не только с падающим спросом, но и с тем, что процессоры Kirin 9000 из-за санкций уже не производятся. Компания берет их из запасов, которые стремительно сокращаются, а на очереди еще Huawei P50 и Huawei Mate 50, если получится.

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Из-за того, что продажи будут небольшими, стоимость разработок надо распределять по меньшему количеству устройств. Значит каждое из них будет дороже. А еще, опять же из-за небольшого ”тиража”, даже дорогие смартфоны рынок поглотит без особых трудностей. Деньги компании сейчас нужны, а это значит, что поведение Huawei объяснимо.

Когда выйдет Harmony OS

В 2019 году, почти сразу после введения американских санкций и запрета на сотрудничество с Google, Huawei объявила о существовании своей собственной операционной системы под названием Harmony OS. Несмотря на то что китайцы предпочли особенно не распространяться о её происхождении, из отраслевых источников стало известно, что Huawei разрабатывала эту платформу для обеспечения работы серверов, но потом решила, что может сделать на её основе полноценную операционку для смартфонов. И вот, спустя почти два года, она выходит в релиз.

Harmony OS поступит в релиз в апреле 2021 года. Об этом Huawei объявила на этой неделе. Запуск финальной версии пройдёт постепенно, а первым смартфоном, который получит новую операционную систему, будет складной Huawei Mate X2. Новинка будет работать на базе Harmony OS из коробки, тогда как владельцам всех остальных устройств придётся обновляться самостоятельно.

Несмотря на то что первоначально планировалось начать распространять Harmony OS только среди пользователей из Китая, в конечном итоге Huawei пришла к выводу, что нет смысла устанавливать территориальные ограничения.

Поэтому начиная с апреля скачать новую операционку смогут пользователи из разных стран мира. Правда, для этого будет необходимо обладать совместимым устройством. Сначала Harmony OS получат флагманские модели, а потом она доберётся и до остальных. Ознакомиться с точным списком можно по этой ссылке.

Сказать по совести, апрельский релиз Harmony OS – это довольно неожиданная новость по одной простой причине, и это сроки. В Китае бета-тест платформы начался только в конце декабря, а общемировых испытаний не было вообще, но это не помешало Huawei назначить выпуск совершенно новой ОС на апрель.

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

Получается, что у Huawei на испытания новейшей операционной системы ушло столько же времени, сколько у Apple уходит на тестирование ежегодных обновлений для стабильной операционной системы, которую компания развивает более десяти лет и знает все её особенности досконально.

Этому может быть только два объяснения: либо Harmony OS настолько идеальна и беспроблемна, что её запуск стал возможен всего через 3 месяца после запуска тестовой версии, либо Harmony OS – это переделанный Android. Причём в пользу второй версии говорит куда больше фактов:

У Huawei ушло слишком мало времени на разработку Harmony OS;

Harmony OS внешне совершенно не отличается от EMUI;

Huawei уверяла, что к релизу изменит дизайн Harmony OS;

Приложения определяют Harmony OS как Android;

В Harmony OS есть инструмент отладки из Android – ADB;

Huawei так прямо и не опровергла, что Harmony OS – это Android.

Что же получается? Huawei с помпой планирует запустить операционную систему, которая по сути ей не принадлежит. Нет, я не ханжа и прекрасно понимаю, что даже Android разрабатывался на основе Linux. Но ведь Huawei изначально утверждала, что в основе Harmony OS лежит собственное ядро.

Правда, в какой-то момент китайцы перестали это утверждать и предпочли сосредоточиться на других аспектах новой операционки. Например, на её универсальности. Но только в теории, потому что на практике нет ни одного устройства, которое бы доказывало, что Harmony OS работает на чём-то, кроме смартфонов и телевизоров.

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Поймите меня правильно, я не собираюсь отговаривать вас от обновления на Harmony OS, когда она выйдет для вашего смартфона. В конце концов, другого выхода у вас всё равно не будет, если вы захотите поддерживать свой аппарат в актуальном состоянии. Более того, сегодня любая оболочка будет предпочтительнее чистого Android хоть с точки зрения функциональности, хоть с точки зрения быстродействия и безопасности.

Другое дело, что Huawei могла бы сразу сказать, что делает Harmony OS на базе Linux, и не очень бы соврала, даже если бы заложила в основу своей операционки старый добрый Android. Но она, скорее всего, соврала, наобещав пользователям с три короба, а по факту не исполнив из этого практически ничего.

Какай телефон у Павде дурова и Била Гейтса

Считается, что iPhone – это удел богатых, а Android – решение для тех, кто не может себе позволить выложить за смартфон тысячу долларов или больше. Поэтому практически все звёзды, бизнесмены и лидеры общественного мнения ходят с айфонами. Ведь если даже генеральный директор Huawei признаётся, что для себя выбирает смартфоны Apple, что и говорить об остальных? Однако в последнее время iPhone стал таким мейнстримом, что кое-кто начал открыто заявлять о том, что предпочитает ему Android. Например, Билл Гейтс.

Билл Гейтс, бывший генеральный директора Microsoft и некогда самый богатый человек на планете, использует Android, а не iPhone. По его словам, аппараты на базе операционной системы Google дают ему больше свободы и изначально ориентированы на пользователей с более широким спектром потребностей.

Android является более открытой, а потому – более гибкой платформой, чем iOS, считает Билл Гейтс. Одним из проявлений этой гибкости является возможность из коробки устанавливать на смартфон любое программное обеспечение. На iOS ничего такого сделать нельзя, хотя пользователи только выиграли бы от того, что производитель начал бы поставлять на рынок аппараты с необходимым большинству набором ПО.

Гейтс не скрывает, что ему пришлось привыкать к Android, когда он пересел на него с iOS. То есть это доказывает, что ранее он всё-таки пользовался именно iPhone. Правда, причин своего перехода предприниматель не назвал. Возможно, поводом стало сотрудничество с некоторыми производителями смартфонов, которые согласились предустанавливать программное обеспечение Microsoft и заодно выдали Гейтсу фирменный аппарат в подарок.

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Нет, ни о каком амбассадорском подгоне речи не идёт, потому что Билл Гейтс так и не раскрыл, каким именно смартфоном он пользуется, и не назвал даже марку. Но поскольку из знаменитых вендоров в числе партнёров Microsoft, согласившихся предустанавливать пакет Microsoft Office, был только Samsung, я бы предположил, что и сам предприниматель пользуется аппаратом корейской компании.

Но, как бы там ни было, очевидно, что в лично пользовании Гейтса всё-таки есть iPhone. Он не сказал об этом напрямую, но подтвердил косвенно, выйдя в прямой эфир Clubhouse, где и поведал о своей приверженности Android. А ведь, как известно, сегодня официально сервис доступен только на iOS. Нет, конечно, есть кастомная сборка приложения, которую собрал питерский разработчик Григорий Клюшников, но как-то я сомневаюсь, что Гейтс так сильно заморочился с её установкой, чтобы рассказать о том, как сильно он любит Android.

Вообще, Гейтс – сам того не подозревая – является одним из членов зарождающегося сообщества противников iPhone. Они как бы невзначай критикуют фирменные смартфоны Apple и при этом транслируют одну и ту же мантру о свободе и гибкости Android. То же самое, если помните, несколько месяцев назад говорил и Павел Дуров. Он тоже не сказал, каким смартфоном пользуется, но заявил, что его выбор – это Android.

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Правда, и Гейтс, и Дуров, как мы видим, ратуют за Android по одной простой причине – эта платформа более выгодна для них как для предпринимателей. Дуров активно форсит Android, потому что он позволяет пользоваться разными магазинами приложений, и это даёт ему возможность не подчиняться правилам Google. А Гейтс выступает за Android, потому что только он позволяет предустановить программы Microsoft из коробки, не оставив пользователю другого выбора.

Что будет в Xiaomi Mi Band 6

Фитнес-браслеты – штука чрезвычайно популярная. Они стоят намного дешевле, чем смарт-часы, но при этом зачастую предлагают сопоставимый набор функций. Единственным недостатком трекеров, который ощутимо ограничивал их возможности, был дисплей. Из-за небольшой диагонали экрана на нём было сложно даже прочесть входящие сообщения, не говоря уже о том, что

бы ответить. Так бы фитнес-браслеты и оставались сугубо пассивным гаджетом, если бы не желание Xiaomi изменить эту парадигму.

Xiaomi Mi Band 6, который выйдет уже в этом году, позволит отвечать на сообщения из WhatsApp и Telegram. Несмотря на то что Xiaomi не планирует как-то особенно сильно увеличивать дисплей фитнес-браслета, особая оптимизация мессенджеров под спецификации Mi Band 6 даст возможность не обращаться к смартфону для ответов на входящие послания.

Очевидно, что для того, чтобы наладить возможность ответов на сообщения из WhatsApp и Telegram, Xiaomi понадобится помощь со стороны их разработчиков. Это не значит, что от них потребуется создать нативные версии обоих мессенджеров, но кое-что подкрутить, дабы пользователи смогли отвечать своим собеседникам прямо с экрана фитнес-браслета, всё-таки нужно.

Как именно будет реализован механизм ответа, сказать сложно. Очевидно, что набирать сообщения на экране диагональю 1 дюйм будет не просто сложно, а скорее даже невозможно. Поэтому я бы предположил, что либо Xiaomi увеличит экран хотя бы до 1,5 дюймов, либо научит фитнес-браслет распознавать речь и интерпретировать надиктованный ответ в текст для отправки собеседнику.

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Вероятность и того, и другого вариантов в принципе примерно одинакова. К тому же они совершенно не мешают друг другу, а значит, могут быть реализованы в паре. Во всяком случае, Honor Band 6, который вышел в прошлом году, мог похвастать более крупным дисплеем, чем у Mi Band, и это спровоцировало серьёзный рост его продаж. А раз так, то Xiaomi просто не имеет права игнорировать этот тренд.

Помимо поддержки ответов на сообщения в Telegram и WhatsApp, новый Xiaomi Mi Band получит GPS-модуль. С его помощью фитнес-браслет сможет стать более самостоятельным инструментом, по крайней мере, применительно к спортивной составляющей. Благодаря встроенному датчику геопозиционирования Mi Band сможет сам составлять маршруты и вести по ним пользователя без подключенияк смартфону.

Когда выйдет Xiaomi Mi Band 6, пока сказать сложно. В этом году (на самом деле с конца прошлого) Xiaomi старается всё делать второпях. Именно поэтому Xiaomi Mi 11 – флагманский смартфон 2021 года – компания выпустила ещё в конце 2020-го. Поэтому не исключено, что релиз нового фитнес-браслета Xiaomi состоится ориентировочно в марте-апреле. Тянуть дальше смысла нет, потому что повестку могут перехватить другие производители.

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Как бы там ни было, на сегодня самым оптимальным фитнес-браслетом лично я считаю упомянутый выше Honor Band 6 (купить на Али). Большой экран, поддержка технологии измерения кислорода в крови и привлекательный внешний вид делают его чем-то средним между фитнес-браслетом и смарт-часами. Единственный его недостаток – это отсутствие NFC и бесконтактной оплаты. Но, если вам нужна именно эта функция, вам прямая дорога к Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC.