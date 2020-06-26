С новой функцией YouTube захотел стать похожим на Instagram, но получилось так себе

Каждая новая функция YouTube рассматривается пользователями буквально под микроскопом. Все из-за безграничной и чистой любви к этому сервису, которым пользуется безумное количество людей по всему миру. На этот раз YouTube решил попробовать стать похожим на Instagram и ввести возможность быстрой публикации коротких видео, которые чем-то напоминают знаменитые ”сторис”, которые стали настоящей находкой и получают все большую популярность. Только вот получается это у видеохостинга пока не очень. Помните, как в школе учителя говорили ”за старания пять, по предмету — троечка”? Или это только моя химичка так говорила? В общем, у YouTube пока получается не очень хорошо по одной единственной причине.

Новая Функция YouTube

YouTube тестирует новую, на первый взгляд, интересную функцию съемки и загрузки видео для своих авторов через мобильное приложение. Если она получит широкое распространение, это позволит людям записывать несколько клипов прямо в приложении YouTube и загружать их как новое видео. Однако есть ограничение, которое, честно говоря, выглядит немного странным.

Согласно этому ограничению, создатели смогут записывать только 15-секундные клипы за раз. Или это относится только к смонтированному и подготовленному к выпуску ролику? Объяснения компании несколько туманны и однозначно понять, что из этого получается, пока сложно.

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Чтобы снять видео, надо нажать или удерживать кнопку записи. Чтобы остановить запись, надо отпустить кнопку или нажать ее еще раз. Эти шаги можно продолжать делать до тех пор пока на выходе не получите видео, которое вы хотели снять. Надо только помнить, что его продолжительность не может быть более 15 секунд.

Можно предположить, что компания не будет слишком жестко ограничивать своих пользователей и лимит коснется не целого видеоролика, а отдельных клипов, из которых он будет состоять. Если это не так и YouTube выберет именно первый путь, то это станет большой проблемой, так как такая возможность едва ли будет кому-то нужна.

15-секундные ролики в YouTube

Даже с учетом этого мы склонны полагать, что ограничение распространяется на отдельные клипы, а не на то, во что они в итоге склеятся — публикация просто 15-секундных видеороликов была бы бессмысленной для многих пользователей YouTube. Да что там многих… Никому это не будет интересно, кроме пары человек, которые вечно хотят каких-то экспериментов и получают удовольствие не от уровня полезности нововведения, а от того, что такого просто раньше не было.

Вероятно такое ограничение связано с историями YouTube. Записывать и загружать такие ролики можно было прямо в приложении YouTube. Так как эта функция была впервые представлена ​​создателями еще в 2018 году, было бы разумно, чтобы инженеры создали новую функцию записи поверх доступного кода от Stories.

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Точно так же, как и истории на других платформах, таких, как Instagram, отдельные клипы могут длиться не более 15 секунд, в противном случае они разделяются. Разница в том, что Instagram автоматически и без проблем создает новый клип, когда вы записываете что-то слишком длинное. Но, похоже, это по какой-то причине не подходит для YouTube.

YouTube хочет стать похожим на Instagram

Нет никаких сомнений в том, что команда YouTube знает, что она хочет сделать и что должно получиться на выходе, но сама концепция пока выглядит немного странной. В первую очередь, это немного нелогично из-за того, что на YouTube пользователи не ходят так же, как в Instagram.

”Инста” нужна для того, чтобы смотреть фотографии и те самые сторис. То есть процесс использования получается там более сплошным что ли. Вы можете листать ленту ровно столько, сколько у вас есть свободного времени. Потом вы просто сворачиваете приложение и занимаетесь своими делами. Так же и со сторис. Они короткие, ни к чему не обязывают и сами обновляются, предлагая только самое актуальное из того, что есть.

А у нас тоже есть свой YouTube-канал. Видели?

На YouTube люди ходят более основательно. В большинстве своем они хотят не просто полистать ленту, хотя сейчас в нем есть и такое, а полноценно посмотреть видео. То есть человек выбирает ролик на одном из любимых каналов и отдает его создателю 10-20 минут своего времени, чтобы тот рассказал ему что-то интересное.

Если у вас есть мысли на тему того, зачем YouTube это нужно, делитесь в нашем Telegram-чате. Разберемся, к чему все это.

Конечно, кто-то смотрит ролики кусками и YouTube уже с незапамятных времен запоминает место, на котором вы остановились, но это скорее исключение. Ленту можно листать хоть 30 секунд, а потом вернуться в этому через полчаса. Ролики так смотреть просто невозможно.

Если YouTube постарается стереть грань между ним и Instagram, то из этого может что-то получиться, но для этого он должен переманить людей и дать им возможность более удобно постить и смотреть записи. Сейчас все идет по пути максимального упрощения и облегчения. Пример TikTok это очень хорошо демонстрирует. Конечно, хорошо иметь настоящий комбайн, который и кино покажет, и ленту даст полистать, но это будет как-то громоздко. Люди не захотят заходить в приложение и выбирать, что им посмотреть. Им надо открыть Instagram и вот она лента или запустить YouTube и увидеть подборку интересного.

В общем, как вы поняли, я не очень верю в попытки YouTube стать похожим на Instagram. И все эти ленты и сторис в приложении для меня — это как Владимир Соловьев с распаковкой телефона. Угар, но не более того.