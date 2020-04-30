Google оснастит наушники Pixel Buds 2 функцией из iOS 14

Несмотря на то что Google представила Pixel Buds 2 ещё в прошлом году, выпустить их в продажу она осилила только сейчас. Причин такой задержки в компании не назвали, но, скорее всего, на сроки запуска новинки повлияла её банальная неготовность. Может быть, разработчики не могли заставить правый и левый наушники работать синхронно, а, может быть, просто работали над расширением их функциональных возможностей. Ведь для того, чтобы просто создать наушники без проводов, большого ума не надо, а вот сделать что-нибудь уникальное и непохожее на продукцию конкурентов – куда сложнее.

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Google планирует научить Pixel Buds 2 таким трюкам, которых пока, кажется, не встречалось, ни в одних наушниках, даже беспроводных. В приложении Pixel Buds обнаружилась новая функция распознавания различных звуков, характерных для конкретных событий, с возможностью последующего оповещения пользователя. В основном это звуки, носящие критический характер: пожарная сирена, сигнализация, детский плач, лай собаки, стук в дверь, дверной звонок. Словом, все те звуки, игнорирование которых может быть опасным для жизни.

Распознавание звуков в наушниках

Работать эта функция будет следующим образом. Встроенная система микрофонов будет в реальном времени фиксировать звуки окружающей среды и интерпретировать их, чтобы в случае необходимости направить прямо в ухо пользователю. Может показаться, что для этого потребуется много энергии, что окажет негативное воздействие на автономность наушников. Однако по своей природе эта функция очень близка к технологии активного шумоподавления, которая распознаёт внешние шумы и, чтобы подавить их, создаёт эквивалентный антишум. Поэтому, даже если время работы Pixel Buds 2 сократится, то совсем ненамного.

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Реализацией аналогичной функции сейчас занимается Apple, которая планирует сделать её частью Универсального доступа в iOS 14. Правда, там она предназначается для пользователей с нарушениями слуха. Предполагается, что благодаря ей iPhone сможет фиксировать критические звуки, а потом наглядно оповещать об этом пользователя, например, выводя на экран яркое и заметное издалека уведомление. Таким образом Apple надеется спасти жизни людям, которые могут не расслышать очень важные для выживания звуки.

Чем Google лучше Apple

На мой взгляд, реализация Google, которая решила снабдить функцией распознавания наушники, куда более применима на практике. Всё-таки, когда мы слушаем музыку, тем более в наушниках-затычках, внешние звуки не проходят к нам в уши. Из-за этого создаётся риск не расслышать сигнализацию, детский плач или дверной звонок – ведь силиконовые амбушюры вкупе с активным шумодавом создают практически полный вакуум и препятствуют прохождению внешних шумов, подвергая риску либо самого слушателя, либо его близких.

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Когда Google выпустит обновление для Pixel Buds 2 с поддержкой функции распознавания звуков, не сообщается. На данный момент в приложении Pixel Buds присутствуют лишь упоминания нововведения, данные в виде строк программного кода. Никаких кнопок для активации или дизайна уведомлений, поступающих в случае обнаружения звуков-триггеров, пока нет. Это значит, что разработка находится на одной из ранних стадий, а потому ждать релиза нововведения явно стоит не раньше лета, а то и осени.