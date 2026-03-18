Почему звук на телефоне стал тише. Все причины и что делать

Знаете, что раздражает больше всего в современных смартфонах? Не автономность, не камера, не даже цена. А когда телефон, который ещё вчера орал на всю комнату, вдруг начинает шептать. Вы прибавляете громкость до максимума, а собеседника всё равно еле слышно. Или будильник превращается из надёжного способа не проспать в риск опоздать на работу. С этой проблемой рано или поздно сталкивался почти каждый, и причин у неё куда больше, чем кажется на первый взгляд. Одно только обновление Google, которое ломает звук, чего стоит. Тут могут быть виноваты и настройки, и грязь в динамике, и даже последнее обновление системы. Давайте разберёмся по порядку, почему так происходит и что с этим можно сделать.

Тихий звук на телефоне. Самые частые причины

Если звук стал тише не резко, а как-то постепенно, то в первую очередь стоит посмотреть на самые банальные вещи. И даже проверить правильно ли вы поставили мелодию на звонок телефона. Первое и очевидное — проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить». Звучит банально, но проверить стоит. На Android он умеет активироваться по расписанию, и вы можете даже не знать, что сами когда-то это настроили. В этом режиме система глушит уведомления, звонки и медиа, причём делает это избирательно. Иногда звук вроде бы есть, но заметно тише обычного. Зайдите в настройки звука и убедитесь, что режим выключен.

Второе — посмотрите на ползунки громкости. Их в Android несколько, и это отдельная боль. Есть громкость мультимедиа, есть громкость звонка, есть громкость уведомлений и есть громкость будильника, настройка которого является отдельной темой. Когда вы нажимаете кнопку громкости на боковой грани, по умолчанию меняется только один из них. Нажмите кнопку громкости, потом тапните на три точки или стрелочку рядом с ползунком, и вам откроются все четыре. Убедитесь, что каждый выкручен на нужный уровень. Я сам не раз попадал в ситуацию, когда медиа на максимуме, а звонок стоит на минимуме.

Динамик телефона забился грязью. Как почистить правильно

А вот это уже причина, о которой многие забывают. Разговорный динамик в верхней части смартфона — это крошечная щель, которая за месяцы использования забивается пылью, ворсинками из карманов, кожным жиром и вообще всем, чем только можно. Основной динамик на нижнем торце тоже не застрахован, особенно если вы часто носите телефон в кармане.

Почистить можно, но аккуратно. Возьмите сухую зубную щётку с мягкой щетиной и без нажима пройдитесь по сетке динамика. Можно использовать малярный скотч, прикладывая липкой стороной к отверстию. Некоторые советуют продуть сжатым воздухом, но тут я бы был осторожен, потому что слишком сильный поток может загнать грязь ещё глубже. Ватные палочки тоже подойдут, но следите, чтобы ворсинки от ваты не остались в щели. На практике после такой простой процедуры звук часто возвращается к нормальному уровню. Если нет, то вам помогут в любом сервисе.

Звук стал тише после обновления Android. Почему и что делать

Отдельная категория проблем, которая вызывает больше всего вопросов. Вы обновили систему, и телефон стал звучать иначе. Тише, глуше, или просто как-то не так. И нет, вам не кажется.

Дело в том, что производители с обновлениями нередко меняют алгоритмы обработки звука. Иногда это связано с оптимизацией энергопотребления, иногда с новыми аудиодрайверами, а иногда — банально с ошибкой в прошивке. Samsung, Xiaomi, realme — от этого не застрахован никто. Если проблема появилась сразу после обновления, первым делом перезагрузите телефон. Звучит примитивно, но после обновления системные службы не всегда корректно перезапускаются, и ребут реально помогает.

Если не помогло, зайдите в настройки звука и поищите пункты вроде «Качество звука и эффекты», «Dolby Atmos» или «Адаптивный звук». После обновления эти настройки могут сброситься или, наоборот, активироваться. Например, на Samsung функция «Адаптивный звук» подстраивает громкость под окружающий шум, и в тихой комнате она может намеренно приглушать динамик. Попробуйте выключить все улучшения звука и сравнить результат. Скажу честно, в большинстве случаев без этих «улучшайзеров» звук получается чище и громче.

Телефон тихо звонит. Какие настройки проверить

Если проблема именно со звонками, а не с музыкой или видео, то круг подозреваемых сужается. Помимо очевидного ползунка громкости звонка, есть несколько настроек, которые могут влиять на то, как громко звонит ваш телефон.

На многих Android-смартфонах есть функция плавного нарастания громкости звонка. Она включена по умолчанию и работает так: первые несколько секунд вызова телефон звонит тихо, а потом постепенно набирает громкость. Задумка хорошая — чтобы не пугать вас резким звуком. Но если вы привыкли хватать трубку сразу, то можете и не дождаться полной громкости, а вот пропустить звонок в сумке запросто. Ищите эту настройку в разделе «Звуки и вибрация» или в настройках приложения «Телефон».

Ещё один момент — Bluetooth. Если телефон когда-то подключался к беспроводным наушникам или колонке, он может пытаться отправить звук на это устройство, даже если оно выключено. В результате из динамика телефона либо ничего не слышно, либо звук заметно тише. Проверьте список подключённых Bluetooth-устройств и отключите те, которыми сейчас не пользуетесь. Лично я несколько раз ловил такую ситуацию с наушниками, которые лежали в стороне вне кейса, в котором они автоматически отключаются.

Тихий звук в наушниках на телефоне. В чём причина

Если проблема проявляется именно в наушниках, а из динамика всё играет нормально, то причины будут другие. И тут всё зависит от того, проводные у вас наушники или беспроводные.

С проводными всё относительно просто. Проверьте разъём — если используете переходник с USB-C на 3,5 мм, он может быть некачественным или повреждённым. Дешёвые переходники без встроенного ЦАП дают заметно более тихий звук, и с этим ничего не поделать. Также загляните в сам разъём телефона — туда тоже набивается пыль и ворс, и контакт становится хуже.

С беспроводными наушниками история интереснее. Во-первых, на Android есть отдельный ползунок громкости для Bluetooth, и он может стоять не на максимуме. Во-вторых, в настройках разработчика можно выбрать аудиокодек. Если стоит SBC вместо aptX или LDAC, качество и громкость могут отличаться.

В-третьих, у самих наушников бывает собственная регулировка громкости через фирменное приложение, и она может быть занижена. Честно говоря, разобраться с Bluetooth-звуком на Android бывает непросто, потому что переменных слишком много. Но если пройтись по всем этим пунктам, обычно удаётся найти решение проблемы.

Приложение заглушает звук на телефоне. Как это исправить

Не самая очевидная причина, но вполне реальная. Некоторые приложения могут перехватывать управление звуком и менять громкость системы без вашего ведома. Чаще всего этим грешат мессенджеры, программы для записи звонков и различные «оптимизаторы» системы.

Например, Telegram имеет собственные настройки громкости уведомлений и звонков, которые не зависят от системных. Если в настройках мессенджера громкость стоит на минимуме, вы будете еле слышать входящие сообщения, даже если системный ползунок на максимуме. Проверьте настройки звука внутри каждого приложения, где вы заметили проблему. На практике это помогает чаще, чем вы думаете.

Отдельная история — приложения, которые вы ставили для улучшения звука. Всякие эквалайзеры, усилители басов и «громкость на 200%». Они могут конфликтовать с системными аудиодрайверами и в итоге не улучшать, а портить звук. Если у вас установлено что-то подобное, попробуйте удалить и сравнить результат. Я бы вообще не рекомендовал такие приложения, потому что пользы от них мало, а потенциальных проблем хватает.

Влага попала в динамик телефона. Что делать

Здесь всё серьёзнее. Если телефон побывал под дождём, упал в лужу или просто долго лежал в ванной, влага могла попасть в динамик и остаться там. Даже если у вас смартфон с защитой IP67 или IP68, это не гарантирует абсолютную герметичность. Защита со временем ослабевает, а резиновые уплотнители изнашиваются.

Первый признак — звук стал глухим, как будто динамик накрыли полотенцем. Иногда к этому добавляются потрескивания или искажения на высокой громкости. Что можно сделать? На многих смартфонах есть встроенная функция выдувания воды из динамиков.

На iPhone она работает через команду Siri или шторку управления, на Android можно найти приложения в Google Play, которые генерируют определённую частоту звука и выталкивают капли вибрацией мембраны. Samsung, например, на некоторых моделях предлагает такую функцию прямо в настройках. Если не помогает и звук продолжает быть глухим через пару дней, скорее всего, без визита в сервис не обойтись.

Динамик телефона сломался. Признаки аппаратной поломки

Иногда проблема не в настройках и не в грязи, а в самом оборудовании. Динамик — это механический компонент с мембраной, и он не вечен. Вот по каким признакам можно заподозрить аппаратную неисправность.

Если звук стал тише только в одном из динамиков (например, в разговорном, а нижний работает нормально), это почти наверняка физическая проблема. Если при включении музыки на средней громкости слышны хрипы, дребезг или щелчки, мембрана может быть повреждена.

Если звук пропадает при лёгком нажатии на определённую область корпуса, скорее всего, отходит контакт внутри. В таких случаях программные танцы с бубном не помогут, и нужно нести телефон в ремонт. Хорошая новость в том, что замена динамика — одна из самых недорогих процедур в сервисе, обычно она обходится заметно дешевле, чем замена экрана или батареи.

Как увеличить громкость на Android. Простые способы

Если вы прошлись по всем причинам выше и поняли, что телефон технически исправен, но громкости всё равно не хватает, есть несколько способов её поднять.

Первый — зайдите в настройки разработчика. Для этого откройте «О телефоне» и семь раз нажмите на «Номер сборки». В появившемся разделе найдите пункт «Отключить абсолютную громкость Bluetooth», если проблема с беспроводными наушниками. Эта настройка разделяет громкость телефона и наушников и часто даёт заметную прибавку.

Второй — проверьте эквалайзер в настройках. На Samsung это «Качество звука и эффекты», на Xiaomi ищите в «Дополнительных настройках звука». Попробуйте переключить предустановки или вручную поднять средние и высокие частоты. Иногда телефон играет не столько тихо, сколько глухо, и коррекция эквалайзером делает звук субъективно громче без увеличения фактического уровня.

Третий — если у вас Samsung, поищите в настройках специальных возможностей опцию «Усиление звука». На некоторых моделях Xiaomi и realme похожая функция тоже есть. Она была сделана для людей со слабым слухом, но на практике полезна и всем остальным, потому что реально поднимает общий уровень громкости.

Четвертый — в телефоне может быть включена опция, которая снижает уровень громкости и называется что-то вроде «безопасный уровень громкости». Они уменьшает громкость до тех значений, которые не могут повредить слух. Она включается для того, чтобы случайно не сделать звук слишком громким. Особенно для детей или пожилых пользователей.

Стоит ли нести телефон в ремонт из-за тихого звука

Если вы дочитали до этого раздела и ничего из перечисленного не помогло, давайте разберёмся, в каком случае действительно стоит идти в сервис, а в каком можно ещё подождать.

Нести стоит, если звук стал заметно тише после падения или контакта с водой, если из динамика слышны хрипы и искажения на любой громкости, или если один из динамиков вообще перестал работать. Всё это признаки аппаратной проблемы, и самостоятельно вы её не решите. Замена динамика, как я уже говорил, стоит относительно недорого и делается обычно за час-два.

А вот если проблема пришла после обновления, если звук тихий только в определённых приложениях или только через Bluetooth, то перед визитом в сервис стоит попробовать ещё одну вещь — сброс настроек звука до заводских. Правда сброс Xiaomi до заводских настроек это отдельная история.

На большинстве Android-смартфонов это можно сделать без полного сброса системы. Зайдите в настройки, найдите «Сброс» или «Сбросить все настройки» (не данные) и выберите пункт, связанный с настройками. Это вернёт все ползунки, эффекты и разрешения к исходному состоянию и часто решает программные проблемы со звуком. Правда скорее всего придется заново подключаться ко всем сетям и заново устанавливать Bluetooh-соединение. Честно говоря, я бы рекомендовал попробовать это до похода в сервис, потому что в значительном количестве случаев причина именно программная.