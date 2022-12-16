ТОП-5 полезных аксессуаров для смартфона, которые вы зря не покупаете

Несмотря на то, что производители аксессуаров для смартфонов порой выпускают откровенную дичь и ерунду, на рынке можно найти действительно полезные вещи. Правда, у других пользователей они встречаются очень редко: скорее всего, из-за того, что они не так часто оказываются на полках магазинов или имеют недостаточно хорошее исполнение. Впрочем, это поправимо: отыскали для вас практичные аксессуары для смартфона, которые еще и стоят копейки. В них намного больше пользы, чем в меховом чехле или шнурке для телефона!

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Попсокет для телефона

Учитывая то, насколько громоздкими стали смартфоны, без попсокета не обойтись. Этот маленький держатель для телефона помогает зафиксировать устройство в руке и использовать его даже в качестве подставки.

Как правило, попсокет клеится к чехлу намертво и крайне редко отваливается, а из разновидностей чаще всего встречается в форме кольца или кнопки. Первый вариант намного практичнее: и смартфон держать удобнее, и подставка какая-никакая есть.

Попсокет недорого

Если такой форм-фактор вам не очень нравится, то есть вариант попроще — держатель на смартфон в виде лямки! Можно держать смартфон несколькими пальцами, не боясь, что он выпадет. Можно даже использовать его в качестве подставки, а с кожаным чехлом он будет выглядеть очень стильно и естественно.

Лямка для телефона

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Чехол с крышкой для камеры

Пытаться клеить защитные стекла на камеру — довольно бесполезное занятие: качество фотографий снижается, а между стеклами застревает пыль. Есть способ попроще — купить чехол с защелкой для камеры. Такая конструкция применялась в мобильниках, например, в Sony Ericsson K750, причем довольно успешно. Подумайте сами: створка защищает камеру и открывается вручную при необходимости. Все просто!

Возможно, пользователей отталкивает то, что защита для камеры заключена в довольно брутальный чехол. Но стесняться его не стоит: зачастую он имеет защиту по краям, жесткие вставки и грани, которые немного выступают над уровнем дисплея. Казалось бы, мелочь, но эти миллиметры могут спасти экран смартфона при падении, а также не дадут ему поцарапаться, когда он лежит экраном вниз на столе. Вот хороший чехол для Samsung Galaxy S22 да еще и с подставкой!

Чехол с защитой для камеры

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Водонепроницаемый чехол для телефона

Иногда, бывает, приходишь в бассейн и видишь, как другие посетители оставляют смартфоны прямо у бортика или на специальном столике. Конечно, бояться нечего, ведь почти все телефоны имеют защиту от воды. Но проверять этого, пожалуй, не стоит: никаких гарантий нет. Так что, если проводите много времени у воды, то лучше запастись водонепроницаемым чехлом.

Он занимает мало места, надежно защищает смартфон от попадания влаги, будь то вода из крана или из реки. Чтобы смартфон не унесло течением или он не отправился ко дну, есть ремешок с фиксатором. Кстати, экраном можно пользоваться в воде сквозь пленку — тачскрин работает! Удобно то, что в аксессуар поместится устройство до 7,2 дюйма, то есть, любой смартфон. Заодно туда можно положить карточки или наушники.

Хороший водонепроницаемый чехол

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Спортивный чехол на руку

Еще один полезный аксессуар для тех, кто ведет активный образ жизни: к сожалению, его игнорируют. Все лето я тренировался на свежем воздухе и обратил внимание, что ни у кого не было такого чехла на руку. Большинство людей бегают с телефоном в руке или кармане. Это безумно неудобно: рука постоянно потеет, карман оттягивается и мешает нормально бегать или выполнять упражнения.

Этот чехол легко крепится на руку, у него регулируемая лямка и дышащее покрытие изнутри, чтобы кожа потела не так сильно. Да, он закрытый — вы не увидите, кто вам написал, а телефон придется доставать. Зато не будет повода отвлекаться во время тренировки, а содержимое сумки не увидят другие!

Чехол на руку дешево

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Набор для чистки смартфона

Еще один классный аксессуар для любого смартфона — набор для чистки. Возможно, почистить разъем для зарядки проще зубочисткой или иголкой, но это небезопасно — можно повредить контакты и попасть на крупную сумму. В этом небольшом устройстве вы найдете разнообразные щеточки, кисточки, есть даже салфетка и щипчики, чтобы доставать крупный мусор из клавиатуры ПК.

В наборе также есть губки и другие приспособления для чистки наушников и динамиков. В общем, максимально универсальный гаджет, который всегда можно брать с собой и не бояться повредить смартфон при чистке!

Набор для чистки телефона

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