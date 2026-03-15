4 смартфона, которые можно купить вместо Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro только вышел, а уже наделал много шума своим дизайном и характеристиками. Хватило бы на целый флагман. Необычное расположение камер в духе iPhone 17 Pro, дополнительный дисплей в углу, фирменный прозрачный дизайн — выглядит эффектно. За за свою цену это один из самых нестандартных смартфонов на рынке. Но «нестандартный» и «лучший выбор» — не одно и то же. Честно говоря, при всей симпатии к Nothing, я бы не торопился. На рынке есть как минимум пять альтернатив, которые для большинства покупателей окажутся разумнее. Давайте разберёмся.

Google Pixel 10a — лучшая альтернатива Nothing Phone 4a Pro за те же деньги

Если выбирать между Nothing Phone 4a Pro и Google Pixel 10a, я бы выбрал Pixel, хотя и не раз критиковал его. Да, он не такой эффектный — скорее, нарочито скромный. Но на практике именно с ним хочется ходить каждый день. Он на 27 граммов легче, компактнее благодаря 6,3-дюймовому экрану против 6,8 дюйма у Nothing, а камера полностью утоплена в корпус.

Главное преимущество — софт. NothingOS стала заметно лучше, спорить не буду. Но Google с Material 3 Expressive UI и эксклюзивными ИИ-функциями — это лучшее, что есть на Android. Семь лет обновлений против трёх у Nothing — тут даже сравнивать неловко. По производительности и батарее Nothing формально впереди, но у Pixel 10a всё на хорошем уровне а заодно и оптимизация точно не хуже. Значит на него точно стоит обратить внимание.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S25 FE вместо Nothing Phone 4a Pro

Допустим, вам нужен экран побольше и телефото-камера. Тогда — Samsung Galaxy S25 FE. Дисплей 6,7 дюйма — почти как у Nothing, но корпус тоньше, короче и легче. Телефото с 3-кратным оптическим зумом и крупным сенсором — серьёзнее того, что ставит Nothing. Защита IP68 против IP65, более мощный чипсет Exynos 2400 и гарантия обновлений на семь лет.

Цена Galaxy S25 FE может показаться высокой. Так оно и есть. Поэтому покупать его желательно по скидке, которые время от времени встречаются. Если найти выгодное предложение, то этот аппарат точно стоит внимания и будет более интересным, чем Nothing Phone 4a Pro.

OnePlus 13R вместо Nothing Phone 4a Pro

Если Galaxy S25 FE не зацепил — есть OnePlus 13R. Да, модель не самая свежая, и OnePlus формально сняла её с производства. Но найти в продаже ещё можно, при этом по довольно выгодной цене. Особенно если смотреть версию на 256 ГБ, хотя это минимум того, что стоит покупать. Они будут сопоставимы или даже равны по стоимости с Nothing Phone 4a Pro.

За эти деньги OnePlus 13R даёт Snapdragon 8 Gen 3, который заметно мощнее Snapdragon 7 Gen 4 в Nothing. Батарея 6000 мАч против 5080 мАч, зарядка 80 Вт против 50 Вт. По дизайну OnePlus проигрывает — ни прозрачной крышки, ни дополнительного экрана. Но если важнее производительность и автономность — OnePlus 13R выигрывает по всем этим параметрам. Лично я бы рекомендовал поискать его со скидкой — тогда соотношение цены и качества становится совсем убедительным.

Motorola Razr 2025: Складной смартфон вместо обычного

И напоследок — вариант для тех, кого в Nothing Phone 4a Pro привлекает прежде всего необычный дизайн. Потому что, положа руку на сердце, каким бы интересным ни был Nothing, он всё-таки не складывается пополам. А Motorola Razr 2025 — складывается.

Основной экран на 6,9 дюйма работает как у обычного Android-смартфона. Внешний на 3,6 дюйма — для уведомлений, быстрых ответов и приложений в компактном формате. Razr удобно ставить «домиком» для фото или использовать как мини-дисплей на столе.

По характеристикам Nothing Phone 4a Pro выигрывает почти по всем пунктам, если копаться в спецификациях. Но Razr 2025 не проваливается ни по одному из них — и при этом предлагает совершенно другой пользовательский опыт. Как минимум это хорошая альтернатива среди недорогих раскладушек.

Стоит ли покупать Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro — интересный смартфон, тут спорить бессмысленно. Дизайн цепляет, дополнительный экран и адекватная цена для такого набора функций. Но если отбросить внешний эффект и посмотреть трезво — по соотношению практичности, софта и долгосрочной поддержки Pixel 10a за те же деньги выглядит убедительнее. Galaxy S25 FE на скидке — тоже. OnePlus 13R мощнее, а Razr 2025 необычнее.

Nothing Phone 4a Pro подойдёт тем, кто ценит дизайн выше всего остального. Для остальных есть большое количество интересных вариантов с самой разной направленностью.