Google Pixel 4a уже начал поступать в магазины, но кому он нужен?

Уже надоело ждать выход нового Google Pixel? Ничего страшного, осталось недолго. По традиции, начатой в прошлом году, новый Google Pixel серии ”а” должен появится в ближайшее время, но точной даты запуска мы не знаем. Но уже появилось подтверждение, что ждать осталось недолго. Эти смартфоны начали поступать в магазины и у нас даже есть их фотографии. Так бывает часто перед непосредственным началом продаж. На основании таких мини-утечек мы обычно можем предположить, когда уже наконец появится возможность купить новинку и начать ей пользоваться. Так получилось и в этот раз. Спасибо тем, кто снабжает нас такими фотографиями.

Характеристики Google Pixel 4a

Если вы следите за технологиями и миром смартфонов, то характеристики нового Google Pixel 4a для вас не секрет. Они часто утекали в сеть и мы даже об этом писали. А так же называли примерную дату выхода. Пока все предсказания сбываются и смартфон уже скоро можно будет купить.

Утечки предрекли нам процессор Snapdragon 730, который будет установлен в Google Pixel 4a, отверстие в экране под фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней стенке и разъем для наушников 3,5 мм.

Набор достаточно неплохой для той категории, к которой будет относиться новый субфлагман. Точную цену назвать пока сложно, но она может составить 400 долларов, что точно будет намного ниже основного Google Pixel. А учитывая, что в этом году он, скорее всего, останется без топового процессора, их характеристики становятся еще более близкими.

Когда Google Pixel 4a поступит в продажу

На Facebook появилась информация о том, что новые Google Pixel 4a уже начали поступать в магазины. Ну, а что, плакаты на улицах городов уже висели. Пора уже завозить в магазины и сами смартфоны.

Фотографии появились в сообществе фанатов Google. Судя по всему, их выложил один из вьетнамских членов этого сообщества. Это может косвенно означать, что компания переключила свое производство на эту восточную страну. Если они готовились к этому заранее, то такое решение может оказать им очень хорошую услугу. Так можно снизить риски сдвига сроков поставки в условиях пандемии.

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Пока все это может вызывать небольшие сомнения, как и любая другая утечка. Но если это правда, то это говорит о том, что серия Pixel 4a уже совсем скоро поступит на прилавки. Даже если это не фотография из магазина, это не означает, что их там нет. Раз смартфоны уже упакованы в коробки и транспортировочные пакеты, это означает, что промышленный выпуск уже начался. Это не просто проверки и согласования дизайна коробки.

Вообще, утечки относительно смартфонов Google очень интересны сами по себе. Какие-то они не такие, как у других. Вспомнить хотя бы, как прототипы новых моделей разлетались по миру еще до широкого запуска.

Что касается а-серии, то можно вспомнить, что Google Pixel 3a первоначально просочился в Украину еще в августе 2018 года. Непонятно как, но это произошло за семь месяцев до начала продаж. Или это особый подход Google к контролируемым утечкам, или просто какая-то неведомая ерунда.

Изначально Google Pixel 4a, опять же по слухам, должен был быть представлен на конференции разработчиков Google I/O, запланированной на май 2020 года. Проблема только в том, что конференция отменилась из-за коронавируса и смартфон отправился в свободное плавание. Теперь неясно точно, когда он ”всплывет”, но одно можно сказать с уверенностью — это дело ближайших недель. По крайней мере, мы точно знаем, что он будет. Это неизбежно.

Кому нужен Google Pixel 4a

Мне кажется, что Google Pixel 4a Нужен всем! Его можно считать самым удачным смартфоном начала года. При цене в 400-500 долларов у него почти не останется конкурентов. OnePlus 8, который должен выйти со дня на день, даже в самой дешевой версии будет дороже. Honor 30, судя по утечкам, хорош, но отсутствие сервисов Google станет его существенным минусом. Особенно на фоне пикселя, который наоборот будет пользоваться безграничной поддержкой редмондцев. Аналогичная ситуация и с Huawei P40, который тоже не сможет полноценно работать в современном понимании этого слова.

Есть еще и OPPO Reno 3 но даже при том, что это неплохой смарфтон, он стоит несколько дороже. На фоне этого Pixel, Android которого работает лучше, чем где-либо, окажется более предпочтительным.

Скоротать время ожидания Google Pixel 4a можно в нашем Telegram-чате. Там время летит незаметно.

Про iPhone 9 я даже не говорю, так как про него пока толком ничего не понятно и сравнивать их заочно сложно. Хотя, если цена будет близка, ”девятка” станет чуть ли не единственным смартфоном, который сможет навязать конкуренцию Google Pixel 4a.

В прошлом году нам показали отличный Google Pixel 3a. Я до сих пор рекомендую его к покупке и даже включил его в перечень недорогих смартфонов с хорошей камерой. В этом году я надеюсь на не меньший успех. Но пока это только прогноз. Впрочем, проверить его мы сможем уже совсем скоро.