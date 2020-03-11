Несмотря на то, что установить сервисы Google, которые больше полугода назад отобрали у Huawei из-за конфликта с властями США, возможно и в целом тут нет ничего сложного, я пока не готов покупать эти смартфоны. Дело даже не в этой процедуре и не в каких-то технических минусах, которых как раз нет, а в том, что все это выглядит как-то нестабильно. Даже несмотря на то, что Google очень хочет вернуться к китайскому производителю, далеко не факт, что он ее примет, как сделал это с Microsoft. Тем не менее, у меня есть четкое представление о том, каким я хочу видеть новый Huawei P40, чтобы у меня появилось желание его купить. А ведь сейчас чуть ли не решающий момент, который покажет, каким будет будущее компании. Они не имеют права облажаться.

На чем зарабатывает Huawei

Прежде всего стоит понимать, что бизнес компании едва ли закончится на смартфонах. Спорить с тем, что это большая часть доходов компании, глупо, как и отрицать, что они отлично зарабатывают на оборудовании для телекоммуникационных сетей. Тем более, они и сейчас готовятся к худшему и пробуют вывести на рынок новые устройства, вроде тех, что они недавно показали на презентации в Барселоне.

В некотором роде Huawei хочет повторить путь Apple и Google. Кроме того, что у них уже есть свои наработки в области ПО и магазина приложений, они еще начали производить планшеты и ноутбуки. Это уже не говоря о смарт-часах, браслетах и других сопутствующих гаджетах.

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Таким образом, компания сделала ставку на устройства, которые не так зависят от Android. Даже если свой магазин приложений не взлетит, для планшетов это не так важно, а ноутбук и вовсе работает ”на Винде”. Про носимую электронику даже не говорю, так как она работает с любыми устройствами и не привязана к бренду.

Почему некоторые смартфоны Huawei и Honor поддерживают Google

С одной стороны, компания отлично чувствует себя на внутреннем китайском ранке, где у них есть вся поддержка. На руку им играет то, что этот рынок просто огромен. Но пока и на международной арене им есть, что показать. Одно время они могли выпускать старые смартфоны, которые работали с Android и сервисами Google в новых корпусах. Покупатели от этого не страдали, так как цена каждый раз немного падала, и они получали отличные продукты за небольшие деньги. Но такой подход является очень скоропортящимся, и пришло время отказаться от него.

Каким будет Huawei P40

В конце марта на сцену должен выйти новый аппарат, который продолжит знаменитую флагманскую линейку ”P” и задаст новые стандарты в смартфоностроении. Главное, чтобы с ним не получилось так, как с Huawei Mate 30 Pro. Он имел множество безумно крутых функций, но говорили о нем очень мало, так как это был первый Huawei, который вышел уже без сервисов Google. Учитывая, что подавляющее большинство пользователей не знает, как накатить их на этот смартфон, результат был предсказуем. Немного помогла акция по распространению смартфонов буквально за полцены, которая проводилась в конце прошлого и начале этого года. Но это капля в море от того, что было бы, не случись нынешний конфуз.

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Линейка ”P” в свою очередь всегда привлекала больше внимания, чем ”Mate”. Так получится и в этот раз, но будет ли это внимание достаточным для функций, которые нам обещают?

Лично я хочу, чтобы смартфон получил большой экран, но без дизайна в стиле ”водопад”, который многие считают крутым. Он неплох, но со временем понимаешь, что небольшие скругления лучше, чем полные.

Также я хочу дизайна камеры, отличного от Samsung Galaxy S20, но, скорее всего, не получу этого. С другой стороны, это может быть хитрым ходом маркетологов, который обычно используют развивающиеся бренды. Если китайский и корейский смартфоны будут очень похожи, их будут постоянно сравнивать, а от этого новинка только лишний раз будет на виду. Опять же, лишняя реклама.

По функциям камеры я хочу одного. Мне не нужен зум ради рекордов, который позволит рассмотреть номер машины на расстоянии двух километров, но качество картинки будет просто ужасным. Я хочу камеру, которая будет снимать без дополнительных крутых и не очень режимов, но сможет просто сделать хороший снимок в формате ”достал-сфотографировал-убрал”, ведь именно для этого нужна камера в смартфоне. Пока с этим не очень хорошо и многие производители стараются удивить покупателя наворотами, забывая о главном. Особенно это касается съемки при слабом освещении и в темноте, когда многие смартфоны стараются превратить ночь в день. Я хочу, чтобы ночь оставалась ночью, но не размазанной по всей матрице.

К фронталке только одна просьба. Не делайте ее в отверстии экрана. Раз уж я высказываю свое мнение, я не могу принять это и небольшой аккуратный вырез мне нравится существенно больше. Знаю, что многие со мной согласятся. Особенно те, кто пробовал пользоваться обоими вариантами.

В целом это все. Производительность смартфона будет на высоте, в этом даже не стоит сомневаться. Защита от воды, беспроводная и реверсивная зарядка, хороший экран? Все это будет. Может хотелось бы прорыва в скорости зарядки батареи, но до других китайцев из Vivo с их концептом зарядки за 12 минут Huawei далеко. Да и так пока неплохо.

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Есть ли у Huawei будущее

Если смартфон получит перечисленные нововведения, я возможно захочу его купить и пользоваться на постоянной основе. Главное, чтобы функции были не ради функций и удивления толпы, а для реальной жизни, пусть они и не будут так красиво выглядеть на презентации. В конце концов смартфоны Huawei сейчас должны производить впечатление на людей, разбирающихся в технике — на тех, кто то не боится недоступности сервисов Google из коробки. Если ему будет надо, он их установит. Но если это будет очередной аппарат с кучей мишуры, такого покупателя это оттолкнет. А вот привлечет ли того, кто не разбирается в перепрошивках, это большой вопрос. Что для него будет важнее?..

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Конечно, это только рассуждения и утечки во многом их опровергают, но в итоге Huawei все равно стоит перед сложным выбором. Точнее перед оглашением этого сложного выбора. Понятно, что смартфон уже готов и не претерпит почти никаких изменений. Главное, что он должен удивить хоть кого-то, ну и цену задирать не стоит. Удивлять всех, как это было раньше, не получится. Времена нынче не те.