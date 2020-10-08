Ну наконец-то! Qualcomm покажет, как делать Android-смартфоны

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Иван Кузнецов 0

Наверное, у всех есть такие компании, от которых нам бы хотелось получить смартфон. Непонятно, откуда, но нам почему-то кажется, что уж у них-то точно получилось бы нечто стоящее. Наиболее популярными претендентами – конечно, только в представлении обывателей – на выпуск смартфонов считаются Tesla, Facebook и Qualcomm. Но если первые два бренда вряд ли займутся этим в обозримом будущем, то вот у производителя мобильных процессоров, кажется, есть неподдельное желание выйти на этот рынок.

Смартфон Qualcomm

Кажется, Qualcomm собирается представить свой первый смартфон

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Несмотря на то что Qualcomm уже давно выпускает мобильные процессоры, у самого производителя никогда не возникало желания заняться выпуском ещё и смартфонов. Конечно, несколько лет назад ему приписывали связь с Xiaomi, которую называли дочерней компанией Qualcomm, но эта информация не подтвердилась. Теперь я думаю, что китайцы сами распускали эти слухи, чтобы придать себе веса, ведь тогда, на заре, о них ещё никто не знал. А протекторат Qualcomm выглядел как неплохой повод для того, чтобы купить смартфон никому неизвестного, но явно перспективного бренда.

Первый смартфон на Snapdragon 875

Snapdragon 875

Snapdragon 875 является основным претендентом на аппаратную основу для смартфона Qualcomm

Теперь, по некоторым данным, Qualcomm объединилась с Asus, чтобы выпустить игровой смартфон под своим собственным брендом. Новинка может стать первым или, по крайней мере, одним из первых смартфонов с процессором Snapdragon 875. Всё-таки для того, чтобы запускать на устройстве топовые игры, его нужно оснастить топовым «железом». Но поскольку в ближайшее время Qualcomm представит миру следующий флагманский чип, логично, что и выбирать в качестве основы будущего аппарата нужно именно его.

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Если верить слухам, участие Asus в проекте будут менее значительным, чем можно было предположить. Qualcomm планирует заняться не только аппаратной частью, но и внешностью будущего смартфона. Но зачем, в таком случае, Qualcomm понадобилась помощь Asus? Скорее всего, тут дело в том, что устройств планируется выпустить не очень много, а Qualcomm нужны запчасти для производства. Но ведь не будешь напрягать поставщиков из-за десятка тысяч компонентов. Поэтому Qualcomm просто решила примазаться к Asus, а взамен, возможно, предложила поделиться с ней какой-нибудь крутой наработкой.

Когда выйдет смартфон Qualcomm

Игровой смартфон

В производстве смартфона Qualcomm будет участвовать Asus

А ценных наработок у Qualcomm, скорее всего, немало. Во всяком случае, компания планирует особым образом адаптировать новый процессор для своего смартфона. В чём именно будет заключаться адаптация, не сообщается – в конце концов, даже факт выхода устройства до сих пор официально не подтверждён. Но, думаю, не ошибусь, если предположу, что это будет своего рода разгон или повышение игрового потенциала. Например, как у Xiaomi, которая придумала запускать игры в оперативной памяти, или как у MediaTek, которая начала разгонять процессоры при запуске игр и бенчмарков.

Почему игровые смартфоны — это полнейший фарс

Что касается сроков выхода первого смартфона Qualcomm, то рассчитывать на релиз в этом году я бы не стал. Как мы знаем, презентация Snapdragon 875 состоится только в декабре, затем процессор поступит в производство и будет доступен для использования только ближе к концу января. Тем не менее, презентовать сам аппарат Qualcomm может и в декабре. Ведь никто не сказал, что обязательно выпускать его в день анонса. Вполне можно немного поиграть в Apple и отсрочить запуск на месяц-другой, не торопясь проведя всю необходимую подготовку.

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