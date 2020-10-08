Ну наконец-то! Qualcomm покажет, как делать Android-смартфоны

Наверное, у всех есть такие компании, от которых нам бы хотелось получить смартфон. Непонятно, откуда, но нам почему-то кажется, что уж у них-то точно получилось бы нечто стоящее. Наиболее популярными претендентами – конечно, только в представлении обывателей – на выпуск смартфонов считаются Tesla, Facebook и Qualcomm. Но если первые два бренда вряд ли займутся этим в обозримом будущем, то вот у производителя мобильных процессоров, кажется, есть неподдельное желание выйти на этот рынок.

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Несмотря на то что Qualcomm уже давно выпускает мобильные процессоры, у самого производителя никогда не возникало желания заняться выпуском ещё и смартфонов. Конечно, несколько лет назад ему приписывали связь с Xiaomi, которую называли дочерней компанией Qualcomm, но эта информация не подтвердилась. Теперь я думаю, что китайцы сами распускали эти слухи, чтобы придать себе веса, ведь тогда, на заре, о них ещё никто не знал. А протекторат Qualcomm выглядел как неплохой повод для того, чтобы купить смартфон никому неизвестного, но явно перспективного бренда.

Первый смартфон на Snapdragon 875

Теперь, по некоторым данным, Qualcomm объединилась с Asus, чтобы выпустить игровой смартфон под своим собственным брендом. Новинка может стать первым или, по крайней мере, одним из первых смартфонов с процессором Snapdragon 875. Всё-таки для того, чтобы запускать на устройстве топовые игры, его нужно оснастить топовым «железом». Но поскольку в ближайшее время Qualcomm представит миру следующий флагманский чип, логично, что и выбирать в качестве основы будущего аппарата нужно именно его.

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Если верить слухам, участие Asus в проекте будут менее значительным, чем можно было предположить. Qualcomm планирует заняться не только аппаратной частью, но и внешностью будущего смартфона. Но зачем, в таком случае, Qualcomm понадобилась помощь Asus? Скорее всего, тут дело в том, что устройств планируется выпустить не очень много, а Qualcomm нужны запчасти для производства. Но ведь не будешь напрягать поставщиков из-за десятка тысяч компонентов. Поэтому Qualcomm просто решила примазаться к Asus, а взамен, возможно, предложила поделиться с ней какой-нибудь крутой наработкой.

Когда выйдет смартфон Qualcomm

А ценных наработок у Qualcomm, скорее всего, немало. Во всяком случае, компания планирует особым образом адаптировать новый процессор для своего смартфона. В чём именно будет заключаться адаптация, не сообщается – в конце концов, даже факт выхода устройства до сих пор официально не подтверждён. Но, думаю, не ошибусь, если предположу, что это будет своего рода разгон или повышение игрового потенциала. Например, как у Xiaomi, которая придумала запускать игры в оперативной памяти, или как у MediaTek, которая начала разгонять процессоры при запуске игр и бенчмарков.

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Что касается сроков выхода первого смартфона Qualcomm, то рассчитывать на релиз в этом году я бы не стал. Как мы знаем, презентация Snapdragon 875 состоится только в декабре, затем процессор поступит в производство и будет доступен для использования только ближе к концу января. Тем не менее, презентовать сам аппарат Qualcomm может и в декабре. Ведь никто не сказал, что обязательно выпускать его в день анонса. Вполне можно немного поиграть в Apple и отсрочить запуск на месяц-другой, не торопясь проведя всю необходимую подготовку.