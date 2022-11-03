Распродажа 11.11 — какой смартфон купить в 2022 году. Выбрали 10 лучших моделей

Распродажа 11.11 — одно из главных ежегодных событий, заставляющих в очередной раз задаться вопросом, какой смартфон купить. Как в правило, в это время цены самые низкие, и у каждого покупателя есть возможность выгодно приобрести девайс, к которому давно присматривался. В этом году распродажа 11.11 на АлиЭкспресс будет долгой. Она продлится с 1 по 12 ноября, и вы сможете взвесить все «за» и «против» при выборе той или иной модели. Ну а мы собрали для вас 10 лучших смартфонов, продающихся сейчас дешевле, чем когда-либо.

POCO M5 — смартфон дешевый и надежный

Купить POCO M5

Цена: 9 840 рублей

Открывает наш список хороший недорогой телефон POCO M5. При цене в менее чем 10 тысяч рублей он предлагает, возможно, самый мощный процессор в классе — Helio G99. Это новый 6-нанометровый чипсет, характеризующийся помимо высокой производительности в районе 350k баллов в AnTuTu достойной энергоэффективностью, что вкупе с аккумулятором на 5000 мАч позволяет рассчитывать на полтора дня работы. Также POCO M5 готов похвастать FullHD-экраном с частотой 90 Гц и неплохой камерой на 50 МП. Главное — не забудьте взять купон продавца, а дополнительная скидка применится на странице оплаты.

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ZTE Axon 30 — камера под экраном

Купить ZTE Axon 30

Цена: 17 850 рублей

К сожалению, пару лет назад из продажи исчезли телефоны с выдвижной камерой. Однако тем, кто любит экран без вырезов, предложили новую фишку — камеру под экраном. Несмотря на инновационность технологии, ZTE Axon 30, оснащенный незаметной фронталкой, стоит меньше 20 тысяч рублей. Да, селфи получаются мыльноватые, зато вырез совсем не видно. Кроме того, производитель поставил сюда субфлагманский процессор Snapdragon 870, который устанавливается в куда более дорогие устройства. Есть здесь и неплохая основная камера с разрешением 64 МП, и быстрая зарядка на 65 Вт.

Redmi Note 12 Pro — новый телефон Redmi

Купить Redmi Note 12 Pro

Цена: 18 500 рублей

На прошлой неделе компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi Note 12 Pro, и он уже появился на AliExpress. Его характеризует свежий чипсет Dimensity 1080 с производительностью уровня 400-450 тысяч баллов в AnTuTu, а также знакомая по флагманским моделям камера Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Правда, телефон пока доступен только в китайской версии. После покупки вам придется вручную установить Google-сервисы через встроенное приложение GetApps.

POCO F4 — телефон с оптической стабилизацией

Купить POCO F4

Цена: 20 900 рублей

Свой телефон с оптической стабилизацией в 2022 году появился и у POCO. Это новая модель POCO F4 на хорошо зарекомендовавшем себя процессоре Snapdragon 870. Железо подходит для игр и отлично справляется с обработкой изображения, выжимая из 64-мегапиксельной камеры едва ли не весь сок. Таким же сочным, как и камера POCO F4, является AMOLED-экран с пиковой яркостью 1300 нит. Но куда более важной деталью на фоне того же Redmi Note 12 Pro становится то, что POCO F4 выпущен для глобального рынка. Следовательно, от вас не потребуется никаких дополнительных действий.

Samsung Galaxy A53 — новый телефон Самсунг

Купить Samsung Galaxy A53

Цена: 22 000 рублей

Недавно я рассказывал, что на AliExpress начали продаваться смартфоны Samsung. На китайском маркетплейсе вы можете встретить свыше десятка разных моделей корейского производителя, но самая сбалансированная из них — Galaxy A53. Это недорогой телефон на мощном процессоре Exynos 1280, обладающий камерой на 64 МП с OIS. В целом, оптическая стабилизация — вещь стандартная даже для среднебюджетных устройств, а вот влагозащита IP67 является фишкой флагманов, и Galaxy A53 может ей похвастать. Пускай вас не смущает, что смартфон продается в версии для Тайваня: русский язык доступен из коробки, а зарядки нет даже в Самсунге, который продается официально в нашей стране.

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Pixel 6a — смартфон Google

Купить Pixel 6a

Цена: 22 600 рублей

Обычно смартфоны Google очень дорогие, но у каждого правила есть исключения. Pixel 6a — недорогой телефон 2022 года, работающий на флагманском процессоре Google Tensor. В сегменте до 25 тысяч рублей даже китайские конкуренты не могут предложить ничего подобного. И уж тем более они не могут предложить алгоритмы обработки изображения, доступные в приложении Google Camera. Единственный нюанс — смартфон доступен в версиях для Японии и США. Но с русским языком проблем не будет.

Xiaomi 12 Lite — телефон с хорошей фронтальной камерой

Купить Xiaomi 12 Lite

Цена: 23 000 рублей

В линейке смартфонов Xiaomi особой популярностью пользуются флагманы с приставкой «Lite». Они дешевле и удобнее более дорогих моделей, но в то же время дают практически тот же опыт. Яркое тому свидетельство — смартфон Xiaomi 12 Lite. Он весит всего 173 грамма и одновременно с этим имеет основную камеру на 108 МП, мощный и сбалансированный процессор Snapdragon 778G и AMOLED-экран с частотой 120 Гц. Особый упор в этой модели был сделан на фронтальную камеру. Мало того, что она обладает разрешением 32 МП, так еще оснащается двойной вспышкой. Настоящая мечта селфимана по скромной цене.

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Xiaomi 12T Pro — 200 МП камера

Купить Xiaomi 12T Pro

Цена: 35 100 рублей

Xiaomi 12T Pro — новый флагман Xiaomi, появившийся в продаже неделю назад. В России за него просят минимум 47 тысяч рублей, а на AliExpress — 35. Это при том, что на Али за эти деньги продается версия на 8/256 ГБ. С технической точки зрения главной фишкой Xiaomi 12T является камера на 200 МП с оптическим зумом. Она действительно выдает снимки флагманского уровня, за что в том числе стоит поблагодарить процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Он почти не троттлит и набирает более миллиона баллов в AnTuTu.

OnePlus 10 Pro — лучший OnePlus

Купить OnePlus 10 Pro

Цена: 36 000 рублей

Назвать Xiaomi 12T Pro бескомпромиссным флагманом мешает скромная сверхширокоугольная камера и отсутствие телеобъектива. Всех этих недостатков лишен OnePlus 10 Pro — лучший OnePlus на сегодняшний день. Его 48-мегапиксельная камера с OIS дополняется сверхшириком на 50 МП и телевиком с 3-кратным оптическим зумом. Смартфон может предложить чипсет Snapdragon 8 Gen 1, экран с разрешением WQHD+ и емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Словом, настоящий флагман безо всяких «но».

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Xiaomi Mi 11 Ultra — камерофон из DxOMark

Купить Xiaomi Mi 11 Ultra

Цена: 39 900 рублей

Все-таки, если вы ищите камерофон за адекватные деньги, настоятельно рекомендую остановиться на Xiaomi Mi 11 Ultra. Летом я подробно рассказывал, почему эта прошлогодняя модель до сих пор остается в ТОПе, а сейчас лишь кратко пробегусь по основным моментам. В качестве основной камеры смартфон использует здоровенный сенсор Samsung GN2 на 50 МП, который дополняют два 48-мегапиксельных модуля (сверхширик и телевик с 5-кратным зумом). В авторитетном рейтинге камерофонов DxOMark Mi 11 Ultra делит 7-ю строчку с iPhone 13 Pro Max, опережаю новинку Xiaomi 12S Ultra. За 40 тысяч рублей — это уникальное предложение. Тем более в версии памяти 12/256 ГБ.