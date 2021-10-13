Samsung рассказала, когда будет еще одна крупная презентация. Что покажут?

Samsung уже далеко не первый год проводит свои презентации под вывеской ”Unpacked”, что в переводе означает ”распаковка”. Это довольно тонкое и точное название. Оно очень хлестко подчеркивает то, что происходит на этих мероприятиях. Компания показывает новый продукт, как бы доставая его из коробки. Так нам представили уже не один продукт — от относительно недорогих наушников до ультимативных флагманов линейки Galaxy S и даже складных устройств, в существование которых до сих пор верится с трудом, хотя я лично пользуюсь таким устройством около месяца. Сейчас мы узнали, когда состоится еще одно такое мероприятие, и можем предположить, что на нем покажут. Если наши прогнозы верны, это будет настоящий подарок, которого многие уже не ждали в этом году.

Когда будет презентация Samsung

В этом году Samsung уже провела три мероприятия Unpacked. Мы видели серию Galaxy S21, несколько новых ноутбуков, Galaxy Z Fold 3 и многое другое. Теперь, похоже, в планах по крайней мере еще одно большое событие.

20 октября состоится еще один Samsung Unpacked в 2021 году. Мероприятие начнется в 10:00 утра по восточному времени (18:00 по Москве). Это будет не локальное мероприятие. Оно будет транслироваться на весь мир в онлайн-формате, чтобы каждый мог наблюдать за его ходом.

Что покажут на презентации Samsung 20 октября

К сожалению, пока нет окончательной ясности, что компания покажет на этой презентации. Но одно можно сказать точно — проводить его, чтобы показать какую-то малозначительную ерунду, не будут. Значит, нам стоит ждать чего-то относительно знакового. То есть устройства, которое достойно стать примой мероприятия. Скорее всего, покажут что-то еще, но именно хедлайнером презентации должно стать что-то, чего все давно ждали. И такое устройство есть.

У Samsung могут быть проблемы с выпуском новых флагманов.

Когда вышел первый Samsung FE

Еще в прошлом году нам впервые показали смартфоны серии SE. Это был Samsung Galaxy S20 FE. Сначала я был немного скептически настроен по отношению к нему, но потом понял, что этим устройством можно пользоваться и даже провел с ним некоторое время в качестве основной трубки.

Теперь пришло время нового смартфона серии. Вышедший в начале года S21 требовал такого же продолжения, а компания еще в прошлом году говорила, что модели в приставкой SE будут выходить и дальше. И пусть мы в середине года обсуждали его возможную отмену из-за проблем с комплектующими, но судя по всему, опасения оказались безосновательными.

На основании предыдущих двух абзацев вы могли сделать вывод, что я клоню именно к выходу Galaxy S21 FE, но это не совсем так. Информации, подтверждающей то, что компания все же покажет новый телефон серии, пока не поступало, а это значит, что с определенной долей вероятности мы его все же не увидим. Но что тогда?

Что я понял о складном Samsung Galaxy Z Fold 3 после месяца использования.

Новый планшет Samsung

А как насчет планшетов? В этом году мы не видели Galaxy Tab S8, хотя ходили слухи, о том, что планшет может появиться не раньше 2022 года. Поэтому тут тоже не стоит опережать события.

Интересно, что в приглашении на мероприятие Samsung говорится, что мероприятие будет включать ”открытие новых возможностей для самовыражения с помощью технологий”. Поэтому пока, несмотря на некоторую неопределенность, можно сказать, что, скорее всего, речь идет именно о смартфоне, который имеет хорошие характеристики, выпускается в большом количестве красивых цветов и при этом стоит относительно недорого. Именно таким в прошлом году и был Galaxy S20 FE.

Интересно, как Samsung проявит себя, проведя презентацию в непосредственной близости от запуска Google Pixel 6 и новых MacBook Pro, которые Apple должна показать на следующей неделе.

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Каким будет Galaxy S21 FE

Еще больше вопросов вызывает то, как Samsung выкрутится и сделает более дешевый S21, на котором неминуемо придется сэкономить. Дело в том, что в прошлом году разница между Galaxy S20 и Galaxy A51 была довольно большой, как по стоимости, так и по уровню устройств. В этом году новинка в линейке Galaxy S подешевела, а Galaxy A, наоборот, подорожала.

Вот и возникает вопрос, как между ними можно разместить еще одну модель, которая не будет мешать продажам соседей по ценовой шкале и будет приносить прибыль.

Пока нам остается только послушать ваше мнение относительно потенциальных новинок и дождаться следующей недели, которая будет довольно жаркой.