Сколько складных телефонов уже есть и какие еще выйдут

Заметили, что складных телефонов как-то само собой стало появляться все больше. Если раньше мы с нетерпением ждали появления каждой новой модели, то теперь нас даже не удивляет, что кто-то выпустил еще что-то подобное. Это говорит о том, что направление развития в целом выбрано верно, и нам надо в нем двигаться. Вот только цена на них пока кусается, но это вопрос времени с такой скоростью выдачи новых устройстов. Мы решили собрать все их в одном месте и поговорить о том, почему это так хорошо. Возможно, вы не согласитесь, но для этого как обычно есть комментарии и наш Telegram-чат.

Новый складной телефон

Для начала давайте поговорим о новом складном телефоне, который должен выйти совсем скоро. Вопреки ожиданиям его представит не кто-то из самых крупных игроков, а именно Vivo. Скажу честно, у меня особой веры в новинку нет, но, возможно, я изменю свое мнение после его презентации. А если получится раздобыть его для теста, непременно расскажу все, что я о нем думал до знакомства и как изменилось мое к нему отношение.

Смартфон X Fold — это первое устройство компании, имеющее складную конструкцию и гибкий дисплей. На сегодняшний день известно, что устройство представляет собой гаджет с гибким экраном, который по-самсунговски складывается внутрь.

Характеристики складного Vivo X Fold

Vivo X Fold будет иметь дополнительный дисплей на внешней части, который, судя по имеющейся информации, должен быть довольно большим. Аппарат получит сложный шарнирный механизм, который позволит корпусу складываться без зазоров между его частями.

Основная камера получит четыре модуля, собранные в виде круглого выступа. В ее создании принимали участие специалисты знаменитой в фотографическом мире Zeiss.

Ранее также сообщалось, что смартфон Vivo X Fold будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с восемью ядрами (до 3,0 ГГц) и аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки.

Согласно последним сообщениям, Vivo постепенно откажется от серии Nex, которую заменит линейка X. Так, например, у нас есть Vivo X Note, который уже появился в фирменном магазине компании в Китае. Он оснащен 7-дюймовым экраном Samsung E5 AMOLED QHD+ и работает под управлением Snapdragon 8 Gen 1. Кроме того, в этом смартфоне Vivo используется ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев с большой площадью сканирования. Все это дополняется 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти (в максимальной версии) и аккумулятором на 5000 мАч с 80 Вт зарядкой.

Что я понял о складном Samsung Galaxy Z Fold 3 после месяца использования.

Сколько складных телефонов уже выпущено

Все это говорит о том, что компания умеет делать сильные устройства, но надо посмотреть более основательно именно на складной телефон. Ведь это он является флагманом из флагманов. Да и конкурировать ему придется с очень серьезными соперниками.

Если вспомнить все складные телефоны, которые выходили, получается довольно большой список. Вот они:

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X 2 (актуальная модель)

Huawei P50 Pocket (актуальная модель)

Honor Magic V

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Fold 3 (актуальная модель)

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 3 (актуальная модель)

Moto RAZR 2020

Moto RAZR 2021

Xiaomi Mix Fold (актуальная модель)

OPPO Find N

Были и другие модели, которые по большей части даже не выходили за рамки предсерийного концепта. А еще был телефон от брата знаменитого Пабло Эскобара. Впрочем, это был обычный Samsung, который обклеили золотой пленкой и логотипами фирменного мерча.

Правда, из всего этого мне больше понравился концепт раздвижного телефона OPPO X 2021, который так и не вышел в продажу, но я успел им попользоваться и был очень впечатлен таким решением. Возможно, подобное решение все же будет реализовано.

Складные телефоны, которые скоро выйдут

Если верить слухам, нас ждет еще не один складной телефон. Кроме сладких фантазий фанатов Apple о складном iPhone, нас в куда более близкой перспективе ждет складной Google Pixel, для которого уже даже есть оптимизированная версия Android 12 L. Скорее всего, телефон все равно большей частью будет состоять из компонентов Samsung. У компаний наметилось явное стремление к сотрудничеству, и оно вполне может быть продолжено в рамках работы над раскладушкой.

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Стремление создавать свои раскладушки наверняка есть и у других брендов, вроде OnePlus и realme. Но тут есть сомнения. Они входят в большой холдинг BBK вместе с OPPO и Vivo. Поэтому ждать от них чего-то самостоятельного вряд ли стоит. Скорее всего, это будут очень похожие модели, если они вообще выйдут. В чем лично я в ближайшей перспективе сомневаюсь.