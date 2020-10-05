Китай готовится подать в суд на Google. Не он один

Как-то слишком часто в последнее время говорят о том, что Google находится под расследованием. Такие действия властей чаще всего связаны с обвинениями Google в создании монополии и злоупотреблении ее положением на рынке. В последние пару лет против Google выступали Евросоюз, Россия, США и другие. Теперь дошло дело до Китая, который тоже решил предьявить свои претензии. К чему все это приведет и стоит ли кому-то, кроме представителей компании, переживать по этому поводу? С одной стороны, как говорится, где Китай, а где Google, но дело может быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому в нем надо разобраться и посмотреть на него с разных сторон.

Монополия Google

Сообщается, что вслед за США Китай готовится начать антимонопольное расследование в отношении Google. Власти в Китае пытаются выяснить, не препятствовал ли технологический гигант, принадлежащий Alphabet, конкуренции за счет доминирования его мобильной операционной системы Android. Собственно, пока ничего нового.

Главный регулятор рынка страны, Государственная администрация по регулированию рынка, уже представила предварительный отчет на рассмотрение антимонопольного комитета Госсовета. Официальные лица из Пекина теперь решат, стоит ли им проводить официальное расследование. Решение может быть принято до конца октября, сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Отношения Китая с США могут повлиять на это решение.

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Американское правительство осложнило жизнь нескольким китайским технологическим компаниям, введя ряд ограничений и санкций. Сделано это было со ссылкой на риски для национальной безопасности. Министерство торговли США внесло Huawei в список сомнительных организаций и пригрозило аналогичными действиями в отношении SMIC. И это далеко не все примеры того, что происходит в отношениях этих двух стран.

Как Google влияет на Huawei

Однако, в разгар торговых споров между США и Китаем компания Huawei оказалась в худшем положении. Последние санкции отрезали компанию от поставщиков микросхем, что поставило под угрозу выживание ее бизнеса по производству смартфонов. Интересно, что осажденный китайский телекоммуникационный гигант предложил провести расследование в отношении Google еще в прошлом году.

Отмечается, что ситуация, в которой Android находится в полной зависимости от Google, может нанести «серьезный ущерб» Huawei. После санкций США компания потеряла поддержку Google для своих продуктов на базе Android. Ее новые смартфоны теперь поставляются без Google Mobile Services, что повлияло на продажи за пределами Китая и, как следствие, на ее доходы. Huawei планирует продать всего около 50 миллионов смартфонов в следующем году, что почти четверть от первоначальных планов на 2020 год.

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Регуляторы в Китае, как сообщается, последуют примеру своих коллег в других регионах, если они продолжат предлагаемое антимонопольное расследование в отношении Google. Учитывая, что Google почти на представлена на китайском рынке, рассчитывать на сумму штрафа на основании местных доходов компании было бы не логично. Тем более, что подобные расследования ведутся не только в Китае, но и во всем мире. Именно поэтому штраф будет рассчитан на основании мировых доходов Google. А это уже очень серьезная сумма.

Как сказал один из источников Reuters, Китай также рассмотрит, что сделали другие страны. В 2018 году Европейский союз оштрафовал Google на 4,3 миллиарда евро за антиконкурентную практику. Решение касалось доминирования компании на рынке Android, поиска и рекламы.

Расследование в отношении Google

Министерство юстиции США также рассматривает аналогичный иск против технологического гиганта после почти годичного расследования. Власти Индии также расследуют обвинения в том, что компания злоупотребляет своим положением на рынке с целью несправедливого продвижения Google Pay, своего приложения для мобильных платежей, в стране. Особенно жарко споры в Индии вспыхнули после того, как в магазине приложений Google Play было заблокировано местное приложение для осуществления платежей. Существует даже информация, что это заставило представителей конкурирующих индийских стартапов сесть за стол переговоров и обсудить возможности выработки совместного решения по этому вопросу.

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Как видим, достаточно было только начать, и процесс, что называется, пошел. Компания Google стала слишком большой, чтобы это оставалось незамеченным. Ее тоже можно понять, так как она не может просто так существовать на своем уровне и ей надо или расти, или наоборот. Таков закон бизнеса.

В итоге, пока компания справляется и даже огромные штрафы для нее хоть и являются чем-то неприятным, но не оказывают такого существенного и разрушительного влияния. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас еще один рынок ополчился против поискового гиганта.