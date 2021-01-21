Новые смартфоны Huawei на Kirin продолжат выходить. Как это возможно?

Помните, что чуть ли не всем бывшим партнерам Huawei запрещено с ней работать? Даже те редкие компании, которые получили на это разрешение, все равно не могут производить то, что будет обеспечивать работу в сетях 5G. Но что за флагман, который не поддерживает сегодня эти сети? Чтобы флагманы компании соответствовали всем лучшим традициям и трендам, она решила строить их на базе процессоров Kirin 9000. Вы спросите, как такое возможно, если TSMC больше не может производить эти чипсеты, но ответ может оказаться довольно простым и банальным. Самое главное, что компания не собирается сдаваться и готовится делать новые флагманы на передовых компонентах. А мы сейчас разберемся, как такое вообще будет возможно.

Когда выйдет Huawei P50

Huawei все еще работает над тем, чтобы гарантировать, что две ее ключевые линейки флагманских смартфонов — серия ”P” и серия ”Mate” — не исчезнут. Недавно компания выпустила Huawei Mate 40 с процессорами Kirin 9000. Эта серия была в основном недоступна, но по крайней мере у компании есть флагман.

США передумали и начали отменять послабления для Huawei. Под ударом ноутбуки

Теперь план Huawei — добиться того, чтобы ее флагманы продолжали появляться на рынке, даже несмотря на ограниченное количество чипов. Компания не прекращала исследования и разработки серий P и Mate. Новинки этого года обязательно будут и выйдут в положенные им сроки. Первым из них в марте должен стать Huawei P50. И да, он будет работать на Kirin 9000.

Будут ли выходить смартфоны на процессорах Kirin

В свое время, когда бывшие партнеры Huawei получили запрет на работу с ней, им дали несколько месяцев, чтобы завершить все отношения с китайской компанией. В итоге, телекоммуникационный гигант воспользовался ситуацией и разместил заказ на выпуск огромного количества компонентов за это время. Поговаривают даже, что TSMC перестроила схему производства, чтобы отдать как можно больше мощностей под производство чипсетов Kirin. Так Huawei и накопила запас, достаточный для того, чтобы обеспечить многие ее новые смартфоны актуальным железом даже после вступления в силу всех запретов.

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei.

По некоторым данным, запасы Kirin 9000, созданные Huawei, составляют примерно 9 миллионов единиц. Даже после выпуска серии Mate 40 Huawei утверждает, что у нее есть резерв для серий Huawei P50 и Mate 50.

Каким будет Huawei P50

Стандартная версия серии Huawei P50 будет использовать частоту обновления 90 Гц. Однако топовая версия будет поддерживать 120 Гц. Эта серия будет поставляться с Kirin 9000 и 9000E, как и серия Mate 40. Еще больше на фоне других телефоны будут выделяться благодаря высококлассном экрану и традиционной для бренда камере, созданной в сотрудничестве с Leica.

Камера новинки будет иметь ту же концепцию, что и примененная в Huawei Mate 40, но максимальное увеличение должно стать еще больше — 200х против 100х. Сложно представить, что компания сможет сделать для улучшения качества, но в прошлом году 100х зум уже был нужен, только чтобы об этом можно было сказать на презентации. Реально практической пользы такого модуля не было — качество, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Серия Huawei P50, кроме крутой камеры, должна поставляться с быстрой проводной зарядкой на 66 Вт и быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт. Такие данные справедливы для младшей версии в линейке, но старшая может получить еще большую скорость благодаря мощности 135 Вт.

Можно не сомневаться и относительно операционной системы. Как сообщается в отчетах аналитиков, новое устройство не будет использовать HarmonyOS 2.0. Это означает, что смартфон по-прежнему будет поставляться с системой EMUI 11.

США добавили Xiaomi в чёрный список как Huawei.

В остальном серия Huawei P50 будет оснащена 4 динамиками объемного звучания и модернизированным вибромотором. Некоторое время назад сеть наводнили рендеры нового смартфона, но теперь появляется все больше информации о том, что они были подделкой. Одно понятно точно — ждать осталось недолго и скоро мы увидим настоящие изображения, а за ними и презентацию.

Утверждать, что все точно так и будет, пока нельзя. Это все предварительные данные. Однако с большой долей вероятности все будет именно так. Особенно интересно сохранение достаточного количества процессоров Kirin 9000, которые будут в основе новых флагманских смарфтонов. Это значит, что они будут не просто мощными, но и будут поддерживать работу в сетях 5G.

Присоединяйтесь к нам в Telegram

Инсайдеры Huawei говорят, что в настоящее время компания сосредоточена на других категориях помимо мобильных телефонов. Китайский производитель нацелен на индустрию ПК и планшетов. Он также уделяет больше внимания индустрии носимых устройств, аудио, умного дома и Интернета вещей. Учитывая трудности мобильного подразделения, вызванные санкциями, такие действия кажутся очень логичными.