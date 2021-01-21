Новые смартфоны Huawei на Kirin продолжат выходить. Как это возможно?

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Артем Сутягин 0

Помните, что чуть ли не всем бывшим партнерам Huawei запрещено с ней работать? Даже те редкие компании, которые получили на это разрешение, все равно не могут производить то, что будет обеспечивать работу в сетях 5G. Но что за флагман, который не поддерживает сегодня эти сети? Чтобы флагманы компании соответствовали всем лучшим традициям и трендам, она решила строить их на базе процессоров Kirin 9000. Вы спросите, как такое возможно, если TSMC больше не может производить эти чипсеты, но ответ может оказаться довольно простым и банальным. Самое главное, что компания не собирается сдаваться и готовится делать новые флагманы на передовых компонентах. А мы сейчас разберемся, как такое вообще будет возможно.

Huawei P50

Возможно, Huawei P50 будет выглядеть так, но не факт.

Когда выйдет Huawei P50

Huawei все еще работает над тем, чтобы гарантировать, что две ее ключевые линейки флагманских смартфонов — серия ”P” и серия ”Mate” — не исчезнут. Недавно компания выпустила Huawei Mate 40 с процессорами Kirin 9000. Эта серия была в основном недоступна, но по крайней мере у компании есть флагман.

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Теперь план Huawei — добиться того, чтобы ее флагманы продолжали появляться на рынке, даже несмотря на ограниченное количество чипов. Компания не прекращала исследования и разработки серий P и Mate. Новинки этого года обязательно будут и выйдут в положенные им сроки. Первым из них в марте должен стать Huawei P50. И да, он будет работать на Kirin 9000.

Kirin 9000

Kirin 9000 является отличным процессором. Жаль, что у него может не быть продолжения.

Будут ли выходить смартфоны на процессорах Kirin

В свое время, когда бывшие партнеры Huawei получили запрет на работу с ней, им дали несколько месяцев, чтобы завершить все отношения с китайской компанией. В итоге, телекоммуникационный гигант воспользовался ситуацией и разместил заказ на выпуск огромного количества компонентов за это время. Поговаривают даже, что TSMC перестроила схему производства, чтобы отдать как можно больше мощностей под производство чипсетов Kirin. Так Huawei и накопила запас, достаточный для того, чтобы обеспечить многие ее новые смартфоны актуальным железом даже после вступления в силу всех запретов.

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По некоторым данным, запасы Kirin 9000, созданные Huawei, составляют примерно 9 миллионов единиц. Даже после выпуска серии Mate 40 Huawei утверждает, что у нее есть резерв для серий Huawei P50 и Mate 50.

Huawei P50

Наверняка Huawei придумает для P50 что-то новенькое, вроде таких граней или чего-то еще.

Каким будет Huawei P50

Стандартная версия серии Huawei P50 будет использовать частоту обновления 90 Гц. Однако топовая версия будет поддерживать 120 Гц. Эта серия будет поставляться с Kirin 9000 и 9000E, как и серия Mate 40. Еще больше на фоне других телефоны будут выделяться благодаря высококлассном экрану и традиционной для бренда камере, созданной в сотрудничестве с Leica.

Камера новинки будет иметь ту же концепцию, что и примененная в Huawei Mate 40, но максимальное увеличение должно стать еще больше — 200х против 100х. Сложно представить, что компания сможет сделать для улучшения качества, но в прошлом году 100х зум уже был нужен, только чтобы об этом можно было сказать на презентации. Реально практической пользы такого модуля не было — качество, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Huawei P50

Пофантазируем? Хотели бы такой модуль камеры для P50?

Серия Huawei P50, кроме крутой камеры, должна поставляться с быстрой проводной зарядкой на 66 Вт и быстрой беспроводной зарядкой на 50 Вт. Такие данные справедливы для младшей версии в линейке, но старшая может получить еще большую скорость благодаря мощности 135 Вт.

Можно не сомневаться и относительно операционной системы. Как сообщается в отчетах аналитиков, новое устройство не будет использовать HarmonyOS 2.0. Это означает, что смартфон по-прежнему будет поставляться с системой EMUI 11.

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В остальном серия Huawei P50 будет оснащена 4 динамиками объемного звучания и модернизированным вибромотором. Некоторое время назад сеть наводнили рендеры нового смартфона, но теперь появляется все больше информации о том, что они были подделкой. Одно понятно точно — ждать осталось недолго и скоро мы увидим настоящие изображения, а за ними и презентацию.

Huawei P50

Пока все это фейк, но может быть, что-то подобное мы увидим в новом Huawei.

Утверждать, что все точно так и будет, пока нельзя. Это все предварительные данные. Однако с большой долей вероятности все будет именно так. Особенно интересно сохранение достаточного количества процессоров Kirin 9000, которые будут в основе новых флагманских смарфтонов. Это значит, что они будут не просто мощными, но и будут поддерживать работу в сетях 5G.

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Инсайдеры Huawei говорят, что в настоящее время компания сосредоточена на других категориях помимо мобильных телефонов. Китайский производитель нацелен на индустрию ПК и планшетов. Он также уделяет больше внимания индустрии носимых устройств, аудио, умного дома и Интернета вещей. Учитывая трудности мобильного подразделения, вызванные санкциями, такие действия кажутся очень логичными.

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