Какие флагманские смартфоны выйдут в начале 2021

В течение первых трех месяцев этого года ожидается выход сразу нескольких интересных флагманов, которые будут задавать технологичные тренды на весь 2021 год. Samsung Galaxy S21 уже вышел, и теперь мы ждем другие бренды, чтобы понять, что они смогут ему противопоставить. И пусть осталось всего два месяца, чтобы ответить на вопрос о новинках первого квартала, но этого более чем достаточно для того, чтобы увидеть несколько презентаций. В этой статье вы найдете список из пяти смартфонов, которые не просто выйдут в ближайшие 60 дней, но также постараются изменить индустрию и даже расстановку сил в индустрии смартфонов.

Xiaomi Mi 11 PRO — самый лучший смартфон Xiaomi

С момента запуска Xiaomi Mi 11 популярность этого устройства только растет и его практически нет в наличии. По данным Xiaomi, всего за 21 день было продано более 1 миллиона смартфонов этой модели. Высокий спрос на этот телефон отчасти объясняется тем, что это единственная модель во флагманской серии. Когда появится модель Pro, давление на стандартную версию, безусловно, уменьшится. Глупо спорить, что многие пользователи ждут и интересуются новым Xiaomi Mi 11 Pro и даже Mi 11 Pro Extreme Edition.

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Mi 11 Pro будет оснащен 6,81-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 3200 на 1440 точек и плотностью пикселей до 515PPI. Он также будет поддерживать частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации сенсора 480 Гц и отображение цветовой гаммы DCI-P3. В дополнение к процессору Snapdragon 888 в этом телефоне будет использоваться быстрейшая память LPDDR5 и UFS3.1. Можно даже ожидать, что будет версия с 16 ГБ оперативной памяти.

Что касается камеры, у новинки, скорее всего, будет 50-мегапиксельная основная камера с новым телеобъективом и увеличением до 120x. Кроме того, у нее будут две небольшие подкамеры.

Быстрая проводная зарядка может достигнуть значений 120 Вт, а беспроводная превысить 55 Вт. Емкость аккумулятора должна быть выше 4000 мАч.

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Судя по рендерам, которые время от времени проскакивают в Сети, Xiaomi внесет некоторые изменения в дизайн Mi 11 Pro. Эти изменения в основном коснутся задней панели устройства. Как и в обычной версии, в модели Pro используется горизонтальный модуль камеры. Однако теперь четыре датчика расположены в два ряда. Это устройство может стать одним из самых привлекательных флагманских смартфонов первого квартала текущего года. Ждать его стоит в марте 2021 года.

OnePlus 9 серии — новый флагман OnePlus

Новая флагманская серия OnePlus 9 будет иметь как минимум две версии — OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Согласно предположениям, серия OnePlus 9 будет поставляться с новым флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 888. Спереди будет 32-мегапиксельная камера, а сзади будут две основные камеры с максимальным разрешением до 48 мегапикселей. На задней панели также будет сверхширокоугольный объектив и макрообъектив. Кроме того, OnePlus 9 Pro будет иметь батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает проводную зарядку 65 Вт и беспроводную зарядку 40 Вт.

Другие особенности включают в себя двойные стереодинамики и защиту от воды по стандарту IP68. Учитывая недавнее появление процессоров Snapdragon 888 и их востребованность в других флагманах, серия OnePlus 9 немного задержится. Однако, если смартфон предложит хорошее соотношение цены и качества, рынок хорошо его примет. OnePlus технически является флагманским брендом, поэтому можно ждать, что ее смартфоны преуспеют на рынке. А выйдет новинка в марте 2021 года.

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Redmi К40 — флагманский смартфон Redmi

Серия Redmi K40 — еще один флагман, который поступит в продажу в первом квартале 2021 года. Согласно недавней информации, это устройство появится 25 февраля. У него, вероятно, будет две версии. Одна будет использовать Snapdragon 888, а другая — Snapdragon 870. Компания уже сообщила, что стартовая цена этого смартфона составляет 2999 юаней (примерно 463 доллара или 35 000 рублей). Однако этот ценник относится к версии Snapdragon 888. Версия Snapdragon 870 будет дешевле.

Redmi K40 получит совершенно другой дизайн по сравнению с предыдущим поколением. Дисплей будет плоским, а камера разместится посередине. При этом ее диаметр составит всего 2,8 мм. Это самый маленький показатель в отрасли.

На задней панели смартфона по-прежнему будет использоваться огромный матричный модуль с четырьмя камерами, аналогичный Redmi K30S. Четыре камеры расположены в форме ромба, а вспышка находится на правой стороне модуля камеры.

Недавно генеральный директор компании показал нам коробку нового смартфона (фото выше). Так же он добавил, что мы увидим две версии коробки — толстую и тонкую. Это означает только то, что для некоторых рынков новый смартфон будет выпускаться без комплектного адаптера питания.

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Meizu 18 серии — исправленный Meizu 17

В прошлом году мы мало что слышали от Meizu в отношении смартфонов. Китайский производитель еще не обнародовал свои планы, но мы знаем, что он работает над серией Meizu 18. В начале декабря прошлого года компания Meizu Technology сообщила, что первая партия устройства Meizu на Snapdragon 888 будет доступна весной 2021 года. Таким образом, если все пойдет по плану, серия Meizu 18 должна прибыть не позднее марта.

Судя по имеющейся информации, серия Meizu 18 имеет стандартную версию и версию Pro. Эти модели будут поставляться с батареями на 4000 и 4500 мАч соответственно. Что еще вызывает недоумение, так это то, что стандартная версия поддерживает зарядку только 30 Вт, а модель Pro только 40 Вт, хотя конкуренты уже предлагают более серьезные значения. Очевидно, что Meizu серьезно отстает от конкурентов. Но все равно, мощность зарядки Meizu 18 выше, чем у Apple и Samsung, а это чего-то, да стоит.

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В дополнение к Snapdragon 888 в серии Meizu 18 будет использоваться OLED-дисплей Samsung E4 с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. Телефон также будет иметь небольшой дизайн с отверстием для фронталки. Что касается цены, то похоже, что это устройство будет не очень дорогим. Конкуренты должны стоить дороже.

ZTE Axon 30 PRO — интересный смартфон

За последние несколько лет ZTE выпустила пару флагманских смартфонов. ZTE Axon 20 — первый и единственный смартфон c камерой под экраном. Согласно последним сообщениям, компания собирается представить свой телефон с экранной камерой нового поколения ZTE Axon 30 Pro. Главный исполнительный директор ZTE уже сказал, что этот смартфон будет оснащен самой мощной системой обработки изображений в 2021 году.

Согласно недавнему сообщению Weibo, ZTE AXON 30 Pro будет оснащен сенсором на 200 Мп. По имеющимся данным, этот датчик поступит от Samsung. Благодаря недавним утечкам мы знаем, что номер модели датчика — S5KGND. Он имеет размер сенсора 1/1,37 дюйма, а физический размер пикселя составит 1,28 мкм.

Этот датчик камеры также будет использовать технику объединения фотографий. Он может либо объединять четыре пикселя в один для создания изображения 50 Мп, либо 16 в один для получения снимков с разрешением 12,5 Мп. Сенсор сможет обеспечить более высокую яркость снимков, поддержку съемки видео в 16K и более совершенную систему фокусировки. Выйдет вся эта красота в марте 2021 года.