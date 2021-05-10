Google Pixel 6 получит собственный процессор. Вот пруф

Android имеет открытый исходный код, и преимущества такого решения Google не только в том, что благодаря этому разработчики получают широкие возможности по созданию приложений, оболочек и тому подобного, но и в том, что мы можем отслеживать все, что происходит с системой. В частности энтузиастам иногда удается уловить в прошивке интересные факты. К ним относятся новые функции, возможности органов управления или даже целые процессоры. Именно новый процессор и нашли сейчас в коде новой версии Android. Это тот процессор, который с большой долей вероятности будет устанавливаться на смартфоны серии Google Pixel 6. Таким образом слухи, которые фигурировали в последние месяцы и наиболее активно начали обсуждаться в последние пару недельно, получили некоторые подтверждения.

Собственный процессор Google

В отчетах 9to5Google и XDA Developers было обнаружено упоминание платформы Whitechapel в коде Android Open-Source Project. Напомню, что в своих утечках инсайдеры, рассказывающие о проприетарном чипе Google, упоминали это название и называли его GS101. Предположительно, GS — это Google Silicon.

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Ранее сообщалось, что SoC разрабатывается поисковым гигантом совместно с Samsung. Поэтому ряд экспертов не исключают, что это будет модернизированная версия какого-нибудь чипа Exynos. Интересно, что инсайдеры уже неоднократно сообщали нам, что Samsung также создает процессор для Xiaomi. Сейчас компания продает сторонним производителям, включая Apple, экраны, память, модули камеры и другие компоненты. Если сказанное правда, то Samsung станет полноценным игроком на рынке процессоров.

Аббревиатура P21 неразрывно присутствует в коде прошивки вместе с Whitechapel. Скорее всего, речь идет о Pixel 2021. Сало быть, первый собственный чип американские смартфоны должны получить уже осенью 2021 года, когда мир увидит новый Pixel 6.

Характеристики процессора Google

На уровне предположений отчеты указывают, что Whitechapel будет платформой, использующей в своей основе 5-нм техпроцесс. Он получит 8 ядер, среди которых будут два Cortex-A78, пару ядер Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55. Но графическим ускорителем будет ARM Mali.

Если Google действительно начнет устанавливать в свои устройства чипы, созданные специально для них, компания получит некоторое преимущество. Все из-за того, что она не будет подстраиваться под Qualcomm, а получит чипсет, настроенный под ее потребности и выполняющий те задачи, которые нужны Google. Во многом это может сказаться на качестве фотографий, так как именно об этом говорили некоторые утечки. И это при том, что фотографии камеры Google Pixel и так максимально близки к эталонным.

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Что будет в Google Pixel 6

Согласно последним сообщениям, Google планирует добавить поддержку сверхширокополосной связи в свои будущие смартфоны. В новом отчете говорится, что эта функция, скорее всего, появится в серии Google Pixel 6. Обратите внимание, что Samsung, Apple и несколько других компаний уже используют сверхширокополосный доступ для определения местоположения устройств.

Трекер вещей Google

Судя по всему, поддержка сверхширокополосной связи, как некий стандарт современного устройства, скоро появится в большинстве флагманских смартфонов. Что касается Google, оборудование для реализации этой функции поисковому гиганту поставит компания Qorvo. Пока не ясно, как Google будет использовать сверхширокополосный доступ в смартфонах, однако можно предположить, что она выпустит трекер для поиска вещей. То есть сделает то, что есть у Samsung, Apple и Oppo.

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Подробности мы узнаем чуть позже, возможно Google даже поделится ими на конференции для разработчиков Google I/O, которая пройдет 25 мая этого года и на которой официально представят новую версию Android 12.