Одной из главных новостей прошедшей недели был выход Android 11. На фоне этого появилось много небольших новостей о разных новый функциях. Например, постукивания для Google Pixel. Но были и другие новости, о которых мы сегодня обязательно поговорим. Не упустим последние новости о смартфонах, которые поддерживает Stadia. Расскажем об очередных проблемах у Xiaomi с Android 10. А еще не обойдем стороной Samsung Galaxy Z Flip, которые при своей огромной цене отметился очень неприятной особенностью программного обеспечения. Все это расскажем в рамках нашего традиционного еженедельного новостного дайджеста.

У Xiaomi серьёзные проблемы с Android 10

Обновления – это явление, которое для большинства пользователей смартфонов под управлением Android является практически недоступным. Несмотря на то что Google регулярно и в срок выпускает новые версии своей операционной системы, производители зачастую игнорируют их и либо адаптируют с большой задержкой, когда на подходе оказывается следующее обновление, либо делают вид, что их не существует в принципе. Тем не менее, встречаются и ответственные вендоры, которые искренне заботятся о своих клиентах и стараются обеспечить их поддержкой. Жаль только, не всегда успешно.

Компания Xiaomi в этом году стала живым примером поговорки «хотели как лучше, а получилось как всегда». Лакмусовой бумажкой тут оказалась, как ни странно, Android 10. Решив обеспечить пользователей как можно большего числа фирменных смартфонов обновлением, она почему-то не учла, что спешка в этом деле до добра ещё никого не доводила. Ведь, как выяснилось, сразу несколько устройств Xiaomi пострадали от посредственной оптимизации Android 10. Ими оказались Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Pocophone F1 и Mi 9, владельцы которых столкнулись с самым широким спектром багов.

Больше всех досталось владельцам Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые также известны под именем Redmi K20 и K20 Pro соответственно. Сразу после обновления до Android 10 пользователи заметили, что смартфоны стали неестественно мало жить от зарядки. В большинстве случаев аппараты разряжались на 30-50% быстрее, чем раньше, неизменно обозначая в качестве причины разрядки операционную систему Android. Ни дисплей, ни приложения, ни беспроводные интерфейсы, которые обычно становятся основной статьёй расхода энергии, а именно операционная система.

Читайте также: Почему баллы DxOMark — это булшит (на примере Xiaomi Mi 10 Pro)

Владельцев Xiaomi Mi 9 разочаровал серьёзный баг, который приводил к тому, что установка определённых рисунков рабочего стола становилась причиной бесконечных перезагрузок. Смартфон будто сходил с ума, начиная самопроизвольно включать и отключать экран с периодичностью в одну секунду. После этого аппарат трижды вибрировал и выводил на экран меню с тремя возможными действиями: перезагрузка, откат к заводским настройкам и обращение в службу поддержки. Но исправить ситуацию помогал только жёсткий сброс, к которому большинство пользователей и были вынуждены прибегать.

С Pocophone F1 всё прошло относительно гладко. Долгое время сами пользователи не имели ни малейшего понятия о том, что с обновлением что-то не так, однако со временем выяснили, что Xiaomi молча отозвала Android 10 для этой модели смартфона. Представители компании объяснили это большим количеством системных багов, которые препятствовали стабильной работе устройства, а потому приняли решение отозвать его на доработку. В результате Android 10 для Pocophone F1, которые не установили обновление в первый раз, до сих пор не доступно.

Читайте также: Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE и Lenovo останавливают поставки в Россию из-за коронавируса

Ну, и остаётся ещё Xiaomi Mi A3. Казалось бы, уж какие проблемы могут возникнуть с ним? Ведь это один из немногих смартфонов бренда, работающих на базе чистого Android. Для него вообще можно было ничего не адаптировать, а просто перенаправить обновление пользователям прямо с серверов Google. Но не тут-то было. Несмотря на то что Google уже выпустила первую бету Android 11, Mi A3 до сих пор не получил даже Android 10. Даже Xiaomi Mi A2 Lite получил, а Mi A3 — нет. В чём тут проблема, Xiaomi не объясняет, но исправно – уже пятый месяц – обещает выпустить апдейт в самое ближайшее время.

Google выпустила бета-версию Android 11.

Компания Google, наконец, выпустила бета-версию Android 11 для разработчиков. Developer Preview, как правило, предназначены для тестирования и адаптации приложений разработчиками под новую версию операционной системы. На сайте обновления Google разделила нововведения на 3 раздела. В данном материале мы рассмотрим каждый из них подробнее, а также поделимся ссылкой для скачивания образов новой версии Android.

Речь идет о системных изменениях, которые могут повлиять на работу приложений. Начнем с изменений, связанных с разрешениями. В Android 11 пользователи могут более точечно настраивать разрешения местоположения, микрофона и камеры. Если быть точнее, теперь пользователь может лишь один раз разрешить доступ к выше перечисленным объектам. В настоящее время можно предоставить доступ приложению навсегда, что, конечно, не совсем хорошо в вопросе безопасности. Кроме того, если пользователь два раза отклонил запрос на разрешение, система отобразит кнопку «Не спрашивать снова», чтобы не спамить пользователю модальными окнами.

Разработчикам также необходимо изменить способ получения приложением доступа к местоположению в фоновом режиме. Теперь приложение не может получить доступ с помощью модального окна. Для этого на экране должно появиться сообщение, объясняющее необходимость в данном разрешении, и только после этого пользователь самостоятельно должен предоставить приложению права.

Теперь сложно получить права на файлы системы. Для этого приложение также должно будет предоставить ссылку на соответствующее внутреннее меню, в котором пользователь должен самостоятельно предоставить доступ к файлам.

В Android 11 по стандарту используется Scoped Storage. Мы уже писали о данном решении. Оно позволяет приложению запрашивать доступ лишь к конкретным файлам, а не ко всей файловой системе. Кроме того, каждое приложение имеет отдельную область памяти в системе, которая изолирована от остальных приложений. Таким образом, ни одно приложение не сможет получить доступ к файлам другого приложения. Одноразовые разрешение и доступ к местоположению в фоновом режиме также являются частью раздела с безопасностью. Выше мы уже описали суть этих изменений.

Читайте также: Это случилось: готовится к выходу смартфон на полноценной Windows 10

Некоторые мониторы имеют встроенные средства по улучшению картинки, но при этом страдает скорость передачи данных — появляется заметная задержка. Новые дисплеи с поддержкой HDMI 2.1 имеют режим автоматической низкой задержки (ALLM), он минимизируют задержку, отключая постпроцессинг. Android 11 теперь может понимать, поддерживает ли TV данный режим, и будет предлагать активировать его при подключении. Это особенно полезно в случае с играми и видеоконференциями, где важна каждая миллисекунда.

В Android 11 улучшили еще и API для работы с нейросетями, улучшена также работа с биометрией. Приятным нововведением в обновлении станет новая файловая система:

Google работает над новой – инкрементной – файловой системой для Android, которая дебютирует в будущих обновлениях Android. Это продвинутый аналог виртуальной файловой системы Linux. Она позволит не только пользоваться приложениями во время установки обновлений, но и активировать их ещё в процессе первоначальной загрузки. То есть для того, чтобы запустить игру, будет достаточно просто нажать на кнопку скачивания в Google Play, а игровой мир начнёт прогружаться постепенно по мере прохождения.

Подробнее о ней мы рассказывали в отдельном материале.

Читайте также: У Google Play есть проблема, которую Google не хочет решать

Уже сейчас обновление могут установить владельцы смартфонов Google Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL, Pixel 4/4 XL. По этой ссылке можно перейти к странице скачивания образов.

Google добавила в Android 11 функцию оцифровки документов

Думаю, никто не станет спорить с тем, что смартфон сегодня – это, пожалуй, самая личная вещь для каждого человека, которая может рассказать о нас всё от и до. Даже если отбросить в сторону фотографии и переписку, остаются ещё банковские приложения, пароли от социальных сетей, история поисковых запросов и история перемещений со списком наиболее посещаемых мест. Попади ваш смартфон не в те руки, и их обладатель сможет узнать о вас массу такого, о чём вы, возможно, и сами даже не подозревали. Но скоро информации, которую мобильные устройства будут хранить в своей памяти, станет ещё больше.

В Android 11, первая тестовая сборка которой вышла вчера вечером, появится инструментарий для оцифровки и хранения документов. Пока это всего лишь отсылки к соответствующей функциональности, однако Google уже подтвердила её появление, а значит, к моменту релиза обновления владельцы совместимых устройств смогут превратить их в надёжное хранилище своей документации.

Несмотря на то что пока необходимый инструментарий в Android 11 не работает, известно, что оцифровка будет производиться посредством NFC без задействования камеры. Получается, что для того, чтобы занести в память смартфона, скажем, водительские права, понадобится активировать функцию оцифровки и приложить их к задней панели аппарата для считывания. Понятное дело, что для этого нужны биометрические водительские права, тогда как документ старого образца для этого не подойдёт. Но сам факт того, что вскоре такая возможность появится, вселяет к разработчикам уважение.

Читайте также: Google добавит в Android 11 продвинутый режим энергосбережения

Воплотить возможность оцифровки документов, как ни странно, довольно сложно. Ведь мало просто заставить смартфон сканировать RFID-метку, которая встроена в удостоверение личности, нужно ещё и научить его производить верификацию. Для этого Google пришлось получить у Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации соответствующее разрешение, которое провело проверку методик сканирования, применяемых в Android, и подтвердить его надёжность и безопасность. Но поскольку каждый документ требует получения отдельного сертификата, на начальном этапе можно будет сканировать только водительские права.

Но и это ещё не всё. Чтобы Google разрешили хранить документы в памяти смартфонов, ей пришлось особым образом переработать файловую систему Android, чтобы выделить в ней защищённый раздел, куда бы сохранялись все оцифрованные документы. Извлечь их оттуда просто так не получится. Для этого понадобится специальный считыватель вроде того, который используется в аэропортах. Но поскольку пересекать границу по российским водительским удостоверениям нельзя, скорее всего, у нас смысла от функции оцифровки не будет до тех пор, пока не будет разрешено вносить в память смартфона паспорт.

Читайте также: Какие смартфоны Huawei и Honor обновятся до Android 11

Несмотря на то что лично я ни разу не становился жертвой вредоносной атаки или приложений-шпионов, я бы поостерёгся добавлять в память Android-смартфона цифровую копию своего документа. Всё-таки, зная о лёгкости, с которой Google зачастую подходит к вопросу обеспечения безопасности своей операционной системы, заготавливая обновления безопасности впрок и не выпуская по месяцу и более только ради того, чтобы не нарушать цикл, доверие к надёжности инструмента оцифровки пока не возникает.

Смартфоны Samsung, Razer и Asus теперь поддерживают Google Stadia

Производители смартфонов стремятся использовать в своих гаджетах самые производительные чипсеты. И эти времена, когда кому-то будет важна модель процессора, уже совсем скоро уйдут в прошлое. А всё дело в развитии 5G и стриминговых сервисов. В настоящее время самым популярным таким решением является проект Google Stadia, который ранее был доступен лишь обладателям смартфонов Pixel. Но всё меняется, и Google добавила поддержку еще ряда смартфонов Samsung, Razer и Asus.

Список устройств с поддержкой Google Stadia выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Всего представлено 19 новых телефонов, а если учесть аппараты Google, общее число смартфонов с поддержкой Stadia составило 27 штук, что не так уж и плохо. Удивительно и то, что Google решила добавить поддержку даже достаточно устаревшего Galaxy S8 — телефон был представлен еще в 2017 году и стал первым безрамочным устройством на рынке, именно поэтому, к слову, даже в 2020 году он выглядит все еще неплохо.

Google еще с начала января тестирует Stadia на не Pixel-аппаратах, и лишь сейчас — после длительных тестов — они решились добавить официальную поддержку. Поддержка вышеперечисленных устройств будет внедряться постепенно, то есть не все пользователи смогут поиграть в игры через Stadia уже сейчас. Однако никаких обновлений не потребуется. Стриминг станет доступен автоматически. Пока сервис может работать лишь по Wi-Fi и не поддерживает мобильные сети. Вероятно, причина тому слабое распространение 5G. Очевидно, что ресурсов 4G для такого будет не хватать.

Мы уже писали материал на эту тему, но повторимся. Stadia -это стриминговый сервис, с помощью которого по Интернету можно играть в PC-игры, такие как Read Dead Redemption 2, Assasins Creed и другие AAA-проекты. Сервис дает возможность играть на TV, ноутбуках, десктопах, планшетах и смартфонах — везде, где есть Wi-Fi.

Пока, к сожалению, при попытке купить подписку, которая равна 10 долларам, сервис перенаправляет на страницу с сообщением о том, что Россия пока не поддерживается. Однако по аналогии с YouTube Premium не исключаю, что в ближайшее время Stadia заработает и в России. И это будет ожидаемо, потому что у нас Интернет значительно лучше, чем в тех же Соединенных Штатах. К слову, именно поэтому, скорее всего, при запуске сервиса многие жаловались на отставание действий персонажа от кликов по геймпаду.

Читайте также: У Google Play есть проблема, которую Google не хочет решать

Геймпад Stadia хоть и может следить за пользователями, но покупать его для использования сервиса не обязательно. Можно подключить к устройству и обычные геймпады от той же Microsoft или Sony. Но Google не стала бы выпускать Stadia Controller просто так. Его особенность заключается в возможности подключаться по Wi-Fi напрямую к серверам Google, чтобы снизить задержку. Кроме того, геймпад имеет две функциональные клавиши, одна из которых делает скриншоты, а вторая вызывает голосового помощника Google Assistant.

Сейчас главная проблема — это отсутствие России в списке поддерживаемых стран. И пока не совсем понятно, когда Google решится порадовать и российских геймеров. И если Stadia станет популярным, нет сомнений в том, что мобильный гейминг попросту вымрет. Разработчики сделают акцент на создании решений для Windows, чтобы в дальнейшем стримить их на смартфоны. Зачем нагружать телефон, когда можно использовать облачные ресурсы? Будущее именно за этим. Можно даже предположить, что рынок мобильных приложений вымрет: останется облачный стриминг и PWA.

А что вы думаете по этому поводу? Делитесь мнением в комментариях и читайте наши новости в Яндекс Дзен.

В Galaxy Z Flip за 120 тысяч рублей нашли рекламные баннеры

Galaxy Z Flip был представлен 11 февраля на презентации Unpacked 2020. Это не первый смартфон в подобном форм-факторе, ранее начались продажи Motorola Razr, который стал первым телефоном с горизонтальным шарниром. Оба телефона стоят немалых денег, но один из них предлагает пользователям встроенную в систему рекламу, а другой нет. Реклама в оболочке для многих производителей уже стала нормой. Если раньше пользователи любовались баннерами лишь в играх, приложениях и на сайтах, сегодня реклама их встречает и в самой системе. И это безусловно не может вызывать эмоции восторга.

В настоящее время многие китайские производители вставляют рекламу в свои телефоны. Хорошим примером может стать компания Xiaomi. Я, как владелец такого аппарата, могут подтвердить тот факт, что MIUI ощущается как неплохая операционка со множеством багов, недоделок, кучей мусорных приложений и рекламы.

Хотите сменить обои на рабочем столе? В этом случае откроется приложение-сервис, включающий в себя платные темы. И такое по всей системе — везде какой-то бардак, куча хлама и ненужного софта.

Не так давно пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на наличие рекламы, и Galaxy Z Flip не стал исключением. В Сети появилось фото телефона, на котором запущено приложение “Телефон” с рекламой по центру. Как вам такое?

И если в случае с Xiaomi всё упирается в низкую стоимость, то в случае с Samsung не совсем понятно, почему пользователи телефона за 120 тысяч рублей должны смотреть на рекламу. Тогда можно купить iPhone за те же деньги, где ничего подобного нет.

Дело в том, что Xiaomi практически не получает прибыли со своих устройств. В 2017 году компания зарабатывала с каждого телефона всего 2 доллара. Сегодня, я думаю, эта цифра значительно выше, но все равно очевидно, что когда вы продаете устройство с AMOLED-экраном, 6 ГБ ОЗУ и процессором Snapdragon 710 за 14 тысяч рублей, тогда как Motorola Razr с аналогичным железом оценен в 1500 долларов, тогда, конечно, вы вынуждены использовать рекламу в операционной системе, чтобы хоть как-то компенсировать низкую прибыль с продаж телефонов. И на такое, впрочем, я согласен в случае с Xiaomi.

Но ситуация с Samsung в этом вопросе интереснее. Компания ведь может не вставлять рекламу во флагманские телефоны, но она все равно это делает. Я думаю, это, скорее, ошибка, и корейцы вряд ли хотели использовать рекламу в телефоне за 120 тысяч рублей. Наличие рекламы в One UI обусловлено низкой стоимостью телефонов в бюджетном и среднебюджетном сегменте. Если посмотреть на линейку Galaxy A, можно понять, что 20 тысяч рублей за A51 — это не такая уж и большая сумма. К тому же Samsung имеет сотни магазинов в одной только России. А ведь за аренду помещений надо платить, работникам магазинов тоже надо платить. В отличие от Xiaomi, расходы Samsung на подобные вещи гораздо выше, и именно поэтому наличие рекламы в операционной системе можно оправдать, но только в том случае, если речь идет о недорогой линейке Galaxy A. В случае с флагманами такое, конечно, недопустимо, на мой взгляд.

В январе появилась информация о том, что в смартфонах Huawei и Honor также появится реклама. Упоминание о рекламе было найдено в смартфоне под управлением Harmony OS с Huawei Mobile Services. В разделе пользовательского соглашения описывается механизм работы рекламы. Вероятно, Huawei решила последовать примеру не только Samsung и Xiaomi, но еще и Realme.

Читайте также: Google решила полностью изменить файловую систему Android

Oppo не так давно начала распространять обновление ColorOS 7 для устройств Realme, в которой по стандарту включена функция отображения рекомендаций. Под рекомендациями понимается наличие рекламных баннеров. В настройках их можно отключить, как и на телефоне Xiaomi, но большинство пользователей даже не смогут найти переключатель, отключающий рекламу.

Давайте обсудим эту тему в Телеграм.

AliExpress заполонили копии популярных смартфонов Huawei и Samsung

Если честно, я уже забыл, когда в последний раз видел клон какого-нибудь популярного смартфона. Не знаю, с чем это связано, но копий AirPods или наушников Beats сегодня продаётся валом и в Китае, и далеко за его пределами, а вот поддельный iPhone или флагманский Samsung Galaxy вы вряд ли найдёте в свободном доступе. Чаще всего, если что-то подобное и попадается, то только на каком-нибудь технорынке Поднебесной или на сайтах мошенников, которые выдают копии за «таможенный конфискат» и продают их за 5-10 тысяч рублей, заведомо не рассчитывая на большую аудиторию. Но в какой-то момент что-то пошло не так.

В последнее время на AliExpress появилось множество подделок популярных флагманов от Huawei и Samsung. Несмотря на то что все они выходят под брендом Kimtien, который не имеет никакого отношения к производителям, они на 100% копируют внешность оригинальных аппаратов, а также стараются использовать в названии своих копий части их названий, очевидно, чтобы привлечь внимание потребителей. Так клон Huawei Mate 30 Pro стал Kimtien Mate 30 Pro, а клон Galaxy Note 10+ — Kimtien Note 10+.

Торговая политика Kimtien довольно необычна. С одной стороны, китайцы не делают вид, что продают оригинальную продукцию, поскольку ставят на смартфоны, которые предлагают на AliExpress, собственный бренд, да и цены не заламывают. Поэтому клон Galaxy Note 10+ можно купить примерно впятеро дешевле, чем стоит оригинал: за 200 долларов против 1000 долларов у Samsung. И всё бы ничего, но Kimtien указывает совершенно нереальные характеристики для своих смартфонов, вероятно, рассчитывая на совсем уж примитивную аудиторию.

Читайте также: Mi Mix Alpha появился на AliExpress за два месяца до релиза

Если вы откроете страницу с характеристиками любого из клонов от Kimtien, вы увидите, что производитель заявляет для них по-настоящему флагманское железо. В качестве процессоров нередко указывается Snapdragon 855, объём оперативной памяти – либо 6, либо 8 ГБ, а разрешение дисплея – 2К. Кроме того, иногда можно обнаружить упоминание аппаратного датчика распознавания лиц, аналогичного Face ID от Apple. Представителей Kimtien не очень смущает то, что в оригинальных аппаратах многого из того, что они указывают, попросту нет. Тот же Huawei Mate 30 работает на базе Kirin 990, а не Snapdragon 855, и таких проколов – достаточно.

Стоит ли говорить, что ничем из обещанного копии от Kimtien похвастать не могут. Согласно отзывам самих покупателей, в качестве аппаратной основы поддельных смартфонов чаще всего используются совсем уж проходные процессоры производства MediaTek, а объём их оперативной памяти редко превышает 3 ГБ. А вот это уже настоящий обман. Ведь к внешности смартфонов можно придираться сколько угодно и у Kimtien будет железобетонное оправдание, состоящее в том, что она не заявляла эти устройства как оригинальные, то вот с железом всё куда серьёзнее.

Читайте также: Ищем дешёвый восстановленный смартфон на Aliexpress

Правила AliExpress довольно строги в отношении торговцев подделками, поэтому площадка старается вычислять их и блокировать, а покупателям, которые имели несчастье что-нибудь купить у них, — возвращать деньги. Однако, прежде чем это произойдёт, AliExpress предстоит провести расследование и изучить дело. Поэтому, если вы заказываете смартфоны на этом сайте, будьте предельно аккуратны, внимательно проверяйте, что именно вы добавляете в корзину, читайте отзывы и не ведитесь на слишком низкие цены, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.