Больше безопасности для пользователей и меньше браслетов Mi Band: итоги недели

На минувшей короткой рабочей неделе мы узнали, что крупнейшие компании мира объединились, чтобы сделать наше будущее по-настоящему беспарольным. Никакого меценатства тут нет, только возможность прийти к единому отраслевому стандарту безопасности. Также мы узнали, что Xiaomi откажется от поддержки сразу двух своих фитнесс-браслетов. Но были и плохие новости, касающиеся невозможности оплаты приложений и игр в Google Play. Все это и многое другое мы вспомним в нашем традиционном итоговом новостном выпуске. Подведем итоги недели, вспомнив эти и другие события из мира Android и высоких технологий.

Какие браслеты Xiaomi больше не поддерживаются

Фитнес-браслет Xiaomi известен своей живучестью, достаточно мощным аккумулятором, а также низкой ценой. К сожалению, компания время от времени прекращает поддержку устройств, среди которых смартфоны, колонки и даже фитнес-браслеты. На неделе стало известно, что в «черный список» попали сразу два Mi Band 3 и 4-го поколения. В целом, это логично, ведь совсем скоро представят новый Mi Band 7 и продажам нового продукта ничто не должно мешать. При этом можно с уверенностью утверждать, что оба браслета по-прежнему топовые. Рассказываем, чем они хороши и стоит ли на них тратить деньги.

Напомню, что Xiaomi объявила о прекращении поддержки Mi Band 4 с NFC еще в конце прошлого года: ограничение коснулось бесконтактных платежей на фитнес-браслетах, которые работали с приложением Mi Fit версий 5.4.0 и ниже после 31 декабря. Так что, если бесконтактная оплата перестала работать еще до всеми известных событий, рекомендуем обновиться. Лично я знаю несколько человек, которые обновляют фирменное приложение Mi Fit крайне редко. Если ищите добротный аналог, то мы отобрали для вас сразу несколько замен Mi Fit.

Если вы обновились, но не можете найти на экране привычный ярлык Mi Fit, не пугайтесь: теперь приложение переименовали в Zepp Life. В нем нет никаких изменений, весь привычный набор функций на месте. Произошло это, в первую очередь, из-за того, что новое поколение Mi Band будет работать под управлением Zepp OS — про старые речи не идет, вероятно, все останется также. Но что точно известно — то, что Mi Band 3 и Mi Band 4 больше не будут получать обновления. При этом устройства по-прежнему есть в продаже и они по-своему хороши.

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Как и положено каждому фитнес-браслету Xiaomi, он обязательно должен стать хитом. Mi Band 3 — топчик и по сей день, хоть и далекий от идеала. Черно-белый экран, закругленные формы, защита от воды, уведомления со смартфона, пусть и кривые. Браслет идеально подойдет тем, кому нужно что-то носить на руке вместо часов: дисплей, конечно, микроскопический — 0,78 дюйма, покрытие на нем царапается, но это нормально. Сможете поглядывать уведомления, погоду, пульс во время тренировки или количество шагов без проблем. В режиме тренировок доступны следующие функции:

Бег на улице;

Беговая дорожка;

Катание на велосипеде;

Ходьба;

Купить дешево Mi Band 3

Аккумулятор всего 110 мА*ч, но вы должны знать — это нормально для Mi Band. Добавьте к этому черно-белый дисплей с не самой высокой яркостью и получите неплохой аксессуар, который спокойно проживет в эконом-режиме не менее 3 недель. Купить Mi Band 3 определенно стоит если хотите всеядный, но неприметный наручный аксессуар на каждый день.

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Признаюсь честно: что Mi Band 3, что Mi Band 4 я очень сильно люблю. Но оба браслета тестировал по-своему. Например, с третьим поколением я начинал худеть, и он очень сильно помог мне в этом, а уже с браслетом следующего поколения я поддерживал себя в форме: к слову, пользуюсь им до сих пор. Прошлым летом я успешно утопил его, но смог достать со дна озера — никаких проблем с ним нет.

В отличие от Mi Band 3, четвертая версия имеет цветной дисплей с разрешением 120*240, диагональю 0,95 дюйма и высокой максимальной яркостью 400 нит. Если его не перегружать, то он продержится еще больше, например, полтора месяца. Есть множество режимов тренировок, встроенный пульт управления музыкой на телефоне. В общем, есть все для того, чтобы тренироваться и просто носить его на руке в качестве аксессуара. Доступно те же режимы тренировок, но к ним добавили силовую тренировку и плавание.

Mi Band 4 по низкой цене

Если между Xiaomi Mi Band 3 и остальными поколениями разница есть, то с Mi Band 4 все намного проще: это вполне современный гаджет, хоть и с не самым большим экраном, но примерно теми же актуальными функциями на каждый день. Кстати, Mi Band 4 работает намного дольше последних версий за счет меньшего экрана, поэтому особого смысла переплачивать за них нет. Ремешки от обоих поколений подходят друг к другу — это большой плюс.

Ремешки для Mi Band

Как видите, оба гаджета вполне современные, хоть Mi Band 3 и кажется «белой вороной» среди остальных. Прекращение поддержки Mi Band — не приговор. Они продолжат работать, а исправления ошибок их не касаются — это не Apple Watch, которые могут разряжаться из-за бага в системе.

Будущее без паролей

Мало кто знает, но среди бесчисленного множества праздников есть такой, как Всемирный день паролей. Отмечают его в первый четверг мая каждого года. В этом году он выпал на 5 мая. Когда, как не в этот день, крупным корпорациям взять и заняться нашим светлым беспарольным будущим? Конечно, начали работать они над своей инициативой раньше, но объявили о ней только в этот день. Сама ситуация, в которой такие гиганты объединились для общего дела, очень интересна. Поэтому давайте разберемся в ней более подробно.

Возможность авторизации без пароля уже некоторое время находится в разработке, обещая повышенную безопасность и удобство. Несмотря на то, что подобные технологии уже использовались и иногда даже очень успешно, но новый виток их развития является чем-то принципиально новым.

Бегом сюда! Это наш Яндекс Дзен. Там все о паролях безопасности и много о чем еще.

Совместное внедрение чего-либо такими гигантами, как Google, Apple и Microsoft, уже говорит о многом и представляет собой самый большой шаг вперед. Более того, все три компании взяли на себя обязательство обеспечить совместимость своих реализаций друг с другом.

Альянс FIDO — это организация, стоящая за продвижением возможности авторизации без пароля. Организация помогла разработать стандарт для технологии, который был принят консорциумом World Wide Web.

Хотя пароли были способом обеспечения безопасности по умолчанию с первых дней существования компьютеров, они уязвимы для кражи и компрометации. Во многих случаях все, что нужно сделать хакеру, это скомпрометировать пароль пользователя, чтобы получить доступ к соответствующему сервису. Сделать это не сложно. Особенно учитывая, что большинство пользователей выбирает одинаковую связку логин-пароль для всех учетных записей. Достаточно украсть одну и можно поручать боту подставлять ее на все популярные сайты.

А еще не забываем о том, что хакер получит доступ к мастер-паролю, который пользователь использует для приложения или службы управления паролями. В этом случае результаты могут быть катастрофическими и не спасет даже то, что на каждом сайте стоит уникальный и очень сложный пароль.

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Напротив, вход без пароля, по существу, использует телефон человека в качестве аппаратного ключа. В телефоне будет храниться пароль FIDO, резервная копия которого также сохраняется в Интернете. Чтобы войти на компьютер или веб-сайт, пользователю будет предложено разблокировать свой телефон. Процесс разблокировки телефона разрешает им использовать компьютер или веб-сайт, о котором идет речь.

Даже если человек потеряет свой телефон, он может легко продолжить пользоваться системой с новым, благодаря резервной копии своего пароля в Интернете. В то же время, поскольку ключ доступа использует современные криптографические стандарты, безопасность транзакций поддерживается на протяжении всего процесса.

Поскольку Google, Apple и Microsoft совместно работают над внедрением стандарта FIDO, пользователи смогут выполнять перекрестную аутентификацию своих устройств и служб независимо от выбранной ими платформы. Учитывая, что это крупнейшие производители электроники в мире, такие договоренности открывают большие перспективы в беспарольном будущем.

Этот этап является свидетельством совместной работы, проводимой в отрасли для повышения уровня защиты и отказа от устаревшей аутентификации на основе пароля, — сказал Марк Ришер, старший директор по управлению продуктами Google.

Так же Ришер добавил, что для Google это представляет собой почти десятилетнюю работу, которую компания проделали вместе с FIDO в рамках постоянных инноваций на пути к будущему без паролей.

Было бы здорово сделать технологию на основе FIDO доступной для Chrome, Chrome OS, Android и других платформ. Главное, чтобы разработчики не подвели и активно присоединялись к этой инициативе, оптимизируя свои приложения и добавляя в них соответствующие функции. Это же относится к сайтам. Когда все начнут работать в этом направлении, мир станет комфортнее и безопаснее. Но то, что этим занялись такие гиганты, вселяет оптимизм. А пока зайдите без пароля в наш новостной Telegram-канал и подпишитесь на него. Пригодится!

Когда выйдет Nothing Phone

Слухи о том, что первый смартфон Карла Пея — сооснователя OnePlus, ушедшего из компании, должен скоро выйти, фигурируют уже давно. Еще в прошлом году компания представила первые в своей истории TWS-наушники, и было бы нелогично предполагать, что этим все ограничится. Несколько назад сам Карл Пэй подтвердил, что они действительно совсем скоро покажут свой первый телефон. Тогда нам только немного показали его внешний вид и больше никакой информации не было. Теперь же у нас есть подтверждение даты презентации. И это не слухи, а информация от одного из руководителей компании.

В последние дни компания Nothing часто фигурировала в заголовках новостей. Мы постоянно что-то слышали о ее новом телефоне. Но все это были слухи или утечки, а то и вовсе просто рассуждения на тему. Но теперь появилось то, что можно назвать официальной информацией.

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На данный момент бренд еще не раскрыл никаких подробностей о смартфоне или его запуске. Тем не менее, как сообщает издание Gizmochina, старший исполнительный директор фирмы косвенно подтвердил дату запуска Nothing Phone (1). С социальной сети, часть которой недавно купил Илон Маск, один из пользователей спросил о дате запуска первого телефона компании. В качестве ответа он получил довольно странную информацию, которую при этом сложно трактовать двояко — «6/9 в 4:20».

На данный момент не ясно, что означают эти цифры, но учитывая источник и то, что это было ответом на конкретный вопрос, вполне можно предположить, что это и есть дата запуска нового телефона. У нас обычно первой цифрой идет день, а потом месяц, но так привыкли не во всех странах. Согласно американскому формату даты, запуск смартфона должен состояться 9 июня 2022 года. Другими словами, это может быть летний запуск. Известно, что Карл Пей создает ажиотаж для будущих продуктов, поэтому мы можем ожидать аналогичного и в отношении к Nothing Phone (1).

При этом, у нас по прежнему нет никакой существенной информации о новом телефоне. Все, что у нас есть, это только слухи, утечки и аналитика. Правда, сейчас они находятся на таком уровне, что очень часто угадывают истинные характеристики устройств. Поэтому то, что у нас есть, скорее всего, воплотится в первом телефоне молодого бренда.

Ожидается, что Nothing Phone (1) будет работать на Android 12 на базе фирменной оболочки Nothing OS. Именно она является одной из наиболее интересных особенностей телефона. Внешний вид оболочки должен соответствовать концепции дизайна бренда. Это что-то футуристичное, прозрачное с легкими оттенками киберпанка.

Что касается характеристик телефона, можно отметить 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Точной информации о процессоре нет, но это не будет ультимативный флагман и, скорее всего, работать ему предстоит на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G. Дополняться он, вероятнее всего, будет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Сообщается, что устройство также будет оснащено 50-мегапиксельной тройной камерой и большим аккумулятором емкостью 4500 мАч.

Больше информации мы узнаем в ближайшее время, когда начнут появляться новые утечки. Мы будем рассказывать об этом на нашем сайте и в нашем Яндекс Дзен, где выпускается много эксклюзивных материалов, не доступных на AndroidInsider.ru. Но самые точные спеки мы получим только после официального мероприятия.

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Часть материалов наверняка утечет от самого Карла Пея, который любит нагнетать интерес к своим продуктам и тизерить их до официального анонса. Такое мы видели в годы его работы в OnePlus и перед запуском наушников Nothing.

Собственно, полученную сейчас информацию едва ли можно считать случайной утечкой. Скорее всего, это постановочный диалог, чтобы мы все обсуждали не просто дату выпуска нового телефона, а еще и то, что Карл Пей общается с людьми и отвечает на вопросы, включая самые серьезные. В целом интересный трюк, но уже немного избитый, если честно. А вы что думаете по этому поводу? Можете поделиться своим мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Можно платить в Google Play в России

Казалось бы, что может быть хуже, чем запретить пополнять счёт App Store через Qiwi, как это сделали в Apple сегодня утром? Но, судя по всему, может. Google решила пойти ещё дальше и не просто отключила все виды оплаты в Google Play, отменив заодно все подписки, но и заблокировала обновление платных приложений и игр, доступных в каталоге. Об этом стало известно всего несколько часов назад. Компания по-тихому внесла изменения в правила размещения софта в Google Play, не удосужившись даже объясниться перед пользователями.

Изменения в правилах Google Play, запрещающие обновление платных приложений в России, были в первую очередь ориентированы на разработчиков. Это им запретили обновлять свой софт, если он распространяется за плату в российском сегменте каталога. Однако по факту это мало что меняет. Ведь мы с вами в любом случае остаёмся без апдейтов.

Ограничение на обновление распространяется на все приложения, которые распространяются за плату, вне зависимости от цены. Апдейты перестанут добавляться в Google Play, а значит, пользователи, которы уже оплатили софт и скачали его, будут продолжать пользоваться последней актуальной версией. Для новых пользователей информации нет, потому что скачать платное ПО на Android теперь невозможно.

В связи с отключением обновления платных приложений Google решила удалить из российского сегмента Google Play раздел Топ платных за ненадобностью. В конце концов, что там рекламировать, если расплатиться за софт уже нельзя, да и не очень понятно, как его ранжировать? Ведь новых функций такие приложения всё равно не получат. По крайней мере, если их создатели не откажутся от платной модели распространения.

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При всей странности нового ограничения Google позволяет разработчикам обойти его. Компания рекомендует создателям платных приложений сделать их бесплатными и исключить из них платные подписки. В этом случае к ним вернётся способность получать обновления, и их смогут скачивать новые пользователи. Позволят ли при этом разработчикам взимать плату за свои услуги в обход Google Play, непонятно.

Как бы там ни было, у разработчиков ещё есть шанс не потерять свои проекты. Они вполне могут перейти от платной модели распространения к бесплатной со встроенной рекламой. Правда, Google теперь в России рекламу тоже не продаёт. А значит, придётся пользоваться услугами Яндекса и других компаний, которые и платят меньше, и рекламу дают менее релевантную, не имея соответствующего набора таргетирующих инструментов.

Почему Google так поступила, сказать сложно. Мы в редакции потратили много времени обсуждая мотивы поискового гиганта. Кто-то из коллег считает, что компания была скована техническими особенностями Google Play, и добавление в каталог обновлений платных приложений могло восприниматься им как добавление новых приложений.

Кто-то решил, что Google не хотелось лишний раз обнадёживать разработчиков, вынуждая их обновлять свой софт, за который всё равно никто не заплатит. А кто-то посчитал, что поисковый гигант просто решил всем напакостить. В конце концов, политика отмены российских пользователей всё ещё не сбавляет оборотов и продолжает набирать популярность во всём мире.

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Мне кажется, что истина лежит где-то посередине. Совершенно очевидно, что Google решила отменить российских пользователей, что она и сделала, отключив платежи в Google Play. Однако для разработчиков оставалась непонятной дальнейшая стратегия выживания, и они требовали от компании объяснений. Ведь у многих весь бизнес был ориентирован исключительно на российский рынок, и переориентироваться им было бы не так-то просто.

Google же не нашла ничего другого, кроме как принудительно заставить разработчиков отказаться от платной модели распространения своего софта. Ведь если приложение не обновить, никто больше не захочет им пользоваться. А, если никто не сможет загрузить его себе на смартфон, нет смысла даже пытаться назначать на него какую-то цену и плакаться, что Google не позволяет принять платёж от благодарного пользователя.