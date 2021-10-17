Какие требования у Android 12 и почему Apple против него: итоги недели

Если вы ждете Android 12 для своего телефона, то, наверное, вам будет интересно узнать, какие у этой операционной системы требования. На прошедшей неделе Google ответила на этот вопрос, внеся чуть больше ясности. При этом, нельзя не отметить, что требования к системе совсем не такие строгие, как могло бы показаться на первый взгляд. А еще уходящая неделя принесла нам хорошие новости относительно будущих телефонов Samsung. Пока нам только назвали дату презентации, но мы-то догадываемся, что на ней покажут долгожданный Samsung Galaxy S21 FE. Все это происходило на фоне не стихающего противостояния Apple и Android. Давайте подведем итог и отметим то, чем нам запомнятся прошедшие семь дней.

Новая операционная система Google

Пожалуй, у Google нет другого настолько же загадочного и противоречивого проекта, как Fuchsia OS. Изначально заявленная как тестовая платформа, предназначенная для испытания новых функций для уже существующих операционных систем, в конечном итоге она вышла в релиз, став вполне себе коммерческой. Google установила её на свои умные дисплеи Nest Hub, заменив созданную специально под них операционку Cast OS. В компании никак не объяснили своего решения, а, напротив, постарались сделать всё максимально тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но, судя по всему, внимание ей-таки потребовалось, потому что сама Google прочит Fuchsia OS большое будущее.

Google планирует расширить сферу применения Fuchsia OS. Об этом свидетельствует описание вакансий, которые открыты в компании. Поисковому гиганту требуются люди разных специальностей, в чьи обязанности будет входить разработка, продвижение и совершенствование Fuchsia OS, а также — цитирую — «исследование новых устройств и форм-факторов» с последующим расширением охвата операционной системы.

Хотя первыми устройствами, которые получили Fuchsia OS, стали умные дисплеи, мы работаем над поиском новых форм-факторов и сценариев использования ОС. Команда Fuchsia Devices отвечает за адаптацию Fuchsia OS для работы на различных типах устройств, которые имеют значение для Google и для наших пользователей, — гласит описание вакансий, разменных на сайте поискового гиганта.

Как и следовало ожидать, Google не называет конкретные устройства, которые будут работать на Fuchsia OS. Я допускаю, что в компании ещё только строят планы по распространению платформы, но не сомневаюсь, что у неё уже есть по крайней мере базовая стратегия по установке новой ОС на уже существующие гаджеты. Это может быть что угодно, начиная от умных часов и заканчивая хромбуками, поскольку Fuchsia OS — это универсальная платформа, которая может лечь в основу почти любого устройства.

Что-то будет: Samsung готовит первое устройство на Fuchsia OS от Google?

Несмотря на отсутствие достоверных фактов, свидетельствующих об этом, я бы предположил, что Google будет распространять Fuchsia OS постепенно, сначала адаптируя её для умных устройств, которые она уже выпускает. Поэтому в первую очередь операционку стоит ждать на смарт-колонках Google, термостатах, которые выходят под брендом Nest, а потом и на носимых гаджетах вроде умных часов.

Если не понимать, как устроены программные платформы, может создаться впечатление, что это нереализуемо. Ну, как одна и та же операционка сможет обеспечивать работу настолько разных с технической и функциональной точки зрения устройств? Однако ценность Fuchsia OS в её ядре, которое называется Zircon, и, по сути, является альтернативой ядру Linux, используемом в Android и других операционных системах поискового гиганта.

При желании Google может перевести Android, Chrome OS, Wear OS и другие ОС на Zircon так, чтобы пользователи этого даже не заметили. В результате изменится программная структура платформы, усилится её защищённость от внешних воздействий и возрастёт стабильность, но сами пользователи не заметят никаких изменений. Благо об этом можно говорить с полной уверенностью, поскольку подобные прецеденты уже были в прошлом.

Возьмите хотя бы сам умный дисплей Google Nest. Раньше он работал на базе операционки Cast OS, однако этим летом разработчики компании взяли и перевели его на Fuchsia OS. Изменилось ли что-то с интерфейсной или функциональной точки зрения? Нет, ничего. Другой пример — HomePod, которые раньше работали на модифицированной версии iOS, а год назад Apple взяла и перевела колонки на tvOS. Заметил ли это кто-то? Нет, не заметил.

Google добавила Fuchsia OS поддержку приложений для Android

То же самое сегодня может произойти с любой другой операционкой. Я верю, что топ-менеджеры Google говорили правду, когда уверяли, что никто не собирается менять Android на Fuchsia OS. Им это и не нужно. Разработчики просто заложат ядро Fuchsia OS в основу Android и выпустят соответствующее обновление, которое пользователи установят как обычно и даже бровью не поведут, потому что не поймут, что что-то изменилось.

На мой взгляд, не может быть никаких сомнений в том, что Fuchsia OS — это будущее операционных систем Google. Другое дело, что переход на неё будет настолько незаметным, что и переходом его называть будет совершенно неуместно. В конце концов, какая нам, пользователям, разница, какое ядро лежит в основе ОС, на которой работает наш смартфон? Совершенно никакой, потому что большинство даже не представляет себе, что такое ядро, не говоря уже о понимании отличий одного от другого.

Что Samsung покажет на презентации 20 октября

Samsung уже далеко не первый год проводит свои презентации под вывеской ”Unpacked”, что в переводе означает ”распаковка”. Это довольно тонкое и точное название. Оно очень хлестко подчеркивает то, что происходит на этих мероприятиях. Компания показывает новый продукт, как бы доставая его из коробки. Так нам представили уже не один продукт — от относительно недорогих наушников до ультимативных флагманов линейки Galaxy S и даже складных устройств, в существование которых до сих пор верится с трудом, хотя я лично пользуюсь таким устройством около месяца. Сейчас мы узнали, когда состоится еще одно такое мероприятие, и можем предположить, что на нем покажут. Если наши прогнозы верны, это будет настоящий подарок, которого многие уже не ждали в этом году.

В этом году Samsung уже провела три мероприятия Unpacked. Мы видели серию Galaxy S21, несколько новых ноутбуков, Galaxy Z Fold 3 и многое другое. Теперь, похоже, в планах по крайней мере еще одно большое событие.

20 октября состоится еще один Samsung Unpacked в 2021 году. Мероприятие начнется в 10:00 утра по восточному времени (18:00 по Москве). Это будет не локальное мероприятие. Оно будет транслироваться на весь мир в онлайн-формате, чтобы каждый мог наблюдать за его ходом.

К сожалению, пока нет окончательной ясности, что компания покажет на этой презентации. Но одно можно сказать точно — проводить его, чтобы показать какую-то малозначительную ерунду, не будут. Значит, нам стоит ждать чего-то относительно знакового. То есть устройства, которое достойно стать примой мероприятия. Скорее всего, покажут что-то еще, но именно хедлайнером презентации должно стать что-то, чего все давно ждали. И такое устройство есть.

У Samsung могут быть проблемы с выпуском новых флагманов.

Еще в прошлом году нам впервые показали смартфоны серии SE. Это был Samsung Galaxy S20 FE. Сначала я был немного скептически настроен по отношению к нему, но потом понял, что этим устройством можно пользоваться и даже провел с ним некоторое время в качестве основной трубки.

Теперь пришло время нового смартфона серии. Вышедший в начале года S21 требовал такого же продолжения, а компания еще в прошлом году говорила, что модели в приставкой SE будут выходить и дальше. И пусть мы в середине года обсуждали его возможную отмену из-за проблем с комплектующими, но судя по всему, опасения оказались безосновательными.

На основании предыдущих двух абзацев вы могли сделать вывод, что я клоню именно к выходу Galaxy S21 FE, но это не совсем так. Информации, подтверждающей то, что компания все же покажет новый телефон серии, пока не поступало, а это значит, что с определенной долей вероятности мы его все же не увидим. Но что тогда?

Что я понял о складном Samsung Galaxy Z Fold 3 после месяца использования.

А как насчет планшетов? В этом году мы не видели Galaxy Tab S8, хотя ходили слухи, о том, что планшет может появиться не раньше 2022 года. Поэтому тут тоже не стоит опережать события.

Интересно, что в приглашении на мероприятие Samsung говорится, что мероприятие будет включать ”открытие новых возможностей для самовыражения с помощью технологий”. Поэтому пока, несмотря на некоторую неопределенность, можно сказать, что, скорее всего, речь идет именно о смартфоне, который имеет хорошие характеристики, выпускается в большом количестве красивых цветов и при этом стоит относительно недорого. Именно таким в прошлом году и был Galaxy S20 FE.

Интересно, как Samsung проявит себя, проведя презентацию в непосредственной близости от запуска Google Pixel 6 и новых MacBook Pro, которые Apple должна показать на следующей неделе.

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Еще больше вопросов вызывает то, как Samsung выкрутится и сделает более дешевый S21, на котором неминуемо придется сэкономить. Дело в том, что в прошлом году разница между Galaxy S20 и Galaxy A51 была довольно большой, как по стоимости, так и по уровню устройств. В этом году новинка в линейке Galaxy S подешевела, а Galaxy A, наоборот, подорожала.

Вот и возникает вопрос, как между ними можно разместить еще одну модель, которая не будет мешать продажам соседей по ценовой шкале и будет приносить прибыль.

Пока нам остается только послушать ваше мнение относительно потенциальных новинок и дождаться следующей недели, которая будет довольно жаркой.

Новые животные Google в 3D

Вероятно, многие уже забыли, что ещё во времена первой волны пандемии Google выпустила забавный инструмент для развлечения людей, запертых на карантине. Я говорю об анимированных 3D-моделях животных, которых можно было подробно рассмотреть в дополненной реальности. Наши читатели провели не один час за изучением повадок существ, которых никогда прежде не видели вживую, а инструкция, где мы рассказали о том, как всё устроено, собрала больше миллиона прочтений. Теперь Google решила повторить успех и расширила свой зоопарк, добавив новые трёхмерные фигуры животных.

Новая коллекция животных, которую запустила Google, включает в себя существ, чей ареал обитания сосредоточен вблизи Заполярья. Их модели появились во многом благодаря Шведскому природоохранному обществу, которые консультировали дизайнеров Google на предмет их внешнего вида, повадок и других особенностей, включая поведенческие паттерны.

Всего было добавлено не так много фигур животных. В основном это либо исчезающие виды, либо близкие к этому состоянию:

Песец (арктическая лиса)

Морская свинья

Рысь

Моховой шмель

Белоспинный дятел

Чтобы посмотреть животных Google, вам понадобится смартфон с доступом в интернет и, по сути, всё. Для этого даже неважно, поддерживает ли ваш аппарат Google Play. Достаточно просто запустить любой браузер и открыть сайт google.com. Так что даже если вы пользуетесь смартфонами Huawei или Honor, у вас, скорее всего, не будет никаких проблем. Правда, есть кое-какие рекомендации.

Google рассказала, какие у неё планы на Fuchsia OS

Откройте Google Chrome и перейдите на google.com;

В поиске вбейте название любого животного из списка;

Пролистайте вниз и в окне нажмите «Смотреть в 3D»;

Дождитесь, пока трёхмерная фигура не загрузится;

Чтобы запустить AR-режим, нажмите «Посмотреть у себя»;

Дайте смартфону разрешение на использование камеры;

Наведите камеру на ровную поверхность и откалибруйте её.

Если всё сделано правильно, вы увидите, что на экране вашего смартфона появится трёхмерная фигура животного в интерьере вашей квартиры. Оно не будет перемещаться, так что ловить его не придётся, но зато будет двигаться на месте и всячески демонстрировать свои повадки. Вы сможете приближать модель или отдалять её, но по умолчанию она генерируется именно в исходных параметрах реального животного, что очень удобно для оценки его габаритов.

Я рекомендую использовать браузер Google Chrome, потому что есть вероятность, что в других браузерах животные не заработают. Это не правило, а скорее исключение, однако имейте в виду, что при использовании другого веб-обозревателя вам, возможно, придётся всё равно вернуться к Chrome из-за проблем совместимости, которые время от времени проявляют себя.

Но, если вы используете Google Chrome, а животное не запускается в AR, этому может быть только одна причина — несовместимость вашего смартфона с ARCore. Это системный пакет инструментов Android, который отвечает за обработку и отображение контента в дополненной реальности. Так получилось, что его поддерживают не все устройства без исключения. Например, зачастую поддержка ARCore отсутствует на смартфонах без сервисов Google.

Google Play получил обновление в стиле Android 12. Как установить

Впрочем, выход из ситуации всё равно есть. Вы можете вручную установить себе взломанную версию ARCore, которая совместима практически с любыми устройствами на базе Android:

Перейдите по этой ссылке со своего смартфона;

Скачайте установочный файл с пакетом ARCore;

Теперь перейдите по этой ссылке и скачайте HelloAR;

Установите оба приложения и раздайте требуемые разрешения.

После того, как вы всё сделаете, на вашем смартфоне появится поддержка AR. Однако помните, что нужно устанавливать оба приложения, чтобы всё заработало как нужно. Если приложения не скачиваются, перейдите в «Настройки» — «Безопасность» и включите функцию загрузки приложений из ненадёжных источников. Тогда всё загрузится и установится без каких-либо проблем.

Какие требования у Android 12 к телефонам

Вы ещё помните, что такое системные требования? Это список минимально допустимых характеристик, которые разработчики пишут на дистрибутивах игр или программного обеспечения. Так пользователь может понять, потянет его ПК их установку или нет. Лично я не сталкивался с необходимостью изучать системные требования уже очень давно. Это прекратилось примерно в то время, когда я пересел с Windows на Mac. Но, как выяснилось, системные требования есть не только у софта для ПК, но и у операционной системы Android, благодаря чему можно понять, какой смартфон потянет обновление, а какой — нет.

Минимальные системные требования Android публикуются каждый год в специальном документе, который называется Compability Definition Document. В нём описываются аппаратные спецификации, которыми должен обладать смартфон, чтобы обновиться на новую версию ОС. В этом году Google тоже опубликовала такой документ, обратив внимание на содержание которого, можно смело сказать, что Android 12 — очень нетребовательное обновление. Но всё-таки не всё так просто.

Согласно списку минимальных системных требований, опубликованному Google, для того, чтобы обновиться на Android 12, смартфон должен обладать следующими характеристиками:

Не менее 6 ГБ оперативной памяти;

Разрешающая способность экрана — 1080p;

Минимальная плотность пикселей — 400 ppi;

Скорость памяти на запись и чтение — 120 и 250 МБ/с;

Разрешающая способность основной камеры — 12 Мп;

Разрешающая способность фронтальной камеры — 4 Мп;

Функция записи видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Как обновление до Android 12 изменит игры на смартфонах

Список, прямо скажем, очень необычный. Несмотря на его обширность, он не содержит такие ключевые параметры, как серия процессора, его вычислительная мощность, тактовая частота, объём встроенного хранилища, необходимый для установки Android 12, и ещё много чего ещё. Это одновременно и странно, и отрадно. То есть получается, что как таковых требований к производительности смартфона новая версия ОС не предъявляет.

Это действительно так. Android 12 можно установить на устройство практически с любым процессором. Именно по этой причине обновляться будут не только флагманские смартфоны, но и откровенные бюджетники, выходившие в последние год-два. Ключевое требование — чтобы процессор продолжал поддерживаться его производителем. Как правило, поддержка чипов длится не дольше 3-4 лет, поэтому рассчитывать на обновление совсем уж старым устройствам точно не приходится.

Однако тут возникает закономерный вопрос: как устройства, которые обладают меньшим объёмом ОЗУ, чем требует Google, смогут обновиться на Android 12? Ведь такие устройства не просто есть на рынке, они всё ещё выпускаются, а значит, производители не смогут проигнорировать предстоящее обновление и по логике вещей должны-таки выпустить его для этих аппаратов, которые в том числе имеют недостаточный объём ОЗУ. Но выпустят ли? Ответ: да, смогут.

Минимальные системные требования Android 12 связаны не с установкой обновления как таковой, а с реализацией потенциала обновлённых устройств. Проще говоря, чтобы производитель смог адаптировать все нововведения новой версии ОС для своего смартфона, он должен полностью соответствовать требованиям, предъявляемым Google. Если он не соответствует, обновить его всё равно можно, но уже с некоторыми ограничениями по функциональности.

Самые интересные и полезные функции Android 12

Пока не уточняется, какие именно ограничения ждут пользователей смартфонов-претендентов на новую версию ОС с 4 или даже 3 ГБ оперативной памяти. Тем более, что с функциональной точки зрения Android 12 нельзя назвать очень богатым обновлением. Но Google не просто так предъявляет эти требования, поэтому где-то ограничения да вылезут. Например, при использовании приложений, которые специальным образом адаптированы под Android 12.

Мы уже знаем, что Google выделяет устройства на Android с 8 ГБ ОЗУ и выше. Она относит их к особому классу высокопроизводительных гаджетов, выпуская для них отдельные версии приложений с повышенными требованиями. Одним из таких приложений является Chrome на базе 64-битной архитектуры. Он работает быстрее традиционной версии за счёт потенциала увеличенного объёма оперативной памяти и других аппаратных спецификаций.

Почему не надо пользоваться Android

Война между владельцами техники Apple и любителями Android устройств, кажется, не закончится никогда. Но самое интересное заключается в том, что производители не выступают против подобных конфликтов, а наоборот, только подогревают интерес простых пользователей к враждебности. Кажется раньше таким грешила только Samsung, однако последние новости говорят, что Apple тоже не стоит в стороне. В этот раз дело коснулось безопасности и наличии большого количества вирусов на смартфонах с Android.

В качестве затравки предлагаю вспомнить известный ролик южнокорейской компании, которая выпустив новенький Samsung Galaxy S9, решила показать, кто здесь хозяин. Этому видео уже много лет, но смеяться я не перестаю до сих пор.

Раньше покупатели гаджетов от Apple все время хвастались тем, что никогда не сравнивают свои устройства с Android. Дескать неважно, камера на 8 Мп или на 108 Мп, главное ведь, чтобы снимала хорошо. Ну и вот, коронное — мне это не нужно.

Открытая система с большим количеством инструментов для кастомизации? Не стоит. Огромный выбор разных смартфонов на любой вкус и цвет? Нет, спасибо, мне нравится мой iPhone. Мы могли бы оставить их в покое. Как говорится, на «нет» и «суда нет», но сейчас в движение вступила сама Apple.

На днях в Купертино заявили, что на Android существует в 47 раз больше вирусов, чем для iOS. Друзья, я думаю, момент исторический. Интересно, что же вынудило пойти такого технологического гиганта, как Apple сравнивать свои смартфоны с Android? А вот что.

Вся соль заключается в бесконечном деле Apple против Epic Games. Еще в августе 2020 года началось судебное разбирательство по делу Epic Games против Apple. Первые требуют смягчения 30% комиссии в магазине приложений App Store и возможности для сторонних разработчиков использовать альтернативные способы оплаты в приложениях.

На данный момент пока известно лишь следующее: судья решил, что Epic Games нарушила требования размещения в каталоге приложений, а Apple в свою очередь должна разрешить добавление в приложения ссылок на внешние инструменты оплаты.

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Дальше началась просто песня: В Купертино подали жалобу в апелляционную инстанцию, а на днях выпустили интересный документ под названием «Создание надежной экосистемы для миллионов приложений – анализ угроз загрузки приложений из внешних источников».

В документе купертиновцы рассказали об основных направлениях безопасности в своей компании: Оценили риски открытия экосистемы iOS, поведали об опасности распространения приложений за пределами App Store и коснулись влияния загрузок приложений для iOS из внешних источников.

На первой странице представлен отчет, который показал, что вредоносных программ на Android, загруженных из сторонних источников, за последние четыре года было в 15-47 раз больше, чем на iPhone.

Мошенники могут обманом заставить пользователей скачивать приложения, с помощью некачественных копий App Store или рекламируя бесплатный доступ к нашим услугам и эксклюзивным функциям, — заявляет Apple.

Ранее глава компании Apple Тим Кук уже говорил, что в iOS есть только один магазин — App Store, поэтому с вопросами вирусного ПО бороться гораздо проще, чем на Android, ведь все приложения проходят тщательную проверку, в отличие от сервисов Google.

Кажется, что уже даже ежу понятно: нет смысла сравнивать две операционки и уж тем более ругаться на этот счет с другими, доказывая им, что нет ничего лучше, чем ваш новый смартфон. Давайте просто все останутся при своем мнении. iOS — закрытая система, Android — открытая. У каждой есть как плюсы, так и минусы.

Теперь предлагаю вернуться к началу статьи и еще раз взглянуть на видеоролик из YouTube, но уже под другим углом. Раньше многие пользователи обвиняли Samsung в некачественной рекламе, но сейчас смотришь на подобное совсем другими глазами.

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Кажется, что Apple достает последний козырь из рукава и старается удержать своих пользователей всеми возможными способами, в то время, как Android живет своей полноценной жизнью и давно убежал вперед по части своей доступности.

А что вы думаете по поводу замашек компании Apple? Стоило ли подопечным Кука заострять свое внимание на сравнении двух систем? Напишите об этом в наш Телеграм-чат. А чтобы не пропустить еще больше новостей, рекомендую обратить внимание на новостной канал, там много интересного.