Новый крутой процессор от Qualcomm и перспективы Google Play в России: итоги недели

На этой неделе было много слухов о том, чего нам ждать от смартфонов будущего. Например, когда выйдет и каким будет новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. В этом году его представят раньше, но рассчитывать на прорыв производительности не приходится. Не самым хорошим будет и новый процессор Kirin от Huawei. Зато, если он выйдет, это будет первый случай после ввода санкций. Также были новости относительно будущего Google Play в России и про смартфон Realme, который стоит в два раза больше iPhone. Все это и многое другое в нашей традиционной еженедельной новостной подборке.

Когда выйдет Snapdragon 8 Gen 2

Все мы знаем и любим процессоры Snapdragon, которые давно стали символом производительности и уверенной работы. Каждый год топовое семейство обновляется и предлагает нам новые вершины производительности. Можно не сомневаться, что несмотря ни на что, так будет и в этом году. Теперь у нас даже есть дата, когда именно это произойдет. Но радоваться рано, ведь запуск в этом году состоится за месяц до обычного срока. Да и ждать от процессора больших достижений точно не стоит. Зато компания рассказала о появлении нового процессора, который будет вызывать не меньше интереса после официального запуска. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Обычно Qualcomm выпускает свой флагманский мобильный процессор следующего поколения в конце года. При том делает это как по часам, отклоняясь каждый раз не больше, чем на несколько дней. Обычно это происходит в декабре. Место презентации довольно традиционно — она проводится на Гавайях. Можно сказать, что компания закрывает год, анонсируя флагманский чипсет следующего года. Дальше мы начинаем гадать, какой смартфон первым получит его, но это уже отдельная история.

На этой неделе Qualcomm подтвердила даты проведения гавайского мероприятия. Оно пройдет с 15 по 17 ноября 2022 года. Предположительно, именно тогда компания запустит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ведь было бы совсем нелогично проводить еще одно мероприятие спустя 2-3 недели.

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Конечно, Qualcomm официально этого не подтвердила. На самом деле даже официально не подтверждено, что процессор будет называться Snapdragon 8 Gen 2, хотя в этом можно не сомневаться. Учитывая, что в прошлом году компания приложила большие усилия для изменения нейминга, было бы очень нелогично в этом году поменять свой подход и перейти на новую схему или вернуться к той, которая была еще до этого.

Кроме того, Qualcomm всегда использует мероприятие на Гавайях для запуска новейших чипсетов, так что уже давно известно, что мы увидим 8 Gen 2 где-то в эти ноябрьские даты.

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Как не сложно заметить, ноябрь раньше декабря. Возможно, Qualcomm проведет это мероприятие на несколько недель раньше в этом году, чтобы компенсировать проблемы с цепочкой поставок. Непонятно, почему это событие не в декабре, но вряд ли это будет иметь большое значение. Ведь рассказав о процессоре на две-три недели раньше, совсем не обязательно выпускать первый смартфон с ним так же раньше, чем обычно. Более того, выход новинки может задержаться из-за сложностей в мире электроники.

Вы можете ожидать, что огромное количество телефонов будет запущено с Snapdragon 8 Gen 2, когда он появится. Примечательно, что серия Galaxy S23 станет если не первой, то точно одной из первых на новом чипсете. А ведь еще есть Xiaomi 13, OnePlus 11 и много других хороших моделей.

Рассчитывать, что в этом году новинка будет прорывом, не приходится. Так как сейчас наблюдаются явные проблемы с поставками компонентов, заводы не могут оперативно перейти на новый техпроцесс, а сами технологии уперлись в некоторый потолок, процессор может оказаться хуже, чем мы думаем.

Естественно, он будет лучше, чем в прошлом году, иначе его просто нет смысла покупать, но пока можно быть уверенными, что прирост производительности будет не очень большим. Главное, чтобы процессор не очень сильно грелся, и это уже будет хорошо. В конце концов даже производительности 888-го более чем хватает и сейчас.

Стоимость нового чипсета так же может вырасти. В этом случае повышение цены неизбежно повлияет на рынок смартфонов. Флагманы, в которые будет установлена новинка, окажутся довольно дорогими. За ними могут потянуться и средние модели. Впрочем, это обычное положение дел на рынке в последнее время. Мы наблюдаем это уже не первый год. А все из-за того, что разрабатывать принципиально новые технологии с каждым годом становится все сложнее.

Закроют ли Google Play России

О Google в последнее время слышно только плохое: то компания отключает методы оплаты в Google Play, то веб-версию своего магазина приложений, то вовсе попадается на крупнейший штраф от ФАС. Казалось бы, ну откуда взяться хорошим новостям? А они есть! Google опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что будет соблюдать законы и разрешит сторонние способы оплаты в Google Play — то, чего так давно не хватает и App Store. Рассказываем, из-за чего Google пришлось пойти на такой шаг, каких приложений коснется новое правило и можно ли будет оплачивать покупки в Google Play таким способом.

Напомню, в Европейской Экономической Зоне был принят закон о цифровых рынках. Он вступит в силу в 2023 году и предполагает, что платформы должны внедрить сторонние способы оплаты. В случае неисполнения, компаниям грозит штраф — до 10% от мирового товарооборота. ЕЭЗ не стоит путать с ЕС — это отдельная организация, предусматривающее свободное движение товаров, капитала и услуг. На данный момент в него входят 27 стран Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Правда, комиссия для разработчиков в Google Play все же никуда не денется, зато для большинства из них станет ниже благодаря новым мерам поддержки. По сообщениям компании, под это правило попадают 99% разработчиков — для них она будет снижена до 15%. А для тех, кто будет использовать альтернативные способы оплаты, она станет еще ниже — 12%. Есть одно «но»: приложения должны быть неигровыми. Впрочем, это только пока. В дальнейшем компания применит это правило и к играм тоже. Так что, оплачивать подписки станет не только проще, но и немного выгоднее.

При этом, в компании уточнили, что при переходе на другие способы оплаты разработчики должны будут соблюдать требования по защите пользователей, а платежная система Google Play останется для игр и другого ПО за пределами экономической зоны.

Проще говоря, с Google больше шутить никто не будет — компания и так заплатила штрафов на сумму около 8 млрд евро. Вероятно, так же поступит и Apple, которая и вовсе запрещает разработчикам какими-либо способами упоминать в приложениях не только способы сторонней оплаты, но и встраивать ссылки, ведущие на свой сайт. Компания уже получила за это нагоняй от властей во многих странах, включая Россию.

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К сожалению, в нашей стране это правило работать, по всей видимости, не будет: не так давно Google оштрафовали в России за отказ удалить запрещенный контент. Сумма составила 21 млрд рублей, что почти в три раза больше прошлогоднего, кстати, выписанного по той же причине. Кроме того, Федеральная Антимонопольная Служба провела расследование и постановила до 4 августа добавить в свои сервисы возможность сторонних способов оплаты.

В принципе, выглядит логично: зачем отрезать пользователей из России, желающих оплачивать подписки и приложения, ведь можно просто принимать перекинуть оплату на другие сервисы, если самой Google деньги получать не хочется? В противном случае, миллионы пользователей либо начнут массово пиратить контент, либо останутся с нерабочими устройствами, среди которых не только смартфоны, но и планшеты и умные телевизоры. Да и не похоже, что Google хочет покинуть российский рынок: штрафы с завидным постоянством копятся (хоть и не оплачиваются), сервисы — работают, а устройства — продаются.

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Впрочем, предсказать поведение IT-гиганта крайне сложно: скорее всего, остается лишь дождаться 4 августа и узнать о том, что Google вновь оштрафовали. С другой стороны, компания без проблем могла бы со спокойной душой позволить заменить оплату в Google Play на российские аналоги при оплате услуг через интернет. Вопрос лишь в том, готова ли Google обойти свои ограничения. Пока что Google использует тактику выжженной земли — ни себе, ни людям.

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В целом, будет очень интересно понаблюдать за решением Google. Ведь исполнив решение европейских властей, компания должна выполнить также предписание ФАС России и добавить сторонние способы оплаты — это даст хотя бы какое-то понятие о том, какие планы у Google в России. Ну, а в случае неисполнения требования российских властей у нас будет полное право упрекнуть IT-гиганта в двуличии — согласитесь, немного странно выполнять требования одного регулятора и игнорировать предписания другого, оставляя таким образом миллионы пользователей своих же сервисов на произвол судьбы.

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Китайский производитель realme, входящий в корпорацию BBK, за последние месяцы на российском рынке очень активно наращивает свои продажи. В тот момент, когда многие приостанавливают отгрузки или сильно их замедляют, realme продолжает уверенно насыщать наш рынок своими устройствами и отъедает долю у конкурентов. Следующая модель, которая должна появиться на прилавках, — realme GT 2 Pro. И вот стала известна ее цена — 90 тысяч рублей. Сказать, что поклонники бренда и просто рациональные покупатели шокированы это цифрой — не сказать ничего.

Такой стоимостью производитель позиционирует realme GT 2 Pro на уровне флагманов Apple и Samsung. Обычно именно эти устройства задают ценовой максимум, к которому далеко не все рискуют приближаться, чтобы не потерять покупателей. Но китайцы решили сыграть с ними на равных. Давайте посмотрим, что за эту цену может предложить нам realme и есть ли альтернативы за эту сумму.

Для начала следует отметить, что большая часть техники на текущий момент ввозится в нашу страну с помощью механизма параллельного импорта. Суть его заключается в том, что производитель не участвует в этом процессе от слова совсем. Продавец закупает ее зарубежом и перепродает у нас. Из-за этого окончательная цена таких устройств на полке получается выше, чем при официальных поставках. Но realme в списке разрешенных для параллельного импорта отсутствует. Следовательно, производитель сам импортирует товары в Россию и устанавливает на них цены.

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Именно это послужило причиной шока от стоимости. 90 тысяч рублей за realme GT 2 Pro. Итак, за эту стоимость мы получаем следующее:

Snapdragon 8 Gen 1.

AMOLED экран с разрешением 3216х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

12 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти.

Сканер отпечатка пальца в экране.

Система из трех камер: широкоугольная — 50 мегапикселей (f/1.8), сверхширокоугольная — 50 мегапикселей (f/2.2), макрокамера — 3 мегапикселя.

Фронтальная камера — 32 мегапикселя (f/2.4).

Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus .

. Быстрая зарядка — 65 Вт.

В общем, все характеристики по настоящему флагманские. Но чего-то не хватает, вам не кажется? Да, у смартфона за 90 тысяч рублей нет беспроводной зарядки. Но и это не самое интересное. В этой ценовой категории мы уже несколько лет как привыкли видеть устройства из премиальных материалов, таких как стекло и сталь или стекло и алюминий. Но в realme забили на тренды и подсунули покупателям пластиковый смартфон. По моему мнению, это просто какое-то недоразумение. Покупатели устройств в этой ценовой категории давно приучены и Apple, и Samsung, что они приобретают лучшее. Я не говорю, что пластиковый корпус — это однозначно плохо. Но просто за такую цену можно сделать что-нибудь более приятное тактильно. В общем, достаточно неплохие технические характеристики испорчены несоответствующей своей цене обертке.

Но давайте посмотрим, что можно прямо сейчас приобрести за эти деньги. Во-первых вы с легкостью можете заказать с Aliexpress два realme GT 2 Pro разных цветов и менять их по настроению. Вот такая разница в цене с устройством, которое можно приобрести у нас здесь. Стоит ли такая переплата того? Мое мнение, что нет.

Но и это еще не все. За 81 тысячу рублей вы можете приобрести iPhone 13 Pro Max. Правда, версия будет на 128 Гб, но сам факт, что это топовый на сегодняшний день Айфон. Если вам не хочется iPhone 13 Pro Max из-за его размеров, можете смело обратить свой взор на iPhone 13 Pro. За 73 тысячи рублей вы получите отличную модель на очень мощном процессоре и останется еще на любые наушники из нашей недавней подборки.

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Но, может быть, вас не привлекают топовые Айфоны и хочется чего-то попроще. В этой ситуации вы можете приобрести iPhone 11 прямиком из 2019 года и новый realme GT 2 Pro. У вас будут смартфоны на двух конкурирующих операционных системах, и получится взять лучшее от обоих миров. И даже останется обмыть покупку. А можете купить просто два Айфона 11. Это все было бы очень весело, если бы не было так грустно. Realme, что ты делаешь с ценой?! Остановись!

Ну а мы будем продолжать. Если вы совсем не любите Айфоны, то обратите внимание на топовый флагман на Андроид. Samsung Galaxy S22 Ultra прямо сейчас за 70 тысяч рублей. При этом характеристики у него куда круче, чем у realme GT 2 Pro. Как минимум из-за наличия беспроводной зарядки, реверсивной беспроводной зарядки, стилуса и крутых камер. При этом за 20 тысяч рублей вы можете в комплект к Samsung заказать Xiaomi Pad 5 и получить сразу два отличных устройства, которые будут отвечать за разные задачи. Круто? Не то слово!

Если честно, список можно продолжать и продолжать. Можете ознакомится с нашей подборкой пяти классных смартфонов. Возможно, там вы тоже для себя что-то найдете. Ну а пока хочется искренне восхититься уверенностью в себе компании realme. Да, получился хороший смартфон, но рынок совсем не готов к устройствам realme по такой цене. Необходим был плавный переход в новую ценовую категорию. Потому что такими решениями можно отпугнуть всех желающих покупать аппараты.

Если мне предложат выбор, который я описал выше, то любой из них будет лучше, чем покупка realme GT 2 Pro в России. Только наша позиция сможет переубедить производителя от подобных цен. Если не голосовать рублем, то, возможно, в компании задумаются об адекватности своего подхода к нашему рынку. Выбирайте альтернативы или заказывайте с площадок, которые предлагают нормальные цены. Тогда ваш выбор можно будет назвать действительно рациональным.

Huawei снова будет выпускать процессоры Kirin

С тех пор, как Huawei столкнулась с различными санкциями со стороны США, ее бизнес операции со смартфонами резко сократились. Главное, чего лишилась компания, это производство собственных процессоров, которые предлагали очень хорошие характеристики. А то, что они производились самой Huawei на заводах TSMC, позволяло делать их именно такими, какими они были нужны. В частности, с упором на искусственный интеллект. По факту, мы получали что-то вроде Apple, которая отлично оптимизирует свое железо и софт, чтобы все работало идеально. Теперь этого нет, но новые слухи говорят о том, что производство Kirin снова может начаться. Называется даже модель, которая получит эти процессоры. Но не спешите радоваться.

Для тех, кто не знает, США ввели санкции против китайского технологического гиганта, из-за чего он потерял доступ к своему основному поставщику чипов TSMC. Компания обычно использовала собственные чипсеты HiSilicon Kirin для своих флагманских моделей смартфонов. Но теперь новый отчет HuaweiCentral предоставил нам больше информации о готовящейся модели Huawei P60. Судя по всему, новый флагманский телефон будет оснащен новым чипсетом собственного производства, который получит название Kirin 9100.

Проблема в том, что новинка будет основана на 14-нм техпроцессе. Что-то подобное во флагманах не применяется уже много лет. Сейчас нормой является 4-5 нм, а в перспективе — в ближайшие пару лет — мы получим 3 нм, а может быть даже 2 нм.

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Новость поступила от источника, который поделился информацией на Weibo (китайский сайт микроблогов). В своем посте в социальной сети он сообщил, что несмотря на то, что он основан на 14-нм техпроцессе, производительность нового чипа будет сопоставима с текущим 5-нм техпроцессом. Кроме того, это также означает попытки компании возродить свою дочернюю компанию по производству микросхем HiSilicon, а также производство собственных интегральных схем. Ходят слухи, что премиальная модель смартфона P60 появится в 2023 году. Более точных сроков пока назвать просто невозможно.

Для сравнения, флагманские процессоры от Qualcomm или Apple основаны на 5-нм техпроцессе и в них содержится 15 миллиардов транзисторов. Для сравнения и понимания отличий одной технологии от другой, можно сказать, что 14-нм техпроцесс может содержать только около 2 миллиардов транзисторов. Если для примера взять Apple, то такие процессоры использовались ей в далеком 2015 году, когда новым телефоном считался iPhone 6s. Он был оснащен процессором Apple A9 и имел как раз тот самый техпроцесс 14 нм. С тех пор, естественно, он только уменьшался, а количество транзисторов на чипе росло.

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Huawei имеет серьезные ограничения на собственное производство, но при этом имеет доступ к относительно устаревшим технологиям. Например, ей нельзя делать телефоны с поддержкой 5G. По процессорам тоже есть свои ограничения, но Huawei может закупать чипы у американской Qualcomm, хотя, опять же, без поддержки модемов для работы в сетях пятого поколения. Специально для нее выпускаются урезанные версии, ограниченные 4G.

Запрет на производство компонентов касается не самой Huawei, а компаний, с которыми она работала. Те, кто используют в работе американские технологии (считай все), не могут игнорировать ограничения, введенные против китайской компании.

Возвращение собственных процессоров было бы большой победой для Huawei, даже если они будут немного устаревшими. Во-первых, их работу можно оптимизировать, чтобы немного отыграть отставание. Во-вторых, не так много операций, для которых нужна вычислительная мощность современных монстров на 4-нм техпроцессе. А в-третьих, даже простые процессоры, которые можно применять в бюджетных моделях, серьезно помогут компании в развитии, заработке и возможности конкурировать с другими производителями.

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Правда, пока не стоит воспринимать все сказанное как супер новость. Пока это только слухи, но в последнее время в мире электроники ”дыма без огня не бывает”. Почти все, что всплывает в качестве слухов, позже в той или иной мере подтверждается фактами. Посмотрим, как будет в этот раз, ведь информация действительно интересная.