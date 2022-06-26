Обман от Samsung и копия iPhone от сооcнователя OnePlus: итоги недели

Минувшая неделя раскрыла всю правду о защите телефонов Samsung от воды. Компания обманывала своих покупателей и указывала в рекламе данные, которые не соответствовали действительности. За это она получила большой штраф и, возможно, это не предел. Куда более позитивные новости пришли от Nothing, первый видеообзор смартфона которой был выложен в сеть одним из самых известных в мире техноблогеров. Все это и многое другое мы собрали в нашей традиционной подборке итоговых новостей недели. У нас даже была важная презентация. Поэтому, нам есть, о чем поговорить.

Xiaomi выпустила планшет на Windows

Смартфон Xiaomi 12 Ultra и планшет Pad 6 являются двумя наиболее ожидаемыми гаджетами ближайших месяцев, не считая Xiaomi 13, конечно же. Основные гаджеты компании всегда находятся под присмотром СМИ, которые рассказывают о каждой утечке, но некоторым устройствам удается все же удается оставаться в секрете вплоть до самого релиза. Например, новый планшет Xiaomi, который очень похож на Mi Pad 5, но работает на Windows и является альтернативой Surface. Разбираемся, что известно о планшете Xiaomi и чем он лучше оригинала от Microsoft.

Планшеты являются нишевыми устройствами, нежели смартфоны, поэтому слухов о них крайне мало. Тем более, когда речь идет об устройстве, похожем на Microsoft Surface, да еще и на Windows. Несмотря на это, планшет Xiaomi Book S появился и получил необычную платформу Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, о которой не каждый слышал.

По сути, это улучшенный чип Snapdragon 855 для маломощных ноутбуков — этакий Intel Atom, только чуть лучше. Оперативная память составляет 8 Гб, объём хранилища — 256 Гб. Есть поддержка microSD до 512 Гб, поэтому можно использовать очень крупные флэшки вместо облачных хранилищ.

Xiaomi Book S использует крупный экран 12,4 дюйма на основе IPS и пиковой яркостью 500 нит, чего будет более чем достаточно для планшета данного типа. А вот на батарее сэкономили: всего 4920 мА*ч, что крайне скромно даже для смартфона. Учитывая то, что Mi Pad 5 и Book S — близнецы, во втором случае разработчики явно пожадничали, тем более, когда речь о планшете на Windows. С другой стороны, недостаточную емкость аккумулятора компенсирует быстрая зарядка на 65 Вт.

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Китайский производитель прямо дал понять, что позиционирует устройство как ноутбук: все из-за специальной ножки-подставки, начисто скопированной у Surface, и клавиатуры-чехла, благодаря которой планшет быстро становится похожим на ноутбук. Также есть поддержка стилуса, но докупать его придется отдельно.

Планшет явно не тянет на роль мощного ПК, но для рабочих задач явно сгодится: производитель сэкономил на процессоре, аккумуляторе и даже на фронтальной камере — 5 мегапикселей вместо 8 у Mi Pad 5, а вот основная осталась прежней — 13 Мп. Правда, вряд ли она вам пригодится в работе, но ладно, и так сойдет.

Из дополнительных фишек здесь Bluetooth 5.1 для быстрого сопряжения, Wi-Fi 5, а вот модуля сотовой связи не будет совсем — еще один способ сэкономить. При всех ограничениях планшет получился достаточно тяжелым — 720 граммов против 511 у Mi Pad 5. К слову, оба планшета тяжелее условного iPad Air 2020 (460 г).

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Заметили, что нормальных планшетов на Windows не существует? Ощущение, будто секрет успеха знает сама Microsoft, поэтому в этом сегменте успешен лишь Surface в различных модификациях. Планшет показал неплохие результаты в Geekbench, показав 758 и 3014 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

По умолчанию в него установлена Windows 11 Home, но это ARM-версия — урезанная операционка для планшетов, позволяющая расходовать меньше ресурсов. Несмотря на то, что Microsoft в свое время показывала работу Photoshop на ARM-версии, в реальной жизни многие приложения сталкиваются с замедлением, хоть в компании и работают над оптимизацией.

Но вернемся к аналогу Surface: планшет получился недорогим и с не самыми топовыми показателями производительности и скромной начинкой, поэтому многих планшет Xiaomi разочарует. Играть на нем, конечно же, вряд ли получится, а создать дешевый Surface у китайцев явно получилось за счет внешнего вида. В остальном же Mi Pad 5 явно лучше хотя бы за счет цены, которая постоянно снижается. Стоить Xiaomi Book S будет 699 евро (примерно 41 000 рублей), а за клавиатуру придется доплатить еще 100 евро (около 47 000 рублей). Цена достаточно высокая, а само устройство вызывает массу вопросов, касающихся производительности.

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Впрочем, оно обязательно найдет своего покупателя: вероятно, пригодится в сегменте рабочих ПК для офисов, где необходим дешевый аналог Surface со всеми фишками да еще и на Windows. В остальном, безусловно, стоит подождать Xiaomi Pad 6, который, по слухам, появится уже этой осенью: мы собрали для вас все подробности, каким станет новое устройство Xiaomi.

Вышел первый видеообзор Nothing Phone

Если честно, мне уже самому надоело постоянно слышать про этот новый телефон, о котором как-то очень много инфошума. Какую ленту не открой, там всегда что-то о нем написано. Цвета, корпус, внешний вид, возможности и много чего еще. Но ведь интересно… Хочется снова и снова о нем рассказывать только из-за того, что руководство компании во главе с Карлом Пэем — сооснователем OnePlus — правильно делает свое дело и действительно подогревает интерес. Если на прошлой неделе нам просто показали внешний вид, то теперь у нас есть целое видео. И это не какая-то китайская запись где-то между коробок на заводе. Видео выпустил Маркес Браунли на своем канале. Более известен он как MKBHD. На его YouTube-канал подписано более 15 миллионов человек.

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Nothing — компания, основанная тем самым Карлом Пэем. Несколько месяцев после ее основания она ”раскачивалась”, а потом выпустила свои первые TWS-наушники, дав понять, что все это было затеяно не ради одного гаджета. Спустя примерно год пришло время смартфона, и компания очень близка к его выпуску. В обычной манере Пэя компания медленно раздавала информацию об этом телефоне, чтобы создать шумиху перед полноценным запуском, намеченным на 12 июля.

Теперь, благодаря YouTube-каналу одного из самых известных техноблогеров в мире — MKBHD, у нас есть первый реальный тест Nothing Phone 1. Пусть он и не раскрывает все детали, но самые интересные из них мы узнали, и телефон действительно получился необычным.

В своем видео (размещено выше ☝️) MKBHD в основном фокусируется на дизайне телефона, в частности на внешнем виде задней панели. Главной ее особенностью является то, что она светится. И это не просто свечение всей стенки или, наоборот, какого-то одного места. Подсвечиваются именно элементы. Это как подсветка дома — выделены только самые важные вещи. И да, задняя крышка действительно прозрачная, но под ней не компоненты, а декоративные вставки.

MKBHD рассказывает, как пользователи могут управлять подсветкой. Вы можете синхронизировать уведомления со светом и использовать различные программируемые световые эффекты, которые совпадают с этим рингтоном.

Мы также впервые видим переднюю часть телефона. Он имеет размещенное слева отверстие для селфи-камеры. Дисплей плоский, а рамка вокруг него не самая тонкая, если посмотреть на экраны телефонов других производителей. Но она симметричная, что не только четко отсылает ее к iPhone, но и просто делает внешний вид более приятным.

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К сожалению, практическое видео Nothing Phone 1 не раскрывает деталей, которые мы хотим знать больше всего. Мы так ничего и не узнали о характеристиках железа, камеры и других компонентов телефона. Так же ничего не известно о работе встроенных приложений, программных фишках и многих других вещах. Это значит, что скоро мы увидим новые ролики, а пока мы узнали не больше, чем хотел нам показать Карл Пэй руками MKBHD. Собственно, в ролике знаменитый блогер сам сказал, что ему разрешено говорить только о подсвечивающейся задней панели и базовом дизайне устройства.

Зато в какой-то момент он упомянул iPhone. Просто невозможно не заметить явного сходства нового смартфона с вышедшим прошлой осенью iPhone 13. Или даже представленным еще годом ранее iPhone 12, который сзади внешне отличался только размером камер.

Плоские грани, два модуля камеры, примерно такая же их форма и другие мелочи. Все это выдает если не копирование основной формы iPhone, то как минимум то, что дизайнеры вдохновлялись тем, что придумали в Купертино.

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Но надо отдать должное Nothing Phone 1. Он действительно смотрится необычно. Пока мы все думали, что получим что-то вроде нелепого прозрачного гаджета из 90-х, компания выкатила что-то более интересное. Хотя я и продолжаю придерживаться мнения, высказанного в этой статье. Я до сих пор говорю, что в готовящемся телефоне нет ничего такого, что бы изменило мир смартфонов. Подсветка красивая, и она однозначно заслуживает поднятого вверх пальца, но не более того. Хотя может быть нас удивят еще чем-то. А вы что думаете? Пишите об этом в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье.

Новые подробности о Samsung Galaxy Watch 5

В этом году, если планы Samsung не изменятся, мы должны увидеть новые умные часы компании — продолжение очень успешной модели, представленной в августе 2021 года. Новинка без сомнения получит важные функции, которые сделают ее очень привлекательной для покупателей. Вот только цена на этот гаджет кусается. В прошлом году она еще была более-менее нормальной, но в этом может стать выше. Пока нельзя точно сказать, сколько будут стоить эти часы, тем более в России, но некоторое понимание теперь есть. По крайней мере, есть на что ориентироваться. Спасибо утечкам!

Ожидается, что Galaxy Watch 5 будут представлены позже в этом году. Одни источники говорят о начале августа, другие предрекают вторую его половину, а третьи и вовсе пугают нас тем, что ждать придется еще дольше. Последние в качестве аргументов ссылаются на продолжающийся кризис полупроводников и сложности с доставкой. Якобы это может сдвинуть срок анонса новых часов и складных телефонов компании на несколько месяцев.

Но последние слухи предполагают, что мы, возможно, уже знаем цену новых часов. Роланд Квандт из WinFuture недавно опубликовал в социальной сети таблицу ценников (размещена ниже) Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Он также упоминает стоимость различных размеров каждой модели.

Если цена верна, то следующее носимое устройство Samsung будет продаваться по стартовой цене 300 евро (примерно 17 000 рублей по курсу). Это небольшое увеличение по сравнению с прошлогодними устройствами. Одна вещь, которую следует учитывать, это то, что цены все еще могут измениться. Естественно, цены приведены в валюте. В данном случае в евро. У автора нет возможности сказать, сколько новинка будет стоить в рублях.

Тем более, маловероятно, что часы будут поставляться на наш рынок или самой Samsung, или будут ввозиться перекупщиками, или по схеме параллельного импорта. Значит цена точно не будет ниже, чем на остальных рынках, а, скорее всего, будет несколько выше. То есть рассчитывать на цену ниже 20 000 рублей при условии сохранения курса валюты на нынешнем уровне точно не приходится. Скорее всего, цена будет еще выше.

Цена Samsung Galaxy Watch 5 Pro может достигать 540 евро (примерно 30 000 рублей по курсу). Учитывая, что эквивалент цены в нашей стране может достигнуть 40 000 рублей, можно смело сказать, что это дорого для смарт-часов Galaxy. Но надо помнить, что это далеко не предел, а о нем я рассказывал в этой статье. Кроме того, эти часы будут предлагать такие функции, которых нет у других моделей. Не зря же они получат приставку ”Pro”.

Тем более, что за максимальную цену покупатели получат часы с LTE. Тут тоже интересно то, что по слухам даже Pro-версия будет выпускаться как в версии с сотовым модулем, так и без него. Galaxy Watch 4 тоже могли работать в двух вариантах в прошлом году. Модель с LTE, естественно, стоила дороже.

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Между тем, тот, кто ищет меньшую цену и часы меньшего размера, может выбрать непрофессиональную модель. По словам Квандта, Galaxy Watch 5 будут иметь размеры 40 и 44 мм. И каждый размер также будет доступен в вариантах Bluetooth и LTE.

Сообщается, что Galaxy Watch 5 в 40-миллиметровом корпусе с подключением по Bluetooth будут стоить 300 евро (примерно 17 000 рублей по курсу). Версия LTE стоит около 350 евро (примерно 20 000 рублей по курсу). Если вам нужен больший размер, то для вас есть модели за 350 и 400 евро (примерно 20 000 и 22 500 рублей по курсу) за варианты BT и LTE 44-мм моделей соответственно.

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Помимо стоимости, Квандт также сказал, в каких цветах будут выпускаться все модели. Galaxy Watch 5 размером 40 мм будут доступны в цветах «розовое золото», «серый» и «серебристый». 44-миллиметровый вариант будет доступен в синем, сером и серебристом цветах. И, наконец, модель Pro будет доступна в черном и титановом цветах.

Samsung Galaxy 5 40 мм Bluetooth — 300 евро (примерно 17 000 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 40 мм LTE — 350 евро (примерно 20 000 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 44 мм Bluetooth — 350 евро (примерно 20 000 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 44 мм LTE — 400 евро (примерно 22 500 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 Pro 45 мм Bluetooth — 490 евро (примерно 27 500 рублей по курсу)

Samsung Galaxy 5 Pro 45 мм LTE — 540 евро (примерно 30 000 рублей по курсу)

Сразу считать, что часы будут стоить именно столько, не надо. Все еще может изменится, но ориентир у нас уже есть. А за сколько бы вы купили новые смарт часы Samsung? Пишите в нашем Telegram-чате.

Новые TWS-наушники Huawei

В последние пару лет гаджеты Huawei разделились на две части. Одни из них остались без Google Play и не могут похвастаться возможностями полноценной работы, к которым мы привыкли. Хотя и их можно рассматривать в разбивке. Например, отдельно камеру и все остальное. Вторая большая группа — это гаджеты, которые не привязаны к наложенным санкциям. К ним относятся аксессуары, носимые устройства и наушники. Именно наушники у компании получаются очень хорошо, что она доказывала уже не раз. Например, я больше года пользовался первым поколением Huawei FreeBuds Pro. Потом как-то незаметно перешел на полноразмерные модели, но к этим все равно испытываю самые нежные чувства. Теперь же компания выпустила второе поколение этого хита, и я уже хочу его купить.

Huawei несколько дней тизерила свои наушники-вкладыши FreeBuds Pro 2 TWS следующего поколения, но бесконечно так делать нельзя, да и незачем, и вот теперь она официально представила новое поколение своего аудиопродукта на специальном мероприятии. Наушники будут официально продаваться в Центральной и Восточной Европе.

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Наушники Huawei FreeBuds Pro 2 TWS были созданы в сотрудничестве с французской компанией Devialet, занимающейся звуковыми технологиями. По сравнению с предыдущим поколением новые наушники обладают улучшенной производительностью и увеличенным временем автономной работы.

Недавно анонсированные наушники Huawei FreeBuds Pro 2 поставляются с двумя драйверами и тремя микрофонами для подавления шума на 47 дБ в рамках системы активного шумоподавления (ANC). Это новый ориентир для компании по подавлению шумов, так как в модели предыдущего поколения борьба с ними был на уровне 40 дБ.

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Функция шумоподавления поддерживает три разных режима — обычный режим, мягкий режим и ультрарежим. Существует также режим, в котором пользователи смогут получать важные уведомления, когда вокруг что-то происходит. Это тот случай, когда активное шумоподавление не отрежет вас от внешнего мира, а система сможет обезопасить вас от рисков. В том числе от рисков пропустить важную информацию.

Снижены риски будут и для самих наушников. Если предыдущее поколение боялось воды, то теперь с этим все стало намного лучше. Новинка получила рейтинг пыле/влагозащиты IP54. Плавать с ними по-прежнему нельзя, но из-за внезапного попадание под дождь или чрезмерно потеющих во время тренировок ушей переживать точно не стоит. С этим они справятся с легкостью. А от пыли защита и вовсе близка к максимальной. Цифра ”5” означает, что некоторое попадание самых мелких частичек пыли в корпус возможно, но это никак не навредит работе устройства.

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Новые наушники поддерживают самый большой диапазон частот для наушников Huawei — от 14 Гц до 48 кГц. Компания также добавила адаптивный эквалайзер, который изучает поведение пользователя и настраивает звук для лучшего вывода звука.

Huawei не раскрыла емкость аккумулятора FreeBuds Pro 2, но пообещала до 30 часов автономной работы. Естественно, не без подзарядки. Такого показателя можно достигнуть с зарядкой от чехла. Но все равно это 30 часов, которые можно провести в дороге вдали от розетки. На одном заряде без подключения кейса наушники проработают четыре часа с включенной функцией активного шумоподавления и до шести с половиной часов, если ее отключить.

В прошлый раз компания не баловала нас большим разнообразием цветов. В этот раз ситуация стала не на много лучше. Всего вариантов окраски будет три: Silver Blue, Silver Frost (черный) и Ceramic White. Как обычно, чтобы понять, как они выглядят в жизни, нужно смотреть их своими глазами. Из красивых названий и картинок непонятно ровным счетом ничего.

Стоить новинка будет дороже многих моделей, но с такими характеристиками цена не кажется заоблачной. Объявленный ценник на данный момент составляет около 200 евро. Это примерно 12 000 в пересчете на рубли по курсу на дату написания этой статьи.

В лучших традициях компания пообещала подарок тем, кто оформит предзаказ. На этот раз подарок довольно жирный — новый фитнес-браслет Huawei Band 7. Поставки начнутся 11 июля, а пока гаджет доступен по предзаказу. На российском сайте Huawei новые наушники пока не представлены, но есть предыдущее поколение по цене 12 990 рублей. Выводы о цене делайте сами. А заодно делитесь ими в нашем Telegram-чате.

Правда о влагозащите Samsung

Когда речь заходит о телефонах с защитой от воды, я всегда договариваю, что пользователям не стоит слепо верить в это и, только купив новый телефон, лезть с ним в бассейн. Дело в том, что никто не гарантирует, что устройство после этого будет работать и дальше. Более того, если внутрь попадет вода, то вне зависимости от заявлений производителя перед покупкой, вам сложно будет что-то доказать и получить возмещение. Теперь у нас есть лишнее доказательство того, что защита от воды, по сути, существует только на бумаге. И, как не странно, участником этого доказательства стал не кто-то там из второй десятки производителей телефонов, а лидер индустрии — Samsung.

На самом деле участником доказательства, как я сказал выше Samsung стал не просто так. Она не проводила каких-то исследований, а скорее наоборот, попалась на том, что обманывала покупателей. В итоге компания должна заплатить огромный штраф в размере 14 миллионов австралийских долларов (пример 9,7 миллиона долларов США) за многочисленные, вводящие в заблуждение маркетинговые кампании.

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Согласно пресс-релизу, выпущенному Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), Samsung признала ложные заявления о водонепроницаемости следующих моделей:

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Представители комиссии отмечают, что Samsung опубликовала девять вводящих в заблуждение объявлений в период с марта 2016 года по октябрь 2018 года, показывая, что телефоны подходят для использования в бассейнах и морской воде. Эти кампании проводились в крупнейших социальных сетях, включая те, которые с недавнего времени запрещены в России. Также публикации были на собственном сайте компании, на наружной рекламе, в печатной продукции и на плакатах в магазинах. В общем, компания продвигала их по всем рекламным каналам.

Теперь Samsung Australia признала, что пользоваться телефоном в воде на самом деле нельзя. Представительство подтвердило, что если вышеупомянутые телефоны Galaxy будут погружены в бассейн или морскую воду, они могут перестать нормально функционировать. Если это произойдет, порт зарядки может подвергнуться коррозии и перестать работать.

Заявления Samsung Australia о водонепроницаемости стали важным аргументом в пользу продажи этих телефонов. Многие потребители, купившие телефоны Galaxy, могли столкнуться с вводящей в заблуждение рекламой еще до того, как приняли решение о покупке нового телефона, — отметила в пресс-релизе председатель ACCC Джина Касс-Готлиб.

Действительно, выбирая телефон, многие покупатели видят красивую картинку того, как люди плавают с гаджетом и фотографируют под водой. Этого достаточно, чтобы захотеть купить именно такой телефон. Вот только ничем хорошим это не закончится.

Наблюдательный орган рассмотрел сотни жалоб от потребителей, которые утверждали, что у них возникли проблемы с их телефонами после употребления воды. В некоторых случаях устройства полностью переставали работать.

Этот штраф является сильным напоминанием предприятиям о том, что все заявления о продуктах должны быть обоснованы — сказал Касс-Готлиб

На самом деле рейтинг защиты от воды означает только то, что телефон выдержал контрольное испытание и не сломался сразу. Никто не может гарантировать, что вы не столкнетесь с заводским браком, влияющим на герметичность. Или что от падений или перегрева телефона не повредится герметизирующая прокладка. А теперь, как видим, еще и со стороны разъема подкрались свои проблемы. Все это лишний раз говорит о том, что к защите от воды надо относиться как страховке на случай, если телефон случайно упал в воду, а не как к функции, которой надо пользоваться каждый день. А самое главное, не пользуйтесь зарядкой после купания. В разъеме остается вода, которая может все замкнуть. Ну, это так, дополнение.

А как вы относитесь к защите от воды? Стараетесь ли покупать телефон с ней и плаваете ли с телефоном, если она у вас есть? Пишите об этом в нашем Telegram-чате.