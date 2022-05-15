Русский магазин приложений для Android и много новинок от Google: итоги недели

Уходящая недель прошла под символом огромной буквы «G». Все из-за того, что именно Google задавала новостные тренды. Компания представила огромное количество новинок, официально рассказала о новом Android 13 и поделилась большим количеством другой информации. Все это не только показало, как будет развиваться компания, но и приоткрыло завесу тайны над будущим Google. Впрочем не только эта компания мелькала в заголовках новостей. Так же у нас было много информации о новой версии WhatsApp и появлении российского магазина приложений для Android. Обо всем этом и многих других новостях поговорим в нашей традиционной новостной подборке.

Российская альтернатива Google Play

Несмотря на то что Google Play как таковой у нас никто не отключал, поисковый гигант сильно ограничил функциональность своего магазина приложений для российских пользователей. Теперь нам нельзя ни купить, ни продлить подписку, ни скачать или даже обновить платное приложение, которое было куплено ранее. Поэтому, не дожидаясь полного отключения зарубежного каталога, в России приняли решение сделать свой, и не один. Но если от VK, Сбера и Яндекса никто не требовал создать свои магазины приложений как можно скорее, то вот в Минцифры сами обещали запустить NashStore 9 мая. Так и вышло.

Как и было обещано, 9 мая в России заработал российский магазин приложений для Андроид. Ну, как заработал? На самом деле рядовым пользователям он ещё не доступен. Однако разработчики, желающие разместить свой софт в российском каталоге, уже могут подать соответствующую заявку.

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После того, как её обработают, ПО либо одобрят к публикации, либо откажут. Создатели NashStore планируют завершить подготовительные работы по размещению приложений в магазине за неделю, и уже 16 мая он откроется для всех желающих пользователей Android, которые смогут установить каталог на свои смартфоны.

Несмотря на то что регистрация в NashStore была открыта всего несколько часов назад, заявки на размещение своего софта в российском магазине приложений подали более 3000 разработчиков. Это довольно много. Если так подумать, то, по сути, все они могли бы покрыть потребности в софте абсолютного большинства пользователей.

На данный момент достоверно известно о том, что в NashStore планируют размещать свои приложения несколько российские банки, попавших под блокирующие санкции США:

Сбербанк

ВТБ

Открытие

Совкомбанк (Халва)

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На самом деле банков, на которые наложили санкции, больше примерно вдвое, но будут ли Просвязьбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и другие размещать свои мобильные клиенты в NashStore, не уточняется. Возможно, эти банки планируют понаблюдать за развитием отечественного каталога, и уже потом принять решение о приходе на эту площадку.

Ведь сегодня в разработке находятся ещё как минимум 3 российских магазина приложений, и, возможно, что они будут востребованы у местных пользователей больше, чем тот, что сделали с участием властных структур. Речь идёт о мобильных каталогах Сбербанка, ВКонтакте и Яндекса, у которых уже есть необходимые наработки для запуска своих платформ.

Показательно, что, помимо отечественных разработчиков, попасть в российский магазин приложений для Android стремятся в том числе зарубежные студии. По официальной информации, предоставленной Минцифры, на данный момент зарегистрированы заявки на размещение приложений от разработчиков из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана и Белоруссии.

Несмотря на то что NashStore ещё не имеет собственного Android-клиента, доступного для скачивания, он появится в открытом доступе уже на следующей неделе. Его создатели уверяют, что магазин не будет уступать Google Play, а в чём-то, вероятно, сможет даже превзойти его. NashStore сможет предложить:

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Если вы разработчик, то можете подать заявку на размещение своего приложения по этой ссылке. А, если простой пользователь, сохраните страницу NashStore у себя в закладках, чтобы 16 мая прийти туда и скачать мобильный клиент каталога. Скорее всего, он не будет работать идеально, учитывая, что пока магазин находится в стадии предварительного тестирования, но в обозримом будущем должен выйти в полноценный релиз.

Новые функции WhatsApp

WhatsApp, как и любой крупный сервис с большой аудиторией, постоянно находится в разработке. Программисты, инженеры и дизайнеры непрерывно работают над созданием новых функций, которые смогут сделать мессенджер удобнее в использовании. Сложно представить, сколько ещё нововведений запланировано у разработчиков для будущего внедрения. Однако благодаря открытой программе бета-тестирования Ватсапа мы можем заглянуть за завесу тайны и примерно оценить, что именно ждёт пользователей в обозримом будущем.

Очевидно, что в состав бета-версий WhatsApp, которые доступны для загрузки всем желающим, попадают далеко не все запланированные нововведения. Зачастую разработчики предпочитают испытывать их своими силами либо полагают, что пользователям о них знать раньше времени совершенно ни к чему. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшем обновлении, которое поступит в релиз, будут те функции, о которых мы сегодня не рассказали.

Ключевое нововведение WhatsApp, которого, наверное, ждут все без исключения, — это синхронизация сообщений между несколькими устройствами сразу. Сейчас такой возможности нет, и пользоваться мессенджером можно только на одном смартфоне. Да, можно запустить его на компьютере, но для этого необходимо, чтобы смартфон выступал в роли хаба и был поблизости, так что для пользователей принципиально это ничего не меняет.

❗️Ватсап пишет: не удалось отправить SMS на указанный вами номер. Что делать

Однако разработчики не отказались от идеи синхронизации чатов WhatsApp между как минимум двумя смартфонами сразу. Поэтому прямо сейчас они тестируют эту функцию и оценивают её работоспособность. Как скоро она поступит в релиз, сказать сложно. Всё-таки это довольно сложная в реализации технология, учитывая, что WhatsApp по умолчанию защищает сквозным шифрованием все сообщения, что усложняет их синхронизацию с другими устройствами.

Вероятно, вы заметили, что в WhatsApp отсутствует возможность как-либо отсортировать сообщения, отделив прочитанные от непрочитанных, и личные от групповых. Это не очень удобно, особенно, если у вас много диалогов и входящих посланий, которые нужно прочитать. Высока вероятность, что вы просто пропустите то, что вам пишут другие пользователи, ведь чат с непрочитанным сообщением просто улетит вниз, а искать его вручную многие даже не додумаются.

❗️Как поставить реакцию в Ватсапе на Android

Чтобы исключить случаи, когда пользователи просто теряют входящие сообщения из виду, разработчики решили добавить в WhatsApp инструмент сортировки чатов. Он позволяет выбрать непрочитанные сообщения, отделить сообщения пользователей из списка контактов от тех, кого там нет, а также выбрать послания из групп. Раньше такой механизм был доступен только в коммерческой версии WhatsApp Business, которая распространялась за плату, но теперь он будет доступен всем.

Исчезающие сообщения в Ватсапе — штука, прямо скажем, довольно сомнительная. В первую очередь из-за того, что предлагает слишком длительные временные отрезки, по истечении которых будет удаляться написанное. Вместо того, чтобы добавить возможность удаления сразу после прочтения либо по прошествии 30-60 секунд, разработчики установили какие-то слишком уж нереальные границы: сутки, неделя и три месяца. Но чёрт с ними, с временными отрезками.

❗️Как использовать Ватсап на двух телефонах? Дождитесь обновления!

Куда хуже, что применить автоудаление можно только к новым сообщениям, которые появляются в чате после включения этого механизма. С одной стороны, это логично, потому что инструмент не имеет обратной силы. Но, с другой, было бы логично дать пользователям возможность самостоятельно выбрать, хотят они удалять старые сообщения в чате или нет. В одном из предстоящих обновлений такая функция наконец появится, и автоудаление будет распространяться в том числе на старые диалоги.

Все сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием. В отличие от Telegram бело-зелёный мессенджер не требует заводить отдельный секретный чат, а посто защищает их по умолчанию. Именно поэтому диалоги так сложно синхронизировать с другим устройством. Однако, судя по всему, тайна переписки в Ватсап вскоре может быть нарушена по инициативе европейских властей, которые потребовали от мессенджеров сканировать сообщения пользователей на предмет насилия над детьми.

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Европарламент планирует принять закон, обязывающий мессенджеры вычислять в чатах сообщения с признаками насилия над детьми. Это могут быть как фотографии и видеозаписи, так и голосовые сообщения либо текстовые послания, описывающие проявления абьюзинга. Говорят, что расшифровывать диалоги для этого не потребуется, потому что ИИ будет достаточно хэшей этих сообщений, по которым он поймёт, о чём именно говорят собеседники. Пока соответствующий механизм ещё даже не находится в разработке, но уже сильно пугает и экспертов, и рядовых пользователей.

Google выпустила Pixel 6a

Google производит телефоны уже шесть лет, если не считать сотрудничества с другими брендами времен Nexus. Но первоначальные выпуски серии Pixel, мягко говоря, не соответствовали их потенциалу. Они предлагали первоклассные камеры и поднимали планку мобильной фотографии, но были довольно слабыми в других областях. И это при том, что они были оснащены передовыми компонентами. Дальше так продолжаться не могло и надо было или улучшать технику, или переставать ее производить. Компания выбрала первый путь и вот теперь у нас есть еще один смартфон серии. И наконец-то его действительно хочется купить даже несмотря на то, что официально сделать это довольно сложно из-за ограниченного предложения.

Ситуация изменилась в прошлом году с появлением Pixel 6 и 6 Pro: оба устройства отличаются изысканным дизайном, надежным оборудованием, выдающимися камерами и аккумулятором, работающим в течение всего дня. Последнее вообще было большой проблемой для Pixel. В результате Pixel 6 и 6 Pro стали самыми продаваемыми смартфонами в истории Google, а старший вице-президент по устройствам и услугам Рик Остерлох отметил, что за первые шесть месяцев продаж серия Pixel 6 превзошла по продажам Pixel 4 и Pixel 5 вместе взятые.

И это несмотря на то, что Google упускает дополнительные продажи из-за глобальной нехватки полупроводников, что привело к тому, что серия Pixel 6 отсутствовала в крупных розничных магазинах в течение нескольких месяцев после их дебюта. Я говорю о тех рынках, где они были представлены. А это буквально несколько стран. В остальных их просто не было.

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Теперь Google стремится продолжить этот импульс, представив Pixel 6a. Телефон сохраняет ту же эстетику дизайна, что и Pixel 6, и 6 Pro, и дебютирует по цене 449 долларов (примерно 29 000 рублей по курсу) — на 150 долларов меньше, чем Pixel 6, выпущенный семь месяцев назад.

Он имеет аналогичную двухцветную отделку и широкую полосу камеры, на которой размещены 12-мегапиксельная основная и 12-мегапиксельная широкоугольная линзы, а корпус камеры заключен в раму из переработанного алюминия.

Отличительной чертой Pixel 6a является то, что он, как и старшие модели, работает на чипсете Tensor — собственной разработке компании. Это та же конфигурация ядер, которая включает два ядра Cortex X1 с тактовой частотой 2,80 ГГц, два ядра Cortex A76 с тактовой частотой 2,25 ГГц и четыре ядра Cortex A55 с частотой 1,80 ГГц.

Как Google Tensor изменит мир Android и приоритеты пользователей.

Есть и другие возможности, включая поддержку 5G, архитектуру безопасности Titan M2, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Есть батарея емкостью 4410 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Беспроводной зарядки нет, но зато телефон получил защиту от пыли и воды по стандарту IP67.

Добавление Tensor делает Pixel 6a одним из лучших телефонов на Android в сегменте менее 500 долларов, ведь Google сохраняет все эксклюзивные программные функции, которые являются стандартными для Pixel 6 и 6 Pro. Многие из них не работают за пределами США, но от этого они не становятся менее интересными.

Google позиционирует Pixel 6a для использования одной рукой, и поэтому у телефона 6,1-дюймовый экран — примерно такого же размера, как у Pixel 5. Здесь нет высокой частоты обновления, но экран сделан по технологии AMOLED. На этот раз также есть датчик отпечатков пальцев под дисплеем. А еще новинка дала нам понять, что компания навсегда отказалась от 3,5-мм разъема.

Pixel 6a работает под управлением Android 12 из коробки и получит те же три обновления платформы и пятилетние исправления безопасности, что и Pixel 6 и 6 Pro. Хотя это не так долго, как гарантирует Samsung, Pixel 6a будет оставаться актуальным в течение нескольких лет.

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Понятно, что Google стремится конкурировать с iPhone SE 2022 и Galaxy A53, а предлагаемое оборудование в сочетании с камерами и долгосрочными обновлениями безопасности дает ей все шансы на успех в этой гонке.

Pixel 6a будет выпускаться в цветах Charcoal, Chalk и Sage, и доступен для предварительного заказа с 21 июля. В продаже он появится 28 июля на 12 мировых рынках. Среди них в этот раз будет Индия. Возможно, к нам их будут возить именно оттуда. А вы бы купили такой телефон. Как обычно, для ваших развернутых ответов всегда открыт наш Telegram-чат.

Новый умные часы Google

Наконец-то мы можем положить конец слухам о часах и новых смартфонах Google Pixel. Мы долго говорили о них, строили догадки, делились мнениями и рассказывали о том, как кто-то что-то забыл в ресторане. Теперь на конференции Google I/O 2022 компания рассказала о новых продуктах. О части из них мы уже рассказали, о чем-то еще успеем поговорить, а сейчас остановимся подробнее на Pixel Watch. Компания также рассказала об обновлении Wear OS и рассказала о своем плане будущей интеграции с приобретенными технологиями и функциями Fitbit.

После долгих лет ожидания мы наконец-то официально увидели часы Google Pixel. К сожалению, тем, кто заинтересован в этих часах, придется немного подождать, прежде чем получить их в свои (а точнее ”на свои”) руки. Пока же Google только рассказала о новом продукте и развеяла наши сомнения в том, что он вообще будет. Окончательно его представят, если верить представителям компании, этой осенью вместе с Google Pixel 7.

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Как видно из просочившихся изображений, устройство имеет гладкий круглый корпус часов и вращающуюся цифровую заводную головку. Pixel Watch имеют ремешки, который можно менять и точно настраивать под размер руки. Собственно, нам показали то же, что мы увидели несколько недель назад. Тогда прототип часов нашли в ресторане. В такие моменты еще больше понимаешь, что такие находки не случайны, а являются частью спланированной акции, которая призвана привлечь внимание к компании, продукту или предстоящему мероприятию. Возможно, это и не так, а часы именно сейчас показали, чтобы как-то обыграть ситуацию, но в первый вариант верится намного больше.

Лично я надеюсь, что Google предложит прямоугольное устройство в дополнение к круглому варианту. Но пока об этом ничего не было сказано и точно мы знаем, что будет только круглый формат, вроде Samsung Galaxy Watch 4 и других часов (кроме Apple Watch).

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В дополнение к типичной Wear OS часы будут поддерживать Google Assistant, а также приложение Google Home и недавно анонсированный Google Wallet. Эта функция позволяет пользователям платить буквально в одно движение. Также будет возможность хранения карт и документов, таких как студенческий билет, посадочные талоны, сертификаты вакцинации и многое другое. Вот только сильно рассчитывать на это в России едва ли стоит. Зато доступность модели Pixel Watch с LTE, даст возможность пользователям использовать эти функции без телефона.

Возможно, самая захватывающая часть рассказа о новом продукте — это обещания Google относительно Fitbit. Напомню, поисковой гигант купил эту компанию некоторое время назад. Такое слияние должно обеспечить большие перспективы компании на рынке носимых устройств. Собственно, сам факт появления Pixel Watch уже говорит о том, что Google целенаправленно шла в этом направлении, а не просто решила выпустить гаджет, чтобы было. А заодно мимоходом купила самого известного производителя трекеров, который стоял у истоков этого направления гаджетов.

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Помню, как у меня самого был в свое время FitBit Flex, который мог только считать активность и выводить ее через приложение или 4 светодиода на корпусе. Но тогда это было почти фантастикой и я с удовольствием пользовался этим гаджетом, советуя его друзьям.

Больше подробностей о новом гаджете и о том, как он будет работать в связке с системами FitBit, мы узнаем чуть позже, но пока мы получили подтверждение того, что часы Pixel Watch будут. Об их дополнительных функциях мы узнаем чуть позже, но почти наверняка не позже презентации Google Pixel 7, которая состоится в первой половине осени.

Google так часто обновляет свои приложения, из-за чего складывается впечатление, что это происходит практически непрерывно. Конечно, новые функции они получают не так уж и часто, но разного рода баги и недоработки мелкие патчи исправляют на ура. А, что касается реальных нововведений, то для их внедрения компании нужен повод. Ведь нельзя просто так выпустить большой апдейт, чтобы этого никто не заметил. Нужно сначала во всеуслышанье объявить о запланированных изменениях, подогреть, так сказать, почву, и только потом обновляться. Так и было в случае с Google Картами, которые ждут серьёзные преобразования.

На конференции Google I/O, которая прошла на этой неделе Google представила новый иммерсивный режим для Google Карт. По сути, это следующее поколение панорамного вида. Но, если раньше панорамы представляли собой нарезку снимков главных улиц, снятых с полосы дорожного движения, которые делали общую картинку двумерной, то теперь всё будет совершенно иначе.

Google решила добавить Google Картам не только интерактивности, но и объёма. Инженеры компании переработали аэрофотосъемки, полученные со спутников, скомпоновали их и получили возможность как бы взглянуть вниз с воздуха. Благодаря иммерсионному виду пользователь может визуально пролететь над выбранным фрагментом карт и увидеть его в трёхмерном формате.

Вид на те или иные объекты меняется в течение дня. Поэтому одна и та же достопримечательность будет выглядеть по-разному днём и, скажем, вечером, равно, как если взглянуть на неё с другого ракурса. Такая возможность тоже есть, что очень круто, если хочется оценить достопримечательность с одной или другой стороны. Чтобы добиться такого эффекта, Google пришлось скомпоновать миллиарды фотографий, а потом ещё и визуально подкрутить их с помощью ИИ.

Иммерсивный вид Google Карт не просто красив, но и интерактивен. Google удалось интегрировать в трёхмерные панорамы информацию о текущем автомобильном трафике. Благодаря этому пользователи смогут в реальном времени отслеживать состояние дорог, глядя на них как бы со спутника в сверхвысоком качестве, и, отталкиваясь от этого, строить своё расписание.

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Но, мало того, разработчики поискового гиганта не захотели останавливаться только на автомобильном трафике, хотя и этого было бы достаточно. Они решили дать пользователям Google Карт возможность заглядывать внутрь заведений, которые располагаются по пути их предполагаемого маршрута. Скорее всего, обстановка в кафе и ресторанах не будет обновляться в реальном времени, а пользователи увидят только интерьер, скомпонованный по фотографиям, но это лучше, чем совсем ничего.

Кроме того, таким образом можно будет оценивать и блюда. Для этого Google даже не придётся самостоятельно фотографировать всё меню — будет достаточно снимков, которыми делятся посетители. Затем можно будет отдать их на обработку ИИ, он изучит их со всех сторон, совместит, кое-что допилит и получит объёмную модель того или иного блюда, представленного в конкретном заведении.

Иммерсивный режим в Google Картах, прямо скажем, выглядит более интересно, чем у Apple. В Купертино в своё время тоже замыслили сделать свои карты трёхмерными, но не имели достаточно данных со спутников, чтобы добавить объектам инфраструктуры реализма. Поэтому их было решено просто нарисовать в околомультяшном формате. У Google всё выглядит более реалистично, а оттого более взросло.

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Жаль только, что, как и у Apple, иммерсивный режим в Google Картах будет доступен в сильно ограниченном режиме. Мало того, что он запустится только к концу этого года, так ещё и его охват будет довольно узким. Планируется, что трёхмерные панорамы будут доступны только для Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Лондона и Токио. В будущем, конечно, Google рассчитывает распространить иммерсивный вид на больше количество городов, но когда это произойдёт, пока никто не знает.