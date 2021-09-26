Санкции против Honor и самая быстрая зарядка телефона: итоги недели

Прошедшая неделя расставила многие точки на «i» в вопросе отделения Honor от Huawei. Как бы грустно это не прозвучало, но есть большая вероятность, того, что компании так и не дадут нормально существовать и выпускать хорошие телефоны. Несмотря на смену собственника, санкции могут накрыть Honor, что называется, с головой. На фоне этого настоящей победой выглядит то, что Xiaomi выпустила новый смартфон, способный заряжаться до 100% всего за 17 минут. При этом, он быстро работает и стоит недорого. А еще обновлениями отметилась Google, наделившая свой Chrome рядом новых полезных функций. Если вы пропустили какую-то из этих или других новостей недели, мы подготовили для вас очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Итоги недели».

Вышел Xiaomi с самой быстрой зарядкой

Xiaomi – один из самых продуктивных производителей смартфонов. Пожалуй, таким же ассортиментом, как он, не обладает больше никто. Компания не может себе позволить выпустить один конкретный смартфон. Нет. Она выпускает сначала одну модель, потом делает её улучшенную версию для тех, кому хочется что-то покруче. Затем – упрощённую модель для тех, кому подешевле. А вдогонку – ещё пару моделей с какими-то изменениями. Чисто на всякий случай. Тем лучше для нас, ведь это только способствует правильному выбору. Но выбирать тоже нужно уметь.

Самым лучшим смартфоном Xiaomi, который присутствует в продаже на данный момент и предлагает лучшее сочетание цены, характеристик и перспективности, является Xiaomi Mi 11T Pro. На это есть несколько объективных причин, которые делают его лучше всего остального, что представлено в продаже.

Остановимся на каждом пункте отдельно:

Это полноценный флагман . Xiaomi Mi 11T Pro имеет процессор Snapdragon 888, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ встроенного хранилища. Из смартфонов этой ценовой категории таких сочетаний не предлагает, кажется, больше никто.

. Xiaomi Mi 11T Pro имеет процессор Snapdragon 888, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ встроенного хранилища. Из смартфонов этой ценовой категории таких сочетаний не предлагает, кажется, больше никто. Xiaomi Mi 11T Pro оснащается супер-классным дисплеем , выполненным по OLED-технологии, с диагональю 6,67 дюйма, поддержкой частоты обновления 120 Гц, расширенным цветовым пространством DCI-P3 и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц.

, выполненным по OLED-технологии, с диагональю 6,67 дюйма, поддержкой частоты обновления 120 Гц, расширенным цветовым пространством DCI-P3 и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц. Батарейка Xiaomi Mi 11T Pro имеет ёмкость 5000 мА*ч, благодаря чему смартфон сможет прожить до двух дней под нагрузкой без подзарядки. Ни один iPhone – даже после апгрейда – не может похвастать аналогичными показателями автономности.

имеет ёмкость 5000 мА*ч, благодаря чему смартфон сможет прожить до двух дней под нагрузкой без подзарядки. Ни один iPhone – даже после апгрейда – не может похвастать аналогичными показателями автономности. Мощность зарядки Xiaomi Mi 11T Pro – максимальная. На сегодня просто не существует другой более производительной технологии. Этот смартфон заряжается на мощности 120 Вт, что позволяет ему восполнить запас энергии от 0 до 100% всего за 17 минут.

– максимальная. На сегодня просто не существует другой более производительной технологии. Этот смартфон заряжается на мощности 120 Вт, что позволяет ему восполнить запас энергии от 0 до 100% всего за 17 минут. Камера Xiaomi Mi 11T Pro – это одно из лучших решений ever. Она имеет разрешение 108 Мп, размер пикселя 2,1 мкм (это больше, чем у iPhone 13 Pro Max) поддерживает кинематографический режим съёмки и технологию HDR10+.

– это одно из лучших решений ever. Она имеет разрешение 108 Мп, размер пикселя 2,1 мкм (это больше, чем у iPhone 13 Pro Max) поддерживает кинематографический режим съёмки и технологию HDR10+. Звук Xiaomi Mi 11T Pro – на уровне. Смартфон оснащается динамиками harman/kardon , которые обеспечивают высококачественное звучание без использования наушиков.

– на уровне. Смартфон оснащается , которые обеспечивают высококачественное звучание без использования наушиков. Дисплей Xiaomi Mi 11T Pro прикрыт самым прочным стеклом Corning на рынке. Это Gorilla Glass Victus, устойчивое к внешнему воздействию и царапинам.

прикрыт самым прочным стеклом Corning на рынке. Это Gorilla Glass Victus, устойчивое к внешнему воздействию и царапинам. Вишенка на торте – поддержка. Xiaomi объявила, что продлит сроки обновления всех смартфонов линейки Xiaomi Mi 11T с трёх до четырёх лет. Поэтому как минимум одно дополнительное обновление Android новинке точно светит.

Xiaomi Mi 11T Pro – это мега-продуманный смартфон. В отличие от большинства других аппаратов с поддержкой быстрой зарядки, этот предлагает особые инструменты безопасности, снижающие износ от использования сверхмощных ЗУ:

Двойной зарядный насос – увеличивает потребление тока и снижает перегрев;

– увеличивает потребление тока и снижает перегрев; Технология Mi-FC – продлевает время непрерывной зарядки на высоком напряжении;

– продлевает время непрерывной зарядки на высоком напряжении; Технология MTW – уменьшает внутреннее сопротивление и способствует более быстрой передаче энергии;

– уменьшает внутреннее сопротивление и способствует более быстрой передаче энергии; Двухэлементный аккумулятор с графеном – лучшая электропроводность и меньший износ.

Особенно важен последний пункт. Xiaomi специально разделила батарейку Mi 11T Pro надвое. Теперь она заряжается как грузовик с двумя топливными баками – параллельно. В результате аккумулятор не испытывает повышенной нагрузки, потому что потоки энергии просто не пересекаются друг с другом. Благодаря этому смартфон выдерживает 800 полных циклов зарядки до момента наступления износа.

Казалось бы, такой смартфон, как Xiaomi Mi 11T Pro не может стоить дёшево. Российская цена на старте продаж составит 37 500 рублей. Купить аппарат по минимальной цене можно, если следовать нашей инструкции:

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Xiaomi Mi 11T Pro

Предложение действует только в течение первых суток, начиная с 10:00 мск 23 сентября до 10:00 мск 24 сентября. В дополнение к скидке первые 500 покупателей получат в подарок смарт-часы Xiaomi Mi Watch, которые отдельно стоят в районе 7000 рублей. Так что поторопитесь. Шанс урвать топовые гаджеты Xiaomi по бросовой цене есть у каждого.

Обнолвение Google Chrome

Google Chrome по праву может считаться главным браузером в интернете. Ежедневно его открывает огромное количество пользователей по всему миру. Совсем недавно состоялся релиз новой 94 версии популярного приложения от компании Google, и теперь обновления будут выходить немного иначе. Если раньше они выходили каждые шесть недель, то сейчас этот срок будет уменьшен до четырех. Таким образом пользователи смогут наслаждаться новыми фишками чаще, а серфинг в сети станет еще быстрее и безопаснее. Изменений вышло достаточно много, так что обещает быть интересно.

Новый Chrome стал еще красивее и, кажется, теперь полностью адаптирован под новую версию операционной системы Android 12, о которой ранее рассказывал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Новый дизайн приложения будет стараться максимально адаптироваться под конкретное устройство и подстроится под ваши обои по умолчанию.

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Наконец технологии достигли такого уровня, который обеспечит полную персонализацию. По факту, теперь одно и тоже приложение Google Chrome на двух устройствах может выглядеть абсолютно по-разному. Изменения коснулись адресной строки, страницы конкретной вкладки и переключение между ними.

Второе значительное изменение коснулось групп вкладок. Зарубежные источники утверждают, что многие пользователи восприняли их в штыки и просили вовсе отказаться от подобных нововведений. В защиту Google могу сказать, что они не одни начали внедрение этой фишки, в новой iOS 15 от Apple подобная технология также присутствует.

Не мне судить хорошо это или плохо, но я группами вкладок пользоваться не планирую. Сложно представить, как это можно использовать в реальной жизни. Делать группы вкладок в зависимости от рода занятий? В моем сценарии использования обычно все сводится к тому, что просто открываешь все заново.

Google все понимает, и теперь вместо привычного «Открыть в новой вкладке» он предлагает «Открыть в новой групповой вкладке». Посмотрим, может быть Google сможет изменить привычный уклад? Время покажет.

Еще одним нововведением стали измененные настройки безопасности внутри браузера. С помощью данного нововведения все HTTP-соединения автоматически прогружаются до более безопасного стандарта HTTPS. А если сайт его не поддерживает, то показывает уведомление, которое предупреждает, что соединение небезопасно, и призывает не посещать данный ресурс. Хотя сделать это все же можно. Достаточно перейти в раздел Узнать больше.

Кому как, а для меня это большая проблема. Безопасность это хорошо, но когда ты не можешь перейти на сайт университета, чтобы посмотреть расписание занятий на завтра, — вот это уже не очень. Руководству вуза ведь не объяснишь, что Google Chrome недавно обновился. Раньше в такие моменты Google спасал.

Компания также работает над пресловутым значком замка в адресной строке, который многие пользователи воспринимают, как гарант безопасности и надежности ресурса, хотя это значит совсем другое.

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В настольной версии Google Chrome появилась функция, которая будет контролировать простой компьютера пользователя. Делать это будут за счет контроля отсутствия взаимодействия с клавиатурой или мышью, активации заставки, блокировки экрана или перехода на другой рабочий стол. Если для ноутбуков это не так характерно ввиду их мобильности, то для стационарных решений очень даже, ведь многие пользователи сутками оставляют компьютер работать. Не исключено, что скоро нововведение придет и на мобильные устройства, так что это хорошая причина обратить внимание на сторонние решения.

Компания мотивирует нововведение приложениями для совместной работы. Якобы это может мешать другим пользователям, которые находятся в ожидании своего коллеги. Напомню, что ранее Apple и Mozilla сочли эту функцию лишней, так как с помощью нее можно будет организовать слежку за пользователями. Вот как на эту тему высказался разработчик Firefox:

Я считаю новую функцию обнаружения простоя слишком заманчивым способом вторгнуться в физическую конфиденциальность пользователя для сторонних сайтов, ведь с ее помощью можно вести записи о поведении конкретного человека, пытаться контролировать его нерабочее время (например, обеденное) и использовать в качестве психологической манипуляции.

Также в новом Chrome планируют переработать режим Инкогнито. Суть в том, что сейчас, если вы передадите свое устройство в руки постороннему, тот без проблем сможет перейти в режим скрытых вкладок, даже вас не спросив. Признаюсь, тоже иногда таким грешил.

В новой версии планируется добавить защитный код или прибегнуть к помощи биометрии. И хоть с помощью флага вы можете активировать эту функцию, в общем доступе ее еще пока нет.

Сейчас новую версию Google Chrome вы можете скачать по этой ссылке или в магазине приложений Play Store. Совсем скоро мы ждем бету новой 95 версии браузера. Планируется, что в публичный доступ она придет ближе к концу октября.

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Наложат ли санкции на Honor

Huawei находится под санкциями США уже больше двух лет. За это время позиции компании сильно ослабели, доля на рынке смартфонов сильно просела, а доходы от их продажи – сократились в несколько раз. Чтобы хоть как-то сохранить то, чтобы было нажито непосильным трудом, китайцы решились на небывалый шаг. Они взяли и продали суббренд Honor в надежде, что тогда с него снимут санкции и позволят ему продолжать выпускать смартфоны по лицензии Google. В результате так и вышло. Но потом США вдруг одумались.

По данным The Washington Post, в США всерьёз обсуждают введение санкций в отношении независимой Honor. Этот вопрос стоит на повестке сразу четырёх ведомств: министерства торговли, министерства энергетики, пентагона и госдепартамента. Несмотря на то что компания больше не имеет юридических связей с Huawei, во властных структурах США считают, что отделившийся суббренд может представлять опасность для национальной безопасности страны.

Пока введение санкций находится под вопросом, потому что представителям ведомств не удалось прийти к единому мнению о том, представляет ли Honor опасность для Соединённых Штатов. В пентагоне и минторге выступили за включение независимой компании в санкционный список, а вот министерство энергетики и госдеп выступили против, подчеркнув, что Honor ещё никак не проявила себя, а потому такие обсуждения по крайней мере выглядят преждевременно.

Санкции будут означать, что Honor запретят:

Импортировать свою технику на территорию США;

Получать государственные контракты и подряды;

Вести бизнес с американскими предприятиями;

Пользоваться наработками американских компаний.

Как платить телефонами Huawei и Honor при помощи Mir Pay

По факту, это очень серьёзные ограничения, ведь они не позволят Honor использовать сервисы Google на своих смартфонах, а значит, мобильный бизнес компании может потерпеть крах, так толком и не став на ноги. А ведь это ещё не всё. Honor так же запретят закупать многие комплектующие, как в своё время это запретили делать Huawei, лишив её доступа к ARM-архитектуре, на базе которой строятся все современные процессоры для мобильных устройств. Так что покупать аппараты бренда я бы не стал. Мало ли что.

Поводом для включения Honor в санкционный список стала фактически номинальная смена владельца при сохранении прежней структуры руководства и связей с властями Китая. Ведь, как мы знаем, главой независимой Honor остался Джордж Чжао, который руководил брендом под эгидой Huawei, а новым владельцем компании стал конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., который аффилирован с правительством Шэньчжэня. А поскольку сложно представить, чтобы правительство крупного региона не было связано с компартией, то и сомнений в пусть и косвенных, но всё-таки связях Honor с властями страны не остаётся.

Если ведомства США не придут к единому мнению по вопросу внесения Honor в список угроз национальной безопасности, это решение будет должен принять президент страны Джо Байден. А в том, что он согласится на санкции против компании, практически нет сомнений. Несмотря на то что он позиционирует себя как анти-Трамп, который начал эту политику, Байден во многом очень жёсток с Китаем и китайскими компаниями, предпочитая не давать им расширять своё влияние.

Для нас, как для пользователей, введение санкций в отношении Honor явно не несёт ничего хорошего. Ведь даже если опустить тот момент, что китайцы делали вполне себе неплохие устройства с топовой начинкой и удобной оболочкой, остаётся вопрос конкуренции. Раньше Huawei и Honor возглавляли рейтинг самых продаваемых смартфонов, а теперь отошли даже не на второй, а на третий план, уступив место таким компаниям, как Xiaomi и Samsung.

Сервисы Google официально вернулись на смартфоны Honor

Не хочу бросаться несбыточными прогнозами, но практика показывает, что отсутствие как таковой конкуренции ведёт к невменяемости монополиста. Да, Xiaomi сложно назвать монополистом, учитывая, что компания действует в условиях строжайшего прессинга со стороны других производителей. Однако первое место в рейтинге продаж делает её первой среди равных, по факту не давая остальным подобраться к кормушке. В результате это практически наверняка приведёт к тому, что Xiaomi успокоится и начнёт работать, как говорят, в полноги.

Станет ли Android безопасным

Когда Google представила новую на тот момент функцию безопасности для Android, это вызвало не поддельный интерес. Теперь компания привнесла эту — одну из лучших функций конфиденциальности Android 11 — на каждый телефон, который компания все еще активно поддерживает, и сделала она это с помощью волшебных инструментов Google Play. Поэтому вскоре каждый Android-телефон последних лет сможет автоматически отзывать системные разрешения, если вы не использовали приложение какое-то время. Так можно добиться того, чтобы сторонние приложения, которые вы скачивали ради одного-двух использований, но забыли удалить, не могли полностью пользоваться вашим устройством. Самое приятное в данной ситуации то, что поддерживать ее будет подавляющее большинство современных устройств.

Если быть точным, то обновления получат все Android-телефоны, начиная с работающих на Android 6. Сюда же относятся и его более новые версии. Такое ограничение выбрано из-за того, что это минимальная версия, которая поддерживает последнюю адаптацию Google Play Services. Учитывая, что устройств на более старой операционной системе в мире осталось довольно мало, нововведение кажется очень приятным.

Наши коллеги из Androidcentral.com взяли интервью у Шармейн Д’Сильва, менеджера по продукту и специалиста по конфиденциальности. Ее объяснение помогает понять, почему обновление так важно.

Мы очень часто взаимодействуем с приложениями и используем их, потому что в данный момент это действительно важно для каждого из нас. Но некоторые приложения вы используете все время, поэтому мы решили использовать принцип отзыва разрешений. Допустим, вы посетили новый город и вам нужно использовать приложение для совместного использования поездок или посетить местные достопримечательности. Когда вы уезжаете, скорее всего, вы не удалите эти приложения. Особенно, если у вас телефон с большим объемом памяти. Это приложение по-прежнему продолжит получать доступ ко всем предоставленным вами разрешениям, хотя они уже будут неактуальны. Если вы на самом деле не используете это приложение, оно не должно иметь доступа к подобным разрешениям дольше — сказала Шармейн Д’Сильва.

Конечно, этот пример можно назвать гипотетическим, но каждый сможет назвать что-то из своей практики и придумать как минимум несколько приложений, которыми пользовались один-два раза, но так и не удалили их. Вы не должны соглашаться с тем, что такие приложения будут продолжать работать в фоновом режиме со всеми выданными им разрешениями — определением местоположения, проверкой состояния экрана, доступом к камере и тому подобным.

Приложение, которое вы не используете, не должно собирать ваши данные. Начиная с Android 11, через 39 дней после последнего использования приложения все предоставленные вами разрешения автоматически отменяются. Вы получите уведомление об этом и, если ничего не сделаете, разрешения будут отменены. Если вы посчитаете, что этого не надо делать, то сможете оставить права.

Это действительно демонстрирует мощь сервисов Google Play и объясняет, почему компания упорно трудилась, чтобы превратить их в то, чем они являются сегодня. Многим может показаться, что ее действия довольно жесткие, но это не так. Тем более, нам дают возможность выбора.

Самые интересные и полезные функции Android 12.

Правда, такие ограничения будут распространяться не на все приложения, установленные в вашем телефоне. Системные приложения, которые были установлены изначально, не станут лишаться прав, даже если вы ими не пользуетесь. В остальном исключений не будет и работа всего остального установленного софта будет строго регулироваться Google.

Видимо, Google решила взять этот вопрос в свои руки, так как далеко не все компании, занимающиеся производством телефонов, делают это самостоятельно, часто просто выкатывая дежурные обновления, которые почти никак не влияют на уровень безопасности. Google, создавая Android, обеспечивает его безопасность в целом, и по большому счету только ей и паре крупных компаний, вроде Samsung, есть дело до того, чтобы все работало как надо. Поэтому и появился данный универсальный инструмент, опробованный и хорошо себя зарекомендовавший в Android 11.

Не забывайте следить за нашим Пульс Mail.ru/ Там тоже много всего интересного.

Многие скажут, что это лишний контроль со стороны Google. Но так ли это плохо, когда дело касается безопасности? Это явно положительный момент для всей экосистемы Android. Смартфоны станут не только более безопасными, но и смогут использоваться дольше.