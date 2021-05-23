Телефон Павла Дурова и выход Android 12: итоги недели

На этой неделе все говорили о конференции Google, которая принесла нам новый Android 12 и некоторые другие новые продукты компании. Что-то просто улучшали, но и этого было достаточно, чтобы счесть мероприятие содержательным, а нам дать темы для многих статей. Так же в прошедшие семь дней было слишком много информации о Пале Дурове, который критиковал Apple, рассказывал о том, как за нами следят, и делился тем, каким телефоном пользуется сам. Все это мы собрали воедино, чтобы получить представление о главных событиях ушедших семи дней. Давайте скорее обсудим все это.

Как WhatsApp нас обманывает

Вы знаете, в чём заключается ключевое отличие Telegram от WhatsApp? Как ни странно, в шифровании сообщений по умолчанию. WhatsApp всегда кичился тем, что шифрует всё, что пользователи пишут друг другу, по протоколу end-to-end, тогда как у Telegram это отдельная функция, которая включается только в специальном чате. То есть по дефолту используется менее надёжный способ защиты. Звучит, прямо скажем, странно, учитывая, что именно Telegram называют самым безопасным мессенджером. В чём же дело?

Буквально на днях SMM-щики WhatsApp, которые ведут официальный аккаунт мессенджера в Твиттере, решили подколоть Telegram и опубликовали недвусмысленный твит, где говорилось, что пользователи Telegram даже не в курсе, что по умолчанию их сообщения не шифруются, а значит, их может прочитать кто угодно.

Само собой, в Telegram не могли не отреагировать на это и таки отреагировали. Однако ответочка, которая прилетела WhatsApp, просто разнесла конкурирующий мессенджер в пух и прах, так что с официального аккаунта WhatsApp больше ничего не ответили, очевидно, поняв, что противопоставлять тут больше нечего.

Помните первое первое системное оповещение, которое вы видите в каждом чате WhatsApp и которое гласит, что все сообщения и звонки защифрованы по протоколу end-to-end? Ну, то самое, которое мессенджер помещает в жёлтую рамочку, чтобы его содержание наверняка никто не пропустил. Так вот это самое оповещение – это чистая ложь, что и доказали в Telegram.

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У Telegram нашлось как минимум три доказательства того, что сообщения в WhatsApp на самом деле не так хорошо защищены, как нас пытаются убедить:

Apple может иметь доступ к чатам, потому что резервные копии WhatsApp для iOS сохраняются в iCloud;

Google может иметь доступ к чатам, потому что резервные копии WhatsApp для Android сохраняются в Google Drive;

Сам WhatsApp может иметь доступ к чатам, потому что мы можем восстановить их на чистом устройством, просто введя номер телефона.

Безусловно, третий пункт не совсем верен, потому что WhatsApp не позволяет восстанавливать чаты целиком на чистом устройстве. На старом это ещё может сработать, потому что в его памяти сохраняются метаданные, которые и верифицируют устройство, подгружая ранее сохранённые чаты. Однако по первым двум пунктам претензий нет.

Как ни странно, но iCloud и Google Drive не защищены сквозным шифрованием. Соответственно, все данные, которые хранятся там, могут быть прочитаны. Нет, они зашифрованы, но по более слабому протоколу, при котором ключи дешифровки хранятся у самих компаний. В результате при желании кто-то из их сотрудников может ими воспользоваться, расшифровать наши резервные копии и прочитать нашу переписку.

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Почему Apple и Google не перейдут на сквозное шифрование? А потому, что тогда у пользователей не было бы возможности восстанавливать доступ к аккаунтам, если бы они вдруг забыли пароль. Сейчас такая возможность есть, потому что ключи шифрования есть у Apple и Google, которые при необходимости задействуют их и присылают вам сброшенный пароль.

При сквозном шифровании ни у Apple, ни у Google не будет ключей дешифровки. Так что, если вы вдруг забудете пароль от своего аккаунта в iCloud или Google Drive, восстановить его будет невозможно, потому что полномочия на управление защитной комбинацией есть только у вас, и именно ваш пароль является своего рода ключом дешифровки. В общем, замкнутый круг. А WhatsApp, как всегда, опростоволосился.

Что показали на Google I/O 2021

Мероприятие Google I/O, наверное, является главным событием в мире Android. Конференция проводится ежегодно и каждый раз приносит с собой новую версию операционной системы, а иногда и многие другие вещи. В прошлом году она перешла в онлайн формат и в этом году из-за того, что ситуация с пандемией не стала проще, сохранила его. Несмотря на это нам показали много всего интересного. Что-то мы ждали, о чем-то догадывались, а некоторые вещи и вовсе стали сюрпризом. Но самое главное, нам показали сильно измененный Android. А что еще мы увидели в первый день конференции? А вот давайте сейчас и разберемся.

Традиционно мероприятие состоит из нескольких дней и оно еще продолжается, но самое интересное нам обычно показывают в самом начале. В этот раз ничего нового не произошло и все программные новинки показали в первый день.

Больше всего от мероприятия ждали именно обновления Android 12. Пусть все его нововведения и не покажешь в одной статье, но они все равно очень интересные. Операционной системе давно нужно было сделать редизайн и наконец-то мы его получили.

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Пусть мы и видели некоторые функции Android 12 еще зимой, когда выходили первые версии для разработчиков, но тогда некоторые особенности интерфейса были недоступны. Сейчас же нам показали, как изменились органы управления, элементы уведомлений, интерфейс самой системы и даже цветовую схему, которая автоматически подстраивается под обои.

Также приятно, что анимация стала более плавной. Даже если до этого у вас не было претензий к работе ОС, то сейчас все равно все станет намного лучше.

В настройках Android 12 появился отдельный раздел, который посвятили работе с конфиденциальностью приложений. Он позволяет настраивать разрешения и контролировать, как приложения пользуются выданными им разрешениями. Удобно, что все это собрано в одном месте.

Есть и некоторые другие изменения, вроде возможности делать длинные скриншоты, улучшенные возможности для пользователей с плохим зрением и тому подобное. Бета-версия Android 12 уже доступна, но установить ее могут только пользователи смартфонов Google Pixel и то, начиная с третьего поколения.

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Пришло время Google объединить свои усилия с Samsung, чтобы выпустить перспективно очень хорошую операционную систему для умных часов. Она по-прежнему называется WearOS, но при этом стала на 30% быстрее в запуске приложений и может дольше работать от аккумулятора.

Так же, как в случае с Android, тут мы можем наблюдать сильное изменение дизайна. А еще Google пообещала, что позже в этом году в системе появится поддержка YouTube Music, нового Google Ассистента и много других полезных функций. Хочется в это верить, ведь с WearOS давно пора было что-то сделать.

За сложной аббревиатурой LaMDA кроются простые слова Language Model for Dialogue Applications. Это можно перевести, как ”языковая модель для диалоговых приложений”. Это система распознания речи, которая анализирует контекст сообщений и понимает, какие варианты ответов надо предложить, чтобы пользователи не тратили на это время.

Поговаривают даже, что LaMDA может поддерживать полноценный диалог с человеком. Понятно, что он не будет наполнен смыслом, но пугает то, что такие перспективы уже не кажутся фантастикой.

Приятно, что Google уделяет внимание своему картографическому сервису. С другой стороны, иначе и быть не может. Тем не менее, в число основных изменений включили следующие:

Отображение важной информации в режиме дополненной реальности

Учет при построении маршрута мест, где водители часто резко тормозят. Объезд таких мест делает поездку более безопасной

Отображение в реальном времени районов города, которые можно назвать ”оживленными”

Дополнительные 50 городов с тротуарами, пешеходными переходами и более точной формой дорог

Карты станут более персонализированными с учетом демонстрации того, что чаще всего нужно пользователю

Менеджер паролей популярного браузера уже некоторе время может проверять, насколько безопасные пароли выбирают пользователи. Теперь в качестве усиления безопасности система автоматически проанализирует, был ли пароль скомпрометирован, и в случае положительного результата, предложит быстро поменять его, не переходя на сайт. Правда, пока функция работает далеко не со всеми сайтами, но, скорее всего, это вопрос времени.

Имя этого искусственного интеллекта — MUM. Он не только может выполнять несколько задач одновременно, а еще имеет функции обучения и поддерживает 75 языков. Уже сейчас он может анализировать не только текст, но и изображения. Но и это еще не все — скоро он будет работать с видео и аудио.

Для чего это будет использоваться? Как обычно, для улучшения поисковой выдачи, ведь именно на этом Google зарабатывает свои основные деньги и все делает для развития этого направления.

Google добавила в приложение "Телефон" удобную функцию из iOS.

Все сервисы компании постоянно прорабатываются на предмет усиления безопасности и это касается не только работы Google Chrome, но и других систем. Вот, например, 4 основных изменения:

Появились пароли для папок в Google Фото. Функция будет появляться постепенно в течение года

Поиск Google может удалить все результаты поиска за последние 15 минут

В Android 12 система будет показывать предупреждение, если какое-то приложения использует камеру, микрофон или GPS

Когда карты будут предлагать оценить место, Google будет напоминать, что такое предложение появилось из-за включенной функции ”История местоположения”

Это мой любимый пункт. Долго мы шутили, что заусенец после 10 минут поиска в Google становится неизлечимым хроническим заболеванием, как компания дала нам еще более удобный инструмент.

Теперь система будет определять заболевания по фотографии. Сомневаюсь, что это вообще возможно, но Google уверена, что это работает. Даже утверждает, что в основе работы системы заложен искусственный интеллект, который проанализировал в процессе настройки 65 000 изображений с заболеваниями.

Пока речь идет только о дерматологических заболеваниях (болезнях кожи). При этом сама Google лишний раз подчеркивает, что ”заключение” смартфона не является полноценным диагнозом а служит только для ознакомительной цели. Медицинские консультации это не отменяет.

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Радует, что хотя бы диагноз ставится не по одной фотографии. Пользователю придется сделать три снимка, а еще вам зададут несколько уточняющих вопросов. В итоге вы получите примерный диагноз, простые рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы. Главное — не заигрываться с этим, а если что-то действительно беспокоит — обращаться к врачу. Публичное тестирование инструмента в виде WEB-приложения станет доступно в конце 2021 года.

Почему у Дурова Android, а не iPhone

Каким смартфоном пользуется Павел Дуров? Достоверных сведений о марке и тем более модели у нас нет. Однако сам предприниматель утверждает, что предпочитает айфонам аппараты под управлением Android. Раньше он никогда не вдавался в подробности относительно своего выбора, ограничиваясь в основном рассказами о свободе выбора, которая есть у пользователей ОС от Google. Но на этой неделе он поставил точку в этом вопросе, решив объяснить более подробно, чем ему так нравятся Android-смартфоны и почему он выбирает их, хотя именно iPhone считаются эталонным устройством на рынке.

На самом деле причин, почему Дуров выбирает Android, несколько. Тут дело как в самой операционной системе, так и в подходе Google к её развитию, а также в технологических преимуществах, которыми обладают аппараты, работающие на платформе поискового гиганта. Но обо всём по порядку.

Важнейшее значение для Дурова имеет открытость Android. Вот что об этом говорит он сам:

Apple может ограничивать вас в том, какие приложения вы можете использовать, тогда как на Android вы можете устанавливать любые приложения в виде APK. Вот почему я призываю пользователей переходить с iOS на Android. Это меньшее из того, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации.

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Вообще, iOS не нравится Дурову по нескольким причинам:

Во-первых, это ограничение на загрузку софта со стороны. Предпринимателя очень расстраивает тот факт, что у разработчиков нет возможности опубликовать ПО, написанное под iOS, где-нибудь ещё, а у пользователей нет шанса не покупать его через App Store.

Во-вторых, iCloud, по мнению Дурова, — это инструмент слежки за пользователями. Сама Apple напрямую подтверждала это, когда говорила, что проверяет фотки, которые пользователи хранят в облаке, на предмет насильственных действий и сдают их полиции.

В-третьих, Apple сильно препятствует развитию софта для iOS. Из-за ограничений App Store многие приложения лишаются части функций, которые для них запланировали разработчики. Например, если бы не правила App Store, в Telegram уже давно появились бы игры, платные функции и встроенные платежи.

Однако претензии Дурова не сводятся только к операционке и политике Apple. Техническая сторона вопроса имеет для него большое значение.

Только что взял в руки iPhone 12 Pro — какой-то невероятный громоздкий аппарат. Ощущается и выглядит как увеличенный iPhone 5 из 2012 года, но его камеры уродливы, еще и выпирают на 3 разных уровня. Надоедливая челка и широкие рамки все еще присутствуют, в итоге экран занимает меньше места, чем мог бы. Создается общее ощущение устаревшего устройства, — написал Дуров в своем канале в Telegram.

Да, дизайн – вещь субъективная, и кому-то то, как исполнен iPhone 12, напротив, нравится. Поэтому придираться к дизайну не вижу смысла. А вот дисплею, который хоть и хорош, но всё-таки недостаточно продвинут по современным меркам, можно высказать своё фи, чем Дуров и воспользовался.

Павел Дуров показал групповые видеозвонки в Telegram. Спойлер: круче, чем в WhatsApp

Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения для iOS, я чувствую, что попадаю в Средневековье. Дисплеи iPhone имеют частоту обновления 60 Гц и не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов на Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию, — написал Дуров.

К сожалению, нам так и не удалось выяснить, какой смартфон для себя выбирает Павел Дуров. Но, если подумать, то скорее всего это должен быть какой-то флагман. Ведь, как мы поняли, предприниматель очень ценит высокую технологичность своих устройств. Очевидно, что это какой-то очень продвинутый аппарат с качественным экраном с частотой обновления 120 Гц. Но поскольку таких на рынке великое множество, определить однозначно возможности не представляется, хотя лично я бы поставил на какой-нибудь из топовых Galaxy. А вы?

Android-смартфон позволить открываться машину без ключа

Я часто говорю о том, что новые смартфоны должны предлагать функции за пределами своей функциональности. Времена, когда было достаточно, чтобы они просто звонили, прошли. Теперь надо сделать так, чтобы они помогали в обычной жизни. Самый простой пример такой помощи — управление умным домом. Но есть и еще одна функция, которая постепенно становится если не массовой, то достаточно популярной. Она позволяет связать смартфон с автомобилем и его бортовой системой. Гаджет передает маршруты, связь и прочие полезные вещи. Теперь такое взаимодействие становится еще более плотным и смартфон превращается в ключ от машины. Согласитесь, что это намного удобнее, чем носить с собой ключи. Мы уже отказались от банковских карт, может быть теперь откажемся и от автомобильных ключей? Или пока не все так гладко?

Прошел почти год с тех пор, как Apple добавила в iPhone функцию ”автомобильный ключ”. Пользователи iPhone, которые хотят использовать такую функцию, могут просто использовать свои смартфоны для запуска автомобилей. На этой неделе на конференции Google I/O поисковой гигант сообщил, что в этом году он также предоставит функцию автомобильного ключа. Новость так и могла бы пройти незамеченной, но она для этого слишком интересна.

Павел Дуров рассказал, почему выбирает Android-смартфоны, а не iPhone.

Система Android 12 добавляет эту функцию и может превратить смартфон Android в ключ от машины. Однако похоже, что она будет доступна только для устройств Pixel и Samsung Galaxy. Со временем список расширится, но пока информации об этом нет, как нет информации об автомобилях, которые попадут во вторую волну совместимости. Пока сказали только про первую — BMW.

Google действительно медленно обновляет функцию автомобильного ключа для мобильных телефонов, но прогресс автопроизводителей в отношении этой функции также очень медленный. Фактически, Google упомянула только одну марку производителя автомобилей, с которой сотрудничает, — BMW. Кроме того, BMW только недавно объявила о сотрудничестве с Samsung в начале этого года.

Android 12 представили официально. Что нового?

По имеющимся данным, эта немецкая марка только пообещала поддержку цифровых ключей как факт, но не назвала конкретных моделей. Стоит отметить, что именно на примере BMW в прошлом году Apple показывала, как работает ее функция бесключевого доступа, но так все было еще круче — через iMessage можно было дать доступ для удаленного запуска автомобиля.

Существует два основных решения для реализации функции замены автомобильного ключа смартфоном. Это решения UWB (сверхширокополосная технология) и NFC (технология беспроводной связи ближнего радиуса действия). Последние поколения iPhone и новые часы Apple Watch Series 6 поддерживают технологию UWB. Это не только позволяет телефону превращаться в ключ от машины, но дает возможность найти ее на переполненной парковке.

Ранее у нас уже появлялась информация о том, что Google Pixel следующего поколения будет поддерживать технологию UWB. В то же время устройства Apple и Google имеют встроенные чипы NFC. Это означает, что они также могут поддерживать связь через этот стандарт для превращения смартфона в автомобильный ключ.

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Несмотря на решительность баварского концерна, возможно, BMW не единственный производитель автомобилей, заинтересованный в потенциале UWB. Hyundai Motor и Kia Motors также являются членами UWB Alliance. Кроме того, Hyundai Motor является членом альянса FiRa Alliance, который так же специализируется на продвижении UWB. Кроме того, Apple, Google, Samsung, LG, BMW, GM, Honda, Hyundai и Volkswagen являются членами CCC (Car Connectivity Consortium).

Все это не говорит о том, что связь смартфона и автомобиля станет максимально тесной уже завтра, но дает надежду, на то, что мы идем правильным путем. Смартфоны всегда с нами, и доверить им возможность управлять вещами, которые нас окружают, является правильным решением.

Независимо от того, какое техническое решение в конечном итоге выберут производители автомобилей, те, кто участвует в становлении стандарта, делают большой шаг в будущее. Только представьте, если это будет единая универсальная система. Каждый смартфон в перспективе сможет открывать любую машину, если будет настроен на нее. А авторизацию можно сделать по отпечатку пальцев или сканированию лица.

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Можно сказать, что если потеряешь смартфон, то нашедший его получит доступ к твоему автомобилю. В целом верно, но с простым ключом все еще хуже. Смартфон хотя бы можно удаленно заблокировать или просто ”Запереть” на отпечаток пальца. В любом случае, больше деталей мы увидим уже в конце года — Google и Samsung говорили об этом.

Xiaomi перевыпускает Redmi Note 8

Несмотря на то что у Xiaomi много популярных смартфонов, перевыпускать их она себе никогда не позволяла. Да и что там перевыпускать-то? Это Apple может сыграть на ностальгии фанатов и перевыпустить iPhone 5s, а потом и iPhone 8 с более современным железом и более благозвучным названием. А Xiaomi – производитель не того уровня, по его устройствам люди в большинстве своём не ностальгируют, а забывают их уже на второй год. Но, как вдруг выяснилось, это утверждение применимо не ко всем аппаратам бренда.

Xiaomi объявила о планах перевыпустить Redmi Note 8 в версии 2021-го года. Оригинальный смартфон был настолько популярным, что китайцы решили, что не могут себе позволить проигнорировать этот факт. Поэтому было решено попробовать сыграть на чувствах фанатов ещё раз. Это довольно странно, учитывая, что Xiaomi уже выпустила Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Но, камон, это же Xiaomi.

Redmi Note 8 разошёлся тиражом в более чем 25 миллионов экземпляров по всему миру! Отмечая это грандиозное событие, мы рады представить вашему вниманию настоящую звезду производительности и быстродействия – Redmi Note 8 образца 2021 года. Поэтому оставайтесь с нами, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Твиттере компании.

Из открытых источников известно, что Redmi Note 8 2021 получит следующий набор спецификаций:

Дисплей – 6,7 дюйма, LCD, 120 Гц

Процессор – MediaTek Helio G85

Память: 4/128 ГБ

Аккумулятор: 4000 мА*ч, 22,5 Вт

ОС: Android 11 с MIUI 12.5

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Честно сказать, набор спецификаций не самый привлекательный. Нет, конечно, дисплей с частотой обновления 120 Гц – это неплохо, но в остальном это почти полная аппаратная копия Redmi Note 9. Так что по чему тут ностальгировать, не очень понятно. Ведь те, кто хотели смартфон помощнее, могли купить его и так, не говоря уже о Redmi Note 10, который сегодня выглядит наиболее привлекательной моделью при вполне адекватной цене.

Впрочем, перед Xiaomi стоял сложный выбор. С одной стороны, она хотела сыграть на популярности Redmi Note 8, сделав преемника более привлекательным, чем была оригинальная модель. Но, с другой, она не могла сильно его апгрейдить, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с новым Redmi Note 10. Ситуация и впрямь непростая. Значит, нужно предложить пользователю что-то такое, от чего он просто не сумеет отказаться. Но что?

Дизайн – это явно не то, на чём можно играть, да и форм-фактор как таковой у Redmi Note 8 вполне типичный. Значит, нужно сыграть на низкой цене, сделав так, чтобы она оказалась ниже, чем у Redmi Note 10. То есть это примерно 120-150 долларов в зависимости от конфигурации. Аппаратное обеспечение как раз способствует тому, чтобы не заламывать цену смартфона. Если Xiaomi пойдёт на этот шаг, она получит неплохую возможность закрепиться на рынке.

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Но будут ли пользователи экономить 30-70 долларов на покупке смартфона? Ну, определённо найдётся аудитория, которая решится купить Redmi Note 8 2021, тем более что с точки зрения характеристик он получит какой-никакой апгрейд. Но в большинстве своём люди практически наверняка предпочтут Redmi Note 10 банально из-за эффекта новизны. Ведь, называя новый смартфон по-старому, Xiaomi сильно урезает его популярность.