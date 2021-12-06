5 веских причин купить флагман на Android 2022 года

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Каждый раз, когда у меня спрашивают, купить смартфон сейчас или подождать выхода новой модели, я почти всегда голосую за первый вариант. Потому что ждать чего-то лучшего можно бесконечно, а пользоваться устройством нужно здесь и сейчас. Однако даже у этого правила есть исключение. Оно начинает действовать незадолго до старта нового сезона, когда производители готовятся выпускать свои флагманские аппараты с новыми и невиданными доселе возможностями. Тем более, что возможности там бывают вполне себе ничего. Вот вам 5 функций, которые появятся во флагманских смартфонах 2022 года.

Snapdragon 8 Gen 1

Смартфоны с процессорами Snapdragon 8 Gen 1 будут очень хороши с функциональной точки зрения

Правда ли, что камера телефона снимает 24/7

Одной из ключевых фишек процессора Snapdragon 8 Gen 1 станет возможность постоянно поддерживать работу камеры. Проще говоря, смартфоны на базе новейшего чипсет смогут непрерывно отслеживать ваши действия. Звучит немного пугающе, согласен. Но зато сколько пользы это принесёт.

Фронталка

Фронтальные камеры смартфонов 2022 года будут снимать вас непрерывно

Благодаря постоянной активности камеры вы сможете использовать многие функции, завязанные на её работе, не прикасаясь к смартфону в принципе. Допустим, вам потребовалось разблокировать аппарат во время приготовления пищи, когда руки грязные. Достаточно просто склониться над ним, и он разблокируется.

Не покупайте смартфоны Nokia. Вы сильно пожалеете

Но это не единственный сценарий. Помимо непрерывной активности, камера сможет определять количество человек в кадре. Представьте, что вы просматриваете ленту сторис в Инстаграм, а кто-то посторонний решил сделать то же самое. Ваш смартфон определит это и заблокируется, чтобы скрыть личный контент от посторонних.

Камеры новых смартфонов

Камера

Камеры смартфонов 2022 года будут снимать намного лучше, причём во всех режимах

Непрерывная работа фронтальной камеры — это, конечно, хорошо. Но ведь современные смартфоны — сплошь камерофоны. А значит, нужно прокачать и возможности основного модуля. Snapdragon 8 Gen 1 на это и рассчитан. Вы только посмотрите, какие нововведения поклонникам мобильной фотографии он обещает:

  • Улучшенная ночная съёмка
  • Съёмка на ультраширокий угол без аберраций
  • Запись 8К-видео в HDR
  • Улучшенная технология распознавания лиц
  • Умная постобработка снимков

Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi

Кажется, что всё это мелочи. Но практика показывает, что много из этого камерам современных смартфонов как раз и не хватало. Взять хотя бы ночной режим съёмки. Сейчас он требует установки более высокой выдержки, из-за чего съёмка длится по 2-3 секунды, в течение которых нужно держать смартфон неподвижно. Snapdragon 8 Gen 1 исправит это.

Как работает шумоподавление

Компания Qualcomm усовершенствовала технологию Qualcomm Voice Suite, научив её распознавать звуки, критические для записи аудиодорожки, и блокировать их. Поэтому теперь флагманские смартфоны 2022 года смогут избавлять вас не только от шума ветра при записи видео или телефонном звонке, но и блокировать сирену, звуки проезжей части, удары по клавиатуре или многое другое.

Шумомер

Смартфоны 2022 года будут автоматически подавлять шумы на видео и аудио

Казалось бы, это всего лишь программное шумоподавление. Неужели его нельзя было реализовать и на более старых смартфонах путём обновления операционной системы? Оказалось, что нет. За распознавание и подавление шумов отвечает искусственный интеллект, который может эффективно работать только в том случае, если ему хватает производительности, которую может выдать только Snapdragon 8 Gen 1.

6 задач, которые проще выполнять на смартфоне, чем на компьютере

Вообще, технология шумоподавления будет общесистемной, работая в большинстве сценариев использования — от телефонных разговоров и видеозвонков до съёмки видео или записи звука на диктофон. Правда, пока неизвестно, можно ли будет отключить шумодав, если нужно записать как раз те самые шумы, которые он подавляет.

Портретное видео на Андроид

В этом году Apple впервые представила технологию записи видео с размытым задним фоном. До этого смартфоны компании позволяли делать только фотографии с эффектом боке. Но было бы странно, если бы Apple прикрутила просто функцию размытия. Она сделала нечто большее — режим «Киноэффект» с возможность автоматической смены фокусировки в зависимости от главного объекта съёмки.

Киноэффект

Режим Киноэффект появится и на Android

В смартфонах со Snapdragon 8 Gen 1 будет то же самое. По крайней мере, сам процессор поддерживает быструю смену фокуса и размытие второстепенных персонажей, позволяя снимать более качественные и динамичные видео. Таким образом можно более точно расставлять акценты, что пригодится не только для съёмки кино на смартфон, но и обычных видео для себя либо в ТикТок.

Не спешите покупать телефон на Snapdragon 888 Plus. Вот почему

Появление этого эффекта станет возможным также благодаря искусственному интеллекту. Он будет распознавать лица в кадре и другие объекты, определяя появление новых и исчезновение из него старых, отталкиваясь от этого при настройке автофокуса. В результате должен получиться тот же «Киноэффект», что и у Apple. Правда, вероятнее всего, называться он будет несколько иначе.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 888

Быстродействие флагманских смартфонов на Android всегда была их исключительной фишкой. Она растёт каждый год, но в этом прирост оказался наиболее ощутимым. По крайней мере, судя по сравнению, предоставленному самой Qualcomm. Как выяснилось, её новый процессор на 20% быстрее, чем прошлогодний.

Скорость

Смартфоны 2022 года будут быстрее прошлогодних как минимум на 20%

Что нам даёт этот прирост? На самом деле довольно многое. Большинству кажется, что быстродействие заканчивается на скорости обработки интерфейса при пролистывании и задержке при запуске приложений, но это совершенно не так. Благодаря скорости процессора смартфон быстрее делает снимки, быстрее обрабатывает голосовые команды и быстрее записывает и копирует данные.

Новый Snapdragon 8 Gen 1 — это успех. Чем он лучше Snapdragon 888

Более того, Snapdragon 8 Gen 1 — первый мобильный чип из флагманского сегмента, который выполнен по 4-нм техпроцессу. Даже Apple ещё на такой не перешла, по-прежнему выпуская A15 Bionic по 5-нм стандарту. Так что в кои-то веки Qualcomm оказалась впереди, а это о чём-то да говорит. Быть может, и с практической точки зрения новый «камень» Android-смартфонов окажется лучше, чем у прямого конкурента.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Whatsapp
Как включить исчезающие сообщения в WhatsApp

Говорят, что WhatsApp защищён лучше других мессенджеров. Сквозное шифрование обеспечивает сообщениям более высокий уровень безопасности, чем тот же Telegram, у которого end-to-end-протокол включается только в секретных чатах. Может показаться, что такой подход к защите пользовательских чатов избыточен, ведь именно по этой причине WhatsApp не синхронизируется с несколькими устройствами - ему мешает шифрование. Однако разработчики мессенджера решили, что ему есть куда развиваться.

Читать далее
Российские банки начали подключать карты МИР к Google Pay

Все таки круто, что в России появилась платежная система МИР. Простые пользователи от ее использования только выигрывают. Проезд в общественном транспорте стал дешевле, покупать товары на Wildberries тоже. Даже цены на такси в Ситимобиле напрямую меняются в зависимости от того, какую карту вы используете. Скажите, красота? Теперь обещает быть еще лучше - карты "Мир" скоро можно будет подключить к Google Pay.

Читать далее
Вот почему значимость 5G сильно преувеличена

Заметили, что в последнее время как-то мало стали говорить о сетях пятого поколения? Сначала их все ждали, потом испугались и начали сжигать вышки, а теперь кажется, что вообще забыли о них. Кажется, что последний активностью были попытки производителей телефонов включать ”5G” в название всех моделей, где он есть. При том неважно, что не было версий без него. Главное было показать всему миру, что компания на острие прогресса. Можно было бы предположить, что разговоры стихли только в России, где таких сетей пока нет, но интерес упал во всем мире. Это хорошо видно, если просматривать иностранные ленты новостей, что я делаю почти ежедневно. До сих пор не согласны с тем, что интерес к 5G упал? Тогда давайте читать дальше.

Читать далее
Новый комментарий