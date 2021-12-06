5 веских причин купить флагман на Android 2022 года

Каждый раз, когда у меня спрашивают, купить смартфон сейчас или подождать выхода новой модели, я почти всегда голосую за первый вариант. Потому что ждать чего-то лучшего можно бесконечно, а пользоваться устройством нужно здесь и сейчас. Однако даже у этого правила есть исключение. Оно начинает действовать незадолго до старта нового сезона, когда производители готовятся выпускать свои флагманские аппараты с новыми и невиданными доселе возможностями. Тем более, что возможности там бывают вполне себе ничего. Вот вам 5 функций, которые появятся во флагманских смартфонах 2022 года.

Правда ли, что камера телефона снимает 24/7

Одной из ключевых фишек процессора Snapdragon 8 Gen 1 станет возможность постоянно поддерживать работу камеры. Проще говоря, смартфоны на базе новейшего чипсет смогут непрерывно отслеживать ваши действия. Звучит немного пугающе, согласен. Но зато сколько пользы это принесёт.

Благодаря постоянной активности камеры вы сможете использовать многие функции, завязанные на её работе, не прикасаясь к смартфону в принципе. Допустим, вам потребовалось разблокировать аппарат во время приготовления пищи, когда руки грязные. Достаточно просто склониться над ним, и он разблокируется.

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Но это не единственный сценарий. Помимо непрерывной активности, камера сможет определять количество человек в кадре. Представьте, что вы просматриваете ленту сторис в Инстаграм, а кто-то посторонний решил сделать то же самое. Ваш смартфон определит это и заблокируется, чтобы скрыть личный контент от посторонних.

Камеры новых смартфонов

Непрерывная работа фронтальной камеры — это, конечно, хорошо. Но ведь современные смартфоны — сплошь камерофоны. А значит, нужно прокачать и возможности основного модуля. Snapdragon 8 Gen 1 на это и рассчитан. Вы только посмотрите, какие нововведения поклонникам мобильной фотографии он обещает:

Улучшенная ночная съёмка

Съёмка на ультраширокий угол без аберраций

Запись 8К-видео в HDR

Улучшенная технология распознавания лиц

Умная постобработка снимков

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Кажется, что всё это мелочи. Но практика показывает, что много из этого камерам современных смартфонов как раз и не хватало. Взять хотя бы ночной режим съёмки. Сейчас он требует установки более высокой выдержки, из-за чего съёмка длится по 2-3 секунды, в течение которых нужно держать смартфон неподвижно. Snapdragon 8 Gen 1 исправит это.

Как работает шумоподавление

Компания Qualcomm усовершенствовала технологию Qualcomm Voice Suite, научив её распознавать звуки, критические для записи аудиодорожки, и блокировать их. Поэтому теперь флагманские смартфоны 2022 года смогут избавлять вас не только от шума ветра при записи видео или телефонном звонке, но и блокировать сирену, звуки проезжей части, удары по клавиатуре или многое другое.

Казалось бы, это всего лишь программное шумоподавление. Неужели его нельзя было реализовать и на более старых смартфонах путём обновления операционной системы? Оказалось, что нет. За распознавание и подавление шумов отвечает искусственный интеллект, который может эффективно работать только в том случае, если ему хватает производительности, которую может выдать только Snapdragon 8 Gen 1.

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Вообще, технология шумоподавления будет общесистемной, работая в большинстве сценариев использования — от телефонных разговоров и видеозвонков до съёмки видео или записи звука на диктофон. Правда, пока неизвестно, можно ли будет отключить шумодав, если нужно записать как раз те самые шумы, которые он подавляет.

Портретное видео на Андроид

В этом году Apple впервые представила технологию записи видео с размытым задним фоном. До этого смартфоны компании позволяли делать только фотографии с эффектом боке. Но было бы странно, если бы Apple прикрутила просто функцию размытия. Она сделала нечто большее — режим «Киноэффект» с возможность автоматической смены фокусировки в зависимости от главного объекта съёмки.

В смартфонах со Snapdragon 8 Gen 1 будет то же самое. По крайней мере, сам процессор поддерживает быструю смену фокуса и размытие второстепенных персонажей, позволяя снимать более качественные и динамичные видео. Таким образом можно более точно расставлять акценты, что пригодится не только для съёмки кино на смартфон, но и обычных видео для себя либо в ТикТок.

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Появление этого эффекта станет возможным также благодаря искусственному интеллекту. Он будет распознавать лица в кадре и другие объекты, определяя появление новых и исчезновение из него старых, отталкиваясь от этого при настройке автофокуса. В результате должен получиться тот же «Киноэффект», что и у Apple. Правда, вероятнее всего, называться он будет несколько иначе.

Snapdragon 8 Gen 1 vs Snapdragon 888

Быстродействие флагманских смартфонов на Android всегда была их исключительной фишкой. Она растёт каждый год, но в этом прирост оказался наиболее ощутимым. По крайней мере, судя по сравнению, предоставленному самой Qualcomm. Как выяснилось, её новый процессор на 20% быстрее, чем прошлогодний.

Что нам даёт этот прирост? На самом деле довольно многое. Большинству кажется, что быстродействие заканчивается на скорости обработки интерфейса при пролистывании и задержке при запуске приложений, но это совершенно не так. Благодаря скорости процессора смартфон быстрее делает снимки, быстрее обрабатывает голосовые команды и быстрее записывает и копирует данные.

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Более того, Snapdragon 8 Gen 1 — первый мобильный чип из флагманского сегмента, который выполнен по 4-нм техпроцессу. Даже Apple ещё на такой не перешла, по-прежнему выпуская A15 Bionic по 5-нм стандарту. Так что в кои-то веки Qualcomm оказалась впереди, а это о чём-то да говорит. Быть может, и с практической точки зрения новый «камень» Android-смартфонов окажется лучше, чем у прямого конкурента.