Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона

Кто бы что ни говорил, но для большинства людей выбрать себе новый смартфон – это та ещё задачка. Причём сложнее всего оказывается выбрать не из десятка, а из последних двух-трёх моделей, вышедших в финал, после того как все остальные по тем или иным причинам будут отсеяны. Именно о финалистах мы стараемся разузнать как можно больше. Не последнюю роль в выборе может сыграть мнение какого-то инфлюенсера, который использует ту или иную модель независимо от причин, по которым он её выбрал. Видимо, поэтому генеральный директор Xiaomi решил пролить свет на аппараты, которым он лично даёт предпочтение.

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Лей Цзюнь уже не первый раз публично высказывается о смартфонах, которые ему нравятся больше всего. Например, в этом году он заявил, что самым любимым аппаратом Xiaomi для него является Xiaomi Mi Mix 2. По словам гендиректора компании, именно эта модель нравится ему больше всего благодаря необычной внешности и премиальным материалам корпуса. Всё-таки цельно-керамических смартфонов на рынок до Xiaomi не выпускал никто. А китайцы не только стали первыми, но и назначили на аппараты линейки Mi Mix вполне адекватную цену.

Керамический смартфон Xiaomi

Именно Mi Mix 2 вновь стал первым смартфоном, который бы Лей Цзюнь купил бы для самого себя. Правда, в этот раз глава Xiaomi раскрыл ещё одну причину своего выбора. По его словам, его очень прельщает сложный процесс производства этого аппарата. Дело в том, что керамические пластины, которые составляют основу корпуса Mi Mix 2, запекаются при температуре 1400 градусов Цельсия в течение 7 дней. Это обязательная процедура, без которой ничего не получится. Несмотря на то что она очень дорога, говорит Цзюнь, Xiaomi удалось удержать цену на Mi Mix на довольно умеренном уровне.

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Второй фаворит Цзюня – это, как ни странно, Xiaomi Mi 6 в особенном исполнении, которое называлось Bright Silver Discovery Edition. Глава Xiaomi выбрал именно эту модификацию так же, как и в случае с Mi Mix 2, из-за сложной процедуры производства. Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition имеет корпус из так называемого вакуумного стекла. Благодаря этому его задняя крышка, во-первых, имеет зеркальный отблеск, а, во-вторых, не искажает предметы, которые в нём отражаются. Поэтому этот смартфон действительно можно использовать вместо зеркала.

Лучший смартфон Xiaomi

Третий смартфон в личном топе Лея Цзюня – это Xiaomi Mi 10 Pro. Пожалуй, было бы правильнее назвать его первым. Всё-таки это действующий флагман компании, и для главы корпорации было бы логично продвигать именно его. Впрочем, как отметил сам Цзюнь, Mi 10 Pro – это поистине уникальный аппарат, потому что при его производстве Xiaomi вообще не экономила ни на чём. Все компоненты, которые применялись в нём, все технологические новшества и материалы корпуса – всё это было сделано без оглядки на компромисс. Поэтому Mi 10 Pro получился таким дорогим, но и вместе с тем технологически совершенным, подчеркнул Цзюнь.

Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Бесспорно, очень интересно почитать про личные предпочтения в смартфонах генерального директора Xiaomi. Но довольно странно, что он ничего не сказал про iPhone, которым Цзюнь пользуется как своим основным устройством. Ведь, если помните, пару месяцев назад топ-менеджер попался на том, что опубликовал рекламный пост у себя в соцсетях, отправив его с iPhone. Когда на это обратили внимание пользователи, Цзюнь удалил сообщение и опубликовал его повторно, но уже с Mi 10 Pro. Объяснить причину переобувания гендиректор так и не смог.