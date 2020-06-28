Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона

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Иван Кузнецов 0

Кто бы что ни говорил, но для большинства людей выбрать себе новый смартфон – это та ещё задачка. Причём сложнее всего оказывается выбрать не из десятка, а из последних двух-трёх моделей, вышедших в финал, после того как все остальные по тем или иным причинам будут отсеяны. Именно о финалистах мы стараемся разузнать как можно больше. Не последнюю роль в выборе может сыграть мнение какого-то инфлюенсера, который использует ту или иную модель независимо от причин, по которым он её выбрал. Видимо, поэтому генеральный директор Xiaomi решил пролить свет на аппараты, которым он лично даёт предпочтение.

Лей Цзюнь назвал три своих любимых смартфона Xiaomi

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Лей Цзюнь уже не первый раз публично высказывается о смартфонах, которые ему нравятся больше всего. Например, в этом году он заявил, что самым любимым аппаратом Xiaomi для него является Xiaomi Mi Mix 2. По словам гендиректора компании, именно эта модель нравится ему больше всего благодаря необычной внешности и премиальным материалам корпуса. Всё-таки цельно-керамических смартфонов на рынок до Xiaomi не выпускал никто. А китайцы не только стали первыми, но и назначили на аппараты линейки Mi Mix вполне адекватную цену.

Керамический смартфон Xiaomi

Xiaomi Mi Mix 2 — личный фаворит Лея Цзюня

Именно Mi Mix 2 вновь стал первым смартфоном, который бы Лей Цзюнь купил бы для самого себя. Правда, в этот раз глава Xiaomi раскрыл ещё одну причину своего выбора. По его словам, его очень прельщает сложный процесс производства этого аппарата. Дело в том, что керамические пластины, которые составляют основу корпуса Mi Mix 2, запекаются при температуре 1400 градусов Цельсия в течение 7 дней. Это обязательная процедура, без которой ничего не получится. Несмотря на то что она очень дорога, говорит Цзюнь, Xiaomi удалось удержать цену на Mi Mix на довольно умеренном уровне.

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Старенький Xiaomi Mi 6 по-прежнему очень нравится главе Xiaomi

Второй фаворит Цзюня – это, как ни странно, Xiaomi Mi 6 в особенном исполнении, которое называлось Bright Silver Discovery Edition. Глава Xiaomi выбрал именно эту модификацию так же, как и в случае с Mi Mix 2, из-за сложной процедуры производства. Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition имеет корпус из так называемого вакуумного стекла. Благодаря этому его задняя крышка, во-первых, имеет зеркальный отблеск, а, во-вторых, не искажает предметы, которые в нём отражаются. Поэтому этот смартфон действительно можно использовать вместо зеркала.

Лучший смартфон Xiaomi

Xiaomi Mi 10 Pro — это самый крутой смартфон Xiaomi на 2020 год

Третий смартфон в личном топе Лея Цзюня – это Xiaomi Mi 10 Pro. Пожалуй, было бы правильнее назвать его первым. Всё-таки это действующий флагман компании, и для главы корпорации было бы логично продвигать именно его. Впрочем, как отметил сам Цзюнь, Mi 10 Pro – это поистине уникальный аппарат, потому что при его производстве Xiaomi вообще не экономила ни на чём. Все компоненты, которые применялись в нём, все технологические новшества и материалы корпуса – всё это было сделано без оглядки на компромисс. Поэтому Mi 10 Pro получился таким дорогим, но и вместе с тем технологически совершенным, подчеркнул Цзюнь.

Почему нельзя покупать топовые смартфоны Xiaomi

Бесспорно, очень интересно почитать про личные предпочтения в смартфонах генерального директора Xiaomi. Но довольно странно, что он ничего не сказал про iPhone, которым Цзюнь пользуется как своим основным устройством. Ведь, если помните, пару месяцев назад топ-менеджер попался на том, что опубликовал рекламный пост у себя в соцсетях, отправив его с iPhone. Когда на это обратили внимание пользователи, Цзюнь удалил сообщение и опубликовал его повторно, но уже с Mi 10 Pro. Объяснить причину переобувания гендиректор так и не смог.

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