Почему я разочаровался в OnePlus 8 еще до его выхода

До презентации OnePlus 8 осталось меньше двух недель. Он должен стать очень крутым, а еще впервые в модельном ряду будет больше двух моделей. Вроде все хорошо и можно выстраиваться в очередь, но что-то не дает мне покоя. Я смотрю на все эти утечки и понимаю, что, скорее всего, я не буду покупать этот смартфон. Хотя в нем всегда была одна вещь, которая мне очень нравилась и за нее я готов был простить многое. Остается понять, будет ли она в этот раз. Да простят меня ценители OnePlus, но в этом году я бы точно не стал покупать новинку. Особенно учитывая проблемы с поставками, которые мы ожидаем и отказ от некоторых передовых решений.

Откуда берутся утечки информации о смартфонах

Так уж повелось, что чем ближе к презентации, тем больше информации появляется в Сети о том, какой она будет. За два-три месяца до презентации все данные более менее примерны и основаны на анализе происходящего на рынке. В это время даже сам производитель может не знать, сколько, к примеру, памяти будет установлено в новый смартфон или какого цвета будет корпус.

Происходит это из-за того, что изначально смартфон проектируется с базовыми компонентами. Понятно, какой у него будет процессор, какой экран и какие функции. Остальное может меняться по ходу дела. Почти перед презентацией запускается производство, чтобы успеть удовлетворить первый спрос. Тут и начинаются самые точные утечки. Кто-то подсмотрел на заводе, кто-то передавал документы, а кто-то верстал главную страницу сайта. Так вышло и в этот раз.

Как будет выглядеть OnePlus 8

На этот раз утечка взяла свое начало в Германии. Рендеры, о которых сегодня будем говорить, предоставлены порталом WinFuture.de.

Если верить утечке, то OnePlus 8 Pro будет выпускаться в трех цветовых вариантах. Они получат названия Ultramarine Blue, Glacial Green и Onyx Black.

Обычная версия OnePlus 8 будет иметь только два цвета — Glacial Green и Onyx Black. Ultramarine Blue, про который много говорили, будет эксклюзивом топовой модели.

Смартфоны будут сделаны из стекла и металла, а фронтальная камера будет располагаться в отверстии в углу экрана. Экран будет изогнут.

Вообще, отличий между OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro не так много. У топовой версии экран будет больше на 0,2 дюйма и будет дополнительный сенсор камеры. Это все.

Все цвета смотрятся интересно, но в смартфоне нет какой-то изюминки. Мы получили просто обычные Android-смартфоны, коих на рынке десятки. Конечно, я не ждал эталон стиля, за которым все будут повторять, но чего-то более интересного мне точно хотелось.

Еще не знаете, когда выйдет OnePlus 8? Значит вы не читали нашу статью, выпущенную по этому поводу.

Характеристики нового OnePlus

OnePlus приучил нас, что все его новые смартфоны работают на топовых процессорах. В этом году им является Snapdragon 865 с поддержкой 5G модема.

Устройство будет поддерживать оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0. Скорее всего, мы получим как 8 ГБ, так и 12 ГБ оперативной памяти. Встроенной, скорее всего, будет не больше 256 ГБ, хотя возможен вариант с памятью 512 ГБ. Карты памяти точно не будут поддерживаться.

Зато восьмое поколение OnePlus должно стать первым, в котором будет реализована беспроводная зарядка (с функцией реверсивной зарядки, к которой я недавно изменил свое отношение). Правда, только для Pro-версии. Естественно никуда не денется и фирменная быстрая зарядка. 30-ваттный блок питания будет в комплекте, емкость аккумулятора составит 4510 мАч.

Только в Pro версии будет и сертификация от воды и пыли по стандарту IP68. Раньше руководство кампании заявляло, что защита у их смартфонов есть, но сертификация стоит денег и они не считают нужным платить. Теперь решили, что надо. Для меня такие перепады мнения сомнительны, но это их дело.

Модель «Pro» будет включать в себя четыре основных камеры — две на 48 Мп, одну на 8 Мп и еще одну на 5 Мп. Сами мегапиксели не так важны, зато гордостью смартфона станет экран с частотой 120 Гц. Вот только найти бы для него контент. Зато интерфейс меню будет двигаться просто нереально быстро.

Почему лучше не покупать OnePlus 8

В седьмом поколении OnePlus мне нравилось, что они зацепились за идею выезжающей камеры. Сейчас все от нее отказались, но именно это и выглядит как-то массово. К тем, кто не решился с ней экспериментировать, вопросов нет, они остались при своих. Но если ты взялся за это, прояви смелость и покажи, что будет дальше. Попробуй переломить ситуацию и сделай ее такой, чтобы от нее не хотелось отказываться. Такое решение очень сильно подняло бы производителя в моих глазах.

Про цены я говорю почти в каждой статье и не хочу подробно на этом останавливаться. Мне кажется, что 900 долларов для OnePlus это очень дорого, учитывая, что компания пытается себя позиционировать чуть ли не как народный флагман. Прошли те времена, когда это было так.

Зато однозначное спасибо компании за ее решение по поводу переключателя беззвучного режима. Он мне нравится настолько, что даже если я буду им пользоваться раз в месяц, я хочу, чтобы он был в моем смартфоне. Судя по тендерам, в новинке он тоже будет. Я очень рад, ведь он очень удобен.

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В итоге, пока я разочарован. Мне хотелось чего-то более достойного. Возможно, после того, как смартфон попадет мне в руки, я влюблюсь с первого взгляда, но маловероятно. Эта пора отношений с техникой у меня уже прошла. Теперь я подхожу к ней более прагматично.

А еще мне не очень понятно, что с OnePlus 8 Lite. Говорили, что он будет, но в сегодняшней утечке о нем ни слова. Возможно, его выпустят позже или отменят из-за сложной ситуации в мире.

Эта ситуация вообще может больно ударить по OnePlus. Компания рассчитывала начать продавать смартфоны, подготовила их на месяц раньше, чем в прошлом году, но не может этого сделать из-за проблем с производством и доставкой. Они связаны с пандемией коронавируса. Когда ситуация наладится, непонятно. Главное, чтобы этот смартфон не ”протух” и все-таки нашел своего покупателя.