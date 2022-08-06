Похоже, Google готовит пару очень необычных смартфонов

Можно не сомневаться, что Google имеет множество аппаратных продуктов, которые должны появиться в скором будущем. Конференция разработчиков Google I/O, которая прошла несколько месяцев назад показала нам некоторые из них. Среди прочего оказался не только Pixel 6a, который уже вышел, но так же Pixel 7, планшет и даже часы компании. Все это рано или поздно появится в продаже, но высока вероятность того, что мы увидим еще два устройства. И если об одном из них говорили довольно много, то второе точно будет не таким типовым, как многие другие, и может помочь компании найти новую аудиторию для распространения.

Какие гаджеты выпустит Google

Cерии Pixel 7, Pixel Watch и нового планшета Pixel, запланированного на следующий год, может быть достаточно, чтобы вас взволновать, но на самом деле нас заинтересовали необъявленные гаджеты компании. Новая утечка проливает свет на два будущих устройства от Google, одно из которых может появиться в следующем году.

Как сообщает популярный источник утечек Digital Chat Station на страницах социальной сети Weibo, Google в настоящее время планирует сотрудничать с Foxconn в отношении двух будущих флагманских телефонов. Их производство будет перенесено из Вьетнама обратно в Китай. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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Складной телефон Google Pixel

Первое устройство должно быть знакомо всем, кто внимательно следит за слухами о Pixel. Сообщается, что это будет складной планшет Google, о котором не говорил только ленивый. Хотя неясно, когда может начаться производство, но лишние подтверждения того, что он будет, уже вселяют оптимизм. В новой утечке нет ничего несказанного ранее о том, чем будет это устройство. Пост, размещенный в Weibo, называет его «обычным» складным телефоном — но любые признаки того, что Pixel Fold все еще жив, наверняка облегчат жизнь фанатам, мечтающим о раскладушке от создателей Android.

Вы можете поделиться в комментариях или в нашем Telegram-чате тем, что думаете о складных телефонах, но я не раз слышал от своих знакомых и наших читателей, что если покупать складной телефон, то только тот, который выпустит Google. Как вы думаете, есть в этих словах истина?

Выпускает ли Google премиальные телефоны

Второй телефон, о котором идет речь, гораздо более загадочен. Предположительно, это флагманский продукт, работающий на процессоре Google Tensor 2, оснащенный сенсором IMX787, основной камерой на 50 Мп и, что самое интересное, керамическим корпусом. Если эта модель сенсора кажется вам знакомой, то это потому, что она появилась пару недель назад и была «закреплена» за загадочным устройством «Lynx», которое, кажется, никто не может понять. Если «Lynx» действительно имеет керамический корпус, его существование внезапно обретает гораздо больший смысл, предлагая материалы премиум-класса помимо стекла и металла. Это будет первый случай в истории смартфонов «корпорации добра».

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Телефон с керамическим корпусом

Керамический корпус не самый частый гость в индустрии. Он появился в Essential PH-1 и OnePlus X, но материал имеет целый ряд ограничений, мешающие производителям делать продукты, которые захочется купить. В первую очередь они касаются цвета. Красить керамику довольно сложно, а скучные цвета в индустрии все более уверенно уступают место более ярким решениям. Даже если получится придать керамике какой-то необычный цвет, этим все и ограничится. Сделать его переливающимся, градиентным или с расходящимися по корпусу лучами просто не получится.

Скажете, что все равно надевать чехол? А тогда какая вам разница, какой под ним корпус — керамический или пластиковый? Я не имею ничего против чехлов, но в этом случае премиальность материалов не имеет ровным счетом никакого значения.

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Наверное, самым необычным местом применения керамического корпуса мог стать OSOM OV1 — до безвременного ухода этого устройства в небытие. Даже нельзя сказать, последует ли его преемник — Solana Saga — этим путем. Если Google действительно планирует создать керамический Pixel в будущем, это может иметь большое значение для развития бренда, который идет каким-то странным путем. В любом случае, у ценителей премиальных продуктов будет больше выбора и то, что дает такой выбор сама Google, очень хорошо!