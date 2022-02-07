Самые интересные телефоны, которые выйдут в ближайшее время

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Артем Сутягин 0

Не каждую неделю в мире Android происходит что-то по-настоящему интересное. А чтобы это еще и сопровождалось дополнительными анонсами, так это и вовсе большая редкость. Но нас ждет именно такая неделя. Сразу пять смартфонов будут представлены на наш суд, и мы будем о них много говорить, обсуждать и сравнивать с другими. Кто-то даже купит себе что-то из этого списка. Пока давайте обсудим, какие модели смартфонов выйдут на следующей неделе и почему они достойны внимания. Все подробности о каждом из них мы узнаем непосредственно на презентации, но уже сейчас мы можем их назвать. Два из пяти анонсов будут мировыми, а три — индийскими, но это большой рынок, который говорит о том, что они смогут стать глобальными.

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Когда выйдет Samsung Galaxy S22

Samsung официально представит серию Galaxy S22 на мероприятии Galaxy Unpacked 2022 9 февраля. Презентация начнется в 18:00 по Московскому времени, а посмотреть ее можно будет на YouTube или на официальном сайте Samsung.

Ожидается, что южнокорейский технологический гигант анонсирует три телефона, а именно: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Также ожидается, что они будут сопровождаться тремя крутыми планшетами на Android. Пока рано говорить о том, что именно мы увидим, так как это в основном слухи, но так как это ежегодное обновление флагманской линейки бренда, мы можем не сомневаться, что обновление будет стоящим внимания.

Samsung всегда показывает свои телефоны на красивых презентациях.

За последние несколько месяцев все вышеупомянутые устройства неоднократно просачивались в сеть. Но интереснее всего было то, что даже руководство компании обещало нам появление нового Galaxy Note, пусть и в другой линейке.

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Новый телефон Realme

Запуск Realme C35 запланирован на 10 февраля. Глобальный дебют телефона состоится в Таиланде.

Ожидается, что он будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, процессором UNISOC T616, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти, 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной селфи-камерой, Android 11 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

С точки зрения дизайна телефон будет напоминать последнюю флагманскую линейку бренда — серию Realme GT2. Она выглядела очень достойно. Поэтому, если информация подтвердится, нас ждет что-то очень интересное.

Realme

Realme не всегда может удивить дизайном, но часто делает его приятным.

Redmi Note 11 становится массовым

Redmi Note 11 и Redmi Note 11S — те телефоны, которые будут анонсированы в Индии. Нам это интересно в первую очередь из-за того, что теперь купить их станет проще, а перспективы моделей на мировом рынке станут более радужными.

Анонс состоится 9 февраля, но эти два телефона будут не единственными продуктами, представленными на мероприятии, которое начнется в 14:30 по московскому времени.

Redmi Note 11 уже есть, но скоро купить его будет еще проще.

Xiaomi также подтвердила анонс Redmi Smart TV X43 и Redmi Smart Band Pro на этой конференции. Первый — это модель нового размера в серии Redmi Smart TV X, а второй — первый фитнес-трекер бренда с прямоугольным дисплеем. Поговаривают, что у трекера будет очень привлекательная цена, а значит, именно он станет самым интересным продуктом на презентации.

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Vivo Т1 — еще одна попытка бренда

Vivo T1 5G станет второй попыткой компании возродить линейку в Индии. Но телефон, продаваемый в этой стране, будет отличаться от того, который продается в Китае с таким же названием.

Устройство для Индии будет поставляться с 6,58-дюймовым дисплеем FHD+ 120 Гц (ЖК-дисплеем), Qualcomm Snapdragon 695, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ постоянной памяти UFS 2.2, тройной камерой 50 + 2 + 2 Мп, 16 Мп камерой для селфи, аккумулятором 5000 мАч, быстрой зарядкой 18 Вт и относительно невысокой ценой. А представят его, так же как и предыдущее устройство, 9 февраля.

Многие считают, что телефоны Vivo недооценены.

Телефон Tecno с 5G

TECNO POVA 5G — первый смартфон бренда с поддержкой 5G. После своего глобального дебюта в Нигерии в конце декабря теперь направляется в Индию и будет представлен 8 февраля.

Этот телефон тоже уже существует, но станет еще более массовым.

Телефон оснащен такими функциями, как 6,9-дюймовый ЖК дисплей FHD с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 ГБ памяти UFS 3.1, тройная камера 50 Мп + 2 Мп + AI, 16 Мп селфи-камера, HiOS 8 на базе Android 11, аккумулятор емкостью 6000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт.

А какой смартфон из указанных интереснее всего для вас? Высказывайте свое мнение в нашем Telegram-чате.

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