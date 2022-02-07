Самые интересные телефоны, которые выйдут в ближайшее время

Не каждую неделю в мире Android происходит что-то по-настоящему интересное. А чтобы это еще и сопровождалось дополнительными анонсами, так это и вовсе большая редкость. Но нас ждет именно такая неделя. Сразу пять смартфонов будут представлены на наш суд, и мы будем о них много говорить, обсуждать и сравнивать с другими. Кто-то даже купит себе что-то из этого списка. Пока давайте обсудим, какие модели смартфонов выйдут на следующей неделе и почему они достойны внимания. Все подробности о каждом из них мы узнаем непосредственно на презентации, но уже сейчас мы можем их назвать. Два из пяти анонсов будут мировыми, а три — индийскими, но это большой рынок, который говорит о том, что они смогут стать глобальными.

Когда выйдет Samsung Galaxy S22

Samsung официально представит серию Galaxy S22 на мероприятии Galaxy Unpacked 2022 9 февраля. Презентация начнется в 18:00 по Московскому времени, а посмотреть ее можно будет на YouTube или на официальном сайте Samsung.

Ожидается, что южнокорейский технологический гигант анонсирует три телефона, а именно: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Также ожидается, что они будут сопровождаться тремя крутыми планшетами на Android. Пока рано говорить о том, что именно мы увидим, так как это в основном слухи, но так как это ежегодное обновление флагманской линейки бренда, мы можем не сомневаться, что обновление будет стоящим внимания.

За последние несколько месяцев все вышеупомянутые устройства неоднократно просачивались в сеть. Но интереснее всего было то, что даже руководство компании обещало нам появление нового Galaxy Note, пусть и в другой линейке.

Samsung может выпустить новый складной телефон со стилусом.

Новый телефон Realme

Запуск Realme C35 запланирован на 10 февраля. Глобальный дебют телефона состоится в Таиланде.

Ожидается, что он будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом, процессором UNISOC T616, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти, 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной селфи-камерой, Android 11 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

С точки зрения дизайна телефон будет напоминать последнюю флагманскую линейку бренда — серию Realme GT2. Она выглядела очень достойно. Поэтому, если информация подтвердится, нас ждет что-то очень интересное.

Redmi Note 11 становится массовым

Redmi Note 11 и Redmi Note 11S — те телефоны, которые будут анонсированы в Индии. Нам это интересно в первую очередь из-за того, что теперь купить их станет проще, а перспективы моделей на мировом рынке станут более радужными.

Анонс состоится 9 февраля, но эти два телефона будут не единственными продуктами, представленными на мероприятии, которое начнется в 14:30 по московскому времени.

Xiaomi также подтвердила анонс Redmi Smart TV X43 и Redmi Smart Band Pro на этой конференции. Первый — это модель нового размера в серии Redmi Smart TV X, а второй — первый фитнес-трекер бренда с прямоугольным дисплеем. Поговаривают, что у трекера будет очень привлекательная цена, а значит, именно он станет самым интересным продуктом на презентации.

Redmi или Xiaomi: какие смартфоны лучше покупать в 2022.

Vivo Т1 — еще одна попытка бренда

Vivo T1 5G станет второй попыткой компании возродить линейку в Индии. Но телефон, продаваемый в этой стране, будет отличаться от того, который продается в Китае с таким же названием.

Устройство для Индии будет поставляться с 6,58-дюймовым дисплеем FHD+ 120 Гц (ЖК-дисплеем), Qualcomm Snapdragon 695, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ постоянной памяти UFS 2.2, тройной камерой 50 + 2 + 2 Мп, 16 Мп камерой для селфи, аккумулятором 5000 мАч, быстрой зарядкой 18 Вт и относительно невысокой ценой. А представят его, так же как и предыдущее устройство, 9 февраля.

Телефон Tecno с 5G

TECNO POVA 5G — первый смартфон бренда с поддержкой 5G. После своего глобального дебюта в Нигерии в конце декабря теперь направляется в Индию и будет представлен 8 февраля.

Телефон оснащен такими функциями, как 6,9-дюймовый ЖК дисплей FHD с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 900, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 ГБ памяти UFS 3.1, тройная камера 50 Мп + 2 Мп + AI, 16 Мп селфи-камера, HiOS 8 на базе Android 11, аккумулятор емкостью 6000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт.

А какой смартфон из указанных интереснее всего для вас? Высказывайте свое мнение в нашем Telegram-чате.