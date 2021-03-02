Теперь мы точно знаем, каким будет OPPO Find X3. Есть на что посмотреть

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Артем Сутягин 0

Полные утечки информации о смартфонах — обычное дело для многих производителей, и OPPO не является исключением. Пока фанаты с нетерпением ждут преемника прошлогоднего впечатляющего OPPO Find X2 Pro, обладатели секретной информации активно трудятся, чтобы донести ее до нас с вам. Кто-то не очень хорошо относится к таким утечкам и предпочитает все узнавать на презентации, но, как показывает практика, интерес к получению информации на более раннем этапе куда выше, чем кажется на первый взгляд. На этот раз у нас есть информация о трех смартфонах, которые просочились в сеть за неделю до того, как компания собирается запустить серию OPPO Find X3. Утечка оказалась исчерпывающей и ей есть, чем нас удивить.

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Характеристики OPPO Find X3

Изображения из WinFuture демонстрируют каждую из моделей Find X3 с разных сторон и в разных цветовых вариантах, а также дают практически полный перечень характеристик. Имея эти данные, кажется, что удивить нас уже больше нечем. Но все равно только презентация расставит все на свои места, а пока…

Oppo Find X3 Lite — смартфон на Snapdragon 765

Первый набор изображений демонстрирует OPPO Find X3 Lite, который является младшей моделью в линейке. Она имеет более ”традиционный” выступ камеры на задней панели, чем у ее собратьев, по крайней мере такой, который соответствует последним поколениям смартфонов. Согласно утечке, он состоит из основного модуля на 64 Мп, сверхширокого 8 Мп, макромодуля на 2 Мп и датчика глубины на 2 Мп.

Oppo Find X3 Lite

Несколько цветов на выбор для Oppo Find X3 Lite

На передней панели, как утверждается, находится плоский 6,44-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц и разрешением FHD+. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 765, который в прошлом году просто взорвал рынок смартфонов среднего класса. Именно на нем работали лучшие и относительно недорогие телефоны на Android. Учитывая невысокую цену, можно сказать, что по производительности этот чипсет почти не уступал флагманам.

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Oppo Find X3 Neo — недорогой флагманский телефон

OPPO Find X3 Neo можно смело назвать флагманом среднего класса. Он получит изогнутый 6,5-дюймовым дисплей FHD+ с частотой 90 Гц. На задней панели будет находиться основная камера с разрешением 50 Мп, сверхширокая камера на 16 Мп, телеобъектив на 13 Мп с 5-кратным увеличением и 2 Мп макро-камера.

Oppo Find X3

Более строгий Oppo Find X3 Neo

Батарея новинки будет иметь внушительную емкость 4500 мАч, а рядом с ней за производительность будет отвечать прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 865 — тот же чип, на котором работают лучшие Android-устройства 2020 года. Интересно, что OPPO предпочла не использовать для этой модели новый Qualcomm Snapdragon 870, который, как сообщалось, разрабатывался чуть ли не специально для нее.

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OPPO Find X3 Pro — лучший смартфон OPPO

Наконец, самое интересное — OPPO Find X3 Pro. Это будет полноценный смартфон премиум-класса со всеми вытекающими из этого характеристиками.

Он получит изогнутый 6,7-дюймовым дисплей с разрешением QHD+ и частотой 120 Гц. Ожидать другого экрана было бы как минимум не логично. Камера новинки будет выполнена в стиле iPhone 12. Как сообщается, она будет состоять из двух модулей по 50 Мп для основного и сверширокоугольного объектива, а также 13 Мп перископического модуля с пятикратным увеличением. Самым интересным будет макрообъектив с разрешением 5 Мп, который, как говорят, имеет 25-кратное увеличение и собственную кольцевую вспышку.

Oppo Find X3 Pro

Самый продвинутый Oppo Find X3 Pro

Естественно, работать OPPO Find X3 будет под управлением Qualcomm Snapdragon 888, а емкость аккумулятора составит 4500 мАч. На этот раз про быструю зарядку ничего сказано не было, но предыдущие утечки пророчили проводную зарядку на 65 Вт и беспроводную — на 30 Вт. Учитывая, что OPPO всегда одной из первых берет эти вершины, в подобное охотно верится.

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Линейка OPPO Find X

Немного обидно, что линейка, которая несколько лет назад взорвала рынок своим первым поколением, имевшим полноразмерный экран, крутой дизайн и выезжающие камеры, теперь превратилась просто в банальную флагманскую историю. Некоторые фишки в ней вызывают интерес, но хотелось бы ждать о нее, например, подэкранной камеры или раздвижного экрана. Только так можно закрепить образ инновационного продукта.

Oppo Find X

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Несмотря на это, стоит отметить, что все смартфоны линейки Find X3 должны получить поддержку новой 10-битной системы управления цветом OPPO для улучшения фотографий и калибровки дисплея. Это позволит новинкам бороться с лучшими представителями семейства Samsung.

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Где посмотреть презентацию OPPO Find X3

Пока рано на 100% утверждать, что информация точная, но, скорее всего, так все и будет. Сама презентация состоится на официальном YouTube-канале OPPO в рамках мероприятия OPPO Awaken Color. Произойдет это 11 марта в 14:30 по московскому времени. Ставьте напоминание, а сразу после мероприятия заходите к нам подводить итоги. Пока же новинку можно обсудить в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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