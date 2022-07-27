Что купить в подарок на AliExpress, чтобы не было стыдно

Можно подумать, что проблема покупки подарка кому-то не такая серьезная. Мол, купи что-нибудь, и хорошо. Но такая схема не работает, когда подарок покупается не очередному коллеге по работе, с которым знаком ты только по офису, а действительно хорошему человеку. Тут хочется выбрать что-то действительно интересное. А еще больше хочется выбрать что-то интересное, когда покупаешь подарок себе любимому. Как вы поняли, сегодня будем говорить о вещах, которые покупаются не только для бытового использования, но и для того, чтобы преподнести их в дар. Читайте наше описание, тыкайте в ссылки и выбирайте то, что вам нужно.

Солнечная панель для телефона

Начнем с дорогой, но незаменимой вещи для тех, кто часто ходит на пикники, в походы, ездит на охоту или рыбалку или просто много времени проводит в дали от цивилизации на открытом воздухе.

Это солнечная панель, которая разворачивается в большое полотно, которое можно разложить на земле или даже повесить на рюкзак, чтобы пока вы идете к очередной точке маршрута, она набирала энергию. Мощность панели 28 Вт, а заряжать от нее можно смартфоны, планшеты, ноутбуки или просто внешние аккумуляторы. Зачем пропадать солнечному свету, когда потом можно зарядить от ”банки” другие гаджеты?!



Цена: 5 200 рублей

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Универсальный фонарь с креплением на голову

Этот гаджет тоже пригодится в походе, а заряжать его можно от панели, размещенной выше, но есть у него и бытовое применение — дома, в гараже, на даче и в других местах, где бывает темно.

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Кроме того, что это просто яркий фонарь, его так же можно надеть на голову. Для этого в комплекте есть специальное крепление. На выбор доступно несколько цветов и версии с аккумулятором 18650 или без него. Но с быстрой доставкой из России есть только версия без аккумулятора. Имейте это в виду.

Цена: 1 600 рублей

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Недорогая рация

Сейчас, когда у каждого есть мобильный телефон, рация не является необходимостью для простых людей, но определенная польза в ней все же есть.

Она понравится детям, которые смогут с ней играть, а за городом вы сможете общаться друг с другом на разных концах участка. Или просто постоянно быть на связи с соседями. Дальность работы на открытом пространстве до 1 километра, но каждая стена снижает силу сигнала, так что имейте это в виду.

Цена: 990 рублей

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Мобильный телефон с кнопками

Если вам нужно просто средство связи без лишних заморочек, стоит купить такой телефон, который выполняет по сути только одну функцию — звонки.

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Цветной дисплей с диагональю 1,77 дюйма и разрешением 160 на 128 точек, вес 68 грамм, MP3-плеер и даже камера с разрешением 0,08 Мп. Все это есть в данной модели. Это просто легкий и удобный телефон в качестве запасного и для тех, кому не нужен смартфон.

Цена: 1 200 рублей

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Короткий маленький HDMI

Возможно, такой кабель сложно назвать подарком, но в некотором роде это именно он и есть. По крайней мере, это будет подарком для тех, кто хочет подключить приставку или игровую консоль к телевизору, который плотно висит на стене.

Я сам в свое время искал такие, но в продаже были только Г-образные штекеры, которые все равно были большими. Тут нет ничего лишнего — только шлейф провода и голый разъем. Переключать его много раз — плохая идея, но для того, чтобы один раз и навсегда подключить его за телевизором, этот кабель подойдет идеально. Пригодится он и для другой техники. Варианты длины — от 5 до 50 сантиметров.

Цена: 520 рублей

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TWS-наушники Xiaomi с AliExpress

Что такое TWS-наушники, знают все. В последнее время они стали по-настоящему массовыми благодаря появлению новых моделей и снижению цены. Но от этого они не стали хуже. Да и вообще, Xiaomi не будет делать плохие наушники.

Товары с AliExpress, которые так и хочется купить даже без повода.

Эти Xiaomi Redmi Buds 4 Pro поддерживают Bluetooth 5.3, выпускаются в разных цветах и имеют разную комплектацию. В том числе со шнурком и чехлом. В комплекте есть три варианта амбушюр, в сочетании с которыми активное шумоподавление творит чудеса. Главное, выбрать правильный размер.

Цена: 4 350 рублей

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Недорогая портативная колонка

Эта колонка часто мелькает в подборках на нашем и на других сайтах. Даже в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы” она пару раз проскакивала, ведь ребята знают толк в подборках.

Это просто неплохая колонка за небольшие деньги. У нее есть Bluetooth 5.3, два динамика, ремешок для повешения на рюкзак, максимальная защита от воды (можно окунать в воду), симпатичный внешний вид и работа до 20 часов от одной зарядки. Неплохо для ее цены, да?

Цена: 1390 рублей

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Переключатель HDMI

У этой маленькой коробочки есть два HDMI на входе, а на выходе — один HDMI и один разъем питания. А основная задача его заключается в том, чтобы подключать два устройства к одному входу телевизора.

Не знаете, что можно купить на AliExpress? А как насчет этого?

Например, можно подключить медиаплеер и игровую консоль, а потом нажатием кнопки переключать источник, не занимая много входов на телевизоре.

Цена: 1 600 рублей

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