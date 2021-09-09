Лучшие товары с AliExpress, которые трудно найти

Часто ли вы заходили на AliExpres для того, чтобы купить что-то нужное, а потом пропадали на просторах этого ресурса, наткнувшись на рекомендации? У меня так часто бывает, когда я покупаю что-то для видеосъемки. Умельцы предлагают столько аксессуаров, которые даже не приходили в голову, что их сразу хочется купить. Особенно, когда речь идет о всяких держателях, системах хранения и тому подобных мелочах. Но подобные штуки могут быть актуальны и для тех, кто не увлекается фото/видеосъемкой. Сейчас приведу самые полезные рекомендации, которые иногда вылетают при поиске чего-либо.

Усилитель Wi-Fi для дома

В квартире часто можно столкнуться с проблемой, когда плохо работает Wi-Fi. Это связано с большим количеством проблем: недостаточная сила сигнала роутера, толстые стены, помехи от соседских сетей и тому подобное.

Чтобы справиться с этим, надо установить репитер сигнала. Это простое устройство, которое вставляется непосредственно в розетку в зоне действия существующей сети и расширяет ее. Гаджет не создает новую сеть, а именно увеличивает зону действия существующей. Это очень удобно. А если у вас роутер и телефон Xiaomi, то он подойдет вам, как родной.

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Магнитный держатель для телефона

Магниты пользуются все большей популярностью в современной электронике. Они удобны, не занимают много места и дают новые возможности. Даже простое крепление телефона намного удобнее, если оно магнитное.

Лучшие держатели для телефона с AliExpress

Этот аксессуар работает со всеми телефонами, но для каждой модели надо выбрать специальную версию. Так, например, если у вас iPhone 12-й серии, вам подойдет версия без ответной части. Смартфон будет крепиться за счет встроенных магнитов MagSafe. Для любого другого телефона надо будет наклеить на заднюю стенку или положить под чехол небольшую пластинку. Теперь смартфон можно крепить где угодно — на кухне, в ванной, в спальне, в машине и в других местах.

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Беспроводная колонка с солнечной батареей

Сейчас в конце летнего сезона это может оказаться не самым полезным аксессуаром, но точно будет полезно тем, кто ходит в походы. Все из-за того, что на верхней панели есть небольшая солнечная батарея, которая может восполнять запас аккумулятора. На большую скорость зарядки рассчитывать не стоит, но это и не нужно.

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Сама колонка звучит средне, но зато и стоит недорого. Звук передается через Bluetooth 5.0, но есть возможность подключаться к колонке через USB и AUX. Есть даже поддержка карт памяти.

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Подушка с держателем для телефона

Этот гаджет выглядит немного дико, но не рассказать о нем я не могу. Сам себе я бы такое не купил, но может быть кому-то пригодится. Это подушка с держателем для телефона. Выглядит максимально дико, но если хочется расслабиться и посмотреть что-то с экрана телефона, вряд ли получится найти что-то более удобное.

Подушка состоит из мягкой части и имеет вытянутый элемент, который и держит телефон. Расположив конструкцию правильно на шее, можно будет не держать телефон в руках, когда смотришь ролики на YouTube или любимый сериал.

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Дешевые умные часы Amazfit

Большой цветной экран, 8 режимов тренировки, защита от воды до 5 ATM, будильники, напоминания, уведомления о звонках и многое другое. Все это по цене фитнес-трекера, но в корпусе смарт-часов.

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Если вы хотели попробовать, насколько удобно пользоваться умными часами, или просто не хотите покупать дорогую модель, едва ли вы сможете найти что-то более подходящее. Конечно, выдающегося качества ждать не стоит, но для своей цены этот гаджет довольно неплох. Вот только экран бы немного поярче и было бы вообще супер.

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Универсальная лампа для дома и кемпинга

В этот прибор смогли поместить два гаджета, которые обычно должны исключать друг друга. Это настольная лампа и фонарь в духе тех, что делаются для кемпинга.

Жесткая дуга в обычном варианте исполняет роль ножки, а плоский фонарь направленно светит на стол или другую поверхность. Если вам нужен ночник или кемпинговая лампа, просто раскройте его. Подставка станет ручкой для переноски, а корпус фонаря будет равномерно освещать пространство вокруг. Работает он на аккумуляторах и имеет несколько режимов яркости.

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Как почистить кейс от наушников

Этот вопрос задают себе многие пользователи TWS-наушников. Главным советом будет делать это аккуратно, но залезть в узкие каналы, в которые вставляются ножки наушников, довольно сложно. Для этого есть специальные ершики.

Самое приятное, что стоят они совсем недорого, зато позволяют очистить грязь в труднодоступных местах. Если не делать это вовремя, то она будет скапливаться на дне. Это может привести к загрязнению контактов и невозможности зарядки. Не доводите до этого, чистите наушники вовремя. В комплекте вам дадут для этого пять ершиков.

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Умная лампа-ночник

Умная лампа Yeelight может быть не просто светильником, но и создателем настроения в доме. Пусть она и маленькая, но возможность выбрать почти любой цвет свечения делает ее незаменимым интерьерным атрибутом.

Если хотите просто ночник, она справится, если нужно подсветить угол каким-то цветом — нет ничего проще. А еще она может подключаться к умному дому и управлять не только через смартфон, но и голосом через Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Ассистента и Яндекс Алису.

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