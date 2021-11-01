Смарт-часы Google Pixel Watch — гаджет, который просто обязан выйти

Google отчаянно нуждается в создании собственных умных часов. Это даже не домыслы или утечки, а реальная потребность для компании. Мы видели много разной информации о том, что Google работает над ”Pixel Watch”, но кажется, что это будет откладываться снова и снова. Но часы должны выйти как можно скорее. Уже просто нет времени на то, чтобы раскачиваться. Время идет, индустрия развивается, а конкурентов становится все больше и больше. Но главный из них все равно Apple. И не только из-за того, что Apple Watch — это самые популярные часы в мире, но и из-за того, что Google сама часто противопоставляет себя именно купертиновцам в рекламе.

Самые популярные смарт-часы

В настоящее время во всем мире насчитывается более 100 миллионов пользователей Apple Watch. Это довольно большое число. И Apple в одиночку захватывает рынок умных часов. Конечно, у нас есть другие продукты от Samsung, Amazfit и других. Но ни один из них на самом деле не может быть так хорош, и это тоже вина Google. Google постоянно меняет Wear OS и не знает, что с ней делать.

Компании необходимо выпустить свои Pixel Watch, даже если они не станут массовыми с первой попытки. Так Google сможет получить отзывы от обозревателей и покупателей этого продукта и улучшить его. Давайте рассмотрим несколько причин, по которым Google необходимо как можно скорее выпустить Pixel Watch.

Какими будут Google Pixel Watch

Ранее в этом году Джон Проссер опубликовал данные о Google Pixel Watch, которые изначально должны были дебютировать в октябре этого года с Pixel 6. Но в конечном итоге снова были отложены. Судя по утечке, часы выглядят потрясающе. Можно даже предположить, что тираж этого гаджета был бы намного больше, чем у любого Google Pixel.

Если бы Google смогла пообещать, что часы проработают хотя бы день без зарядки, это уже было бы победой и сильно расположило бы людей к покупке этого устройства. Такие часы могли бы даже заставить некоторых пользователей Apple Watch перейти на новую версию. Вы ведь помните, что Wear OS доступна для пользователей Apple, но Apple Watch недоступны для пользователей Android?

При этом многие преданные фанаты Android, которые ничего слышать не хотят об iPhone, очень тепло отзываются об Apple Watch. На стороне Android действительно нет ничего похожего.

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Apple Watch против смарт-часов на Android

Я сам пользуюсь Apple Watch, так как у меня всегда в качестве второго телефона с собой iPhone. Кроме этого, у меня есть Samsung Galaxy Watch 4 Classic и Huawei Watch 3 Pro, но душа все равно лежит к Apple Watch. При том, что телефоны мне, как и вам, больше нравятся под управлением Android.

Правда, тут есть еще и другая важная отличительная особенность. Почти все часы, кроме Apple Watch, круглые. Часы от Apple, наоборот, квадратные. Мне больше нравится именно квадратная форма, но как показывает практика, пользователи обычно предпочитают именно круглые модели. А значит, у часов от Google будет еще больше почитателей, чем могло бы быть изначально.

Главное, чтобы часы продолжали работать со смартфонами во всех ситуациях. Например, я не раз сталкивался с ситуацией, когда часы или браслеты одного бренда не работали с телефоном другого. Сначала все было нормально, но потом начинались проблемы, вроде потери соединения.

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Что должно быть в смарт-часах

Главная задача часов на каждый день заключается даже не в их фитнес-функциях и подсчете активности, а в возможности разместить некоторые приложения на запястье. Мне очень удобно, что я могу не просто получать уведомления от телефона, но и выполнять некоторые простые функции, вроде удаления заведомо ненужных электронных писем и голосового набора ответов на сообщения в мессенджерах.

Если Google сможет предоставить не очередные посредственные часы, а в корне изменит продукт, можно не сомневаться в коммерческом успехе устройства. Наверняка компания отлично это понимает, и, возможно, именно поэтому до сих пор не выпустила свои часы. Это слишком привлекательное устройство, чтобы пройти мимо него, но и выпускать сырой продукт сейчас не стоит. Особенно после выхода Pixel 6, который должен ознаменовать новую главу в истории компании.

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Google находится в сложно сложном положении, так как ей уже просто некуда откладывать запуск. Она делает программное обеспечение для носимых устройств уже около шести лет, но пора предложить и свой продукт. Выход Pixel Watch не просто желателен, а будет приятной неожиданностью. Если компания не выпустит их, это будет поражением.

Apple уже съела значительную часть рынка умных часов. Но многие аналитики по-прежнему говорят, что на этом рынке есть куда расти. И Google нужно получить хороший кусок пирога, пока не стало слишком поздно.