Много новых телефонов, робот-собака и контроль фото от Google: итоги недели

Уходящая неделя принесла даже слишком много событий — давно такого не было. Кроме того, что мы получили новую MIUI и узнали о готовности Google следить за нашими фотографиями, мы так же получили целую россыпь новинок от производителей смартфонов. Нас порадовали передовым Xiaomi Mi MIX 4, раскладными Samsung Galaхy Fold 3 и Galaxy Flip 3, а так же Honor Magic 3, который может стать лучшей альтернативой флагманским Huawei, которые мы потеряли (спойлер — он работает с сервисами Google). Производители даже не забыли про новые часы и TWS-наушники которых на этой неделе тоже хватало. Давайте рассмотрим новые гаджеты и свежие новости более подробно.

Xiaomi представила новую версию MIUI 12.5

Какие бы крутые ни делала компания Xiaomi, её главным достижением всё равно будут считать MIUI. При всех недостатках фирменной прошивки компании, лучше и удобнее, чем она, найти практически невозможно. Тем более, что Xiaomi, в отличие от всех остальных, регулярно её обновляет. Шутка ли – выпускать в год по 5-6 новых версий в то время, как все остальные в лучшем случае разрождаются лишь одной-двумя. Причём это не какие-то пустые и проходные патчи, а вполне себе полноценные обновления с новыми функциями и значимыми улучшениями. Взять хотя бы MIUI 12.5 Enhanced.

Новая версия прошивки MIUI действительно получила номер 12.5 с припиской Enhanced. Таким образом Xiaomi решила показать, что это не та же самая MIUI 12.5, а новая. Правда, почему в таком случае нельзя было просто изменить номер сборки, непонятно. Но, как бы там ни было, изменений обновление несёт довольно много, и каждое из них крайне сложно переоценить.

В общей сложности в MIUI 12.5 Enhanced было внесено более 150 изменений, направленных на улучшение работы прошивки и продление жизненного цикла совместимых устройств. Эта версия MIUI снижает нагрузку на процессор в среднем на 15% независимо от выполняемой задачи, что в свою очередь ведёт к 15-процентному сокращению энергопотребления. В результате смартфон живёт дольше в том же цикле использования.

Несмотря на то что функциональных нововведений в MIUI 12.5 Enhanced почти нет, Xiaomi изменила принцип работы прошивки с аппаратными компонентами совместимых смартфонов, продлив срок их службы. Дело в том, что со временем деградирует не только аккумулятор, но и другие запчасти, например, флэш-накопитель, который теряет способность быстро читать и записывать данные.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

В MIUI 12.5 Enhanced появится специальный алгоритм, который будет предотвращать износ накопителя. Так, накопитель Xiaomi Mi 11 Pro за 3 года непрерывной работы потеряет только 5% производительности на запись/чтение. Это реально хороший показатель, потому что со временем смартфоны начинают работать медленнее в том числе и потому, что способность их памяти к быстрому чтению и записи.

Добиться этого разработчики смогли за счёт изменения методики обработки файлов. Теперь накопители смартфонов будут тратить меньше ресурса на структурирование и хранение файлов, за счёт чего удастся оптимизировать весь процесс, сделав его менее ресурсоёмким. На выходе мы получим именно тот результат, о котором говорила Xiaomi. Износ накопителей замедлится, и смартфоны будут дольше работать на максимальных скоростях.

Полный список устройств, которые получат обновление MIUI, пока обсуждается, но к настоящему известно как минимум о 20 смартфонах Xiaomi, которым светит апдейт:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10s

Xiaomi Mi 10

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

Здесь всё, что нужно знать о MIUI 13: новые функции, сроки выхода и совместимые устройства

Как видите, в основном это всё флагманы. То есть бюджетных и среднеценовых аппаратов в списке нет. Это может служить указанием на то, что для них обновление вообще не выйдет. Всё-таки в интересах Xiaomi сделать так, чтобы её флагманы работали дольше и были более конкурентоспособными. А таким же образом апгрейдить бюджетники особого резона нет – они и так пользуются популярностью больше, чем у других производителей.

Новые телефоны Honor

Не знаю, как вы, а я ждал этот момент. Мне всегда нравились телефоны Huawei и Honor. Поэтому я сильно расстроился после введения санкций и постепенного прекращения истории этих смартфонов. Когда стало известно, что бренд Honor продали и он может получить второй шанс, я стал следить за ситуацией, и поэтому делал большую ставку на презентацию Honor Magic 3. Я ждал смартфона, который сможет заменить те Huawei, которые мы потеряли. Презентация прошла и осталось несколько двоякое впечатление, которым и хочется поделиться. А заодно рассказать о том, что вообще из себя представляют новые смартфоны.

Компания Honor была продана Huawei в прошлом году, что позволило бывшему суббренду стать независимым и восстановить связи с глобальными партнерами. Даже такие компании, как Google и Qualcomm, снова получили возможность работать с брендом. Honor уже выпустила серию телефонов средневысокого класса — Honor 50, но теперь у нас есть первые флагманы серии Honor Magic 3, выпущенные после расставания с Huawei.

На этот раз мы получили сразу три телефона: Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro и Honor Magic 3 Pro Plus. Как видим, в нейминге нас не ждет ничего нового. Зато сами смартфоны приятно радуют некоторыми своими функциями. К ним можно отнести изогнутый 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772 на 1344 и частотой обновления 120 Гц, батареей 4 600 мАч, проводной зарядкой 66 Вт, поддержкой Google и оболочкой Magic UI 5. Отличия между телефонами заключаются в основном в процессорах, камерах и некоторых других деталях.

Honor уверена, что станет серьезным конкурентом для Apple.

Ищете бескомпромиссное устройство? Вот тут и приходит время Honor Magic 3 Pro Plus. Как и его название, список характеристик у него тоже довольно длинный. Вы получаете не только вышеупомянутый экран, аккумулятор и скорость проводной зарядки, но еще чипсет Snapdragon 888 Plus и беспроводную зарядку на 50 Вт.

В топовом телефоне Honor так же есть довольно интересная конструкция с четырьмя задними камерами. Основной сенсор IMX700 на 50 Мп (1,22 мкм, 1/1,28 дюйма, 23 мм), монохромная камера на 64 Мп, сверхширокоугольная камера на 64 Мп (11 мм) и камера с перископическим зумом 4х 64 Мп.

Каждый из сенсоров сам по себе более чем достоин упоминания, но есть еще датчик цветовой температуры, а так же 13 Мп фронтальная селфи-камера с камерой ToF для 3D разблокировки по лицу.

Что касается покрытия передней панели, производитель уверяет, что сделал что-то очень крутое. А именно Nano Crystal Shield. Такая защита способна в 3 раза снизить вероятность разбить экран при падении. Естественно, нам сказали, что это было установлено опытным путем. Для еще большей защиты телефона от повреждений он получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Huawei обновит даже старые смартфоны Honor до Harmony OS.

Magic 3 Pro является средней моделью из тех, что были представлены, но имеет много общего с Pro Plus. Вы получите процессор Snapdragon 888 Plus, беспроводную зарядку 50 Вт и рейтинг IP68. Так же смартфон укомплектован 3D-камерой ToF на передней панели для безопасной разблокировки по лицу и 13 Мп фронталкой. Кажется, что покупая обычные Pro, вы ничем не жертвуете, но это не так.

Основная камера по-прежнему будет иметь разрешение 50 Мп, но в ней будет установлен более мелкий сенсор. Сверхширокая камера вместо разрешение 64 Мп получила только 13 Мп. Монохромная камера сохранила свои характеристики, а зум стал лишь 3,5-кратным (10х гибридный). В остальном телефоны идентичны.

Конечно, назвать Honor Magic 3 дешевым не совсем правильно, но на фоне двух остальных моделей это действительно так. Впрочем, к ценам мы еще вернемся.

В отличии от старших моделей, базовая получила более простой процессор — Snapdragon 888. У нее нет беспроводной зарядки и 3D системы сканирования лица. А еще защита от воды стала более низкой — IP54. С таким уровнем не бояться можно только брызг, но к настоящей воде лучше не подходить.

Основная камера не получила ни одного зум-модуля. Вместо этого у вас есть 50 Мп камера с сенсором IMX766, монохромный сенсор на 64 Мп и сверхширокоугольный объектив на 13 Мп.

В остальном вы по-прежнему получаете тот же 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, 13-мегапиксельную селфи-камеру, проводную зарядку на 66 Вт и аккумулятор на 4 600 мАч. Это редкий случай, когда при повышении уровня модели не увеличивается диагональ экрана.

Сравнение Honor Band 6 с другими часами и трекерами.

Российских цен пока нет (рынки запуска тоже неизвестны), но зато есть европейские, которые не сложно конвертировать в рубли. Впрочем, делать это немного страшновато, так как даже базовая модель стоит больше 1 000 долларов.

Цены на новые телефоны Honor:

Honor Magic 3 (8/256 ГБ) — 899 евро (примерно 78 000 рублей )

) Honor Magic 3 Pro (8/256 ГБ) — 1099 евро (примерно 95 000 рублей )

) Honor Magic 3 Pro Plus (12/512 ГБ) — 1488 евро (примерно 129 000 рублей)

Цвета новых Honor:

Honor Magic 3 — синий, золотой, белый, черный

Honor Magic 3 Pro — черный, белый, золотой

Honor Magic 3 Pro Plus — керамический черный, керамический белый

Вопрос довольно сложен и для ответа на него надо понимать одну важную вещь. Если убрать процессор, то по камере, зарядке и некоторым другим параметрам четко видно, что новый смартфон очень похож на Huawei P50 и Huawei P50 Pro. Наивно полагать, что чуть больше, чем за полгода Honor смогла подготовить свой смартфон. Явно мы имеем дело с устройством, которое разрабатывалось под руководством Huawei.

Но это хорошо, так как впервые с момента введения санкций мы получили нормальный смартфон с поддержкой сервисов Google, но сделанный в лучших традициях Huawei. Через год Honor может уже не повторить такой успех, а значит, если хочется купить Huawei, лучше покупать сейчас.

Правда, одна ложка дегтя все же есть. Компания пообещала только один год обновления программного обеспечения. В этом можно быть уверенным, а дальше уже как получится. И это мы видим на фоне высокой цены и того, что Samsung даже для в разы более дешевых моделей предлагает 3 года обновлений.

Мне кажется, смартфон получился хорошим, но называть его идеальным я бы не стал. Но если вы готовы переплатить за Snapdragon 888 Plus и хотите что-то в духе старого доброго Huawei, следите за новостями на нашем сайте и за нашим Telegram-каналом. Мы расскажем, когда его можно будет купить и как это лучше сделать.

Новый Xiaomi Mi MIX 4

Примерно три года назад компания Xiaomi представила третье поколение своего Mi MIX. Это культовая линейка, которая выпускается не из-за того, что надо обновлять ее каждый год, а для того, чтобы показать миру самые передовые технологии. Так получилось и в этот раз, когда компании пришлось три долгих года копить ноу-хау, чтобы выкатить что-то, что может вызвать восторженные отзывы пользователей по всему миру. Компания даже реализовала в этом устройстве то, о чем мы говорили уже давно, и даже немного сомневались в том, что когда-то это увидим. Хватит вступлений! Xiaomi официально представила Mi MIX 4, и вот, что мы получили.

Xiaomi анонсировала новую модель своей серии MIX на этой неделе в Китае. В отличие от Mi MIX Fold, первого складного телефона Xiaomi, у него нет складывающегося экрана. Однако Mi MIX 4 получил свои уникальные функции, нормально реализовать которые пока ни у кого не получилось. Одно то, что это первый телефон производителя с камерой под экраном, чего стоит.

Новый Xiaomi Mi Band X — весь сплошной дисплей. Сколько же стоит такое чудо?

Если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Кроме подэкранной камеры, устройство впервые для Xiaomi получило поддержку Ultra Wide Band. А еще это первый в мире смартфон, а также первый телефон в мире, оснащенный процессором Snapdragon 888 Plus.

MIX 4 позиционируется как бизнес-флагман, и Xiaomi выбрала для него дизайн, который не кажется чем-то вычурным, а сохраняет классические черты, но при этом выглядит очень свежо.

Дисплей новинки слегка изогнут, а задняя часть покрыта керамикой, которая теперь на 30% легче того, что встречалось раньше. Это важно, так как именно большой вес всегда был проблемой керамических телефонов.

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Модуль основной камеры на задней стенке сделали квадратным и поместили в него три камеры, которые должны перекрывать все основные сценарии использования.

Интереснее всего в новом телефоне экран. Xiaomi Mi MIX 4 получил 6,67-дюймовый изогнутый со всех сторон экран с матрицей AMOLED, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Экран представляет собой 10-битную панель TrueColor с контрастностью 500 000:1. Для большей прочности экран прикрыли защитным стеклом Gorilla Glass Victus. На сегодняшний день это самое прочно стекло для смартфонов, которое пришло на смену Gorilla Glass 6.

В дисплее используется технология пикселей с микро-ромбами, которая уменьшает размер самих точек и увеличивает их яркость. Xiaomi заявляет, что такая технология обеспечивает намного более высокую прозрачность в зоне камеры, которая нужна, если вы помещаете ее под экран.

Mi MIX 4 оснащен стереодинамиками, настроенными Harman Kardon. Он также имеет 19 антенн, поддержку 42 частотных диапазонов и режим оптимизации сигнала, который работает в 8 сценариях. Все это должно улучшать качество связи в местах повышенного скопления людей. Например, в аэропорту, торговом центре, на станции метро и тому подобных местах. Xiaomi также добавила поддержку сверхширокого диапазона 500 МГц, который обеспечивает точное пространственное позиционирование.

Также в новинку добавили крутую функция Find-My-Phone, которая позволяет Mi MIX 4 оставаться подключенным к сети даже после удаления SIM-карты. Пользователи также смогут найти телефон, если он выключен.

Xiaomi будет продавать телефон в трех цветах: керамический белый, керамический серый и керамический черный. Не самые яркие цвета, но они самые популярные, и поэтому все пользователи, скорее всего, останутся довольными.

Официальных цен Xiaomi Mi MIX 4 в России пока нет, но в Китае они будут следующими:

Xiaomi Mi MIX 4 8/128 ГБ — 4999 юаней ( примерно 57 000 рублей )

— 4999 юаней ( ) Xiaomi Mi MIX 4 8/256 ГБ — 5299 юаней ( примерно 60 000 рублей )

— 5299 юаней ( ) Xiaomi Mi MIX 4 12/256 ГБ — 5799 юаней ( примерно 66 000 рублей )

— 5799 юаней ( ) Xiaomi Mi MIX 4 12/512 ГБ — 6299 юаней (примерно 71 000 рублей)

Когда можно будет купить Xiaomi Mi MIX 4 — пока непонятно, но то, что мы узнали уже сейчас, впечатляет и отвечает на вопрос, почему очередного поколения линейки пришлось ждать так долго. Результат того стоит.

Будет ли Google проверять фото

В конце прошлой недели Apple объявила о том, что будет проверять фотографии пользователей на их iPhone на предмет детского порно. В Купертино объяснили это заботой о детях и необходимостью искоренения такого явления. В принципе, цель благая. Ведь кто не хочет защитить детей? Другое дело – какими методами. Apple почему-то решила, что проверка фотографий на устройствах пользователей – это лучший метод. Поэтому, дабы ничего не пропустить, проверять было решено вообще все снимки. Интересно, как на эту инициативу отреагирует Google, которая явно не может остаться в стороне?

На самом деле Google уже отреагировала, пусть и весьма косвенно. Разработчики поискового гиганта написали у себя в блоге, что в самое ближайшее время планируют представить несколько новых онлайн-инструментов для защиты несовершеннолетних пользователей.

В России могут запретить iPhone из-за проверки Apple личных фотографий

Казалось бы, теперь у них развязаны руки, и они могут делать то же самое, что и Apple, а именно – отслеживать насильников по фото на их смартфонах. Но Google решила поступить иначе. Ведь желание проверять чужие фотографии выглядит по меньшей мере странно, и в компании это понимают.

Обеспечивать безопасность детей в Google решили посредством изменения своих сервисов не в худшую, а в лучшую сторону, не подрывая конфиденциальность пользователей. Обо всех инициативах компания не стала рассказывать сразу, но кое-какими подробностями всё-таки поделилась:

Во-первых, Google введёт новое правило, согласно которому несовершеннолетние пользователи или их родители смогут запрашивать удаление их фотографий из поиска Google. Это не гарантирует удаления снимков из интернета, но в поиске Google они больше появляться не будут.

Как запретить Apple сканировать мои фото на iPhone

Во-вторых, Google принудительно активирует «Безопасный поиск» для всех пользователей младше 18 лет. Это специальный механизм, который будет фильтровать поисковую выдачу, блокируя потенциально небезопасный контент. Он будет работать на всех устройствах, включая умные колонки.

В-третьих, на YouTube появится что-то вроде экранного времени. Новый инструментарий будет отслеживать, сколько времени несовершеннолетний пользователь проводит за просмотром видео, и будет рекомендовать ему отдохнуть, а также будет фильтровать поисковую выдачу с роликами.

Не знаю, как вы, но я думаю, что инициатива Google по защите детей выглядит как менее инвазивная и притом более эффективная мера, в отличие от того, что хочет предложить Apple. В Купертино собираются повести себя как беспардонный проверяющий, который может позволить себе рыться в чужом грязном белье.

То ли дело Google. Поисковый гигант старается сделать всё так, чтобы защита не была слишком навязчивой, не говоря уже о том, что они ни в коей мере не подорвёт конфиденциальность пользователей – ни несовершеннолетних, ни совершеннолетних, не нуждающихся в защите.

Эдвард Сноуден: Apple сможет искать в ваших iPhone всё что угодно

Ну, давайте рассуждать логически: есть ли смысл искать уже совершённое изнасилование? Безусловно, смысл есть. Другое дело, что не лучше ли заняться предотвращением подобного рода деяний на этапе, когда оно ещё не совершено? В силах Google сделать это, и она старается как может.

Apple – если это именно её решение – пошла по пути наименьшего сопротивления. В Купертино решили фактически вмешаться в частную жизнь с расспросом по теме: «Ты насильник или нет? Признавайся, гад!». Но, разумеется, в цивилизованном обществе так себя вести нельзя. Странно, что в Apple это не понимают. Или понимают?

Новые телефоны, часы и TWS-наушники Samsung

Вот мы и дождались презентацию Samsung, на которой нам показали новые устройства и рассказали, чего ждать от компании в будущем. Положа руку на сердце, можно сказать, что среди новинок было много того, что встречалось у других производителей. Но от этого рассказ о новых смартфонах, наушниках, часах и других вещах не стал менее интересным. Мы собрали все в один материал и хотим рассказать вам о новинках. Приятнее всего то, что среди представленных продуктов были представители разных ценовых сегментов и почти каждый сможет выбрать что-то из новинок.

Естественно, главной новинкой презентации, которую все ждали больше остальных, является складной смартфон Galaxy Z Fold3 5G. Назвать его доступным будет сложно, так как в России устройство будет продаваться по цене от 159 990 рублей за версию 256 ГБ и до 169 990 рублей за версию с памятью 512 ГБ.

Что касается характеристик новинки, то она действительно отличается от прошлогодней модели в лучшую сторону. Она получила усовершенствованный экран, новый процессор, скрытую камеру и даже защиту от воды. Естественно, не забыли и о стилусе S Pen, слухи о котором появились уже довольно давно.

Основной экран новинки получил диагональ 7,5 дюймов. И матрицу Dynamic AMOLED 2X. Частота обновления, как и следовало ожидать, составляет 120 Гц, а разрешение — 2208 на 1768 пикселей. Внешний экран имеет такую же матрицу, но его диагональ составляет 6,5 дюйма, а разрешение — 2268 на 832 пикселей

Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп, а под основным экраном можно найти еще одну камеру. Ее разрешение всего 4 Мп, но она скрытая и становится видна только тогда, когда это действительно нужно.

Остальные характеристики выглядят так:

Процессор — Qualcomm Snapdragon 888

— Qualcomm Snapdragon 888 Оперативная память — 12 ГБ

— 12 ГБ Постоянная память — 256 ГБ или 512 ГБ

— 256 ГБ или 512 ГБ Аккумулятор — 4 400 мАч

— 4 400 мАч Мощность зарядки — 25 Вт по проводу и 10 без проводов

— 25 Вт по проводу и 10 без проводов Защита корпуса — IPX8

— IPX8 Защиты экрана — Gorilla Glass Victus

— Gorilla Glass Victus Связь — 4G LTE и 5G

— 4G LTE и 5G Операционная система — Android 11

— Android 11 Габариты — в раскрытом виде 158,2×128,1×6,4мм, в закрытом виде 158,2×67,1×16

— в раскрытом виде 158,2×128,1×6,4мм, в закрытом виде 158,2×67,1×16 Вес — 271 грамм

Если вас смущает цена смартфона, можно немного сэкономить при покупке, если оставить предзаказ уже сейчас. Скидку вам не дадут, но в подарок вы получите чехол с S Pen и сертификат на расширенную гарантию Samsung Care+ сроком на 1 год. Всего выпущено три варианта цвета смартфона — черный, зеленый и серебристый. В России будут представлены только два первых варианта. В продажу смартфон поступит 27 августа.

Чем отличаются линейки Samsung Galaxy.

Новый Galaxy Z Flip 3 предлагает многое из тех же усовершенствований дизайна, что и Z Fold 3, и дополнительную прочность, включая защиту Gorilla Glass и водонепроницаемость IP68. Внутренний AMOLED-дисплей в основном такой же, как у его предшественника, с диагональю 6,7 дюйма, но на этот раз Samsung удваивает частоту обновления до 120 Гц. В сочетании с новыми стереодинамиками Dolby Atmos Galaxy Z Flip 3 превращается в настоящий центр развлечений.

Внешний дисплей также претерпел кардинальные изменения, так как теперь он стал больше — 1,9 дюйма. Samsung утверждает, что это делает его идеальным для проверки сообщений или уведомлений, управления музыкой, синхронизации обоев с новыми Galaxy Watch 4 и многого другого благодаря новым виджетам. Его также можно использовать для съемки селфи с помощью расширенной функции Quick Shot.

Galaxy Z Flip 3 в России получил официальную цену 89 990 рублей за версию с памятью 128 ГБ и 94 990 рублей 256 ГБ. Если оставить предзаказ уже сейчас, то можно получить сертификат Samsung Care+ на 1 год в подарок.

Мнение: Почему люди стали меньше покупать смартфоны Samsung.

Одним из преимуществ более прочного дисплея новых смартфонов является возможность пользоваться стилусом S Pen. Компания представила S Pen Pro — это более универсальный стилус, который также совместим с любым смартфоном Galaxy, поддерживающим S Pen. То есть вам не нужно покупать Galaxy Z Fold 3, чтобы пользоваться новым стилусом.

Так же нам показали S Pen Foldable Edition, который больше похож на версию, выпущенную вместе с Galaxy S21 Ultra, поскольку работает только с одним устройством и не поддерживает функции Bluetooth.

Оба пера имеют выдвижные наконечники, которые помогают защитить дисплей и должны обеспечивать уменьшенную задержку для реалистичности использования. Можно сказать, что Galaxy Z Fold создан для пера, а не наоборот, поэтому приятно видеть, что Samsung наконец-то включила поддержку S Pen.

Тут самые топовые гаджеты с AliExpress

Кроме телефонов и стилуса для них, Samsung представила новые часы — Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Это первые устройства, которые работают на новой программной платформе Google Wear OS. Поверх нее ”нанесена” фирменная оболочка One UI Watch со всеми ее плюсами.

Часы работают под управлением 5 нм процессора Exynos W920 с частотой 1,18 ГГц. Отдельное энергоэффективное ядро Cortex-M55 отвечает за работу функции Always on Display. Объем встроенной памяти устройств составил 16 ГБ, чего более чем достаточно для хранения музыки. Объем оперативной памяти стал в два раза больше, чем раньше — 1,5 ГБ.

В Galaxy Watch4 появился датчик BioActive для измерения пульса, определения ЭКГ и анализа биометрических данных (артериальное давление, насыщенность крови кислородом, выявления аритмии и даже определение состава тела).

Масса скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды и процентное содержание жира в организме — все это определяется часами, как уверяет Samsung, довольно точно. Примерно за 15 секунд сенсор снимет показания и зафиксирует 2 400 единиц данных.

Создателям не пришлось жертвовать остальными функциями. Поэтому все привычные функции на месте, включая различные режимы тренировок, определение активности, а так же поддержку Samsung Pay и Google Pay. Есть даже защита от воды и пыли IP68 и от повреждений MIL-STD-810G.

Выпускаться Galaxy Watch4 будут в двух размерах — 40 мм (396 на 396 пикселей) и 44 мм (450 на 450 пикселей). Galaxy Watch4 Classic чуть крупнее — 42 мм (396 на 396 пикселей) и 46 мм (450 на 450 пикселей). Они получили корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Максимальная автономность всех моделей составляет около 40 часов.

Цены Galaxy Watch4:

Samsung Galaxy Watch4 (40 мм) — 19 990 рублей

Samsung Galaxy Watch4 (44 мм) — 22 490 рублей

Samsung Galaxy Watch4 Classic (42 мм) — 27 490 рублей

Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 мм) — 29 990 рублей

Старт продаж — 27 августа.

Не менее интересным стало и то, что Samsung представила свои самые маленькие и легкие наушники. Новые Galaxy Buds 2 пришли на смену Galaxy Buds Plus, которые были выпущены вместе с телефонами серии Galaxy S20 в прошлом году.

Новые наушники похожи на Galaxy Buds Pro во многих областях, но имеют изогнутую форму и более доступную цену. Единственная область, в которой новые Galaxy Buds лучше — это возможность подключения. В отличие от Galaxy Buds Pro, новые наушники Buds 2 поддерживают новейший стандарт Bluetooth 5.2.

В новейших беспроводных наушниках Samsung используются двусторонние динамики для воспроизведения ”четких и чистых высоких частот и глубоких басов”. Как и ожидалось, в наушниках есть функция активного шумоподавления, которая помогает блокировать нежелательный шум. Предлагаются три регулируемых уровня окружающего звука, которые помогут вам слышать окружающие звуки, когда вам это нужно.

Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 61 мАч и еще 472 мАч в зарядном футляре. Samsung утверждает, что Galaxy Buds 2 могут обеспечить до 20 часов автономной работы с включенным активным шумоподавлением. Утверждается, что сами наушники обеспечивают до пяти часов непрерывного воспроизведения. Samsung обещает, что новые наушники предоставят впечатляющее качество связи благодаря трем микрофонам и решению на основе машинного обучения, которое может эффективно отфильтровывать фоновый шум.

Galaxy Buds 2 выпускаются в четырех цветах: графитовом, оливковом, белом и лавандовом. В России их можно будет купить за 10 990 рублей уже 27 августа.

Новый робот Xiaomi

Согласитесь, что роботы уже перестали нас удивлять. Они больше не являются чем-то фантастическим. Мы видим какого-то нового робота от Boston Dynamics, тихонько восхищаемся и идем дальше. Несмотря на это нельзя отрицать значимость подобных технологий. Особенно интересно это, когда за дело берется производитель смартфонов и техники из категории ”народного потребления”. Про знаменитого робота-собаку Спота слышали многие, но он стоит десятки тысяч долларов и мало кому нужен в качестве домашнего гаджета. Сейчас же Xiaomi выпустила свою робота-собаку всего за полторы тысячи долларов. Учитывая то, как компания делает массовым все, за что берется, можно предположить, что мы на пороге новой эры домашних животных.

Действительно, китайский технологический гигант Xiaomi представил четвероногого робота CyberDog: экспериментальную машину с открытым исходным кодом, которая, по словам компании, ”обладает непредсказуемыми возможностями”. Согласитесь, что в отношении робота такая формулировка немного пугает?

CyberDog — это последний пример технологических компаний, использующих в робототехнике принцип четвероного животного, а не антропоморфную конструкцию. Наиболее ярким примером этой тенденции является тот самый Spot, созданный американской компанией Boston Dynamics.

Долгое время он работал только в лабораториях, но потом постепенно вышел в свет. В некоторых больницах в период пандемии его даже использовали, чтобы он ходил в палаты больных коронавирусом и через планшет с видеосвязью позволял врачам общаться с пациентами. Об этом я подробно рассказывал нашим друзьям из Hi-News.ru

Самый мощный Xiaomi Mi MIX 4 с камерой под экраном представили официально.

Не так давно машина поступила в розничную продажу по цене 74 500 долларов. В основном его все равно покупают не для дома, а для работы, но тот момент был переломным. Сейчас эти устройства занимаются обследованием опасных шахт, переноской грузов и продолжают помогать врачам. Он даже прошел испытания в правоохранительных органах и в вооруженных силах. Правда, к счастью, пока не в качестве оружия.

Непонятно, какую цель видит Xiaomi для CyberDog. В пресс-релизе компания подчеркнула, что конструкция машины имеет открытый исходный код и что она сначала выпустит только 1000 единиц для ”поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники”. Компания заявляет, что надеется, что эти первые пользователи будут ”способствовать развитию четвероногих роботов”.

Новый Xiaomi Mi Band X — весь сплошной дисплей. Сколько же стоит такое чудо?

Первые 1000 единиц робота-собаки от Xiaomi будут стоить всего 9999 юаней. Это около 114 000 рублей. Для сравнения, любительский коптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro Max и Xiaomi Mi 11 Ultra стоят дороже. Вот и думайте, много ли это за полноценного робота. Правда, пока нет ясности, сколько будет стоить это устройство, когда оно станет массовым и поступит в продажу для всех. Если цена не изменится, это будет победа.

В пресс-релизе компании подчеркивается, что CyberDog похож на питомца, включая его способность реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем, как настоящая собака. Однако, глядя на изображения CyberDog, становится ясно, что Xiaomi не предлагает эту машину в качестве конкурента Aibo, роботу-собаке Sony. В то время, как Aibo маленький и симпатичный щенок, CyberDog — это скорее футуристичный робот из будущего, в котором из сходств с собакой только 4 ноги и размер.

Xiaomi заявляет, что CyberDog достаточно проворен, чтобы выполнять сальто назад, может двигаться со скоростью 3,2 м/с (против с 3,9 м/с у Спота) и весит 3 кг (против 5,2 кг у Спота). CyberDog работает на платформе Nvidia Jetson Xavier AI и оснащен множеством камер и датчиков. К ним относятся сенсорные датчики, модуль GPS, сверхширокоугольный объектив типа ”рыбий глаз” и камера Intel RealSense D450 для определения глубины. Эти компоненты позволяют роботу передвигаться в полуавтономном режиме.

CyberDog может анализировать свое окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. В сочетании с отслеживанием осанки человека и распознаванием лиц, CyberDog может следовать за своим владельцем и преодолевать препятствия — говорит Xiaomi.

Есть у CyberDog и поддержка голосовых команд. Таким способом можно призывать его к действию, звать к себе или просить что-то делать. Так же команды можно отдавать через подключенный смартфон.

Для подключения в CyberDog предусмотрено три порта USB Type-C и один порт HDMI, которые, по словам Xiaomi, можно использовать для настройки оборудования. Также к роботу можно добавить датчики LIDAR, панорамные камеры и другие (даже осветительные) приборы.

Выпуск CyberDog от Xiaomi много говорит о современном положении дел в робототехнике. А если вспомнить, как Xiaomi сделала массовым гаджеты умного дома, за которые взялась несколько лет назад, становится понятно, что скоро такие могут появиться в каждом доме.

Изначально Boston Dynamics популяризировала четвероногий формат для роботов, и компании по всему миру сейчас изучают, как и где могут применять такие машины. Постепенно появляется все больше таких устройств, а цена на них падает.

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Ранее в этом году китайская робототехническая компания Unitree выпустила четвероногого бота, который стоил 2 700 долларов, а теперь CyberDog от Xiaomi снова снижает эту цену. Очевидно, что возможности этих машин не будут идентичными, но более широкий доступ к технологиям покажет, стоит ли этим компаниям вообще заниматься роботами. А заодно становится понятно, нужны ли нам вообще антропоморфные роботы.