Реклама в WhatsApp и новый Google Pixel 6: итоги недели

На этой неделе появилась немного пугающая и даже отталкивающая новость — в чатах WhatsApp появится реклама. Естественно, мы разобрались, о чем идет речь, и хотим рассказать, стоит ли этого бояться. Так же на этой неделе Google неожиданно анонсировала новый смартфон Pixel 6 с собственным процессором и некоторыми другими крутыми особенностями. В то же время Xiaomi подтвердила презентацию Mi Mix 4 накануне большого мероприятия Samsung. Сложно поверить, что это просто совпадение, но в защиту Xiaomi есть один интересный аргумент. Эти и другие новости, которыми запомнилась уходящая неделя, вы найдете в нашей традиционной новостной подборке.

Каким будет Google Pixel 6

Google, как и Apple, терпеть не может однообразия. Поэтому старается проводить презентации своих смартфонов в разное время. Но поскольку поменять месяц или даже сезон, как правило, поисковый гигант не решается, то проводит свои ивенты в один и тот же месяц, меняя разве что даты. Так что смещение по дням получается не очень существенным. Это почти всегда октябрь, причём вторая его половина. Но в этом году Google решила не дожидаться официального мероприятия и выкатила почти всё, что нужно знать о Google Pixel 6, сама, да ещё и в августе.

Вечером 2 августа Google неожиданно для всех анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Несмотря на то что это не было официальной презентацией, компания раскрыла, кажется, практически все ключевые подробности о новинках, которые только можно было раскрыть. Нам рассказали не только о возможностях будущих смартфонов, но и показали их внешний вид и даже раскрыли его аппаратное оснащение.

Внешне новинки получились очень стильными и элегантными. Они вообще не похожи на то, что было до них. Хоть мы это уже и видели в материалах утечек, дизайнеры Google явно постарались. При всей своей минималистичности аппараты выглядят более чем свежо. Вероятно, такой эффект создают именно перепады на плоскости, которые в качестве дизайнерского элемента не использовал ещё никто.

Google не пошла на поводу у китайской школы дизайна, которая обрела невероятную популярность среди многих производителей, и не стала вписывать камеры Pixel 6 в круг. Вместо этого дизайнеры компании взяли прямоугольник и вписали объективы основного модуля в него, превратив его в доминанту всего дизайна. Ведь зацепиться взгляду больше реально не за что.

Характеристики Pixel 6:

Аппаратную основу Pixel 6 составит процессор собственной разработки Google. Он называется Tensor и, по уверению Google, способен выполнять самые ресурсоёмкие задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

составит процессор собственной разработки Google. Он называется Tensor и, по уверению Google, способен выполнять самые ресурсоёмкие задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Камера Pixel 6 будет состоять из двух модулей: широкоугольного и телефото. А Pixel 6 Pro дополнительно оснастят ещё и сверхшириком. Их разрешение не раскрывается, но это и неважно – Google Camera справится со съёмкой даже в самых сложных условиях.

будет состоять из двух модулей: широкоугольного и телефото. А Pixel 6 Pro дополнительно оснастят ещё и сверхшириком. Их разрешение не раскрывается, но это и неважно – Google Camera справится со съёмкой даже в самых сложных условиях. Дисплеи Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут выполнены по AMOLED-технологии, их диагональ составит 6,4 и 6,7 дюйма, а частота обновления будет равна 90 и 120 Гц для младшей и старшей модели соответственно.

Google Pixel 6 станет лучшим телефоном от Samsung

Сложно сказать, насколько чип Tensor является исключительной разработкой Google. Высока вероятность, что в его основе лежат лицензированные наработки других компания, что хоть и не сделает его хуже, всё-таки не позволит ему называться собственным продуктом поискового гиганта. Но тот факт, что это уже не детище Qualcomm, а что-то более или менее своё, вызывает уважение.

Сама Google обещает, что оснащение новых «пикселей» фирменным процессором Tensor позволит им стать лучше, чем флагманские смартфоны конкурентов сразу по нескольким показателям:

Во-первых, это безопасность . Google интегрировала в Tensor сопроцессор Titan M2, который является своего рода аналогом Secure Enclave от Apple. Он отвечает за шифрование данных, безопасную авторизацию и проведение транзакций.

. Google интегрировала в Tensor сопроцессор Titan M2, который является своего рода аналогом Secure Enclave от Apple. Он отвечает за шифрование данных, безопасную авторизацию и проведение транзакций. Во-вторых, расширенные способности Tensor в области искусственного интеллекта позволят новым Pixel снимать ещё качественнее, чем их предшественникам. Скорее всего, компания ещё глубже интегрирует железо и софт.

позволят новым Pixel снимать ещё качественнее, чем их предшественникам. Скорее всего, компания ещё глубже интегрирует железо и софт. В-третьих, Tensor позволит Pixel 6 лучше распознавать и реагировать на голосовые команды пользователя. Несмотря на то что у «пикселей» и раньше не было с этим особых проблем, теперь все вычисления будут производиться на самих устройствах.

Пока это вся информация, которой поделилась Google, но есть ещё кое-что, о чём она не сказала, но это явно следует из объявленного. Очевидно, что Google Camera, фирменное приложение камеры поискового гиганта, теперь будет изначально связано с процессором Tensor. А, если так, то разработчикам-энтузиастам, скорее всего, больше не удастся портировать Gcam на другие смартфоны из-за несовместимости их железа. Обидно.

Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

Впрочем, это пока только предположение. В конце концов, умудряются же разработчики адаптировать Google Camera для смартфонов Samsung, которые оснащаются процессорами Exynos, а не Qualcomm. Кроме того, вполне возможно, что разработчики-энтузиасты просто продолжат развивать старые версии Google Camera, расширяя их возможности самостоятельно и не завися от Google. Да, это будет сложнее, чем просто портирование, но хоронить Gcam ещё рано.

Что нового в безопасности Google

Вы знаете, что такое двухфакторная аутентификация? Скорее всего, да. Особенно, если пользуетесь сервисами Google. Компания очень активно продвигает дополнительный уровень защиты учётных записей, пытаясь исключить таким образом их кражу. Главное её достижение – это реализация удобного способа верификации пользователя. Для авторизации можно ввести не только код из SMS, но и воспользоваться другими способами. Например, получить пуш-уведомление и подтвердить вход нажатием на кнопку «Да». Но, по мнению Google, этого явно недостаточно для удобства пользователей.

Чтобы упростить использование двухфакторной аутентификации, Google решила задействовать в этой процедуре ещё и Chrome. Разработчики компании встроили в браузер специальный инструмент, который позволит с его помощью подтверждать вход в учётную запись. Но зачем это нужно, если на Android уже был похожий способ верификации через приложение Google?

Ну, на самом деле, нововведение решает сразу как минимум три проблемы:

Во-первых, авторизация через Google Play Services требовала обязательного подключения смартфона по Bluetooth к устройству, на котором вы пытаетесь авторизоваться. А в случае с Chrome непосредственный контакт не требуется. Будет достаточно просто задействовать одну учётную запись.

требовала обязательного подключения смартфона по Bluetooth к устройству, на котором вы пытаетесь авторизоваться. А в случае с Chrome непосредственный контакт не требуется. Будет достаточно просто задействовать одну учётную запись. В-вторых, Chrome – это универсальное приложение , которое есть сразу на нескольких платформах. То есть пользователь в перспективе сможет подтверждать вход в учётную запись не только со смартфона, но и с других устройств, которые привязаны к одной учётной записи Google.

, которое есть сразу на нескольких платформах. То есть пользователь в перспективе сможет подтверждать вход в учётную запись не только со смартфона, но и с других устройств, которые привязаны к одной учётной записи Google. В-третьих, использование Chrome в качестве второго этапа верификации сможет работать на всех устройствах под управлением Android, независимо от поддержки Google Play Services. Сомневаюсь, что Google изначально на это рассчитывала, но пользоваться 2FA смогут даже пользователи Huawei и Honor.

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Ключевой недостаток существующей системы авторизации при использовании 2FA состоял в том, что второе устройство, которое пользователь задействует для верификации, должно обязательно быть подключено по Bluetooth к первому. Иногда это условие невозможно выполнить, и пользователю приходится обращаться к альтернативным способам, либо отказываться от авторизации вообще, что бывает чаще всего.

Пока возможность использования Chrome в качестве второго этапа авторизации находится в стадии тестирования, а потому соответствующий инструмент нужно активировать принудительно в экспериментальных настройках браузера:

Запустите Chrome и перейдите по адресу chrome://flags;

Найдите пункт #enable-web-authentication-cable-v2-support;

В выпадающем окне напротив выберите пункт Enabled;

Нажмите на кнопку перезагрузки для применения изменений.

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Но даже активация нужного параметра в настройках флагов не гарантирует, что функция верификации через Chrome заработает у вас. Дело в том, что Google применяет изменения у себя на серверах, и до тех пор, пока она не включит нововведение для более широкого круга пользователей, высока вероятность, что ничего работать конкретно у вас не будет. Это нужно на случай, если возникнут какие-то трудности, и обновление придётся отзывать.

В целом новая инициатива Google заслуживает внимание, потому что упрощает двухфакторную аутентификацию. Правда, в народ функцию запустят ближе к осени, поскольку релиз нововведения намечен на выход Chrome 93. А поскольку период обновления браузера сейчас составляет около 4 недель, то и рассчитывать на апдейт следует ориентировочно в конце августа-начале сентября.

На чем сейчас зарабатывает Samsung

То, что Samsung находится на первом месте по продажам смартфонов, знают многие. Не так давно к ней максимально близко подобралась Xiaomi, но лидерство корейцев пока остается за ними. При этом доходы компаний не зависят от положения в рейтинге. Например, Apple, которая обеспечивает iPhone от силы 10% мирового рынка, зарабатывает на нем больше других компаний. Но сейчас выяснился один очень интересный факт, который говорит многое о Samsung и рынке технологий в целом. Он касается доходов южнокорейской компании во втором квартале 2021 года. Это не просто небольшая статья доходов, а сразу треть прибыли компании. Уже догадались о чем речь?

Операционная прибыль Samsung Electronics не просто выросла. Она буквально подскочила сразу на 54% в сравнении года к году, и на 34%, если сравнивать с предыдущим кварталом. Произошло это по итогам второго квартала этого года. Такой рост прибыли стал возможен благодаря сильному увеличению продаж полупроводников.

Если говорить в абсолютных цифрах, то выручка компании составила 63,67 триллиона вон (около 55,5 миллиарда долларов), а операционная прибыль — 12,57 триллиона вон (около 10,9 миллиарда долларов).

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Подразделение полупроводников Samsung принесло более трети общей выручки во втором квартале. В сегменте памяти было зарегистрировано значительное увеличение продаж по сравнению с предыдущим кварталом из-за более сильного, чем ожидалось, роста цен как на микросхемы DRAM, так и на NAND.

Samsung и так продает огромное количество компонентов памяти для компьютеров. Но с учетом ограничений, которые действуют в последнее время, рост наблюдается и в сегменте смартфонов. К таким ограничениям относятся как наложенные санкции, так и собственные проблемы у производителей. Ну, и кризис полупроводников пополам с повторяющимися вспышками COVID-19 никуда не делся.

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Увечились и продажи дисплеев Samsung. Они действительно являются одними из лучших в мире, но кроме этого, росту продаж посодействовала и Xiaomi. Компания стремительно нарастила продажи (во многом за счет передела рынка после краха Huawei) и стала покупать больше экранов. В том числе дорогих складных моделей для своего Xiaomi Mi Mix Fold.

Подразделение Samsung в области информационных технологий и мобильных коммуникаций пострадало из-за глобального дефицита комплектующих и перебоев в производстве на заводе компании во Вьетнаме. Эти факторы в сочетании с сезонностью привели к снижению выручки по сравнению с первым кварталом года. Однако выручка по-прежнему была выше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Samsung ожидает, что во втором полугодии мировой рынок смартфонов восстановится до уровня, который был до пандемии COVID-19. В ближайшие кварталы компания планирует добиться ”солидного роста дохода и прибыли” за счет ”массового внедрения” складных устройств и запуска новых телефонов 5G для массового рынка.

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Наверняка, вы уже слышали, что новые складные Samsung будут представлены на мероприятии, которе состоится уже на следующей неделе — Unpacked. Ожидается, что наряду с Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 компания представит продолжение прошлогоднего Galaxy S20 FE.

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Samsung заняла очень хорошее положение на рынке. Даже когда она проигрывает, зачастую она все равно выигрывает. То есть, если, например, Xiaomi станет продавать больше телефонов, она станет покупать больше компонентов у той же Samsung. Это касается многих компаний и даже Apple.

Бюджетные устройства тоже пользуются технологиями Samsung. Например, многие смартфоны получили модули камеры этого производителя и другие компоненты. Даже Google Pixel 6 в этом году, как поговаривают, будет чуть ли не полностью собран из комплектующих Samsung. Вот она сила положения на рынке.

В WhatsApp появится реклама

WhatsApp уже давно не представляет из себя ничего особенно ценного. Люди постепенно начинают понимать, что Telegram не только не хуже, но по большинству показателей даже лучше. Поэтому, узнав, что хотя бы часть их знакомых перешла в мессенджер Павла Дурова, они следует их примеру, меняя WhatsApp на Telegram. Тем не менее, у многих до сих пор не получилось отказаться от WhatsApp, чтобы руководство мессенджера не делало. Но, судя по всему, с появлением рекламы его аудитория сильно поубавится.

Несмотря на то что пару лет назад руководство WhatsApp отказалось добавлять в мессенджер рекламу, она там всё-таки появится. Но, если первоначальный проект предусматривал появление рекламы в любых разделах приложения, кроме чатов, то теперь было решено встроить её прямо в чаты.

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За идеей встроить рекламу в чаты лежит два простых аспекта. Во-первых, так её гарантированно увидит больше людей, чем если бы объявления размещались где-нибудь в настройках, куда обычно никто не ходит. А, во-вторых, реклама в чатах будет основана на содержимом переписки пользователей.

Теперь стало ясно, зачем WhatsApp вводила новое соглашение безопасности и так рьяно настаивала на том, чтобы все поголовно его принимали. Оказывается, пользовательские данные, которые будет собирать мессенджер, будет использовать не Facebook, как сообщалось ранее, а непосредственно сам WhatsApp.

Но ведь сообщения в WhatsApp невозможно проанализировать, скажете вы, и будете правы. Сейчас мессенджер защищает переписку своих пользователей сквозным шифрованием даже в самых обычных чатах. Это отличает его от Telegram, который требует для активации end-to-end-протокола переходить в секретные чаты.

Значит, WhatsApp нужно как-то обойти ограничения сквозного шифрования, ведь ей нужно изучить то, что пишут пользователи. Поэтому разработчики мессенджера решили отказаться от сквозного шифрования в пользу так называемого гомоморфного. Это всё ещё шифрование, но чуть более лояльное, чем сквозное.

Гомофорфное шифрование – это такой вид шифрования, при котором допустимо производить определённые действия с зашифрованными данными. Благодаря ему можно предоставлять различные услуги, не раскрывая пользовательских данных, обеспечивая им достаточный уровень защиты.

Преимущество гомоморфного шифрования состоит в том, что оно не позволяет буквально прочесть содержимое человеку. То есть читать вашу переписку в WhatsApp разработчики мессенджера не смогут и так. Однако это не помешает специальным системам проанализировать их содержимое и построить на их основе рекламную выдачу.

Насколько это безопасно, спросите? Ну, я хоть и не эксперт в области шифрования, но описание технологии указывает на надёжность гомоморфной методики. Другое дело – как на это вообще реагировать. Ведь, если подумать, то WhatsApp прямо на наших глаза попирает два непоколебимых устоя:

WhatsApp встраивает рекламу, и не просто рекламу, а таргетированную рекламу, основанную на наших переписках, тем самым врываясь в наше личное пространство;

WhatsApp осознанно идёт на даунгрейд защиты наших переписок, отказываясь от использования сквозного шифрования лишь бы подсунуть нам рекламу, и не куда-нибудь, а прямо в чаты.

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Как на это реагировать, спросите? Ну, моя реакция очевидна: я не намерен терпеть подобного к себе отношения, и вряд ли продолжу пользоваться WhatsApp. Ведь вместо того, чтобы монетизировать мессенджер так, как это делает Telegram, WhatsApp решила пойти по самому простому и невыгодному для пользователей пути.

Несмотря на то что WhatsApp никогда не был моим основным мессенджером, время от времени я пользовался им по работе и для общения с людьми, у которых нет Telegram. Если в мессенджере появится реклама, ноги моей там больше не будет, пусть ради этого и придётся потерпеть некоторые неудобства.

Стало известно, когда выйдет Xiaomi Mi Mix 4

Следующая неделя станет одной из самых загруженных в году. Мы уже не раз говорили о том, что именно на следующей неделе выйдут новые телефоны Samsung. Компания проведет свою презентацию 11 августа. Но теперь появилась еще более интересная новость — 10 августа проведет свою презентацию Xiaomi. Событие было подтверждено основателем Xiaomi Лэем Цзюнем. Сложно назвать такое стечение обстоятельств совпадением, хотя это, конечно, возможно, но интересно нам другое — новый смартфон. Им станет Xiaomi Mi Mix 4. То, что он выйдет до конца года, подтверждали еще весной, но мало кто знал, каким он будет. Теперь кое-какая ясность появилась.

Говорить о том, что дата презентации выбрана не случайно, может еще и то, что именно 10 августа компания отмечает свое десятилетие. За это время произошло многое, но линейка Mi Mix всегда была чем-то особенным для Xiaomi. Она представляла собой все самое новое и интересное, что было в арсенале китайского бренда.

Даже складная модель была выпущена в линейке Mi Mix. А то, что нам оставили отдельную модель для четвертого поколения, говорит о том, что компании есть, что показать даже на фоне чумового Xiaomi Mi 11 Ultra.

Кроме нового Xiaomi Mi Mix 4, ожидается, что на презентации покажут еще кое-что. Различные утечки говорят о выходе нового планшета Mi Pad 5 и представлении оболочки MIUI 13 на базе Android 12. Скачать ее пока не получится, но по крайней мере мы получим хоть какие-то ответы на давно мучившие нас вопросы.

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12, а какие — нет.

В последние несколько месяцев появлялись различные слухи о том, каким будет новый смартфон линейки Mi Mix. В основном это были довольно логичные вещи. Например то, что работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 888, лучше которого сейчас только Snapdragon 888 Plus. Так же, по слухам, новинка должна получить до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной памяти. Про карты памяти никакой информации не было, но рассчитывать на них, скорее всего, не стоит.

Куда интереснее другие слухи. Например, о том, что Xiaomi готовит свой первый телефон с фронтальной камерой под экраном. Это довольно логично, так как компания работает над такой камерой уже несколько лет, а Mi Mix 3 вышел около трех лет назад. Задержка выпуска такой камеры вполне подходит в качестве причины задержки выпуска нового смартфона.

Так же, по слухам, компания может разместить в новинке довольно большой аккумулятор на 4500 мАч. Этим показателем сложно кого-то удивить, но быстрая зарядка на 120 Вт действительно вызывает интерес. Китайские компании, в том числе Xiaomi, уже не раз показывали прототипы зарядок, которые могут наполнять аккумулятор на 100% всего за 10-15 минут (а то и меньше). Было бы здорово увидеть это в составе Xiaomi Mi Mix 4.

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Больше каких-либо существенных слухов не было, но приятно то, что компания решила не откладывать анонс на конец года и готовится представить новый продукт именно сейчас. Во-первых, интересно будет посмотреть, что она покажет на контрасте с раскладушками Samsung. А во-вторых, в конце года нас еще ждут интересные смартфоны Xiaomi. Например, Xiaomi Mi Mix Fold 2, о котором говорят многие эксперты, или Mi 12. Компания решила насесть по всем фронтам и это сильно встряхнет рынок, с которого надо бы смахнуть паутину. Как-то он застоялся.

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Что касается Mi Pad 5, обновление линейки планшетов Xiaomi так же давно назрело. Прошло три года с тех пор, как был представлен предыдущий Mi Pad. Про новинку говорят, что она, возможно, будет иметь беспроводную зарядку, поддержку клавиатуры и массив из четырех динамиков. Всего мы ждем три разных планшета Mi Pad 5. Ожидается, что все они будут иметь дисплеи с частотой 120 Гц, а так же хотя бы одну модель с панелью 2K.