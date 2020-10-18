Самый мощный смартфон и первые часы OnePlus: итоги недели

Эта неделя принесла нам как минимум две громкие новинки — Apple iPhone 12 и OnePlus 8T. Первый оставим коллегам с AppleInsider.ru, а про второй сегодня еще вспомним. Также не забудем рассказать о других важных новостях этой недели. Например, о том, как одновременно хорошо и плохо идут дела у Huawei. Вроде она смогла создать отличный смартфон, который нам покажут на следующей неделе, но при этом, судя по всему, ей приходится продавать часть своего бизнеса. Этой частью может стать бренд Honor, который уйдет не абы куда, а к самой Xiaomi. Были и другие новости за эти короткие семь дней. Поэтому предлагаю освежить их в памяти при помощи нашего традиционного еженедельного новостного дайджеста.

Когда выйдут смарт-часы OnePlus Watch

Умных часов становится все больше, больше и больше! Как будто где-то отменили запреты или просто производители догадались, что оказывается так можно было, и начали выпускать новые устройства одно за одним. Какое-то время умные часы были привилегией Apple, Samsung и пары спортивных брендов, вроде Garmin и FitBit. Это не считая простых трекеров. Теперь все изменилось, и умные часы выпускают Huawei, Honor, Oppo, Amazfit, Xiaomi и даже многие ”no name” бренды. С одной стороны, все просто. Технологии стали доступнее, и как и для смартфонов продаются готовые базы, на которых строятся часы. Но есть и потребительский интерес. В этом году был зафиксирован бурный рост популярности этого типа гаджетов, а значит, это новый рынок, на котором можно и нужно зарабатывать. Ну, здравствуй, OnePlus!

OnePlus выпускает такие смартфоны, которые можно назвать по-настоящему фанатскими. Как правило, если человек покупает одно поколения такого устройства, потом он активно интересуется новыми и рано или поздно, когда приходит время обновиться, снова покупает OnePlus. Такое часто встречается в мире смартфонов, но особенно ярко это выражено у Apple и OnePlus. По крайней мере, я много раз замечал это на личном опыте и в наших социальных сетях, включая Telegram-чат.

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Теперь для компании пришло время что-то поменять и OnePlus наконец-то подтвердила, что часы OnePlus Watch реальны. Более того, они скоро появятся. У нас было много слухов и завышенных ожиданий, но теперь компания опубликовала тизер в Твиттере, давая нам понять, что скоро добавит умные часы в свою экосистему. Объявление было сделано сразу после запуска флагмана OnePlus 8T, который представили на этой неделе и даже уже успели подвергнуть экзекуции и проверке на прочность.

Твит OnePlus возвращает нас к ее предыдущим планам по созданию умных часов. Многие вспомнят, что такая информация появлялась пару лет назад, но на самом деле все началось еще раньше. Компания впервые экспериментировала с этой идеей еще в 2016 году.

Фактически, у OnePlus не только были планы, но и уже тогда был готовый продукт, который можно было выпустить на рынок. Но ее руководство приняло правильное решение и не стало этого делать, понимая, что можно все только испортить. Компания решила не запускать часы, потому что не хотела путать свою линейку устройств, добавляя слабый продукт.

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Ее смартфоны были настоящими флагманами, а выпуск очень посредственных часов, соответствующих технологиям того времени, мог все только испортить и оттолкнуть многих фанатов марки. Если вы вспомните умные часы того времени, то так оно и было. Смотреть на них без боли было просто невозможно, но теперь все изменилось.

Теперь, похоже, OnePlus действительно подготовилась, все доработала и начала видеть преимущества в добавлении часов в свою растущую экосистему продуктов. В конце концов, входящие в единый с ней холдинг BBK бренды — Oppo, Realme и Vivo — уже вышли на рынок носимых устройств, и OnePlus единственная, кто остался в стороне. Как говорится, время пришло.

Если забыть старые слухи, то о том, что часы OnePlus действительно готовятся к выпуску, то реальная информация появилась совсем недавно, когда некоторое время назад они появились в нормативных списках именно с таким названием. Бывший сотрудник OnePlus также подтвердил, что в прошлом году компания активно изучала умные часы. Однако все это было как-то очень далеко и, что называется, вилами по воде. И вот только теперь официальный твит компании стал первым случаем, когда OnePlus сама заговорила о том, что умные часы действительно находятся в разработке.

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Маловероятно, что компания начала говорить о том, что только планирует разработать. Почти на сто процентов можно быть уверенным, что гаджет уже готов и самое большее, что ему осталось, это пройти финальную подготовку. Это означает, что увидеть новинку мы можем уже совсем скоро. С большой долей вероятности ее можно ждать уже в этом году. Например, в конце ноября или начале декабря. Так компания сможет ”собрать сливки” с праздничного сезона, когда в декабре люди очень активно тратят деньги на гаджеты в подарок для себя и близких. Учитывая, что часы стоят не так дорого и в целом их популярность в этом году растет, у них есть все шансы стать настоящим хитом в этот период.

Правда, в небольшом тизере говорится о том, что часы на первых порах помогут выйти только в Индии. Впрочем, это предсказуемо для компании. Но и выход на другие рынки является только вопросом времени.

Ожидается, что OnePlus Watch будет иметь круглый циферблат. Никаких других спецификаций пока не сообщается, но мы надеемся увидеть в них новейший процессор Snapdragon Wear вместе с программным обеспечением Google Wear OS. Интересно, смогут ли часы OnePlus Watch как-то повлиять на рынок этого типа аксессуаров. Пока на нем с огромным отрывом доминируют Apple Watch, а остальные компании разделяют буквально доли процентов. Что думаете?

Xiaomi может купить бренд Honor у Huawei

Huawei – пожалуй, самый показательный пример деланного спокойствия. Если не знать наверняка, что США прессуют её со всех сторон, не давая спокойно вести бизнес и постепенно ведя компанию к краху, никогда не подумаешь, что это действительно так. Ведь даже когда американцы ужесточили санкции против Huawei, запретив ей обновлять старые смартфоны, которые под санкции в принципе попасть были не должны, китайцы, подобно Карлсону, посоветовали всем сохранять спокойствие и пообещали, что для действующих пользователей ничего не изменится. А, между тем, дела у Huawei идут откровенно так себе.

Судя по всему, Huawei находится в критическом состоянии. Настолько критическом, что она даже решила продать бизнес Honor. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Прямо сейчас Huawei ведёт переговоры с несколькими китайскими компаниями, потенциально готовыми к поглощению, в том числе Xiaomi. Не исключено, что покупателей могло быть больше, чем три, но Huawei хочет осуществить продажу полностью за наличные, на что готовы далеко не все. Если всё пройдёт удачно, Huawei получит от сделки около 3,7 миллиарда долларов.

Пока не уточняется, какую часть бизнеса планирует продать Huawei. Возможно, это будет вся инфраструктура целиком, а, возможно, в компании захотят оставить что-то себе. Но, так или иначе, Reuters сообщает о планах Huawei выставить на продажу, помимо производственного бизнеса, направление, курирующее поставки комплектующих, а также исследовательский центр Honor. Высока вероятность, что итоговый состав бизнеса, выставленного на продажу, будет зависеть от того, кто выступит в роли покупателя: Xiaomi, TCL или Digital China.

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План Huawei состоит в том, чтобы продать направление, занимающееся производством доступных смартфонов, и сосредоточиться на более дорогих, которые будут выпускаться под собственным брендом компании. Минимальный модельный ряд позволит Huawei уделить больше внимания существующим устройствам, обеспечив их необходимой программной поддержкой, а также урезать производство процессоров, с которым у неё дела и так обстоят хуже некуда. В свою очередь независимый бренд Honor сможет продолжить развиваться, не подпадая под торговый запрет США.

Несмотря на то что пока неизвестно, будет ли Xiaomi покупать бизнес Honor, очевидно, что для неё это был бы отличный шаг в сторону покорения рынка смартфонов. Помимо того, что таким образом Xiaomi удалось бы «снять» одного из конкурентов, который мешает ей развиваться», так ещё и получить новые наработки, которых у Honor наверняка было немало. Но тут основную роль сыграет не желание Xiaomi купить новый бренд, а возможность. Ведь Huawei просит платить за Honor наличными, очевидно, опасаясь возможных блокировок денег со стороны банковской системы США.

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А поскольку сделки за наличные всегда предполагают какие-то скидки, то Huawei, по данным Reuters, вполне может подвинуться с 3,7 миллиарда долларов до 2,2 миллиарда. Скидка колоссальная, если вдуматься. Но сейчас китайцам не приходится особенно выбирать, ведь на кону стоит вопрос выживания. Если Huawei удастся продать Honor, который она больше не в силах развивать, она снова задышит и, возможно, продержится на рынке ещё какое-то время. Другой вопрос – как долго.

OnePlus 8T представлен официально

Как это обычно и бывает, примерно раз в полгода OnePlus выпускает новый смартфон. На этой неделе время пришло и компания выпустила OnePlus 8T. От него было много ожиданий. Особенно на фоне того, как неоднозначно был воспринят весенний флагман OnePlus 8. Технически он был хорошим, но в очередной раз стоил дороже предыдущего поколения. На этот раз сумма была слишком высокой даже для тех, кто многие годы выступал на стороне OnePlus. Анонсированный на этой неделе OnePlus 8T многие уже хорошо знают, ведь компания не раз сама о нем многое рассказывала. То, что она упускала, дополняли слухи и мнения аналитиков. Сейчас мы наконец-то получили ясность и готовы рассказать, каким стал новый смартфон. И знаете, о нем есть, что рассказать.

Как оказалось на презентации, OnePlus 8T вовсе не предназначен для того, чтобы стать заменой OnePlus 8 Pro в качестве главного флагмана компании. Этот телефон на самом деле значительно доступнее, чем OnePlus 8 Pro, и даже более доступен, чем обычный OnePlus 8.

Как и следовало ожидать, устройство сделано из металла и стекла. Рамка экрана действительно тонкая, а фронтальная камера находится в верхнем левом углу дисплея. Кстати, это отверстие точно такого же размера, как и на OnePlus 8, по крайней мере, на вид.

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Сканер отпечатков в экране никуда не делся. Это оптический сканер отпечатков пальцев и, судя по всему, в новинку он перекочевал напрямую из предыдущих моделей серии OnePlus 8. Для реализации такого сканера применяется OLED-матрица. Диагональ экрана при этом составляет 6,55 дюйма, а разрешение FullHD. И да, он получит частоту обновления 120 Гц.

OnePlus 8T не имеет официального рейтинга IP, но OnePlus отметила, что он может без проблем пережить дождь. Как и ожидалось, работать смартфон будет на Snapdragon 865, а не на его ”плюсовой” версии. Зато поддержка 5G будет. Оперативной памяти предлагается 8 или 12 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ соответственно.

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Что касается зарядки, новинка не получила беспроводной способ наполнения энергией, но по проводу она заряжается от нуля до 58 процентов всего за 15 минут. Это стало возможно благодаря 65 Вт зарядке. От беспроводной зарядки отказались, скорее всего, чтобы не увеличивать размер смартфона. Но он и так стал выше, шире и толще, чем OnePlus 8. Устройство также немного тяжелее, но всего на 8 грамм (188 против 180).

Android 11 предустановлен на OnePlus 8T вместе с фирменной оболочкой OxygenOS 11. Она отличается повышенным удобством использования одной рукой за счет переработанного пользовательского интерфейса и различных нововведений в составе Android 11.

OnePlus анонсировала два варианта расцветки этого телефона — аквамариново-зеленый и лунное серебро. Если говорить проще, то первый — зеленый, а второй — белый. Правда, надо учитывать, что комбинация цвета и версии памяти может отличаться от рынка к рынку.

Как это часто и бывает, больше всего внимания в новом смаотфоне привлекает его камера. Этот элемент уже давно стал основным критерием выбора для многих покупателей и именно в нем еще возможны какие-то изменения, которые можно обсудить. Как некоторые из вас уже знают, OnePlus 8T включает в себя целых пять камер. Четыре из них расположены на задней стороне устройства, а одна — на передней.

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При этом OnePlus 8T стал первым смартфоном OnePlus с монохромной камерой. Она имеет разрешение всего 2 Мп и диафрагму f/2.4. Такое уже можно было встретить, например, в смартфонах Huawei, и вопреки мнению многих этот модуль применяется не для того, чтобы делать снимки с черно-белым фильтром. Его задачи куда сложнее. Она нужна для того, чтобы дополнять работу основной камеры. Так что не переживайте, снимки будут цветными и смогут похвастаться большим разрешением, чем 2 Мп.

Работать новый модуль будет в паре с основным 48 Мп сенсором, который был взят у модели OnePlus 8. Именно этой, а не OnePlus 8 Pro. ”Прошка” имеет боле продвинутый сенсор, чем OnePlus 8 и OnePlus 8T.

В основной камере новинки применяется сенсор Sony IMX586 (48 Мп). Размер пикселя составляет 0,8 мкм, а светосила f/1,7. Для получения более качественных снимков в сложных условиях основная камера оснащена оптическим и цифровым стабилизатором изображения.

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Кроме основного и монохромного модуля, на задней панели можно найти 16-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру (сенсор Sony IMX481, диафрагма f/2.2, угол обзора 123 градуса) и 5-мегапиксельную макрокамеру с минимальным расстоянием фокусировки 3 сантиметра. Для чего OnePlus продолжает упрямо использовать в конструкции именно макрокамеру, для многих остается вопросом, но это уже не первый случай применения такого решения.

Что касается фронталки, то тут мы получили 16-мегапиксельную камеру (объектив с диафрагмой f/2,4, фиксированный фокус, размер пикселя 1,0 мкм). Угол обзора камеры стал шире, чем у моделей восьмой серии, а для плавности картинки в ней предусмотрена электронная стабилизация изображения.

Кроме просто прокачки железа камеры, смартфон получил улучшение некоторых режимов съемки. В частности были существенно доработаны режим «Nightscape» и режима «видеопортрета», который позволяет удерживать фокус на снимаемом объекте. Режим Super Stable Mode также был улучшен по сравнению с серией OnePlus 8.

Телефон может снимать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду и сверхзамедленное видео с частотой 480 кадрах в секунду, но только в разрешении 720p. В FullHD можно снимать только с частотой 240 кадров в секунду. Также возможна покадровая съемка с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду. Полученные изображения можно будет использовать как отдельные фотографии. Такой режим очень пригодится при спортивной съемке.

Приятно, что изменения коснулись и дизайна. Так модуль задней камеры имеет другое положение по сравнению с серией OnePlus 8. В этом есть не только эстетический, но и практический смысл. Так инженеры поступили, чтобы улучшить рассеивание тепла, поскольку внутреннее устройство OnePlus 8T отличается от такового у OnePlus 8 и 8 Pro.

OnePlus упомянула, что модели с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти поступят в Европу. Однако в США будет поставляться только вариант с 12 ГБ оперативной памяти. В Европе оба варианта стоят 599 и 699 евро соответственно. Модель с 12 ГБ оперативной памяти в США стоит 749 долларов. Предварительные заказы начались в четверг. В Европе телефон поступит в продажу 20 октября, а в США его можно будет получить 23 октября.

Самый мощный смартфон

Новый Huawei Mate 40 Pro еще даже не вышел, а разговоров о нем все больше и больше. Ждать уже осталось совсем недолго, а его появление в тесте на производительность лишний раз говорит о том, что смартфон не просто готов, но и собран в большом количестве готовых экземпляров. Несмотря на проблемы, которые испытывает компания, новый смартфон, как обычно, получился не просто хорошим, а по-настоящему топовым. Сейчас он засветился в тесте на производительность и заодно обновил рекорды. Он оснащен процессором нового поколения, который в общем тесте в одноядерном и многоядерном режимах обходит все остальные современные чипы. Даже самые топовые.

Точное наименование процессора пока до конца неизвестно и оно может измениться, но, скорее всего, он получит название Kirin 9000 и будет иметь несколько модификаций, включая Kirin 9000E. Именно эти два процессора будут использоваться в смартфонах серии Huawei Mate 40.

При этом считается, что процессор Kirin 9000E не является по-настоящему новым чипом. Скорее всего, это лишь обновленная версия прошлогоднего чипа, который назывался Kirin 990 5G.

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Запуск смартфона состоится 22 октября, но уже сейчас он засветился в тестах производительности, и мы уже можем сделать вывод, какая производительность будет у Mate 40 Pro и Mate 40 Pro + под управлением Kirin 9000. Кодовый номер модели NOH-NX9 и он появился на платформах тестирования. Среди них оба основных варианта — AnTuTu и Geekbench.

Согласно результатам теста AnTuTu, Huawei Mate 40 Pro с 5-нм процессором Kirin 9000 набрал 690 605 баллов. Это немного меньше, чем у анонсированного, но пока не вышедшего процессора Exynos 1080, который набрал на 3 000 баллов больше. Существующие процессоры Exynos 990 и Snapdragon 865 Plus новинка от Huawei опередила достаточно сильно. Особенно она отличилась в области памяти, графического и центрального процессора.

Модификация Huawei Mate 40 Pro, который появился в тестах AnTuTu, работает под управлением операционной системы Android 10. У него встроено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1. Также интересно, что тест производительности показал, что дисплей Mate 40 Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц. Получается, что о 120 Гц речи уже не идет, хотя изначально говорили о том, что такая развертка все же будет.

Почему Huawei сможет покупать процессоры, но не захочет этого делать

По архитектуре Kirin 9000 5G имеет 8 ядер. Из них 4 производительных ядра с частотой 3,13 ГГц и архитектурой Corte-A77. За экономию ресурсов будут отвечать четыре энергоэффективных ядра с частотой 2,04 ГГц на архитектуре Cortex-A55. В качестве графической составляющей используется Mali-G78.

Если приводить цифры с разбивкой, то в тесте AnTuTu новый смартфон набрал в тестах CPU, GPU, UX и памяти 189 670, 287 962, 89 384 и 126 589 баллов соответсвенно. Результат можно назвать более чем хорошим, особенно, если посмотреть на цифры, которые показали основные конкуренты от Samsung и Qualcomm.

Если бы смартфон прошел только тест AnTuTu, то результаты были бы не самыми информативными. Поэтому хорошо, что у нас есть результаты теста производительности Geekbench 5. В этом тесте смартфон набрал 1020 и 3710 в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

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Чтобы понимать много это или мало, достаточно сказать, что Galaxy Note 20 Ultra с процессором Snapdragon 865+ набрал только около 900 баллов в одноядерном тесте и около 3100 баллов в многоядерном.

Все это говорит о том, что новый процессор будет очень производительным и смартфон, который его получит, станет настоящим флагманом рынка. Жаль, что такой смартфон будет только один, так как компания просто не смогла создать большой запас процессоров. По разной информации, запас на момент запрета производства составил от 8,8 миллионов до 12 миллионов единиц.

С одной стороны, это может показаться большим количеством, но в прошлом году было продано несколько десятков миллионов смартфонов серии Huawei Mate 30. Такое значение было достигнуто даже несмотря на то, что смартфон уже был без сервисов Google и его продажи в мире сильно просели.

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Многие аналитики и инсайдеры сходятся во мнении, что новинка будет продаваться только на территории Китая. Как минимум, первое время. Что будет потом, пока сказать сложно, радужных перспектив, как пару лет назад у компании уже нет. Не хотелось бы, чтобы Mate 40 стал последним флагманом компании, но есть вероятность, что скоро Qualcomm получит разрешение на работу с Huawei и дела компании могут немного наладиться.

Конечно, вся эта ситуация сильно навредит конкуренции, убрав с поля сильного игрока. Но так хотя бы получится сохранить сильную компанию, которая производит отличные смартфоны. Вопрос в том, будет ли она той Huawei, которую мы знаем, если перевести ее на другие процессоры. На фоне того, каким будет Kirin 9000, в этом есть сомнения.