Новые знаковые смартфоны и безопасность WhatsApp: итоги недели

Минувшая неделя заслуживает остаться в нашей памяти хотя бы из-за того, что она принесла нам два новых семейства смартфонов. Во-первых, нам показали пару новых Google Pixel 7, на фоне которых меркнут даже первые часы от Google, представленные на этом же мероприятии. Но был и другой флагман серии Xiaomi 12T, также представленный на этой неделе. Мы вспомним их презентацию, а заодно напомним, как выбрать правильный трекер Mi Band, чтобы не пожалеть о покупке. Все это и многое другое в нашей традиционной итоговой подборке.

Вышел Xiaomi 12T

Каждую весну компания Xiaomi выпускает на глобальный рынок свои флагманские смартфоны, но истинные фанаты бренда знают, что нужно дождаться осени. К этому времени не только дешевеют ранее представленные устройства, но и выходят флагманы здорового человека с приставкой «T». 4 октября китайцы презентовали Xiaomi 12T и 12T Pro — вроде бы, представителей премиум-сегмента, а, вроде бы, и нет. Попробуем разобраться, дотягивают ли новые смартфоны до статуса флагманов и стоит ли их покупать на старте продаж.

T-серия появилась в 2019 году, когда Xiaomi провела редкий для тех времен ребрендинг, переименовав представленный для Китая Redmi K20 в Xiaomi Mi 9T. Главной фишкой стала выдвижная камера, но начинку смартфон получил далеко не флагманскую. Впрочем, уже через год ситуация изменилась: преемник Xiaomi Mi 10T явил собой аппарат на мощном процессоре Snapdragon 865 и закрепил за T-серией статус линейки для тех, кто хочет флагман, но подешевле.

Смартфон 2022 года является уже 3-м по счету обновлением серии. Давайте посмотрим, что из себя представляют характеристики Xiaomi 12T, и насколько они отличаются от начинки Xiaomi 11T:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц.

Основная камера: 108 МП (OIS) + 8 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 20МП.

Процессор: Dimensity 8100-Ultra.

Память: 8/128 или 8/256 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 120 Вт).

На процессоре Xiaomi 12T мы остановимся чуть позже, а пока обратимся к другим характеристикам. В первую очередь вас, наверняка, удивит разрешение экрана. Оно здесь соответствует новому стандарту 1,5K, который Xiaomi опробовала в Redmi K50 Extreme Edition для китайского рынка. Такое разрешение, по мнению производителя, должно увеличить четкость изображения при сохранении скромного уровня энергопотребления. Что ж, посмотрим, но батарея Xiaomi 12T рассчитана на внушительные 5000 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку.

На сравнении Xiaomi 11T и Xiaomi 12T также видно, что камера новинки обзавелась оптической стабилизацией, сохранив при этом высокое разрешение. Но не стоит обольщаться. Китайцы немного сэкономили, заменив Samsung HM2 (1/1,52 дюйма) на матрицу Samsung HM6, чья диагональ составляет 1/1,67 дюйма. Меньший размер означает снижение качества съемки при прочих равных. Но списывать Xiaomi 12T со счетов я бы не стал, так как сравнительно небольшой сенсор новинки может снимать даже лучше за счет алгоритмов ИИ, а также нового процессора.

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А что такого произошло с процессором? Xiaomi 12T получил чипсет Dimensity 8100-Ultra, представляющий собой слегка улучшенную версию Dimensity 8100 из POCO X4 GT. Это очень мощный камень, набирающий в AnTuTu более 750 тысяч баллов и опережающий по этому показателю Dimensity 1200 из прошлогоднего Xiaomi 11T.

Конечно, производительность Dimensity 8100 не дотягивает до по-настоящему флагманских показателей, но его мощности все равно достаточно даже для гейминга на максималках, а главное — процессор энергоэффективный и почти не греется. В этом заключается его ключевое отличие от Snapdragon 8 Gen 1 из Xiaomi 12, который разряжается как не в себя.

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Старт продаж Xiaomi 12T состоится только 10 октября. Но уже сейчас во многих российских магазинах можно оформить предзаказ. Официальная цена Xiaomi 12T в России — 62 999 рублей, а первым покупателям предлагается скидка на 5000 рублей и наушники Xiaomi Buds 3 в подарок.

Разумеется, многие из вас захотят купить Xiaomi 12T на AliExpress и сделают правильный выбор. Глобальная цена новинки — 599$ (~ 35 000 рублей по курсу ЦБ). Сколько будет стоить телефон в день старта продаж пока неизвестно, но до 10 октября вы можете взять купон продавца номиналом 100$ (~ 6 800 по курсу Али). Даже при самом плохом раскладе Xiaomi 12T удастся приобрести за 499$ (~ 34 000 рублей по курсу Али), но, думаю, цена будет еще ниже.

Купить Xiaomi 12T

Чтобы понять, чем от базовой модели отличается «прошка», достаточно взглянуть на характеристики Xiaomi 12T Pro:

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц.

Основная камера: 200 МП (OIS) + 8 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 20МП.

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1.

Память: 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч (зарядка — 120 Вт).

Xiaomi 12T Pro — первый смартфон китайского бренда с камерой 200 МП. В нем используется сенсор Samsung HP1, чей размер (1/1,22 дюйма) больше, чем у 50-мегапиксельной матрицы Sony IMX707 из более дорогого Xiaomi 12 Pro (1/1,28 дюйма). Еще одно отличие «прошки» от базовой модели и ранее выходивших на глобальный рынок флагманов Xiaomi — процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Это самое производительное решение на рынке Андроид-смартфонов, но многое будет зависеть от оптимизации и системы охлаждения.

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Цена Xiaomi 12T Pro в России известна только за продвинутую версию 12/256 ГБ — 109 999 рублей. По предзаказу можно получить скидку 10 000 рублей и подарки. На AliExpress купить Xiaomi 12T Pro удастся по рекомендованной на глобальном рынке цене 749$ (~ 44 000 рублей по курсу ЦБ). Как и в случае с обычной «двенашкой», на странице товара доступен купон номиналом 100$ (~ 6 800 рублей по курсу Али), так что готовимся выложить 649$ (~ 44 000 рублей по курсу Али) или еще меньше.

Купить Xiaomi 12T Pro

Если сравнить Xiaomi 11T и 12T, то окажется, что новинки подорожали на 100$ и 9 000 рублей для глобального и российского рынков соответственно. Вместе с тем смартфоны 2022 года получили ряд улучшений. Xiaomi 12T выглядит оптимальным вариантом для тех, кто хочет купить флагман Xiaomi, но не может позволить себе условный Xiaomi 12 или опасается троттлинга Snapdragon 8+ Gen 1. Xiaomi 12T Pro станет бескомпромиссным флагманом, если вы снимаете только на основную камеру, а его выход — отличный повод узнать, на что способны 200 мегапикселей.

Стоит ли доверять Вотсап

Все давно знают, что Павел Дуров не любит WhatsApp. Не потому, что этот мессенджер переманивает аудиторию Telegram, а, как утверждает сам предприниматель, из-за извечных проблем конкурирующего сервиса. Например, он всегда говорил, что руководство Ватсап на протяжении уже многих лет сливает переписку своих пользователей спецслужбам. Так ли это на самом деле, сказать сложно, поскольку реальных подтверждений этому у нас всё равно не было, поэтому каждый решал для себя сам, верить этим словам или нет. Однако на этом претензии Дурова не закончились, и теперь он рассказал о серьёзных проблемах видеозвонков в WhatsApp.

Оказывается, видеозвонки в Ватсапе могут быть опасными, потому что с их помощью ваш смартфон могут взломать. Казалось бы, откуда Дурову вообще об этом знать? Но никакого секрета тут нет, потому что существование проблемы признали сами разработчики WhatsApp. Правда, во избежание скандалов, постарались сделать это максимально тихо, не придавая сей факт широкой огласке. Впрочем, обо всём по порядку.

На прошлой неделе в блоге WhatsApp появилось сообщение о том, что разработчики мессенджера устранили брешь, которая позволяла злоумышленникам получить удалённый доступ к смартфону жертвы. Достаточно было совершить “заражённый” видеозвонок или отправить видеофайл с вредоносным компонентом. Других подробностей представлено не было — в основном успокоение, что теперь-то точно всё нормально.

Чтобы не разгонять панику среди пользователей, разработчики посоветовали просто установить самое последнее обновление WhatsApp, обещая, что это защитит их от взлома и заражения. Но Павел Дуров утверждает, что успокаиваться рано. Потому что точно такая же проблема безопасности была обнаружена в WhatsApp в 2018 году, а до неё — в 2019 -м и ещё одна в 2020-м. А до этого — в 2017-м. В общем, похоже на день сурка.

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Каждый год мы узнаём о какой-то проблеме WhatsApp, которая стоит под угрозу устройства всех пользователей. Это значит, что почти наверняка в приложении есть есть новая уязвимость, и они неслучайны. Они изначально туда заложены бэкдорами. Как только один из них обнаруживается, его приходится удалять, но одновременно с этим добавляется новый, — написал Дуров у себя в канале.

По словам Дурова, вне зависимости от того, насколько вы аккуратны и как тщательно вы защищаете свои данные в сети, если у вас на смартфоне есть WhatsApp, вы подвержены хакерской атаке. Хуже всего, что вы о ней можете даже не узнать, а ваш аппарат вполне может быть взломан прямо сейчас и передавать сотни мегабайт данных о вас тем, в чьих интересах разработчики Ватсапа внедряют бэкдоры.

Что интересно, уязвимости в WhatsApp одинаково работают как на iOS, так и на Android. Поэтому все механизмы безопасности, которыми Apple снабжает свои устройства, в данном случае не работают. Это подтверждает опыт Джеффа Безоса, основателя Amazon. Пару лет назад его iPhone взломали именно таким способом, в результате чего из памяти смартфона извлекли конфиденциальной информации общим объёмом 4,5 ГБ.

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Я не призываю вас переходить на Telegram. С более чем 700 миллионами активных пользователей и 2 миллионами ежедневных регистраций он не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете использовать любое приложение для обмена сообщениями, которое вам нравится. Но держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки за вами, — подвёл итог Дуров.

В целом поспорить с Дуровым сложно. Несмотря на то что в круг его личных интересов явно входит пиар Telegram как конкурирующей платформы, как ни крути, но подобных аргументов против его собственного мессенджера нет сейчас и не было прежде. А WhatsApp и правда ежегодно устраняет подобные уязвимости, которые на удивление похожи друг на друга и все как одна позволяют взломать телефон жертвы и получить доступ к её данным.

Какие данные могут украсть через WhatsApp? Да практически любые. Причём речь идёт не только о переписке и медиавложениях, которые вы пересылаете через чаты мессенджера. Речь идёт о данных в памяти самого устройства. Это могут быть и фотографии, и история браузера, и список входящих и исходящих звонков, и SMS-сообщения, и многое-многое другое. Звучит и правда страшно. Но насколько это опасно в действительности?

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Сложно сказать, в чьих интересах действует WhatsApp. Но совершенно очевидно, что смартфоны Джеффа Безоса и саудовского принца, которых взламывали через мессенджер, являются более вероятным объектом взлома, чем смартфон Пети Иванова из Сызрани. Сложно представить, что он может представлять интерес хоть для спецслужб, хоть для хакеров, которые о его существовании скорее всего даже не подозревают.

Goolge выпустила Pixel 7 и новые часы

На этой неделе на презентации #MadeByGoogle поисковый гигант выкатил сразу три новинки, которые ждали все. Даже тем, кто не может назвать себя фанатом компании, всё равно было интересно посмотреть как на Google Pixel 7 и 7 Pro, так и на первые смарт-часы Google — Pixel Watch. Несмотря на то что новинки нам тизернули ещё минувшей весной, по факту всё, что мы получили, — это дизайн устройств. Но никаких технических и тем более функциональных подробностей нам никто тогда не предоставил. То ли дело сейчас. Есть где разгуляться.

Ключевой новинкой мероприятия стал двуединый флагман Pixel 7-го поколения. Он, как и годом ранее, вышел в двух модификациях: базовый Pixel 7 и топовый Pixel 7 Pro. Google решила не городить широкий модельный ряд, как это делает Apple, а оставшись верной принятому некогда стандарту по выпуску двух флагманских аппаратов в год.

Год назад Google удивила всех передовым дизайном Pixel 6, так что в этом на многое рассчитывать не приходилось. Но дизайнеры снова подтвердили свою квалификацию и на базе прошлогодних аппаратов нарисовали одновременный, но при этом чрезвычайно самобытный и даже более современный образ.

Если у Pixel 6 объективы основной камеры вписали в чёрную полосу, проходящую от края до края задней крышке, то в Pixel 7 их наоборот решили подчеркнуть. Для этого полосу осветлили до серебристого или бронзового (зависит от цвета корпуса), оставив камеры выделяться чёрными глазницами.

Очень круто смотрится находка дизайнеров по визуальному разделению базовой и топовой модели. У простого Pixel 7 объектив камеры оформлен в виде одного овального глазка, тогда как у Pixel 7 Pro к нему добавился ещё один круглый. В результате получилось всё то же самое, что у iPhone 14 Pro спереди. Правда, в случае с пикселями, объединить глазки программным способом уже не получится. Но оттого такое исполнение смотрится даже более необычно. В общем, лайк.

По железу всё более или менее ожидаемо.

Характеристики Pixel 7:

Дисплей — 6,3 дюйма, AMOLED, 90 Гц

Процессор — Tensor G2

Память — 8/128, 8/256 ГБ

Камера — 50/12 ГБ

Аккумулятор — 4355 мА*ч

Цена — от 599 долларов

Характеристики Pixel 7 Pro будут пободрее, но разница не так принципиальна, как между, скажем, iPhone 14 и iPhone 14 Pro:

Дисплей — 6,7 дюйма, AMOLED, 120 Гц

Процессор — Tensor G2

Память — 12/128, 12/256, 12/512 ГБ

Камера — 50/12/48 ГБ

Аккумулятор — 5000 мА*ч

Цена — от 899 долларов

Чисто синтетически ни базовая, ни топовая модели ничем особенным от конкурентов не отличаются. Даже про новый процессор Google Tensor G2 ничего такого не скажешь. Но ведь пиксели любят не за аппаратную начинку, а за фактические возможности:

Оба пикселя получили поддержку распознавания лиц без дополнительного оборудования. Google мощно прокачала ПО фронталки, и та научилась строить объёмную карту лица владельца.

без дополнительного оборудования. Google мощно прокачала ПО фронталки, и та научилась строить объёмную карту лица владельца. Раньше пиксели могли только блюрить фотографии, размывая задний фон, а теперь научились ещё и делать смазанные снимки чёткими , прогоняя их через продвинутую нейросеть.

, прогоняя их через продвинутую нейросеть. Обе модели получили поддержку макросъёмки, несмотря на отсутствие макро-объектива, а также режим киноэффект как у самых новых iPhone.

Pixel Watch — это, как сказал бы Стив Джобс, one more thing. Казалось бы, даже странно, что такая незначительная штука, как смарт-часы, сумела наделать столько шуму. А всё дело в том, что Google пыталась выпустить их уже много лет, несколько раз закрывала и снова открывала проект, и наконец они перед нами.

Новый носимый гаджет от Google не выглядит уникально, но при этом весьма симпатичен. Конечно, аналоговая внешность часов с округлым корпусом и механическим колесом прокрутки могут понравиться не всем. Особенно из-за толстых рамок, которые вроде как должны были стать сенсорными, но не срослось. Тем не менее, с тем, что это стильный гаджет, спорить практически не приходится.

В основе часов лежит Wear OS 3.5, сдобренная фирменными Гугловыми примочками. В результате гаджет более глубоко интегрируется со смартфонами Pixel, чем любые другие часы, и позволяет управляться с ним почти без прикосновений к дисплею — только за счёт механического колесика сбоку. Не уверен, что характеристики Pixel Watch кому-то интересны, но, раз уж они известны, игнорировать их не будем:

Процессор — Exynos 9110

Память — 2/32 ГБ

Аккумулятор — 294 мА*ч

Корпус — 41 мм

Здоровье — ЭКГ, SpO2, пульсометр

Часы поступят в продажу в октябре по цене от 349 долларов. За эти деньги в США можно будет купить базовую модификацию только с Wi-Fi. А за версию с LTE придётся выложить дополнительные 50 долларов. В часы встроен модуль eSIM, за счёт чего их можно будет подключить к отдельному сотовому тарифу. Правда, вряд ли встроенная симка будет функционировать за пределами стран, куда Pixel Watch привезут официально.

Какой Mi Band выбрать, чтобы не пожалеть

Браслет Mi Band является самым популярным гаджетом компании Xiaomi, которым пользуются не только фанаты китайского бренда, но и владельцы смартфонов Samsung и Apple. Даже если к концу 2022 года вы не успели купить Mi Band, то наверняка сделаете это в обозримом будущем, ведь пройти мимо такого дешевого и функционального аксессуара просто невозможно. Однако в голове человека, впервые узнавшего о существовании браслета Xiaomi, возникнет много вопросов, касающихся этого гаджета. Постараюсь на них ответить, чтобы вы не боялись покупать фитнес-трекер и в конечном итоге сделали правильный выбор.

Фитнес-трекер Mi Band настолько популярный, что в сырых подвалах Чанчуня и Тяньцзиня неугомонные китайцы создают его подделки. Казалось бы, гаджет и так дешевый. Зачем тогда создавать его копию? Тот, кто не знает, сколько стоит Mi Band, обязательно допустит ошибку и купит подделку фитнес-браслета Xiaomi, отдав тем самым деньги мошенникам.

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Чтобы отличить подделку Mi Band, совершайте покупку только в проверенном магазине. Также не забывайте, что браслет Xiaomi хоть и дешевый, но стоит обычно 2-4 тысячи рублей. Купить оригинал за 500 рублей у вас получится разве что с рук. И в этом случае как минимум нужно обратить внимание на коробку Mi Band.

Как правило, вместо фирменного логотипа Xiaomi на коробку с подделкой наносят визуально похожий знак (в нашем случае — «M6»). Если браслет у вас на руках, то взгляните на его датчики. На них сильно экономят мошенники, размещая в лучшем случае пульсоксиметр. Ну и логотип Xiaomi, само собой, выгравирован только на корпусе оригинала.

Если в этот момент вы засомневались в продавце или своей внимательности, то познакомьтесь с рейтингом Mi Band, который мы недавно публиковали. Там вы найдете ссылки на проверенные магазины, а также узнаете об отличиях браслетов Xiaomi.

Фитнес-браслеты Xiaomi называют по-разному. В одном магазине вы можете встретить наименование «Xiaomi Mi Band», во втором — «Xiaomi Mi Smart Band», а в третьем — «Xiaomi Smart Band». Все это один и тот же фитнес-браслет, а путаница вызвана склонностью китайского производителя к частым ребрендингам, которые случаются раз в несколько лет.

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Правильное название сейчас — Xiaomi Smart Band. Именно под этим именем в продажу поступило 7-е поколение фитнес-трекера. Но по привычке многие продолжают называть браслет просто Mi Band. Такое наименование намного лаконичнее длинного Xiaomi Smart Band, а потому оно употребляется чаще всего.

Xiaomi выпускает свои гаджеты отдельно для китайского и глобального рынков. Визуально CN Version и Global Version Mi Band не отличаются. Только на коробке модификации, предназначенной для Поднебесной, вы заметите большое количество характерных иероглифов.

Китайские версии дешевле и поддерживают русский язык точно так же, как и браслеты для глобального рынка. Но есть несколько нюансов. К примеру, некоторые пользователи жалуются на то, что их Mi Band 7 не подключается к телефону. Проблема заключается как раз-таки в китайской версии гаджета. Для решения при входе в приложение Mi Fitness, используемое для сопряжения смартфона и браслета, нужно указать регион «Китай». Русский язык никуда не денется, и вы сможете без труда подключить и настроить Mi Band. Если у вас возникнут сложности — прочитайте наш тематический материал, посвященный сопряжению устройств.

Еще 1 нюанс связан исключительно с Mi Band 7 Pro — первым браслетом Xiaomi с GPS. Китайская версия гаджета легко подключается к смартфону, но не показывает на нем маршрут тренировок, для чего и нужен тот самый GPS-трекер. Поэтому в случае с этим браслетом лучше переплатить за глобальную версию, если вы хотите пользоваться полноценным набором функций.

Чтобы подключить Mi Band к телефону, вам понадобится мобильное приложение. Раньше оно было одно и называлось Mi Fit. Теперь старое приложение переименовано в Zepp Life, а новоиспеченным владельцам фитнес-браслетов Xiaomi рекомендуется использовать программу Mi Fitness.

Факт в том, что вы можете подключить браслет Xiaomi через любое из 2-х упомянутых приложений. Вот только в Mi Fitness поддерживаются модели, начиная с Xiaomi Mi Smart Band 6, в то время как в Zepp Life — все. Визуально приятнее выглядит новая программа, но у нее есть существенный минус для тех, кто пользуется разными экосистемными продуктами Xiaomi: настроить сопряжение с весами Mi Smart Scale 2 не получится.

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На китайских презентациях обычно показывают 2 версии Mi Band. Одна стандартная, а вторая — с поддержкой датчика NFC для совершения бесконтактных платежей. Вторая версия немного дороже, в связи с чем остро встает вопрос о необходимости переплачивать за нее.

Браслеты Mi Band с NFC, которые продаются на AliExpress, поддерживают только платежный сервис AliPay. Он у нас не работает. В России тоже можно встретить, например, Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Он дороже обычной версии, но с заявленной поддержкой бесконтактных платежей в нашей стране.

Вот только работает оплата исключительно в комбинации с картами MasterCard от партнерских банков. Насколько вы знаете, в 2022 году Visa и MasterCard ушли из России, а потому переплата за версию браслета с NFC выглядит абсолютно бессмысленной.

Одна из главных причин, заставляющих людей покупать браслеты Xiaomi, — кастомизация. На AliExpress можно найти массу разных ремешков для гаджета, которые помогут вам выделиться в толпе:

Сменные аксессуары стоят не более 100-200 рублей, что делает возможности кастомизации браслета практически неограниченными. Однако важно сказать о совместимости ремешков Mi Band, ведь корпус гаджета меняется от поколения к поколению.

Все ремешки, начиная с Mi Band 3, совместимы с новыми браслетами вплоть до Xiaomi Mi Smart Band 6. При желании вы можете натянуть старую петлю на новый Mi Band 7, но сделать это будет трудно, да и появятся небольшие зазоры. Все-таки корпус браслета 2022 года стал крупнее, а потому к нему нужен, так сказать, индивидуальный подход.

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В описании каждого браслета Mi Band на сайте Xiaomi говорится о непрерывной работе от одного заряда в течение 14 дней, но реальная автономность может отличаться в худшую сторону. Если вы из тех, кто жалуется на то, что браслет Xiaomi быстро разряжается, или хотите перед покупкой знать, как достичь максимальных показателей времени работы, после подключения сделайте следующее:

отключите уведомления о звонках и СМС;

запретите оповещения о необходимости размяться;

отключите круглосуточное измерение пульса, насыщенности крови кислородом и уровня стресса;

откажитесь от функции автоматического включения экрана поворотом запястья;

активируйте ночной режим и установите средний уровень яркости.

О том, как на практике реализовать данные рекомендации, мы уже рассказывали, поэтому сейчас не будем подробно останавливаться на инструкциях. Если у вас еще остались вопросы, связанные с работой Mi Band, то задавайте их в комментариях. Постараемся своевременно ответить