Необычные и полезные гаджеты с AliExpress этой недели

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Артем Сутягин 0

Замечали, сколько на AliExpress разных необычных товаров, которые, кроме как дичью, иногда в хорошем смысле, назвать нельзя? Такие товары есть во всех категориях и показывают, насколько китайцы то ли смелые и креативные ребята, то ли просто готовы воплощать в жизнь самые странные идеи, которые только приходят в голову. Ведь многие из этих вещей быстро обретают популярность, а потом начинают производиться в массовом порядке и продаются по всему миру. Именно AliExpress открыл для нас этот мир. Включить в каждую подборку такие редкие товары не всегда получается, но мы стараемся отбирать не только лучшее, но еще и интересное. Сегодня тоже кое-что есть для вас.

AliExpress

На «Алике» всегда есть, что выбрать.

Датчик сердечного ритма на грудь

Фитнес-трекеры и умные часы хороши не только для повседневного ношения, но и для занятий спортом. Они позволяют лучше понять свой организм и записать статистику, но есть более специализированные приборы — нагрудные датчики.

AliExpress

Датчик сердечного ритма.

Эта модель подойдет бегунам и велосипедистам. Она может считывать сердечный ритм, работает до 1000 часов от одной батарейки, синхронизируется с телефоном и некоторыми другими специализированными устройствами и имеет полную защиту от воды. Ах да, еще и стоит относительно недорого. При этом почти все покупатели товаром полностью довольны.

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Стабилизатор для телефона

Это не самый дешевый товар из подборки, но он стоит дешевле, чем, например, DJI OSMO Mobile 5, и предлагает в чем-то даже бОльшую функциональность.

AliExpress

Видео будет более плавным.

Гаджеты, которые я давно хотел купить на AliExpress.

Кроме своей основной функции — стабилизации телефона во время съемки для более плавного видео — гаджет имеет встроенную подсветку, которую можно направить на себя или на объект съемки, управление жестами, складную конструкцию, создает панорамы и многое другое. На момент подготовки статьи не было экспресс-доставки, но сама по себе такая опция есть.

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Держатель для велосипеда на руль

Скажу сразу, что держатели на руль считаются на самой полезной вещью для смартфона с точки зрения его безопасности. Если с рулем велосипеда проблем не так много, то скутер и мотоцикл вибрируют намного сильнее.

AliExpress

Из такого держателя телефон не выпадет.

Но если для вас удобство использования сейчас важнее потенциальных проблем в будущем, то такой держатель должен вам понравиться. Отличная фиксация, алюминий, стильный внешний вид. Больше и сказать нечего — просто надежный аксессуар.

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Зарядка для всего

Сейчас в каждом доме огромное количество гаджетов, которые надо заряжать. Порой просто не найти столько розеток. Для этого и нужны универсальные устройства.

AliExpress

Одновременно можно заряжать до 5 устройств.

Тут еще больше крутых подборок гаджетов с AliExpress, которые отобраны вручную.

В этом, например, пять портов USB для зарядки сразу нескольких устройств. Иллюзий питать не стоит. Если подключить несколько гаджетов, скорость будет ниже, чем если только одно, так как на все ”выделяется” 5 В и 5 А. Но за свои деньги удобно, стильно и функционально.

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Полка на монитор

Около телевизора или на рабочем столе часто есть вещи, которые могут затеряться, и хочется, чтобы у них было свое место. Такие подставки решают проблему.

AliExpress

Некоторые вещи так и ждут своего места.

Она крепится на любой плоский экран вне зависимости от диагональ. На нее можно положить пульт, телефон или какие-то элементы декора. Ножки можно подгибать под любой угол, а сама конструкция довольно крепкая и выдержит большой вес.

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Складная клавиатура

Часто печатаете в дороге или любите на работе и дома пользоваться привычным аксессуаром? Вот вам такая клавиатура.

AliExpress

Удобная и компактная клавиатура.

Лучшие гаджеты с AliExpress, которые можно купить в подарок.

Она складывает, имеет встроенный трекпад, заряжается за два часа и работает без проводов с любыми совместимыми устройствами. Незаменимая вещь, если часто пользуетесь планшетом в дороге и вам приходится на нем много печатать.

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Притер для кружек

Этот гаджет выглядит жутковато, но позволяет наносить изображение на кружки. Подойдет любая кружка правильной формы.

AliExpress

Не самая полезная, но интересная вещь.

Надо будет распечатать изображение, а дальше под давлением и температурой нанести его на кружку. Сказать, что это самый необходимый гаджет, нельзя, но это что-то необычное и интересное. Если хочется поиграться с этим — имейте в виду. Но перед покупкой внимательно ознакомьтесь с отзывами. Не все из них положительные.

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Котики, которые держат телефон

К подзаголовку выше так и хочется приписать ”смотреть всем”. Но речь о подставках для телефона.

AliExpress

Каждый котик — отдельная подставка.

Классные гаджеты с AliExpress, без которых не обойтись в 2022 году.

Они сделаны в виде кота, к которому приклеена присоска. Она крепится к телефону и держит его так, как будто кот упирается в него своими лапами. Мило, интересно, но подойдет не всем.

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Жидкостная система охлаждения для телефона

А этот товар подойдет самым лютым мобильным геймерам, которые играют часто и делают это в стационарных условиях.

AliExpress

Так телефон точно не перегреется.

Вам надо будет налить в бак холодной воды и подключить трубки к специальной площадке, которая крепится на телефон. Вода будет бегать через нее, охлаждая заднюю стенку. Так можно будет играть дольше без троттлинга и перегрева даже во время зарядки. Надо только воду периодически менять.

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