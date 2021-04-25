AirTag от OPPO и складной планшет Samsung: итоги недели

Прошедшие семь дней не принесли большого количества новостей из мира Android. Мы не получили громких презентаций и резонансных скандалов. Серьезная презентация на этой неделе была только у Apple, которая показала много новых гаджетов. Но об этом пусть рассказывают наши коллеги с AppleInsider.ru. Мы же поговорим о причинах возможного удешевления складных телефонов, новинках Android 12 и о том, когда выйдет складной планшет от Samsung, который будет иметь сразу два шарнира. Все это и многое другое достойно того, чтобы поговорить об этом в нашем традиционном итоговом выпуске новостей.

Когда подешевеют складные телефоны

Прошло не так много времени с тех пор, как складные смартфоны стали реальностью. Редкие концепты, которые появлялись только на выставках за несколько лет до этого, не считаются. Мы говорим о настоящей презентации массового продукта, который был представлен в феврале 2019 года, а в продажу поступил в конце того же года. На данный момент всего три крупные компании могут похвастаться тем, что у них есть такие устройства, а флагманами индустрии являются Samsung и с небольшим отставанием от нее Huawei. Еще неизвестно, где бы сейчас была Huawei, если как раз на рубеже выхода Mate X ей не подрезали бы крылья. Но, похоже, она готовится сказать свое веское слово и изменить индустрию складных смартфонов.

В то время, как Samsung выпустила несколько складных устройств за последние несколько месяцев, Huawei не смогла сравниться с южнокорейским гигантом в основном именно из-за ограничений, наложенных Соединенными Штатами. Однако китайский гигант не отступает и готовится к возвращению. И не с тем дорогущим Huawei Mate X2, который оценили в 3 000 долларов, а с чем-то существенно более интересным.

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Согласно последнему отчету DigiTimes, Huawei планирует выпустить на рынок три новых складных смартфона. Вы скажете, что ничего нового в этом нет, и компания просто повторит ”подвиги” Samsung и Xiaomi, но это не совсем так. Отчасти ее действия будут чем-то напоминать то, что сделали ее китайские конкуренты из команды Лэя Цзюня, но что именно из этого получится, пока неизвестно.

Главное, что стоит знать — Huawei готовится сделать более дешевые складные устройства. Предположить, за счет чего она может это сделать, сложно, ведь ресурсов у ее не так много. Но с другой стороны, около полутора лет назад представитель компании заявил, что до того, как цена складных устройств сравняется со стоимостью обычных, пройдет примерно два года. Это время, которое требуется для того, чтобы технология стала массовой и существенно подешевела. Сопоставив эти два факта, становится понятно, что последняя новость может быть правдой.

Складной Xiaomi Mi Mix Fold продается намного лучше, чем мы думали.

Более низкая цена складных смартфонов сделает их более привлекательными и поможет с массовым внедрением таких устройств. Даже вышедшая за 1500 долларов ”раскладушка” Xiaomi сильно подстегнула продажи. Всего за 1 минуту была раскуплена первая партия из примерно 30 000 Mi Mix Fold.

Дальнейшее снижение цены, если Huawei знает, как его добиться, приведет к увеличению спроса на эту категорию, и к ней присоединятся многие другие бренды, что в конечном итоге принесет пользу покупателям. Согласитесь, что купить раскладушку по цене нынешнего флагмана — это одно. Но платить 1 500 долларов за Xiaomi, 2 000 долларов за Samsung и (тут хочется потереть глаза) 3 000 долларов за Mate X2 без сервисов Google — совсем другое.

В отчете так же говорится, что популярность складных телефонов помимо прочего увеличит глобальные поставки дисплеев AMOLED в 2021 году с 4,4 миллиона до примерно 12 миллионов. Это серьезный скачок, но пока с трудом вериться, что Huawei сможет настолько подстегнуть спрос. Особенно, учитывая, что смартфоны будут продаваться в основном на территории Китая.

С другой стороны, это огромный рынок, и появление там такого привлекательного устройства будет способно заставить других производителей работать в этом направлении. А дальше — дело техники. Компании не станут выпускать недорогие ”раскладушки” только для китайского рынка. Все их модели станут глобальными. Отсюда и мировой рост этого направления.

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Пока что неизвестны сроки выпуска грядущих бюджетных складных смартфонов Huawei. Помимо Huawei, другие производители смартфонов, такие, как Samsung и ASUS также готовятся к выпуску новых складных телефонов в конце этого года. Вот только о стоимости пока говорить рано и прогнозировать, сколько они будут стоить, я бы пока не стал. А список требований к Galaxy Z Fold 3 уже сформирован и вышел на нашем сайте.

Samsung готовит складной планшет

О том, что Samsung лидирует в сфере производства складных смартфонов, знает каждый. Мы много писали о том, чем этот гаджет отличается от остальных и почему лидер именно она. Конечно, есть и другие бренды, вроде Xiaomi и Huawei, которые тоже выпустили свои коммерческие устройства с подобным форм-фактором. Вот только Huawei на данном этапе вообще не конкурент, а Xiaomi только-только начала отгружать свою ”раскладушку”. В это время Samsung уже во всю готовится представить миру не смартфон, который складывается в два раза, а планшет с тройным сложением. Что это за гаджет и когда его ждать, рассказали инсайдеры, которые утверждают, что они в курсе происходящего. Давайте посмотрим, что они нам обещают.

Samsung лидирует в категории складных смартфонов со своей серией Galaxy Z. В настоящее время компания продает два типа складных телефонов, и у обоих есть только один шарнир. Однако в прошлом были сообщения о планшете Galaxy, который складывается втрое. По словам AUTO-Consulting, такое устройство действительно находится в разработке и может быть выпущено уже в следующем году.

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Как сообщает GizmoChina, издание сотрудничает с консультантом, который может предоставить свежую информацию о грядущем планшете Samsung с тройным сложением. Издание утверждает, что устройство выйдет в первом квартале 2022 года и будет называться Samsung Galaxy Z Fold Tab. Название не вызывает удивления. Именно к этому все и шло. Вот только ”Z” в этом названии действительно говорит о трех сложениях и не очень понятно, почему обычные раскладушки не стали маркировать ”V”.

Предыдущая утечка информации об этом продукте предполагала, что он будет выпущен в 2021 году. К сожалению, этого не произойдет. Но не исключено, что компания публично объявит о работе над ним летом, во время презентации Galaxy Z Fold 3 и/или Galaxy Z Flip 3 (второе поколение этого смартфона пропустят для упорядочивания линейки). Пока все идет к тому, что презентация состоится в начале августа, а сами устройства заполнят собой пустоту после отказа Samsung от выпуска Galaxy Note 21. Об этом ранее сообщили представители южнокорейской компании. Впрочем, дата презентации, как сообщается, еще может измениться.

Основной изюминкой Galaxy Z Fold Tab, помимо возможности складывания втрое, будет поддержка гибридного пера S Pen. Этот стилус должен дебютировать одновременно с Galaxy Z Fold 3. На днях я выпускал статью о том, что будет нового в этом смартфоне, и отдельным пунктом прописывал поддержку стилуса. Вот только до сих пор не представляю, каким надо сделать экран, чтобы он не повредился. Учитывая, что он царапается буквально от взгляда.

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Возможно, у стилуса будет более мягкий наконечник. А может быть Samsung найдет способ сделать экран прочнее. К сожалению, у нас нет никакой информации об этом стилусе с поддержкой Bluetooth, за исключением того, что он будет отличаться от старых S Pen.

Но самое интересное в том, что новый планшет будет складываться втрое, что сделает его существенно более крупным в разложенном состоянии. Так же он будет иметь более хорошее UTG (ультратонкое стекло), чем нынешнее поколение. Но предварительно его проверят на Galaxy Z Fold 3.

Что должно быть в Samsung Galaxy Z Fold 3

Трудность в том, что шарнир придется буквально проектировать заново. Скорее всего, конструкция будет складываться в форме буквы ”Z”. А значит один из шарниров должен будет складываться наружу, как у Huawei Mate X первого поколения, и Huawei Mate Xs, которым я какое-то время пользовался.

Появление гаджета, который должен превращаться не просто в большой смартфон, а в полноценный планшет, является логичным продолжением идеи складных устройств. Возможно, потом они будут складываться в четыре, пять и более раз. Но пока говорить об этом рано, зато уже сейчас можно сказать, что выход Galaxy Z Fold Tab, если он будет, станет одним из главных событий следующего года в мобильной индустрии.

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С другой стороны, не стоит забывать о готовящемся OPPO X 2021, с концептом которого мне довелось познакомиться лично, и это было что-то невероятное, когда на твоих глазах телефон сам просто раздвигается и становится больше без каких-то действий с твоей стороны. Ознакомиться с моим опытом общения с этим смартфоном можно в этой статье.

А пока расскажите, что вы сами думаете о складной технике и готовы были бы купить складной планшет. Конечно, если забыть о том, что ценник на старте продаж у него будет просто конский.

Новые функции Android 12

Не знаю, обратили вы внимание или нет, но обновления Android практически перестали вызывать интерес у пользователей. Просто люди начали понимать, что большинству из них не светят даже ежемесячные патчи безопасности, что и говорить о новых версиях операционной системы, которые даже для флагманских смартфонов выходят с задержкой. Поэтому, когда Google запустила бета-тест Android 12, никто не придал этому большого значения. А зря, ведь по части новых функций обновление обещает быть весьма интересным.

В ночь с 21 на 22 апреля Google выпустила уже третью тестовую сборку Android 12 под названием Developer Preview 3. Как следует из наименования, обновление предназначается только для разработчиков. Поэтому установить его рядовым пользователям будет если не невозможно, то весьма и весьма сложно. Впрочем, это ничуть не мешает нам ознакомиться с нововведениями, которые появились в актуальной бета-сборке.

Самые знаковые функции Android 12 появились в первой и второй сборках, но и третьей есть чем порадовать:

Появился раздел с верифицированными ссылками, которые всегда будут открываться в приложении, а не в браузере;

Тост-уведомления в нижней части экрана будут иметь цвет в зависимости от цветового режима смартфона;

В шторке уведомлений появилось общее количество входящих оповещений каждого приложения;

Новое контекстное меню для настройки и управления виджетами рабочего стола;

Миниатюру скриншота можно закрыть свайпом как влево, так и вправо;

Функция уменьшения яркости экрана теперь называется Extra Dim;

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Появилась возможность расположить приложения на рабочем столе сеткой в стиле iOS (с большими промежутками);

Появилась анимация запуска приложений, заставляющая их как бы появляться их иконок на рабочем столе;

Появилась возможность настроить цветовые акценты элементов интерфейса, выбрав понравившийся оттенок;

В меню редактирования скриншотов появился раздел с возможностью выбора шрифтов;

Теперь контекстное меню приложений, вызываемое по удерживанию на иконке, имеет другой вид;

Изменилось интерфейсное оформление пунктов меню в приложении «Настройки».

Как видите, большая часть нововведений носит сугубо косметический характер, но есть и очень полезные изменения. Например, возможность добавить в память смартфона ссылки на конкретные веб-сервисы, которые всегда будут открываться только в приложении, если таковое у вас установлено. Очевидно, что из кратного описания не очень понятно, что это значит, поэтому предлагаю остановиться на этом немного подробнее.

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Наверняка вам приходилось сталкиваться с ситуациями, когда нажатие на ссылку провоцировало открытие диалогового окна с возможностью выбрать, открыть её в браузере или в приложении. Причём такие запросы обычно появляются всегда, даже если ранее вы уже выбрали что-то конкретное.

Но теперь у пользователей появится возможность просто сформировать список URL-адресов, переход по которым будет всегда перебрасывать их в приложение. Например, если вы пользуетесь американским и немецким сайтами Amazon, но хотите, чтобы в приложении открывался только американский, в список нужно будет добавить домен Amazon.com, не внося туда Amazon.de. В общем, думаю, принцип понятен.

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Android 12 находится в стадии предварительного тестирования уже 3 месяца. Однако в мае Google проведёт конференцию Google I/O, в рамках которой представит обновление официально и запустит публичный бета-тест. В нём смогут принять участие все желающие при условии, что производители их смартфонов выпустят адаптированные версии апдейта. Чаще всего таких набирается не очень много, но топовые вендоры обычно участвуют в программе, предлагая протестировать обновление по крайней мере владельцам флагманских аппаратов.

Можно ли купить Mi Mix Fold в России

В конце прошлого месяца Xiaomi анонсировала Mi MIX Fold как свой первый складной смартфон. Презентация состоялась в Китае, а информация о поступлении новинки на разные рынки была очень скомканной. Сейчас смартфон уже в продаже, вот только купить его можно пока только в Китае. Точной информации о том, когда новинка появится во всем мире, включая Россию, пока нет. Тем не менее, многие надеются, что ждать запуска остается недолго, ведь при такой цене и характеристиках устройство выглядит очень привлекательным. Но сейчас у нас появилась надежда, что ждать осталось совсем недолго и устройство скоро можно будет очень просто купить.

Свежая информация поступила от известного в определенных кругах консультанта Мукуло Шармы. Он привел свои доказательства того, что новый Xioami Mi Mix Fold уже скоро пройдет через процедуру глобального запуска.

Складной Xiaomi Mi Mix Fold продается намного лучше, чем мы думали.

Китайский вариант Mi MIX Fold имеет номер модели M2011J18C. На вид ничего необычного, но буква ”С” означает, что смартфон сделан для того, чтобы реализовать его в Китае. Другое дело, когда это место занимает буква ”G” — тут речь идет уже о глобальной версии смартфона.

Именно такая глобальная версия Mi MIX Fold с номером модели M2011J18G была обнаружена в базе данных IMEI. Кроме того, модель была зарегистрирована в индийской базе данных IMEI.

Пока это не говорит о том, когда модель появится во всем мире и в России в частности, но уже явно намекает на то, что случится это совсем скоро. Да и тянуть с выпуском такой модели большого смысла нет, так как именно сейчас она может составить большую конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 2.

Обзор самого полезного прибора Xiaomi в доме

С ценой тоже пока не все ясно, но как обычно она будет дороже версии, продаваемой в Китае. Сейчас в Поднебесной купить Xiaomi Mi Mix Fold можно в трех версиях по следующим ценам:

Xiaomi Mi Mx Fold с памятью 12/256 ГБ — 9 999 юаней ( примерно 118 000 рублей )

) Xiaomi Mi Mx Fold с памятью 12/512 ГБ — 10 999 юаней ( примерно 130 000 рублей )

) Xiaomi Mi Mx Fold с памятью 16/512 ГБ — 12 999 юаней (примерно 154 000 рублей)

Цена базовой версии, если переводить ее в доллары, составит чуть больше 1500 долларов. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold стоит около 2000 долларов, а Huawei Mate X2 (без сервисов Google) оценили и вовсе в 3000 долларов. С такой ценой конкурентам сложно рассчитывать на массовый сегмент, но учитывая, что 1500 долларов, которые просят за Xiaomi — это цена хорошего классического флагмана, то многое может поменяться.

С такой ценой покорение рынка кажется куда более реальным, и массовый приход на него складных устройств тоже уже не кажется фантастикой. Правда, что-то там говорили про Huawei и ее попытки сделать сразу три недорогих ”раскладушки”, но это пока в лучшем случае планы, а Mi Mix Fold уже начал поступать первым владельцам.

Даже если цена в США, Европе и России будет выше китайской, в чем почти не приходится сомневаться, она все равно будет очень привлекательной. Поэтому лично я с нетерпением жду выхода глобальной версии Xiaomi Mi Mix Fold.

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Xiaomi Mi MIX Fold имеет внутренний 8,01-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 4:3. Пожалуй, именно невысокая по современным меркам частота обновления немного портит картину. В остальном к экрану претензий нет.

На передней панели находится 6,52-дюймовый AMOLED-экран с отверстием для камеры. Он обеспечивает разрешение QHD+ и частоту обновления 90 Гц (уже лучше, но все равно пока не 120).

Внутри новинки спрятан процессор Snapdragon 888, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ встроенного хранилища (UFS 3.1). Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 на базе MIUI 12.

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Емкость встроенного аккумулятора Mi MIX Fold составляет 5020 мАч с возможностью быстрой зарядки на 67 Вт.

Камера способна делать снимки с максимальным разрешением 108 Мп и оснащена сенсором Samsung ISOCELL HM2. Вместе с основным модулем работает 13 Мп сверхширокоугольный сенсор и телеобъектив на 8 Мп с жидкой линзой и 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп.

Oppo готовит свой «AirTag»

На этой неделе Apple представила то, что от нее давно ждали. Речь о трекере для поиска потерянных вещей. Он стоит не так дорого, как некоторые вещи, на которые его можно повесить. Зато их будет намного проще найти и сложнее потерять. Пусть это и не было первым подобным устройством, но удобство использование, которое нам обещают, пока смогла реализовать только Apple. По новой информации, что-то подобное готовит так же OPPO — компания, которая славится не только своими устройствами, сколько концертами и разработками, которые нашли свое применение в отрасли в целом. Какой будет ее ”метка”, мы пока не знаем, но кое-какая информация есть у нас уже сейчас.

Главной функцией трекера Apple AirTag является поддержка UWB (Ultra Wide Band), который работает на чипе U1. И пусть он программно заблокирован в некоторых станах из-за особенностей местной сертификации, но он позволяет Apple обойти Samsung, которая выпустила свой трекер чуть раньше. Теперь похоже, что китайский гигант OPPO тоже скоро присоединится к вечеринке, поскольку реальные изображения смарт-тега OPPO просочились в сеть.

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Автор утечек с ником Digital Chat Station опубликовал изображения того, что он называет версией для инженерных испытаний грядущей OPPO Smart Tag. На фотографиях видно устройство белого цвета. Оно показано с двух сторон и, если это не фэйк, во что охотно верится, мы можем в деталях представить, как будет выглядеть новый гаджет китайской компании.

Некоторые слухи о разработке OPPO чего-то подобного уже встречались, но теперь они подкреплены хоть какими-то изображениями. На вид все выглядит очень неплохо, и похоже, что компания действительно сможет испортить жизнь Samsung и Apple. А еще в качестве козыря компания может похвастаться большей экологичностью своего гаджета. В нижней его части расположен разъем USB Type-С, а значит, его можно перезаряжать, а не просто менять в нем батарейку. Вопрос в том, как часто придется это делать. Если раз в неделю, то такой трекер нам не нужен. Не так ли?

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Подобного разъема нет ни в AirTag, ни в Samsung Galaxy SmartTag и SmartTag+. Вот тут уже придется выбирать, что лучше — год автономности, как обещают Apple и Samsung, или возможность перезарядки (неизвестно, насколько частой).

С другой стороны, если заряжать прибор надо будет не чаще, чем раз в несколько месяцев, а смартфон сам напомнит об этом, то такой способ использования будет не хуже, чем заменяемая батарея (CR2032) в AirTag. Вот только наличие разъема может негативно сказаться на защите от воды в отличии от почти монолитного корпуса устройств Samsung и Apple.

На корпусе под названием бренда выгравировано обозначение UWB. Это указывает на то, что метка позволит точно отслеживать свое местоположение и искать ее при помощи смартфона. Вы сможете искать ее не просто по принципу ”она ближе — она дальше”, а получать подсказки в виде стрелки, которая покажет вам направление следования к потерянной вещи.

Пока непонятно, как метка OPPO будет крепиться на ключи или сумку. Samsung на примере Galaxy SmartTag сразу показала, что такой способ переноски возможен. Apple как минимум показала несколько аксессуаров для того, чтобы сделать из AirTag брелок. С OPPO еще только предстоит разобраться.

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Пока нельзя точно сказать, когда появится новый трекер OPPO, но есть довольно большая вероятность того, что случится это на презентации, которая состоится 6 мая в Китае. Кроме потенциального появления метки, она может принести нам и другие гаджеты китайской компании, среди которых будут новый Smart TV, OPPO K9, OPPO Enco Air и новый OPPO Band.

Возможно, нам еще что-то расскажут о новом смартфоне OPPO X 2021, с которым я имел удовольствие пообщаться лично. Я рассказывал об опыте знакомства с этим раздвижным смартфоном в отдельной статье. Но я бы не стал сильно рассчитывать, что нам сразу скажут, когда мы сможет купить этот гаджет. Тем не менее, вероятность того, что в каком-то виде он засветится на мероприятии, очень высока. Это должно будет стать символом того, что компания не забывает о его разработке и доведении до стадии коммерческого использования.

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Появление метки так же под вопросом, но мы ее ждем и хотим увидеть. Она сможет создать столь необходимую конкуренцию на рынке. Да и просто хотелось бы побольше узнать о том, как должна работать эта система, как она будет позиционироваться, и как пользователь узнает, куда идти, если потеряет ключи в парке, в автобусе или в кафе.