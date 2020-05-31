Google задерживает Android 11, но показала, что такое 2 метра: итоги недели

На этой неделе Google сделала то, чего нам всем очень не хотелось — отложила выпуск Android 11. Заранее предсказать это было сложно, но, как оказалось, причины для этого были. Зато она выпустила приложение, которое позволяет держать безопасную дистанцию до людей, чтобы не заразиться в условиях пандемии. Полезность приложения вызывает вопросы, но технически это сделано так, что представить подобное несколько лет назад было просто невозможно. А еще на этой неделе выяснилось, что iPhone SE второго поколения работает быстрее Samsung Galaxy S20 Ultra, который стоит в несколько раз дороже. Были на этой неделе и другие новости, но давайте обо всем по порядку.

Выход Android 11 задерживается

Крупные корпорации редко действуют спонтанно, обычно расписывая все свои действия на долгие месяцы и даже годы вперёд. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в привычный уклад жизни почти всех мировых компаний, приведя к тому, что в итоге многие из них были вынуждены сильно скорректировать свои планы и даже отказаться от части из них. В результате были отменены почти все мероприятия, разработка прототипов – заморожена, а релизы – перенесены. Не стал исключением и запуск бета-теста Android 11, который отложили на целый месяц, а теперь вот сдвинули снова. Но уже не по причине коронавируса.

Google добавила новые функции кнопке включения в Android 11

На этой неделе Google объявила через свой официальный канал в Твиттере, что переносит запуск программы бета-тестирования Android 11, который должен был стартовать 3 июня, на более поздний срок. Как сообщили в компании, причиной стало введение в американском Миннеаполисе чрезвычайного положения. Оно было вызвано массовыми демонстрациями, перетекающими в беспорядки, против полицейского произвола. Таким образом местные жители отреагировали на жёсткое задержание полицейским темнокожего охранника, впоследствии приведшего к его смерти.

Мы были бы рады рассказать вам больше подробностей об Android 11, однако сейчас не время праздновать. Мы приняли решение перенести релиз бета-версии Android 11 и посвящённое этому событию мероприятие, с 3 июня на более поздний срок. Уже совсем скоро мы вернёмся и расскажем вам много интересного об Android 11, — сообщили в Google.

Google позволит использовать распознавание лиц для входа в приложения и оплаты в Android 11

Как отмечают американские СМИ, с 26 мая в Миннеаполисе проходят масштабные митинги, перетекающие в массовые беспорядки, погромы, стрельбу и поджоги. По той же причине многие предприятия перенесли даже онлайн-трансляции своих мероприятий, а Apple, которая только-только открыла Apple Store, предпочла обшить стеклянные стены магазинов фанерными листами, дабы защитить торговые павильоны от погромов и уберечь жизни и здоровье граждан. В конце концов, разбитое стекло может принести даже больше вреда тем, кто его бьёт.

Google не стала давать каких-либо прогнозов и обещаний относительно сроков запуска программы бета-тестирования Android 11. Очевидно, это связано с тем, что в компании пока не знают, когда прекратятся массовые протесты в Миннеаполисе, не запустят ли они волну новых беспорядков по всей стране, и не приведёт ли это к гибелям людей, из-за чего придётся вводить общенациональный траур. Всё-таки народный бунт действительно может быть беспощадным, и остановить его в кратчайшие сроки будет довольно непросто.

Что нового будет в Android 11

Механизм Scoped Storage , который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга;

, который разделит память на множество независимых сегментов, чтобы приложения не могли претендовать на данные друг друга; Горячий доступ к платёжным картам в Google Pay с возможностью вызова сервиса прямо на экран блокировки двойным нажатием на клавишу питания – по аналогии с Apple Pay;

с возможностью вызова сервиса прямо на экран блокировки двойным нажатием на клавишу питания – по аналогии с Apple Pay; Встроенная функция создания пролистываемых скриншотов , которая позволяет фиксировать всю веб-страницу, всё содержимое чата и многие-многие другие аспекты;

, которая позволяет фиксировать всю веб-страницу, всё содержимое чата и многие-многие другие аспекты; Продвинутая ночная тема , которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту;

, которая сможет автоматически включаться и выключаться, основываясь на информации о световом дне и движении солнца по горизонту; Поддержка модульной архитектуры Project Mainline , которая сделает возможным распространение ежемесячных обновлений безопасности через Google Play без необходимости адаптации;

, которая сделает возможным распространение ежемесячных без необходимости адаптации; В системном меню появится история входящих уведомлений, где будут сохраняться данные всех оповещений с возможностью просмотреть их даже после закрытия.

Почему я обновлюсь на Android 11 и вам советую

Впрочем, расстраиваться из-за срыва запуска бета-теста Android 11 всё же не стоит. Дело в том, что присоединиться к участию в предварительных испытаниях обновления всё равно сможет только очень ограниченный круг пользователей. Из-за обширной фрагментации производителям, которые решат подключить своих клиентов к тестированию, придётся адаптировать каждую бета-сборку под собственные аппараты, круглосоточно держа руку на пульсе, чтобы успевать выпускать свежие билды, которые бы работали с их фирменными оболочками, не вступая в конфликт.

Google выпустила приложения для борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса вынудила многие компании перейти на новую модель работы. Одни пришли к пониманию, что необязательно заставлять сотрудников ходить в офис, если можно работать из дома, другие были вынуждены изменить приоритеты и переключиться с разработки одних продуктов на другие, которые проще разрабатывать удалённо, а третьи начали один за другим выпускать инструменты, способные помочь людям пережить новую реальность. Например, Apple научила Face ID определять маску и сразу переключаться на экран ввода пароля, а также представила систему отслеживания больных коронавирусом. Но и Google не отстаёт.

Google выпустила обновление для Android с системой отслеживания больных коронавирусом

Google представила новый AR-инструмент Sodar, который поможет выдерживать социальную дистанцию между вами и окружающими вас людьми. Разработка задействует камеру смартфона, дополненную реальность и рассчитывает расстояние от ближайшего к вам человека. Таким образом Google отреагировала на постепенное снятие режима самоизоляции во многих странах мира, желая уберечь людей, начавших массово покидать свои дома и выходить на улицу, от заражения коронавирусом.

Sodar представляет собой обычный веб-сайт, который, однако, можно запустить только на совместимом Android-смартфоне и только из браузера Chrome. Под совместимостью подразумевается поддержка такого инструмента, как «Сервисы Google Play для AR». Это системный компонент, который гарантированно доступен владельцам всех новых устройств. Однако, чтобы убедиться в работоспособности дополненной реальности наверняка, рекомендуется либо проверить список совместимых аппаратов на сайте Google, либо выполнить практическую проверку самостоятельно.

Для этого перейдите по этой ссылке на сайт Sodar со своего смартфона;

Нажмите на кнопку Launch на главной странице сайта;

Примите пользовательское соглашение и раздайте сайту необходимые привилегии;

Наведите камеру смартфона на пол или землю, чтобы произвести замеры.

Как будут работать приложения для слежки за больными коронавирусом на Android

По правилам социального дистанцирования расстояние между людьми должно быть не меньше двух метров. При наведении камеры на землю дополненная реальность нарисует вокруг вас круг соответствующего диаметра. Это позволит вам отслеживать, не зашёл ли кто-нибудь посторонний в вашу зону безопасности, и при необходимости принять меры для восстановления личных границ. Отстраниться от нарушителя самостоятельно будет проще и безопаснее всего, чем вступать с ним в препирательства и требовать отойти от вас, провоцируя человека на конфликт.

Имейте в виду, что диаметр круга, который рисует Sodar, может быть на несколько сантиметров немного меньше или больше положенных двух метров. Дело в том, что дополненная реальность ещё недостаточно точна, чтобы проводить измерения совсем без погрешности. Поэтому, если вам придёт в голову измерить реальное расстояние и результат не совпадёт с заявленным, не принимайте это слишком близко к сердцу. В конце концов, пара сантиметров ничего не решат, а в России так и вовсе безопасным расстоянием считаются не 2, а 1,5 метра.

Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Ну, а вообще, следует помнить, что самый надёжный способ не заразиться коронавирусной инфекцией – это по возможности находиться дома и не покидать его пределов. Несмотря на то что во многих странах власти объявили постепенный выход из режима самоизоляции, отменить пандемию по решению законодательного органа невозможно. Об этом свидетельствует прирост заражённых, которых в России ежедневно прибавляется по 8-9 тысяч человек, а значит, и вы можете находиться в зоне риска, если не будете соблюдать самоизоляцию и должные меры предосторожности.

Google удалила негативные отзывы TikTok

Не знаю, доверяете ли вы рейтингам в Google Play, но для меня они всегда были важны. Я понимаю, что сколько людей, столько и мнений, но когда у одного приложения рейтинг 4.8, а у другого — 2.1, согласитесь, разница есть. Как говорится, миллионы мух не могут ошибаться. Все равно каждый человек является частью общества, которое само по себе достаточно однородно в своих предпочтениях. Если что-то нравится подавляющему большинству, вероятность того, что это понравится тем, кто его еще не пробовал, очень высока. Собственно, для этого и созданы рейтинги. Но нормально ли, что магазины приложений сами корректируют эти рейтинги?

Несколько дней назад состоялось одно достаточно интересное событие. В истории рейтингов, например, на Кинопоиске или в Tripadvisor бывают случаи, когда определенные группы людей собирались и своей массой продавливали какие-то оценки. Например, такое было, когда один из владельцев ресторана негативно высказался о фанатах футбольного клуба Спартак. В итоге они зашли каждый из своей учетки и скинули его заведение с первого места в своей категории, понизив рейтинг до одной звезды.

В локальных категориях это не так сложно, но можно ли такое сделать в масштабах мирового Google Play? Оказывается, да и это доказали индийцы, которые поставили миллионы негативных оценок приложению TikTok.

Остановите планету, я сойду: состоялся релиз смартфона для TikTok

Китайская платформа для обмена видео подверглась критике в Индии после того, как в приложении были обнаружены тревожные видеоролики. Bytedance, которой принадлежит TikTok, столкнулась с негативной реакцией. В результате миллионы индийцев оставили негативные отзывы в Google Play. В Twitter даже появились хештеги ”BanTikTok”, ”DeleteTikTok” и ”BlockTikTok”.

Следование людей такому своеобразному флешмобу привело к лавинообразному росту негативных отзывов о TikTok. В последние три недели их стало слишком много. Все из-за видео, которые по мнению пользователей (или на самом деле) показывали или оправдывали насилие в семье, жестокое обращение с животными, расизм и жестокое обращение с детьми.

Миллионы индийцев стали оставлять однозвездные отзывы в списке Google Play Маркета на приложение TikTok, что очень снизило средний балл. Он просто рухнул с 4.5 звезд до 1.2. В этот момент на помощь приложению решила прийти Google.

Google вмешалась, чтобы удалить все негативные отзывы. Представитель Google заявил, что миллионы оценок были удалены в рамках «корректирующего действия», чтобы «справиться со злоупотреблением спамом».

После удаления многих оценок и отзывов в Google Play, средняя оценка TikTok немного выросла. Сначала она поднялась до 1,6 звезды, а после и вовсе стала выше двух. Хотя, это все равно ниже того рейтинга, который был до начала всей этой истории. Возврат пока произошел не полностью из-за того, что система подсчета оценок немного инертна и учитывает средние значения за некоторое время. Видимо, как раз в рамках борьбы с чем-то подобным. Конечно, не в таких масштабах.

Как пандемия навсегда изменила TikTok и другие социальные сети

В одной только Индии зарегистрировано более 200 миллионов пользователей TikTok. Даже не надо думать, какое большое влияние они могут оказать на рейтинг, если это примерно одна седьмая часть всех пользователей сервиса. Вспоминаем, что далеко не все ставят оценку, и становится понятно, что эти 200 миллионов, объединившись идеей, легко могут сломать, что угодно.

Машина по откату рейтинга закрутилась после того, как известный в социальных сетях Файзала Сиддики опубликовал доказательства атаки, которая после его публикации усилилась еще больше. Его недавний пост стал катализатором притока негативных отзывов от индийских пользователей TikTok.

Представитель TikTok заявил, что обеспечение безопасности пользователей является первоочередной задачей. В компании четко обозначают это в Условиях предоставления услуг и Принципах сообщества. Там четко указано, что является недопустимым на платформе. Согласно этим нормам, сервис проверяет такой контент и в случае необходимости блокирует его или даже обращается в правоохранительные органы.

Хотя, это не первый случай удаления отрицательных отзывов из Google Play, он, возможно, является самым крупным на сегодняшний день. На фоне происходящего, Instagram и Facebook даже начали тестировать ограничение количества комментариев к постам. Вот такая борьба с троллями.

Почему люди уже просто не могут игнорировать TikTok

Как показывает эта и многие другие подобные истории, рейтинги очень легко меняются, если это нужно достаточно большому количеству людей. Если уже рейтинг приложения с миллиардом пользователей можно было изменить и устроить такой резонанс, то что могут сделать лидеры мнений, попросив свою армию фанатов понизить рейтинг непонравившегося им фильма или заведения.

Вот и думай, доверять ли рейтингам. Я считаю, что да, но только как базе, на которой построишь свое мнение. Его, кстати, можно высказывать в нашем Telegram-чате. Там все честно.

iPhone оказался быстрее Galaxy S20 Ultra

Несмотря на то что производители уже пару лет как пытаются убедить нас, что измерять топовоcть флагманских смартфонов следует не производительностью, а их фотографическими возможностями, для многих вычислительная мощность по-прежнему остаётся приоритетной. В принципе, это логично, ведь большинство всё равно ведёт съёмку в автоматическом режиме, не заморачиваясь даже с переключением объективов, не говоря уже о каких-то дополнительных настройках. А производительность – это всё-таки показатель перспективности аппарата, который позволит им ему дольше сохранять актуальность. От него-то и нужно отталкиваться при выборе нового устройства.

Я нашёл классный аналог iPhone SE 2020. Он работает на Android

В начале мая генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что новый iPhone SE, несмотря на низкую цену, превосходит по быстродействию даже самые передовые смартфоны на Android. Многие восприняли эти слова фигурально и не придали им особенного значения, ведь не может же настолько недорогой аппарат оказаться лучше флагманов за 1000-1500 долларов. Поверить в этой действительно было сложно, учитывая, что Apple всячески урезала iPhone SE 2020, лишив его части функциональных возможностей, присущих более старшим версиям. Однако проверка показала, что по части производительности новинке и вправду нет равных. По крайней мере, на рынке Android-смартфонов.

Гэри Симс, автор YouTube-канала Gary Explains провёл независимый эксперимент, в ходе которого сравнил быстродействие iPhone SE 2020 и Galaxy S20 Ultra. Для этой цели он воспользовался собственным бенчмарком SpeedTest G, который, по его словам, позволяет максимально точно просканировать аппаратный потенциал смартфона, в отличие от всех остальных приложений для замера производительности. SpeedTest G проверяет работу центрального процессора и графического ускорителя, заставляя устройства обрабатывать соответствующий их особенностям массив данных. Однако бенчмарк не даёт оценку, как тот же Geekbench, а показывает время, за которое аппарат справляется с поставленной задачей. Чем оно меньше, тем лучше результат.

Какие смартфоны можно купить за цену iPhone SE 2020

Как видно, на представленной выше таблице, в двух из трёх тестов iPhone SE 2020 показал себя лучше, невзирая на прошлогоднее железо и втрое меньшую цену, чем у Galaxy S20 Ultra. Единственное испытание, в котором смартфон Apple уступил флагману Samsung, было испытание центрального процессора. Правда, показательным этот проигрыш тоже не назвать, потому как iPhone SE 2020 показал себя медленнее всего лишь на одну секунду, тогда как во всех остальных испытаниях Galaxy S20 Ultra проиграл своему оппоненту в среднем по 3-5 секунд. А это уже куда более заметный разрыв.

Для многих замеры синтетической мощности не являются значимым показателем. В конце концов, среди производителей широко распространена практика оптимизации железа своих смартфонов под конкретный бенчмарк. Однако в данном случае это исключено. Блогер не стал публиковать SpeedTest G в магазинах приложений, чтобы лишить вендоров возможности как-то обмануть алгоритмы, производящие замер реальной производительности. Поэтому, учитывая авторитет Гэри Симса, который является видным деятелем в сфере мобильной журналистики, ему можно верить.

Почему я не пересяду с Android на iPhone SE 2020, хотя и собирался

Действительно, результат, который показал iPhone SE 2020, оказался не кардинально превосходящим Galaxy S20 Ultra. Подумаешь, какие-то 7 секунд. Однако здесь важен сам факт превосходства iPhone SE, ведь он стоит всего 40 тысяч рублей, а Galaxy S20 Ultra – 110: разница почти трёхкратная. И это в эпоху, когда даже производители откровенно доступных Android-флагманов заламывают такие цены, что пользователям становится совершенно не с руки покупать их в личное пользование. Так не проще ли купить новый iPhone SE, который и обновляться будет ещё года 4, а то и 5, чем Galaxy S20 Ultra, про который Samsung рискует забыть уже через год?