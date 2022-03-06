Huawei готовит новый крутой флагман, а Honor его уже выпустила: итоги недели

На этой неделе все новости из мира гаджетов в основном касались прошедшей в Барселоне MWC 2022, которая целых два года не проводилась в привычном формате. Говорили о новых ноутбуках, супербыстрой зарядке от Oppo и довольно интересных телефонах. Но были и другие новости. Например, представитель Huawei пообещал, что компания представит новый телефон линейки Mate, над которым она сейчас работает. Honor доказала, что готова побороться с лучшими представителями мира смартфонов, выпустив свой новый Honor Magic 4. Мы собрали самые интересные новости в один выпуск и добавили кое-какую важную информацию о наших проектах. Давайте поговорим об этом более подробно.

Huawei подтвердила, что готовит Mate 50

Помните времена, когда каждый новый телефон Huawei вызывал огромное количество интереса? Иногда его даже было больше, чем к очередному iPhone. Но времена поменялись, против компании ввели санкции, а мы остались без топового производителя. Но китайская компания не сдавалась и старалась в течение уже почти трех лет придумать, как сохранить свое присутствие на между народном рынке. Судя по последним моделям, у нее это начало получаться. И уже совсем скоро мы увидим новый флагман. Представители компании подтвердили это. Думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю.

Мы уже рассказывали о вышедшем недавно Huawei P50 Pro и сейчас у нас на тесте находится Huawei P50 Pocket, о котором мы основательно расскажем в самое ближайшее время. Но за ожиданием P50 Pro мы стали забывать о том, что у нас еще была линейка Huawei Mate.

Информация о том, что новый смартфон все же будет, поступила не от рядового сотрудника или источника утечек, а от вице-президента отдела маркетинга потребительской бизнес-группы Huawei Ли Чанчжоу. Он заявил, что Huawei Mate 50 действительно станет реальностью. Это заявление, по-видимому, положило конец разговорам о том, что семейство Mate 50 никогда не станет реальностью.

В прошлом году Huawei прошла долгий путь, и было видно, с каким трудом ей даются новые модели. Впервые Huawei P50 Pro мы увидели в рамках утечек еще весной прошлого года. Потом в начале лета нам показали его дизайн, а полноценный телефон для глобального рынка представили буквально пару недель назад. В Китае он вышел раньше, но устройство прошло долгий путь.

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В условиях введенных санкций компании было сложно разрабатывать флагманы и не удивительно, что их выход задержался. В 2021 году Huawei смогла представить только одну флагманскую линейку — P50, и отраслевые обозреватели ожидали, что линейка Mate должна выйти чуть ли не одновременно с ней. Хотя это и было бы нелогично, ведь линейки пусть и разные, но слишком схожие по своей сути. Одновременный выпуск вызвал бы внутреннюю конкуренцию.

Huawei продолжает делать все, чтобы укрепить свои растерянные позиции. Она продолжает выпускать отличные устройства, но главным их минусом все еще является отсутствие сервисов Google, хотя надо признать, что магазин AppGallery стал существенно более продвинутым, чем пару лет назад.

Ли Чанчжоу выступал накануне MWC 2022 и предстоящего мероприятия Smart Office Live весной 2022 года. Заявление относительно Mate 50 указывает на то, что компания работает над созданием этого устройства. Тем не менее, говорить о точной дате выпуска нового флагмана пока рано. Но учитывая сказанное выше про два флагмана, можно предположить, что Mate 50 выйдет через несколько месяцев.

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Это мнение подкрепляется многими источниками, которые изначально обещали, что новинка появится только в середине 2022 года. Проверить информацию невозможно, так как Huawei их не комментирует с такой высокой точностью. Однако отложенный запуск может в некоторой степени гарантировать нам, что новинка получит даже не Snapdragon 888, который установлен в Huawei P50 Pro, и не Snapdragon 8 Gen 1, а второе поколение этого процессора. По слухам, оно должно начать массово применяться в ближайшее время.

Мы продолжаем следить за ситуацией и анализировать появляющиеся слухи и официальную информацию. Как только новый телефон выйдет, мы постараемся получить его как можно скорее и составить свое мнение, чтобы поделиться им с вами.

Пока можете почитать наши обзоры Huawei P50 Pro и нового планшета Huawei MatePad 10.4” (2022). Совсем скоро появится обзор складного Huawei P50 Pocket, и это очень интересный телефон, о котором есть, что рассказать.

Honor начала делать лучшие телефоны на Android

С недавнего времени компания Honor, которая обрела независимость, стала один за одним выпускать отличные телефоны. Самое главное, что они поддерживают сервисы Google и предлагают хорошие характеристики. Что касается стоимости, она тоже находится на приятном уровне, хотя иногда и перешагивает определенные границы. Сейчас в рамках проходящей в Барселоне MWC компания представила свой новый телефон, который закрепляет ее претензии на статус производителя флагманов. Он получил название HONOR Magic4 Pro и интересен именно претензиями компании на флагманский сегмент. Вот, что нам о нем рассказали, а флагман это или нет, решайте сами.

Новинка получила топовое железо из того, что сейчас представлено на рынке, но это не все, что было пока продемонстрировано компанией. Впрочем, к этому мы вернемся ближе к концу статьи. Пока посмотрим, что HONOR может противопоставить признанным лидерам рынка.

HONOR Magic4 Pro получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с поддержкой 5G. Отдельно останавливаться на этом процессоре не стоит, так как вы, скорее всего, уже знаете о нем все. Если хотите освежить его характеристики, в этой статье мой коллега Иван Герасимов подробно рассказывал о нем.

Новинка оснащается 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Она поддерживает технологию HONOR Turbo Engine. Это позволяет разогнать процессор, выжав из него больше производительности в те моменты, когда это нужно. HONOR уже доказала, что может делать большой упор на производительность и оптимизировать ее на своих устройствах. В этот раз телефоны тоже оснащены технологией HONOR OS Turbo X, обеспечивающей стабильность работы и увеличение частоты кадров в играх.

Любители игр и просто те, кто используют телефон в горизонтальной ориентации, оценят симметричный экран. Диагональ экрана HONOR Magic4 Pro — 6,81 дюйма с разрешением Quad HD. Он изогнутый, и лично мне такое решение не очень нравится, но выглядит телефон от этого более интересно. Он отображает 1,07 млрд цветов и поддерживает 100% цветовой охват DCI-P3. Есть поддержка HDR 10+ и частоты обновления экрана 120 Гц.

Производители все больше делают упор на то, чтобы избавиться от ШИМ. В смартфонах серии HONOR Magic4 ШИМ-частота 1920 Гц. Это самый высокий показатель для LTPO-экранов. Проще говоря, так глаза будут меньше уставать, а потреблять контент будет комфортнее.

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HONOR Magic4 Pro получил тройную камеру: сверхширик и ширик на 50 Мп, и телевик на 64 Мп (3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум). Впечатляет то, что компания не использовала модули ”на сдачу” с разрешением 2 Мп для каких-нибудь не нужных функций, вроде макро. А еще есть увеличение четкости за счет искусственного интеллекта. Но это надо проверять, прежде чем верить в то, что функция будет работать

Удивительно, что это первые в отрасли телефоны, которые обеспечивают 10-битную запись видео Log 4K со скоростью 60 кадров в секунду. В теории это должно обеспечить профессиональное качество видео.

Все это питается от аккумулятора емкостью 4 600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Такая же мощность у беспроводной зарядки. Это обеспечивает 50% заряда за 15 минут.

А еще HONOR Magic4 Pro имеет 3D распознавание лиц, отдельный чип безопасности, датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 для распознавания отпечатка на большей площади и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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На глобальном рынке смартфоны серии HONOR Magic4 будут представлены в четырех цветах: черный, белый, зеленый и золотой. Позже будут доступны и другие цвета. Цены пока не сообщаются, а в России новинки будут доступны в ближайшие месяцы.

С выходом этого телефона Honor доказала всем, что готова побороться с Apple и Samsung в элите производителей смартфонов. Надо проверить лично, что у нее получилось, но пока новинка впечатляет уже сама по себе. Даже не смотря на то, что в ней нет ничего по-настоящему уникального, кроме подхода к камере, это просто отличный телефон.

Так же в ходе MWC 2022 нам показали cмарт-часы HONOR Watch GS 3 и наушники HONOR Earbuds 3 Pro.

HONOR Watch GS 3 весят всего 44 г и имеют толщину 10,5 мм. Их оснастили восьмиканальным сенсорным датчиком PPG и технологией Monitoring Engine на базе искусственного интеллекта. Это позволяет им точнее определять показатели сердечного ритма.

Предусмотрено более 100 режимов тренировок, функция отслеживания маршрута во время бега и двухчастотная навигация для более точного определения положения. Часы доступны в трех цветах: ”полночный черный”, ”классический золотой” и ”синий океан”.

Новые беспроводные TWS-наушники HONOR Earbuds 3 Pro получили по два драйвера на каждое ухо. Есть и система активного шумоподавления на базе искусственного интеллекта. А еще это первые наушники в отрасли, которые могут измерять температуру.

Oppo показала самую быструю зарядку в мире

Сделать аккумуляторы, которые будут работать хотя бы 2-3 дня, производители телефонов пока не могут. Если что-то подобное получается, то только с теми моделями, которые весят как небольшой ноутбук. Пользоваться такими сложно, и поэтому для компенсации несовершенства технологий хранения энергии нам предлагают все более и более быстрые зарядки. Когда-то мы называли этим термином устройства, выдающие 20-30 Вт, но пару дней назад Oppo предложила совершенно новую технологию, которая увеличивает это значение во много раз. Надо подробнее разобраться, что она из себя представляет и как такое вообще возможно.

30 Вт, 50 Вт, 65 Вт, 80 Вт, 100 Вт и даже 120 Вт… Все это максимальная мощность зарядных устройств, которые мы видели в последние годы в разных телефонах. Мы также видели, как компании демонстрируют технологию зарядки мощностью 200 Вт, но это значение казалось нам каким-то не настоящим, и мы даже не думали, что совсем скоро получим еще более мощное ЗУ.

Теперь Oppo использовала MWC 2022 чтобы анонсировать технологию зарядки 240 Вт, получившую название SuperVOOC Flash Charge. Производитель смартфонов утверждает, что технология может зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч всего за девять минут, добавив, что батарея достигает 50% емкости за три с половиной минуты. Это просто не укладывается в голове и кажется, что с такой скоростью большая автономность просто не нужна. Только представьте — вы закончили работать, заметили, что телефон сел, и пока выключали компьютер и собирали сумку, телефон набрал 70-80% заряда.

К сожалению, есть небольшая ложка дегтя. Компания так и не сказала, когда будет готова выпустить коммерческое устройство с такой функцией, но ее работа уже была продемонстрирована журналистам. Также компания не предоставила никакой информации о деградации батареи при использовании зарядки 240 Вт. Нам пока остается только надеяться, что эффективная емкость батареи не сильно уменьшится через год или два.

Некоторые производители хитрят, и их смартфоны показывают стопроцентный заряд, а после этого еще немного продолжают заряжаться, доходя до реальных 100%. Будем надеяться, что при такой высокой мощности Oppo не пришлось хитрить, чтобы показать подобный результат. Это в любом случае еще надо будет проверить на практике.

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Oppo так же предлагает другой тип быстрой зарядки. Пусть ее емкость и меньше — ”всего” 150 Вт — но она обеспечивает хороший жизненный цикл батареи. Этот стандарт появится в телефонах Oppo, Realme и OnePlus в конце этого года и будет поддерживать 80% емкости аккумулятора после 1600 циклов зарядки (чуть более четырех лет). Это отличный показатель, который даже сейчас достигается далеко не всеми производителями.

Журналисты разных изданий задавали много вопросов представителям компании о коммерческих планах зарядки мощностью 240 Вт, деградации батареи и мерах безопасности, используемых при зарядке на этой скорости.

Выяснилось, что SuperVOOC мощностью 240 Вт способна обеспечить срок службы батареи, соответствующий промышленным стандартам. То есть батарея сохраняет 80% своей первоначальной емкости после 800 циклов зарядки.

Это соответствует ранее анонсированной компанией технологии зарядки мощностью 125 Вт, а также технологии зарядки Xiaomi мощностью 200 Вт. Тем не менее, это меркнет по сравнению с зарядкой 150 Вт, описанной чуть выше.

Что чаще всего ломается в смартфоне.

Oppo также рассказала о безопасности своего решения для зарядки мощностью 240 Вт, рассказав о защите от перегрузки адаптера, защите предохранителя аккумулятора, оценке состояния мгновенного заряда, защите от перегрузки зарядного порта и защите от перегрузки аккумулятора.

Конечно, все это надо проверять в деле, а компании надо пройти много этапов сертификации, но выход такой зарядки очень интересен. Лично я бы не отказался от таких скоростей. А вы? Расскажите о своем мнении в нашем Telegram-чате.

Как следить за важными новостями из мира Android

Во времена, когда я был постоянным читателем AndroidInsider.ru, я каждый день целенаправленно заходил на сайт, чтобы почитать статьи авторов. Заметил, что мои друзья не всегда открывали статьи, пропускали их или забывали. Это происходило по абсолютно разным причинам, но понятно одно — многие используют разные источники для того, чтобы прочитать про новые смартфоны, полезные сервисы и обновления Android. Собирать новости по крупицам из других источников — максимально неудобный способ в 2022 году. Рассказываем о самом удобном способе, как читать новости Android и из мира смартфонов.

Пожалуй, Яндекс Дзен на сегодня — самая удобная площадка для того, чтобы найти интересный материал. Я давно для себя понял, что можно не читать новости, но игнорировать Яндекс Дзен — ни за что. Статьи оттуда завораживают и затягивают благодаря умной системе рекомендаций. Раньше алгоритмы запоминали ваши предпочтения и те каналы, на которые вы подписались. Вы также могли выбрать и те интересы, которые важны вам.

Теперь Яндекс изменил способ показа материалов: ваша персональная лента новостей в Дзене состоит только из тех каналов, на которые вы подписались. Это демократичнее, чем лента в Instagram, куда теперь попадает вообще всё подряд. Мы постоянно рекомендуем подписаться на канал AndroidInsider.ru в Яндекс Дзене — именно там вы можете прочесть то, чего нет у нас на сайте. По традиции, с вас — подписка, а от нас — крутые статьи на неочевидные темы.

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