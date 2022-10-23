iPhone снова лучше Android, а Samsung пробует изменить мир: итоги недели

На минувшей неделе почти не было новостей из мира Android, зато было много советов, открытий и прочих интересных статей. Впрочем, новости тоже были. Как обычно, мы собрали все в одной большой итоговой статье и хотим рассказать вам об этом. Поговорим о новой интересной функции One UI 5, которая может изменить индустрию смартфонов. Поймем почему iPhone в очередной раз оказался лучше Android. А еще поделимся парой советов, которые будут полезны, как новичкам в мире Android, так и опытным пользователям, которые выбирают смартфоны с зеленым роботом уже в течение многих лет.

Как понять, что пора менять телефон

Споры о том, как часто надо менять смартфон, не позволяют прийти к единому мнению. Одни покупают новый девайс сразу после выхода следующего поколения, вторые придерживаются цикла раз в 2-3 года, а кто-то осуществляет замену только после поломки или потери старого устройства. Я же считаю, что подход должен быть индивидуальным и зависеть от личных потребностей пользователя. Одновременно с этим есть по меньшей мере 5 факторов, заставляющих купить новый смартфон. Если вы столкнетесь с одной из описанных далее проблем — обязательно присмотритесь к обновке, не дожидаясь, когда аппарат полностью выйдет из строя.

Смартфоны подходят для решения широкого круга задач, каждая из которых требует определенного количества ресурсов. К примеру, переписка в мессенджере или веб-серфинг — это довольно простое действие, практически не нагружающее процессор. А вот гейминг и монтаж видео — ресурсоемкие задачи, неминуемо вызывающие нагрев корпуса даже на относительно новом девайсе.

Приложения, установленные на вашем устройстве, постоянно обновляются и обзаводятся новыми функциями. Поэтому старому процессору приходится задействовать больше ресурсов для выполнения поставленных задач, из-за чего и возникает нагрев. Если вы заметили, что телефон стал греться всякий раз, как вы берете его в руки и, например, просто смотрите видео на YouTube, задумайтесь о замене устройства. А пока вы выбираете смартфон, воспользуйтесь одним из нескольких методов решения проблемы излишнего нагрева. Возможно, она связана не с устареванием процессора и износом термопасты, а с плохой оптимизацией гаджета или нарушением условий эксплуатации.

Вместе с повышением системных требований приложений растет их размер. Вы можете заметить, что программа, установленная пару лет назад, сейчас весит в несколько раз больше. Конечно, это может быть вызвано лишним кэшем приложений, который удается очистить без потери важных данных. Правда, растет не только сам размер софта, но и количество потребляемого контента. Поэтому рано или поздно вы все равно заметите, что закончилась память на телефоне. В подобной ситуации можно удалить лишние данные и мусор, однако это лишь оттянет процесс замены смартфона.

В 2019 году золотой серединой считался накопитель на 64 ГБ, а сегодня многим пользователям оказывается мало и 128 ГБ, ведь только операционная система на современных устройствах порой занимает до нескольких десятков гигабайтов. Если вы почувствуете, что больше нет возможности идти на компромиссы, удаляя приложения ради установки новых, просто купите новый смартфон. С высокой долей вероятности за те же деньги вы получите устройство с объемом памяти, двукратно превосходящим показатели действующего аппарата.

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Повышение системных требований приложений и регулярные обновления операционной системы заставляют девайс использовать больше ресурсов, чем на момент покупки устройства. Из-за этого тормозит телефон, а еще — он быстрее разряжается из-за устаревшего техпроцесса чипсета вашего гаджета.

Плюс ко всему каждый аккумулятор со временем теряет свою номинальную емкость. Поэтому даже советы по энергосбережению не помогают решить проблему. Единственно верным выходом из ситуации становится покупка нового смартфона, и никуда от этого не деться. Если своевременно не заменить устройство, в какой-то момент заряд будет в прямом смысле таять, и вы не сможете открыть навигатор или совершить звонок, когда появится такая необходимость.

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Производители стараются поддерживать актуальность своих устройств через обновления Андроид. Они добавляют полезные функции, а еще прокачивают систему защиты, анализируя недавно появившиеся угрозы. О том, как обновить Андроид, вы можете прочитать здесь, но все равно важно заметить: апдейты приходят в течение определенного временного промежутка. Как правило, это 2-3 года с момента выхода смартфона. Далее — вы будете сидеть на голодном пайке с завистью поглядывая на фишки Android 13 и более новых операционных систем.

Даже если вам нет никакого дела до функциональных возможностей смартфона, отсутствие обновлений нередко становится причиной различных багов, так как каждый апдейт оптимизирует тот или иной аспект работы устройства.

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Если на ваш телефон не приходят обновления, в определенный момент вы столкнетесь с проблемами при установке приложений. Так, на странице программы в Google Play может появиться сообщение «Не поддерживается на вашем устройстве». Это значит, что, либо на телефоне используется старая версия операционной системы, либо сам аппарат не входит в список поддерживаемых устройств по причине своего морального устаревания.

Проблема установки приложений проявляется по-разному, а потому может быть решена выполнением нескольких простых действий. Но тот факт, что вашему смартфону уже несколько лет, заставляет рассматривать именно его устаревание в качестве основной причины возникновения неполадок.

Важная функция One UI 5

OneUI 5 еще не вышла, но уже вызывает немало интереса даже за пределами сообщества любителей корейской марки. Финальная версия выйдет буквально через несколько lytq, но мы уже знаем кое-какие ее особенности и вот пару дней назад компания тизернула кое-что интересное, на что просто нельзя было не обратить внимания. Лично мне эта функция кажется, если не главной в обновлении, то как минимум очень важной и не рассказать о ней просто нельзя. Особенно, если вы это пропустили, но ждете, когда выйдет One UI 5.

Samsung недавно немного дразнила нас тем, что мы можем ожидать от Good Lock, когда он выйдет с One UI 5. Компания опубликовала в разделе сообщества своего корейского веб-сайта информацию о новых функциях Good Lock. Сообщается, что программное обеспечение для настройки с функциями, адаптированными для One UI 5, будет выпущено 24 или 25 октября.

Samsung Good Lock готовит для нас новые функции! Вы сможете детально настроить параметры камеры, а также делиться своими настройками Good Lock с друзьями. Такие элементы социализации давно напрашивались, и теперь это постепенно становится реальностью. Более того, такое поведение может стать трендом, и за Samsung в массовом порядке потянутся остальные производители.

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Запланированные корейским производителем функции для Good Lock включают новую возможность для пользователей и их камер. Программное обеспечение предоставит возможность управлять подробными настройками камеры. Пока сложно сказать, что именно это будет и нам придется подождать, чтобы все увидеть своими глазами. Samsung не объяснила это конкретно, а лишь ограничилась намеком. Поэтому все, что у нас есть, это предположения.

Good Lock также получает функцию, которая позволяет пользователям делиться своими настройками в приложении с друзьями, что является хорошей новостью для пользователей, которые хотят эмулировать крутую настройку на чужом устройстве. Или просто сделать похожие фотографии без необходимости забивать настройки вручную. Достаточно будет просто попросить кого-то поделиться ими. А в Сети наверняка появится много версий таких настроек, чтобы каждый мог скачать их для себя. Пофантазировав еще дальше, можно предположить, что их и вовсе можно будет продавать, если вы сможете нащупать что-то действительно крутое и уникальное.

Какие Samsung получат OneUI 5 и Android 13 в этом году.

Обновление Good Lock также добавит некоторые старые функции в код. Samsung стремится улучшить функцию секундомера на верхней панели Quick Star и функцию даты в строке состояния. Это также улучшит изменение значка кнопки панели задач Nav Star и некоторые другие вещи. Обновление Good Lock также расширит ClockFace для планшетов. Впрочем, планшеты южнокорейской компании далеко не так широко распространены, как ее смартфоны. Поэтому изменения для смартфонов линейки Galaxy куда более важные и интересные.

Samsung недавно подробно рассказала об One UI 5 на базе Android 13, а также заявила, что обновление должно появиться в ближайшие недели. Так как до релиза остается все меньше времени, про некоторые вещи мы можем уже сейчас говорить с большой долей уверенности. Например, о том, что One UI 5 предоставит пользователям полностью персонализированный опыт.

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В любом случае ждать осталось недолго и уже в самое ближайшее время мы сможем ознакомиться со всеми нововведениями лично, буквально потрогав их. Мы уже писали отдельно о том, какие смартфоны получат One UI 5 и когда именно это произойдет. Но приятно радует одно — в этом году многие модели получат обновление, а значит пользователей новой версии операционной системы станет еще больше. А это не только повод порадоваться за владельцев смартфонов, но и богатые возможности для исправления ошибок, которые неминуемо будут в новой ОС. Чем больше данных, тем быстрее исправляются ошибки. Впрочем, это уже совсем другая история.

iPhone быстрее Android

Сколько себя помню, пользователи iOS и Android постоянно спорили, чья платформа лучше. Но, сколько бы они ни спорили, родить истину ни у тех, ни у других так и не получалось. Одни напирали на оптимизацию и плавность своей операционной системы, а другие уверяли, что определяющее значение имеет не красота анимации, за которой скрываются подлагивания интерфейса, а большой объём оперативной памяти и вычислительная мощность процессора, который и рулит операционкой. Несмотря на то что сегодня никаких столкновений между фанатами ОС от Apple и Google уже не происходит, вопрос, что быстрее — iPhone или Android — по-прежнему представляет для многих серьёзный интерес.

Современные флагманские смартфоны, вне зависимости от платформы, на базе которой они работают, имеют плюс-минус сопоставимую производительность. Не потому, что их производители не хотят конкурировать друг с другом. Напротив, хотят, очень хотят. Но их желание упирается в одинаковые технологии производства процессоров, доступ к которым они имеют.

Даже Apple, которая делает свои собственные процессоры, использует идентичные процессорные ядра и строит их по тому же техпроцессу, что и Qualcomm. Поэтому, забегая вперёд, скажу, что разница в быстродействии, которая является маркером превосходства, между флагманами разных брендов стремится к статистической погрешности. Но без нюансов не обошлось.

Самый универсальный способ замерить быстродействие смартфона — это банальный запуск приложений. Причём делать это нужно дважды. Первый раз — на холодную, когда в фоне ничего нет. Так смартфон покажет, сколько времени у него занимает обработка программы. А второй раз — на горячую. Это позволит понять, сколько позиций аппарат может удержать в оперативной памяти, что очень актуально при переключении между приложениями.

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Коллеги из GizmoChina взяли на тест 4 аппарата: iPhone 14 Pro Max, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Oppo Find X5 Pro, на которых последовательно запускали 16 разных приложений. Это и социальные сети, и видеохостинге, и игры, и фоторедакторы, дабы не зацикливаться на софте со специфической функциональностью, в которой один аппарат проявил бы себя лучше, чем другой.

На первом этапе приложения запускали на холодную, и 11 из 16 позиций iPhone запустил первым. Разница во времени запуска была минимальной, но она была. Непонятно, что стало причиной победы смартфона Apple: не то процессор с большей производительностью, не то лучшая оптимизация. Однако результат оказался налицо. Вторую строчку рейтинга занял Vivo X80 Pro, хотя автор видео почему-то назвал самым быстрым смартфоном именно его. Третье и четвёртое места заняли Xiaomi 12S Ultra и Oppo Find X5 Pro.

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Что удивительно, iPhone оказался лучшим и во второй части эксперимента, целью которой было выявить, как много приложений из 16 запущенных каждый смартфон сможет удержать в фоне. При 6 ГБ оперативной памяти он выгрузил из режима многозадачности только одну программу, тогда как оставшиеся 15 исправно работали и запускались без повторной загрузки. С аппаратами на Android, которые имеют по 8-12 ГБ ОЗУ, оказалось не всё так однозначно.

Xiaomi 12S Ultra, который на сегодня является самым продвинутым аппаратом Xiaomi, удержал в памяти 14 из 16 запущенных приложений, заняв второе место. С одной стороны, достойно. А, с другой, это всё-таки флагман с 12 ГБ оперативки, что вдвое больше, чем у победителя. То есть выходит, что либо Xiaomi не умеет грамотно расходовать доступные ему ресурсы, либо софт на Android потребляет больше ОЗУ, чем на iOS, что для пользователя в принципе одно и то же.

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Оставшиеся Vivo X80 Pro и Oppo Find X5 Pro пришли к финишу нос к носу, удержав в памяти по 2 приложения из 16. Результат, откровенно говоря, слабенький, даже несмотря на то что в рамках эксперимента на устройствах запустили несколько игр. Ведь если Genshin Impact действительно занимает немало места в памяти, то вот рядовые приложения социальных сетей и фоторедакторов, очевидно, не расходуют в общем масштабе почти ничего.

Впрочем, об этой проблеме Android-смартфонов известно уже давно. И дело тут вовсе не в нерациональном расходовании доступных ресурсов, а в конфликте механизмов контроля энергии. Потому что и Google, и сами производители используют собственные инструменты повышения энергоэффективности, которые зачастую не могут работать в паре, из-за чего, даже если оперативной памяти в достатке, они выгружают запущенные приложения, не давая им работать в фоне.

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Почему производители не пытаются решать эту проблему, непонятно. Тем более, что решить её, как показывает опыт Xiaomi, возможно. Достаточно либо заглушить штатный механизм Android программными способами, либо сделать свой фирменный инструмент контроля за оперативкой более эффективным. Но, что бы производители ни делали, уменьшить расход памяти самими приложениями им будет не под силу, а значит, iPhone ещё долго будет выходить победителем из вот таких сравнений.

Стоит ли обновлять телефон

Если у человека возникают проблемы в процессе эксплуатации смартфона, то ему настоятельно рекомендуют обновить Андроид. Мы рассказывали, как это сделать, но сегодня речь пойдет о неприглядной стороне апдейтов, которую всячески стараются скрыть разработчики программного обеспечения. Установка обновлений позволяет устройству дольше оставаться актуальным и добавляет полезные функции. Вместе с тем апдейты несут с собой целый ряд проблем, заставляющих если не отказаться от обновления ПО, то как минимум отложить загрузку последней версии прошивки.

В отличие от iOS, операционная система Android поставляется на тысячи моделей смартфонов, каждая из которых отличается своими характеристиками. Адаптировать программное обеспечение разработчикам удается не сразу, а потому после выхода обновления многие пользователи сталкиваются с глюками прошивки и другими проблемами.

Разумеется, они могут быть устранены в будущем, когда разработчик выпустит небольшой апдейт с исправлением ошибок. Но до этого момента вы не сможете насладиться фишками свежего Android и будете скучать по предыдущей версии, так как она хоть и была менее функциональной, но работала намного стабильнее.

Чтобы обновить Android на телефоне, необходимо убедиться в наличии достаточного количества места на накопителе. Если его мало (менее 10 ГБ), вы можете воспользоваться средствами очистки, но в любом случае после установки апдейта памяти станет меньше. Дело в том, что с каждым обновлением сама операционная система занимает больше места. Если еще производитель вроде Xiaomi сверху накатывает собственную оболочку, то размер занятого по умолчанию пространства составляет 25-30 ГБ.

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Владелец смартфона, у которого 64 ГБ памяти, а половину места занимает прошивка, будет испытывать массу неудобств при его эксплуатации. Заблокируется установка приложений из-за недостатка памяти, а еще придется поумерить свой пыл в плане скачивания файлов и съемки на камеру. Почему новая прошивка весит больше? Во-первых, потому что разработчики добавляют функции и анимации, которых не было ранее. Во-вторых, потому что нередко после установки апдейта во внутренней памяти остается старая версия ОС, съедающая свободное пространство.

Добавление новых функций — это не только увеличение занимаемого места на накопителе, но и повышение требований к смартфону. Если вы пользуетесь бюджетным аппаратом, то как бы разработчики не нахваливали оптимизацию свежей прошивки, с каждым следующим поколением ПО устройство всегда будет работать медленнее. И дело тут не в багах, связанных с наличием большого количества гаджетов на Андроид, которые невозможно сразу адаптировать, а именно с эффектами и функциональностью операционной системы.

Если вы чувствуете, что ваш смартфон работает медленно, то стоит отказаться от установки обновления Android. Скорее всего, после апдейта он будет тормозить еще сильнее. А для решения текущих проблем с быстродействием воспользуйтесь нашими рекомендациями, которые помогут выжать максимум из телефона.

Споры о том, нужно ли обновлять Андроид на телефоне, ведутся не первый год. В качестве основного довода за установку апдейтов нередко приводится возможность устанавливать новые приложения и обновлять имеющиеся, так как со временем разработчики софта перестают поддерживать устаревшие версии Android. Однако, если вы внимательно изучите системные требования программ из Google Play, то обнаружите, что подавляющее большинство современных игр и утилит работает на устройствах с Android 7 (2016 год выпуска), а некоторые из них хорошо себя чувствуют даже на Android 4.4.

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Поскольку люди меняют смартфон раз в 2-3 года, обновлять Андроид ради доступа к свежим играм и программам нет никакого смысла. Напротив, если разработчик утилиты долго не занимался ей, на устройстве с последней версией прошивки оно может работать нестабильно. Предупреждение об этом часто появляется при запуске старых программ на смартфоне.

Главная причина, заставляющая человека покупать новую модель мобильного устройства, заключается в том, что старый смартфон быстро разряжается. Но происходит это отнюдь не только из-за повышенного потребления ресурсов программами, но и вследствие установки обновлений прошивки.

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Вспомните, раньше я уже говорил, что каждая свежая версия ОС содержит новые функции и анимации, которые нагружают процессор. Ему приходится работать на повышенных оборотах, а это непосредственным образом сказывается на заряде аккумулятора.

Впрочем, влияние обновлений на то, что телефон быстро разряжается, не такое больше, как, например, износ батареи. Поэтому рано или поздно вам все равно придется взять вместо старого устройства новое, а пока вы думаете, какой смартфон купить, узнайте, из-за чего еще аккумулятор теряет заряд.